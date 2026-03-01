Νεκροί τρεις Αμερικανοί στρατιώτες στην επιχείρηση κατά του Ιράν – Πέντε τραυματίστηκαν

Τις πρώτες τους απώλειες στην επιχείρηση κατά του Ιράν ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ.

Ειδικότερα, τρία μέλη των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων σκοτώθηκαν, ενώ πέντε ακόμη υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς στο πλαίσιο της επιχείρησης «Epic Fury», ανακοίνωσε ο αμερικανικός στρατός.

Η ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ

CENTCOM Update TAMPA, Fla. – As of 9:30 am ET, March 1, three U.S. service members have been killed in action and five are seriously wounded as part of Operation Epic Fury. Several others sustained minor shrapnel injuries and concussions — and are in the process of being… — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026

«Τρία μέλη των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ σκοτώθηκαν εν μέσω μάχης και πέντε τραυματίστηκαν σοβαρά στο πλαίσιο της επιχείρησης «Epic Fury»», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

«Αρκετοί άλλοι υπέστησαν ελαφρά τραύματα από θραύσματα και εγκεφαλικές κακώσεις και βρίσκονται σε διαδικασία επιστροφής στην υπηρεσία», προστίθεται.

«Οι μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις συνεχίζονται και η ανταπόκρισή μας είναι σε εξέλιξη. Η κατάσταση είναι ρευστή, οπότε από σεβασμό προς τις οικογένειες, θα παρακρατήσουμε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας των πεσόντων πολεμιστών μας, έως 24 ώρες μετά την ενημέρωση των συγγενών τους», υπογραμμίζεται.