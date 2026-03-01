magazin
Ρόμπερτ Καραντάιν: Το επίσημο πόρισμα για τα αίτια του θανάτου του
Δύο αιτίες καταγράφει ο Ιατροδικαστής της Κομητείας του Λος Άντζελες για τον θάνατο του 71χρονου ηθοποιού Ρόμπερτ Καραντάιν, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της οικογένειάς του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Η αιτία θανάτου του Ρόμπερτ Καραντάιν έγινε γνωστή λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της απώλειάς του από την οικογένειά του, σύμφωνα με το Fox News.

Σύμφωνα με το επίσημο πόρισμα του Ιατροδικαστή της Κομητείας του Λος Άντζελες, ο θάνατός του αποδόθηκε σε δύο παράγοντες:

  • Αιτία Α: επιπλοκές από ανοξική εγκεφαλική βλάβη (σοβαρή βλάβη στον εγκέφαλο λόγω έλλειψης οξυγόνου)
  • Αιτία Β: απαγχονισμός

Ο ηθοποιός κατέληξε στο νοσοκομείο στις 23 Φεβρουαρίου, σε ηλικία 71 ετών.

Η ανακοίνωση της οικογένειάς του

Η οικογένεια του Ρόμπερτ Καραντάιν , σε δήλωση προς το Deadline, ανέφερε: «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο αγαπημένος μας πατέρας, παππούς, θείος και αδελφός, Ρόμπερτ Καραντάιν, έφυγε από τη ζωή. Σε έναν κόσμο που συχνά μοιάζει σκοτεινός, ο Μπόμπι ήταν πάντα μια φωτεινή παρουσία για όλους γύρω του».

Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται αναφορά στη σχεδόν εικοσαετή μάχη του Ρόμπερτ Καραντάιν με τη διπολική διαταραχή, με την οικογένεια να εκφράζει την ελπίδα ότι η προσωπική του διαδρομή θα συμβάλει στη μείωση του στίγματος γύρω από τις ψυχικές ασθένειες, ζητώντας παράλληλα σεβασμό στην ιδιωτικότητά τους.

Η καριέρα του Ρόμπερτ Καραντάιν ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του ’70, με εμφανίσεις στη σειρά «Bonanza» και στην ταινία «The Cowboys». Αργότερα συνεργάστηκε με σκηνοθέτες όπως ο Μάρτιν Σκορσέζε («Mean Streets»), ο Χαλ Άσμπι («Coming Home») και ο Σάμιουελ Φούλερ («The Big Red One»).

Ο πιο γνωστός του ρόλος ήρθε το 1984 με την κωμωδία «Revenge of the Nerds», όπου υποδύθηκε τον Λιούις Σκόλνικ, τον αρχηγό της παρέας των «σπασίκλων».

