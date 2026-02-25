newspaper
Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026
25.02.2026 | 10:15
Τηλεφώνημα για βόμβα στην Ευελπίδων - Εκκενώνονται τα δικαστήρια
25.02.2026 | 08:16
Βροχερός ο καιρός την Τετάρτη – Πού θα «χτυπήσουν» καταιγίδες
Αποστολάκη: Ο Γεωργιάδης δεν ασχολείται με το ΕΣΥ, αλλά με την εικόνα και την προσωπική ατζέντα του
Πολιτική Γραμματεία 25 Φεβρουαρίου 2026, 11:05

Αποστολάκη: Ο Γεωργιάδης δεν ασχολείται με το ΕΣΥ, αλλά με την εικόνα και την προσωπική ατζέντα του

«Έχουμε ένα ΕΣΥ του οποίου ο δημόσιος χαρακτήρας αμφισβητείται εν τοις πράγμασι από αυτή την κυβέρνηση», επισήμανε η βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Μιλένα Αποστολάκη

Σύνταξη
Baduanjin: Η αρχαία κινεζική πρακτική που «ρίχνει» την υπέρταση

Baduanjin: Η αρχαία κινεζική πρακτική που «ρίχνει» την υπέρταση

Spotlight

Πυρά κατά της κυβέρνησης για την κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας εξαπέλυσε η βουλεύτρια Β1′ Βορείου Τομέα Αθηνών με το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Μιλένα Αποστολάκη. Ταυτόχρονα, έκανε λόγο για έναν υπουργό Υγείας που ασχολείτο «με την εικόνα του και με τη δική του προσωπική ατζέντα, παρά με το ΕΣΥ».

Μιλώντας στο MEGA για όσα συνέβησαν στο γενικό κρατικό Νίκαιας, η κ. Αποστολάκη επισήμανε πως «προφανώς καταδικάσαμε τα γεγονότα αυτά και το γεγονός ότι ο οποιοσδήποτε πολίτης εμποδίζεται από το να μπει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Και βεβαίως, είναι προφανές ότι ο εκάστοτε υπουργός Υγείας έχει το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να μπαίνει στο πλαίσιο των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του. Θα έλεγα ότι έχει υποχρέωση να μπαίνει στο νοσοκομείο».

«Δείγμα χώρας σε βαθιά παρακμή, η οποία τροφοδοτείται από τους αρμόδιους»

Συμπλήρωσε ότι «ενώ έχουμε ένα ΕΣΥ του οποίου ο δημόσιος χαρακτήρας αμφισβητείται εν τοις πράγμασι από αυτή την κυβέρνηση, από συγκεκριμένες πολιτικές της, ενώ έχουμε ένα ΕΣΥ για το οποίο οι πόροι που διατέθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης, τη στιγμή που τους χειροκροτούσαμε στην πανδημία και δεσμευόμασταν για μία σειρά από αιτήματά τους δίκαια, και γνωρίζαμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι στα όριά τους, τους εγκαταλείψαμε, τους αφήσαμε και είναι η κυβέρνηση απολύτως ασυνεπής σε σχέση με τις εξαγγελίες της, έχουμε έναν υπουργό Υγείας που περισσότερο νομίζω ασχολείται με την εικόνα του και με τη δική του προσωπική ατζέντα, παρά με το ΕΣΥ».

Η κ. Αποστολάκη υποστήριξε ότι τα γεγονότα ήταν απαράδεκτα, ωστόσο, από εκεί και πέρα, «το γεγονός ότι επί τριήμερο είμαστε σε μία λογική του αν ο υπουργός θα δώσει κάποιο βίντεο ή όχι, το αν ο υπουργός ισχυρίζεται ότι γρονθοκοπήθηκε ή δεν ισχυρίζεται ότι γρονθοκοπήθηκε και αν τα τεκμήρια και τα πειστήρια αυτών των ισχυρισμών του είναι στο κέντρο της δημόσιας συζήτησης, είναι δείγμα μιας χώρας σε βαθιά παρακμή, η οποία τροφοδοτείται από τους αρμόδιους».

