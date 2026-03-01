Βόλος: Τροχαίο με πτώση ΙΧ από γέφυρα στον Κραυσίδωνα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις νωρίς το πρωί του Σαββάτου στον Βόλο, όταν επιβατικό Ι.Χ. αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στον χείμαρρο Κραυσίδωνα, στη συμβολή των οδών Γιάννη Δήμου και Ζάχου.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το όχημα κινούνταν επί της οδού Γιάννη Δήμου, όταν – για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία – ο οδηγός έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να βγει εκτός οδοστρώματος και να καταλήξει στο παρακείμενο ρέμα.

Το αυτοκίνητο μέσα στο ρέμα

Το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό από διερχόμενους οδηγούς και κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι ειδοποίησαν τις αρμόδιες Αρχές.

Το τροχαίο συνέβη γύρω στις 5.10 τα ξημερώματα, και σύμφωνα με πληροφορίες ο οδηγός του αυτοκινήτου κατάφερε να βγει μόνος του από το όχημα χωρίς να υποστεί κάποιο σοβαρό τραυματισμό, εκτός από κάποιες εκδορές.