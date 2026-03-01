Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε στα Καλάβρυτα, με μια νεαρή γυναίκα να σώζεται από θαύμα.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και καρφώθηκε σε έλατο, με τη γυναίκα να γλιτώνει τη ζωή της από τύχη.

Κατά τη σύγκρουση, το όχημά της ανατράπηκε και κατέληξε στην πλαγιά, μετατρεπόμενο σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Το ατύχημα έγινε στον δρόμο από το Χιονοδρομικό Κέντρο προς τα Καλάβρυτα, λίγο μετά τη διασταύρωση για Περιστέρα.

Σύμφωνα με το kalavrytanews.com, η νεαρή, που ήταν μόνη στο όχημα, προσπάθησε να αποφύγει ένα ζώο που βρέθηκε στον δρόμο. Κατά τον ελιγμό, το αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε δέντρο και αναποδογύρισε.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα πυροσβέστες, αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Καλαβρύτων για βοήθεια.

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και τη σοβαρή ζημιά στο όχημα, η οδηγός δεν τραυματίστηκε. Για προληπτικούς λόγους μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Καλαβρύτων για εξετάσεις.