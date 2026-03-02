Τομ Χανκς: Το ελληνικό διαβατήριο του γιου του, έγινε παγίδα στην Κολομβία – «Ελευθερώστε με»

Ο γιος του Τομ Χανκς, Τσετ, γνωστός για τον ρόλο του στη σειρά Running Point και για την περιπετειώδη προσωπικότητά του, μοιράστηκε με τους ακολούθους του στα κοινωνικά δίκτυα την περιπέτεια του στην Κολομβία.

Ο Τσετ Χανκς, 35, αποκάλυψε μέσω βίντεο στο Instagram ότι η προσπάθειά του να αποφύγει πιθανά προβλήματα με το αμερικανικό του διαβατήριο τον οδήγησε σε μεγαλύτερες περιπέτειες.

Ταξιδεύοντας αρχικά στο Πουέρτο Ρίκο για τα γενέθλια ενός φίλου του και στη συνέχεια στο Μεδεγίν για να επισκεφθεί έναν άλλο γνωστό του, ο Τσετ Χανκς επέλεξε να επιδείξει το ελληνικό του διαβατήριο.

Ο λόγος ήταν ότι το αμερικανικό έγγραφο επρόκειτο να λήξει σύντομα και φοβόταν ότι οι αρχές ενδέχεται να μην του επέτρεπαν την είσοδο στη χώρα για αυτόν τον λόγο.

Ωστόσο, η στρατηγική αυτή αποδείχθηκε λανθασμένη κατά την προσπάθεια αναχώρησης από την Κολομβία. Στο αεροδρόμιο του ανακοινώθηκε ότι, εφόσον ταξιδεύει με διαβατήριο ξένης χώρας, οφείλει να επιδείξει πράσινη κάρτα για να εισέλθει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ως Αμερικανός πολίτης, ο Τσετ Χανκς προφανώς δεν διαθέτει τέτοιο έγγραφο, και χωρίς το αμερικανικό του διαβατήριο ανά χείρας, η επιστροφή του κατέστη αδύνατη.

Η κατάσταση περιπλέκεται καθώς ο Τσετ Χανκς βρίσκεται στο Μεδεγίν, ενώ η πλησιέστερη αμερικανική πρεσβεία που μπορεί να εκδώσει τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα βρίσκεται στην πρωτεύουσα της Κολομβίας, την Μπογκοτά.

Αν και η πτήση μεταξύ των δύο πόλεων διαρκεί περίπου μία ώρα, ο ίδιος εξέφρασε τη δυσφορία του για τη διαδικασία και επέλεξε να κλείσει την ανάρτησή του λέγοντας: «Ελευθερώστε με!»

Οι αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν ανάμικτες, με πολλούς να αντιμετωπίζουν το περιστατικό με χιούμορ, ενώ άλλοι εξέφρασαν την (συγκρατημένη) ανησυχία τους.

Πέρα από το ταξιδιωτικό κώλυμα, ο Τσετ Χανκς διανύει μια σταθερή περίοδο στην προσωπική του ζωή, έχοντας συμπληρώσει τρία χρόνια νηφαλιότητας το 2025.

Ο ίδιος έχει μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη του με τις εξαρτήσεις, σημειώνοντας ότι ο ρόλος του ως Τράβις Μπαγκ στη σειρά Running Point –ένας χαρακτήρας που αντιμετωπίζει παρόμοιες προκλήσεις– τον βοήθησε να εκφραστεί καλλιτεχνικά μέσα από τις προσωπικές του εμπειρίες.

Παρά την τωρινή του περιπέτεια στη Λατινική Αμερική, ο Τσετ Χανκς συνεχίζει να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα του για να ενθαρρύνει άλλους που παλεύουν με τον εθισμό, τονίζοντας ότι η ζωή μετά την απεξάρτηση είναι κάθε άλλο παρά βαρετή.

Είπε ότι του αρέσει να μιλάει δημόσια για τους αγώνες του με τον εθισμό και το ταξίδι του στην απεξάρτηση από το αλκοόλ, επειδή «πολλοί άνθρωποι πραγματικά δεν έχουν ιδέα πόσο υπέροχη μπορεί να είναι η ζωή αν απλώς εγκαταλείψουν τα πράγματα που τους κρατούν πίσω».

«Είναι πραγματικά σημαντικό γιατί οι άνθρωποι πιστεύουν ότι η απεξάρτηση είναι βαρετή», είπε σε συνέντευξή του στο Esquire.

«Σαν, «Ω, αν γίνω νηφάλιος, τότε η ζωή μου θα είναι ακόμα χάλια γιατί δεν θα μπορώ να την απολαύσω με τον τρόπο που έχω συνηθίσει να την απολαμβάνω». Αλλά στην πραγματικότητα είναι το αντίθετο. Η ζωή σου αλλάζει εντελώς με τρόπους που δεν θα μπορείς να καταλάβεις μέχρι να το κάνεις. Είμαι ένας τύπος από την άλλη πλευρά που απλώς προσπαθώ να το πω στους ανθρώπους».