Πιστή στο αφήγημα περί… ΑΝΤΑΡΣΥΑ η Αραμπατζή

Από την πλευρά της, η βουλεύτρια Σερρών με τη ΝΔ, Φωτεινή Αραμπατζή, μιλώντας στο MEGA για τα γεγονότα, υπογράμμισε πως «όποιος ψύχραιμος, αντικειμενικός και νηφάλιος παρακολούθησε τα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας, είδαν σκηνές να εκτυλίσσονται οι οποίες ήταν πραγματικά έκτροπα».

Κατά την ίδια, «ο καθένας και κάθε συνδικαλιστική ομάδα, ο κάθε πολίτης, είμαστε σε μια Δημοκρατία εδραιωμένη 51 χρόνια, έχει και το δικαίωμα βεβαίως και να συνέρχεσθαι και να διαμαρτύρεσθαι και του διαδηλώνειν, αλλά μέσα σε όρια και κανόνες. Ήταν ή δεν ήτανε μία προκατασκευασμένη, προμελετημένη επίθεση προς τον υπουργό; Ο υπουργός είναι νομιμοποιημένος πλήρως με την αρχή της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, εκπροσωπεί τον λαό. Και δεν έχει δικαίωμα κανένας να εμποδίζει τον αρμόδιο υπουργό. Ο υπουργός εντέλλεται εκ του θεσμικού του ρόλου να πάει να επισκεφθεί τα Υπουργεία όποτε εκείνος κρίνει με ήρεμες καταστάσεις όμως».

Η κ. Αραμπατζή, πιστή στο αφήγημα της ΝΔ περί διαμαρτυριών από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, επισήμανε πως «επειδή η ΑΝΤΑΡΣΥΑ αποφάσισε να κάνει όλα αυτά τα επεισόδια και να εμποδίσει τον υπουργό να μπει στο νοσοκομείο, έπρεπε ο κύριος υπουργός να πει, ‘ναι, θα κάνω αυτό που μου λένε;’. Εμένα δεν μου αρέσουν οι εικόνες ντροπής οι οποίες εκτυλίχθηκαν έξω από το νοσοκομείο. Και απορώ πώς όλοι δεν εκπλησσόμεθα και δεν τις καταδικάζουμε. Εδώ το ΚΚΕ βγήκε δια του στελέχους του και είπε ότι εμείς διαχωρίζουμε τη θέση μας από αυτά τα οποία συνέβησαν. Ποιο; Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, γνωστό για τους αγώνες του και για τη συνδικαλιστική του δράση. Με συγκλόνισαν οι εικόνες, με συγκλόνισαν οι εικόνες των ανθρώπων με τις πράσινες μπλούζες για τους οποίους όλοι έχουμε έναν ενδιάθετο και a priori σεβασμό, να μιλούν με αυτόν τον φασιστικό τρόπο, να χτυπούν τα ΜΑΤ».

«Έντονα χαρακτηριστικά συγκάλυψης η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ», λέει ο Γιαννούλης

Όσον αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το πόρισμα του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, η κ. Αποστολάκη επισήμανε πως «το ΠΑΣΟΚ, αλλά και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, έχουν μια εικόνα στην εξεταστική επιτροπή μιας απομονωμένης πλειοψηφίας και απέναντί της, του συνόλου της αντιπολίτευσης ως προς ένα βασικό αίτημα: Τη μη ολοκλήρωση των εργασιών της επιτροπής. Γιατί σύμφωνα με ρεπορτάζ, εκτός από μια δεύτερη δικογραφία την οποία αναμένουμε, σε ό,τι αφορά στο περιεχόμενο αυτής της δικογραφίας, έχουν προκύψει 140 καινούργιοι ψηφιακοί δίσκοι με νέες επισυνδέσεις, δηλαδή η καρδιά του αποδεικτικού υλικού που αξιολογήθηκαν από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και διαβιβάστηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Επισήμανε πως «ζητούσαμε να κληθούν συγκεκριμένοι μάρτυρες. Υπάρχουν δύο γενικοί γραμματείς αυτής της διακυβέρνησης, από το ’19 μέχρι το ’25, οι οποίοι είχανε την ευθύνη για την Κοινή Αγροτική Πολιτική και η πλειοψηφία τους απέκλεισε, ενώ την ίδια στιγμή κάλεσε τον κ. Τζουμάκα, ο οποίος ήταν υπουργός Γεωργίας το 1996. Το ΠΑΣΟΚ τον προηγούμενο Ιούλιο υπέβαλε αίτημα για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των κυρίων Βορίδη και Αυγενάκη με βάση το πόρισμα. Με βάση τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής και κυρίως τις μαρτυρικές καταθέσεις, αυτά τα στοιχεία όχι μόνο δεν αποδυναμώθηκαν, αλλά ενισχύθηκαν. Άρα, η ανάγκη διερεύνησης των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των κυρίων Βορίδη και Αυγενάκη για ενδεχόμενη συνέργεια σε απάτη, σε απιστία που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ έναντι της, των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο δεν αποδυναμώθηκαν, αλλά ενισχύθηκαν μέσα από τις διαδικασίες της Εξεταστικής Επιτροπής».

Ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης με τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Χρήστος Γιαννούλης, τόνισε με τη σειρά του πως «ο ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα μαζί με τη Νέα Αριστερά επισημαίνει το ότι το δις εξαμαρτείν δεν είναι αποτέλεσμα σοφίας. Θα χρειαστεί και θα αναγκαστεί διαβλέπω ο κ. Μητσοτάκης, να ξαναμιλήσει με τον ίδιο τόνο για μία αποτυχημένη Εξεταστική Επιτροπή, γιατί έχει έντονα τα χαρακτηριστικά σημάδια της συγκάλυψης. Συνάδελφοι, αυτού του είδους και του μεγέθους η διασπάθιση δημοσίου χρήματος κοινοτικών και εθνικών πόρων, δεν γίνεται χωρίς πολιτική στήριξη. Και δυστυχώς, από την πλειάδα μαρτύρων που πέρασαν, παρότι στερήθηκε η εξεταστική τη δυνατότητα της κατ’ αντιπαράσταση εξέτασης μαρτύρων, φως δεν ρίχτηκε».

Τέλος, η κ. Αραμπατζή για το ίδιο θέμα ανέφερε ότι «η εξεταστική διήρκεσε αν δεν κάνω λάθος 5 μήνες. Οπότε νομίζω ότι δόθηκε ο αναγκαίος και ο απαιτούμενος χρόνος για να διερευνηθούν οι όποιες ευθύνες. Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα ζητούνε την παράταση της εξεταστικής επιτροπής, όχι επειδή βρέθηκε κάτι, αλλά επειδή ακριβώς δεν βρέθηκε κάτι και επειδή είναι επίσης προφανές ότι σε μια προεκλογική περίοδο την οποία διατρέχουμε, η οσμή και η ατζέντα της σκανδαλολογίας, είναι το αφήγημα με το οποίο θέλει η αντιπολίτευση να πάει στις εκλογές. Η διαχρονικότητα, η διακομματικότητα και η συνέχεια της υποθέσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ καταλαμβάνει όλα τα κόμματα. Ανελήφθη το πολιτικό κόστος και οι πρωτοβουλίες ανελήφθησαν από τη Νέα Δημοκρατία».

Δείτε την πολιτική αντιπαράθεση στο MEGA:

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Συμφωνίες στην Ουάσιγκτον: Το αμερικανικό LNG αναδιατάσσει τον ενεργειακό χάρτη

Συμφωνίες στην Ουάσιγκτον: Το αμερικανικό LNG αναδιατάσσει τον ενεργειακό χάρτη

Vita.gr
Baduanjin: Η αρχαία κινεζική πρακτική που «ρίχνει» την υπέρταση

Baduanjin: Η αρχαία κινεζική πρακτική που «ρίχνει» την υπέρταση

Φυσικό αέριο
Metlen: Mega deal με Shell για LNG στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Metlen: Mega deal με Shell για LNG στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

inWellness
inTown
«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
Το ΠΑΣΟΚ ζητεί να ελεγχθεί ο ρόλος, οι επιλογές και οι προτεραιότητες του Υπερταμείου
Με επιστολή 25.02.26

Το ΠΑΣΟΚ ζητεί να ελεγχθεί ο ρόλος, οι επιλογές και οι προτεραιότητες του Υπερταμείου

Με επιστολή τους, βουλευτές του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ αναφέρουν ότι «από την ίδρυσή του Υπερταμείου, το 2016 και μέχρι σήμερα, παραμένουν ουσιαστικά αδρανείς οι διατάξεις λογοδοσίας του απέναντι στη Βουλή».

