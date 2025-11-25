Έρευνα: Οι αρνητικές ειδήσεις επηρεάζουν την ψυχική μας υγεία

Η σύγχρονη ζωή είναι γεμάτη με αρνητικές ειδήσεις, οι οποίες μπορεί να μας αφήσουν συναισθηματικά εξαντλημένους και να επηρεάσουν την ψυχική μας υγεία. Μάλιστα, μελετητές από το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης υπογραμμίζουν την επίδραση αυτού του φαινομένου στην ψυχική ευημερία μας, ως ένα είδος τραύματος.

Πώς μας επηρεάζουν ψυχικά οι ειδήσεις;

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε βιώσει μια ατελείωτη ροή αρνητικών νέων και γεγονότων μέσω των ΜΜΕ και των κοινωνικών δικτύων. Όλα αυτά τα γεγονότα, ακόμη και αν δεν τα ζούμε άμεσα, μπορούν να μας προκαλέσουν σοβαρά ψυχικά προβλήματα, με έναν τύπο τραύματος που οι ειδικοί ονομάζουν “vicarious trauma”. Αυτό το είδος ψυχολογικής επιβάρυνσης προκύπτει από τη δευτερογενή έκθεση σε τραυματικά γεγονότα μέσω των ειδήσεων, των οθονών μας ή ακόμα και των ατόμων που έχουν βιώσει το ίδιο το τραύμα. Αν και μπορεί να φαίνεται ότι δεν μας αφορά άμεσα, οι έρευνες δείχνουν ότι πολλά άτομα εμφανίζουν σημάδια ψυχικού άγχους και δυσκολίας, ακριβώς επειδή είναι συνεχώς εκτεθειμένα σε αυτές τις τραυματικές πληροφορίες.

Όταν το στρες γίνεται τακτικός επισκέπτης

Είναι απολύτως φυσικό να νιώθουμε ανησυχία ή άγχος όταν παρακολουθούμε δυσάρεστα γεγονότα να εκτυλίσσονται μπροστά μας στις ειδήσεις ή μέσω των κοινωνικών δικτύων, αυτό σύμφωνα με τους ειδικούς ενεργοποιεί υπαρξιακά ερωτήματα που μπορεί να μας κάνουν να αναρωτιόμαστε: «Είμαι ασφαλής; Ποιον μπορώ να εμπιστευτώ;»

Επίσης, αναφέρουν ότι το τραύμα δεν είναι μόνο ψυχικό, αλλά ενεργοποιεί και το σώμα μας. Όταν μαθαίνουμε συνεχώς σε πληροφορίες που μας προκαλούν άγχος, το νευρικό μας σύστημα παραμένει σε κατάσταση «υπερεγρήγορσης», που σημαίνει ότι ζούμε με έναν διαρκή φόβο και ανασφάλεια.

Πώς να προστατευτούμε

Οι ειδικοί αναφέρουν να επαναξιολογήσουμε τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα κοινωνικά μέσα και τα νέα για να προστατεύσουμε την ψυχική μας υγεία. Κάθε φορά που ανοίγουμε μια εφαρμογή κοινωνικών μέσων, να ρωτάμε τον εαυτό μας:

Τι ελπίζω να βρω όταν ανοίγω τα κοινωνικά μέσα;

Ποιες ανάγκες προσπαθώ να καλύψω;

Πώς αντιδρά το σώμα και το μυαλό μου σε αυτό που βλέπω;

Αυτή η συνειδητή προσέγγιση μας βοηθά να κατανοήσουμε τις ανάγκες μας και να διαχειριστούμε καλύτερα τις αντιδράσεις μας απέναντι στις πληροφορίες που καταναλώνουμε καθημερινά. Επιπλέον, η υπερβολική ενασχόληση με τα κοινωνικά μέσα μπορεί να εντείνει την απομόνωση, ιδιαίτερα για τους νέους. Αντί να επικεντρωνόμαστε σε μια ατελείωτη ροή ειδήσεων, είναι σημαντικό να αναζητήσουμε πραγματική σύνδεση με τους ανθρώπους γύρω μας και να αφιερώσουμε χρόνο στη φύση και στην κίνηση, που είναι θεμελιώδη για την ψυχική μας υγεία.

Είναι σημαντικό να:

Ορίσετε συγκεκριμένο χρόνο για να παρακολουθείτε ειδήσεις ή να ελέγχετε τα κοινωνικά σας μέσα. Μην επιτρέπετε στα νέα να καταλαμβάνουν όλη την ημέρα σας.

Συζητήστε για όσα σας απασχολούν και μην κρατάτε τις ανησυχίες σας για τον εαυτό σας. Συζητήστε τα συναισθήματά σας με φίλους ή οικογένεια για να μειώσετε το άγχος.

Μπορείτε να επιλέξετε να ενημερώνεστε από αξιόπιστες πηγές και να αποφύγετε την υπερβολική έκθεση σε τραυματικά περιεχόμενα.

* Πηγή: Vita