Σύνταξη
Φουντώνουν οι εσωκομματικές αντιθέσεις στη ΝΔ μετά την παρέμβαση Δένδια
Πολιτική Γραμματεία 25.02.26

Φουντώνουν οι εσωκομματικές αντιθέσεις στη ΝΔ μετά την παρέμβαση Δένδια

Η κριτική του Ευριπίδη Στυλιανίδη, ο οποίος κατέστησε σαφές ότι συμμερίζεται τις ανησυχίες Δένδια, οι βολές του Μακάριου Λαζαρίδη κατά του υπουργού Άμυνας και η στάση του Μαξίμου που επιχειρεί να σκεπάσει τα εσωκομματικά του στο δρόμο προς το συνέδριο.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Φάμελλος: Δημοκρατικό καθήκον η αλληλεγγύη στον λαό της Κούβας – Δικαίωμα των λαών να ορίζουν το μέλλον τους
Πολιτική Γραμματεία 24.02.26

Φάμελλος: Δημοκρατικό καθήκον η αλληλεγγύη στον λαό της Κούβας – Δικαίωμα των λαών να ορίζουν το μέλλον τους

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, συναντήθηκε με τον πρέσβη της Κουβάς στην Ελλάδα, Aramis Fuente Hernandez, στα γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου

Σύνταξη
Ο Νικήτας Κακλαμάνης «αδειάζει» τον Γεωργιάδη: Απαράδεκτη η εικόνα του σιδηροδέσμιου γιατρού, ο Άδωνις έχασε το δίκιο του
Προδημοσίευση interview 24.02.26

Ο Νικήτας Κακλαμάνης «αδειάζει» τον Γεωργιάδη: Απαράδεκτη η εικόνα του σιδηροδέσμιου γιατρού, ο Άδωνις έχασε το δίκιο του

Σαφή και ξεκάθαρη θέση στηλιτεύοντας τη στάση του υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, παίρνει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης για τα επεισόδια στο νοσοκομείο της Νίκαιας, χωρίς βεβαίως να δικαιολογεί όσους εμπόδισαν την είσοδο του υπουργού.

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Κοινό μέτωπο σύστασης προκαταρκτικής για Βορίδη-Αυγενάκη – Απομονωμένη η Νέα Δημοκρατία
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 24.02.26 Upd: 19:10

Κοινό μέτωπο σύστασης προκαταρκτικής για Βορίδη-Αυγενάκη - Απομονωμένη η Νέα Δημοκρατία

Ενισχύθηκαν οι ενδείξεις για την ανάγκη διερεύνησης ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με τα πορίσματα του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ και αυτού που εξέδωσαν από κοινού ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ. «Απαλλακτικό» το πόρισμα της ΝΔ.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ενισχύθηκαν οι ενδείξεις για την ανάγκη διερεύνησης ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών Βορίδη – Αυγενάκη
Πολιτική Γραμματεία 24.02.26

ΠΑΣΟΚ: Ενισχύθηκαν οι ενδείξεις για την ανάγκη διερεύνησης ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών Βορίδη – Αυγενάκη

Η λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατέδειξε ότι «δεν αποτέλεσε εργαλείο αναζήτησης της αλήθειας, αλλά μέρος μιας συνειδητής και οργανωμένης μεθόδευσης της Νέας Δημοκρατίας για την αποτροπή του ελέγχου των πρώην υπουργών της από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές και τη συγκάλυψη της υπόθεσης», σημειώνει στο πόρισμά του, το ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης δεν εξασφαλίζει ούτε τη διαφάνεια ούτε τον υγιή ανταγωνισμό
Πολιτική Γραμματεία 24.02.26

Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης δεν εξασφαλίζει ούτε τη διαφάνεια ούτε τον υγιή ανταγωνισμό

«Χρειαζόμαστε πολιτική αλλαγή ώστε να έχουμε ισχυρούς θεσμούς», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος μετά τη συνάντησή του με την πρόεδρο της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: «Απαλλακτικό» το πόρισμα της ΝΔ για Βορίδη – Αυγενάκη
Πολιτική Γραμματεία 24.02.26

«Απαλλακτικό» το πόρισμα της ΝΔ για Βορίδη – Αυγενάκη

Στο πόρισμα του κυβερνώντος κόμματος (ΟΠΕΚΕΠΕ) για τον μεν Μάκη Βορίδη υποστηρίζεται ότι «αποδείχθηκε ότι ουδέποτε παρενέβη στη διεξαγωγή των ελέγχων, ούτε επεδίωξε να αναμειχθεί με ελέγχους ή αποδεσμεύσεις συγκεκριμένων ΑΦΜ». Για τον δε Λευτέρη Αυγενάκη σημειώνεται ότι «δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί αδίκημα συνέργειας ή/και ηθικής αυτουργίας σε απιστία».

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Από τον διάλογο… στα ραβασάκια: Η κυβέρνηση ποινικοποιεί τον αγώνα των αγροτών
Πολιτική Γραμματεία 24.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Από τον διάλογο… στα ραβασάκια: Η κυβέρνηση ποινικοποιεί τον αγώνα των αγροτών

Πληθαίνουν οι καταγγελίες για αποστολή κλήσεων και σχηματισμό δικογραφιών σε βάρος αγροτών που συμμετείχαν στις πρόσφατες κινητοποιήσεις, με την κατηγορία της «παρακώλυσης συγκοινωνιών», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη σπαταλά πολύ δημόσιο χρήμα σε συμβουλευτικές – Πλήττουν την ίδια τη δημοκρατία
«Σοβαρά ερωτήματα» 24.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη σπαταλά πολύ δημόσιο χρήμα σε συμβουλευτικές – Πλήττουν την ίδια τη δημοκρατία

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εκτοξεύει πυρά με αφορμή την εκτόξευση των δημόσιων δαπανών σε συμβουλευτικές εταιρείες. Αποτυπώνεται η έκταση της σπατάλης επί κυβέρνησης Μητσοτάκη, λέει η Κουμουνδούρου

Σύνταξη
Σπυρόπουλος: Απόλυτη ταύτιση του δήθεν «κεντρώου» Μητσοτάκη με τις αντιλήψεις και πρακτικές Γεωργιάδη
Πολιτική Γραμματεία 24.02.26

Σπυρόπουλος: Απόλυτη ταύτιση του δήθεν «κεντρώου» Μητσοτάκη με τις αντιλήψεις και πρακτικές Γεωργιάδη

«Ο κ. Μητσοτάκης θα απολογείται για αυτή τη στροφή του κ. Γεωργιάδη, για την ακραία ρητορεία, για την αντιπαράθεση που θυμίζει εποχές εμφυλίου. Αυτή είναι η 'κεντρώα' Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη», λέει ο Ανδρέας Σπυρόπουλος

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η Ελλάδα δεν θα γίνει συνένοχη στους πολεμικούς σχεδιασμούς Τραμπ και Νετανιάχου
Επικαιρότητα 24.02.26

Νέα Αριστερά: Η Ελλάδα δεν θα γίνει συνένοχη στους πολεμικούς σχεδιασμούς Τραμπ και Νετανιάχου

«Σε μια περίοδο κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, με απειλές επίθεσης κατά του Ιράν και προειδοποιήσεις για αντίποινα, το ερώτημα είναι σαφές: ποιος είναι ο βαθμός εμπλοκής της χώρας μας; Και με ποια δημοκρατική νομιμοποίηση;», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Σε παράλληλη πραγματικότητα ο Μητσοτάκης: Βλέπει θετικό αποτύπωμα σε εισόδημα, αγορά εργασίας, ακρίβεια 
Στο ΚΥΣΟΙΠ 24.02.26

Σε παράλληλη πραγματικότητα ο Μητσοτάκης: Βλέπει θετικό αποτύπωμα σε εισόδημα, αγορά εργασίας, ακρίβεια 

Ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει την επιχείρηση αντιστροφής του κλίματος, προσπαθώντας να πείσει ότι υπάρχει θετικό αποτύπωμα των πολιτικών του στο μέτωπο της οικονομίας - Παράλληλα ανακοίνωσε ότι η νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού θα αποφασιστεί στα τέλη Μαρτίου

Σύνταξη
Κοινό πόρισμα ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς: Επιβεβλημένη η σύσταση προανακριτικής, γαλάζιο σκάνδαλο ο ΟΠΕΚΕΠΕ
Βουλή 24.02.26

Κοινό πόρισμα ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς: Επιβεβλημένη η σύσταση προανακριτικής, γαλάζιο σκάνδαλο ο ΟΠΕΚΕΠΕ

ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και Νέα Αριστερά εντοπίζουν βαρύτατες ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στους πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη και ζητούν την παραπομπή τους για κακουργήματα

Σύνταξη
Ημέρα πορισμάτων για την εξεταστική: Οι διαχρονικές πολιτικές ευθύνες για ΟΠΕΚΕΠΕ και το αίτημα της αντιπολίτευσης για προκαταρκτική
Πολιτική Γραμματεία 24.02.26

Ημέρα πορισμάτων για την εξεταστική: Οι διαχρονικές πολιτικές ευθύνες για ΟΠΕΚΕΠΕ και το αίτημα της αντιπολίτευσης για προκαταρκτική

Στα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι εδραιωμένη η πεποίθηση πως πρόκειται για ένα ξεκάθαρο σκάνδαλο με ονοματεπώνυμο που έρχεται να προστεθεί σε σειρά άλλων και δείχνει την κακή σχέση της πλειοψηφίας με το σεβασμό των θεσμών

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΚΚΕ: Ερώτηση των ευρωβουλευτών για τον κλιμακούμενο αποκλεισμό και τις απειλές των ΗΠΑ για επίθεση στην Κούβα
«Ανθρωπιστική κρίση» 24.02.26

Ερώτηση των ευρωβουλευτών του ΚΚΕ για τον αποκλεισμό και τις απειλές των ΗΠΑ για επίθεση στην Κούβα

Την Ύπατη Εκπρόσωπο Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας για τις εξελίξεις στην Κούβα ρωτούν οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, Κώστας Παπαδάκης και Λευτέρης Νικολάου - Αλαβάνος

Σύνταξη
Προσφυγή κατά της αντιεμβολιαστικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ από 15 πολιτείες
«Χλευάζουν την επιστήμη» 25.02.26

Προσφυγή κατά της αντιεμβολιαστικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ από 15 πολιτείες

Υπό την ηγεσία του Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, το υπουργείο Υγείας ήρε τις συστάσεις για παιδικά εμβόλια που προλαμβάνουν κοινές ασθένειες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Πέθανε ο «Lip King» του Botched που δαπάνησε 150.000 δολάρια για να μοιάσει στην Κιμ Καρντάσιαν
Ήταν 34 ετών 25.02.26

Πέθανε ο «Lip King» του Botched που δαπάνησε 150.000 δολάρια για να μοιάσει στην Κιμ Καρντάσιαν

Ο Τζόρνταν Τζέιμς Παρκ που έγινε γνωστός από το «Botched» και τις επεμβάσεις ύψους 150.000 δολαρίων για να μοιάσει στην Κιμ Καρντάσιαν βρέθηκε νεκρός στο Λονδίνο σε ηλικία 34 ετών.

Σύνταξη
Το ΠΑΣΟΚ ζητεί να ελεγχθεί ο ρόλος, οι επιλογές και οι προτεραιότητες του Υπερταμείου
Με επιστολή 25.02.26

Το ΠΑΣΟΚ ζητεί να ελεγχθεί ο ρόλος, οι επιλογές και οι προτεραιότητες του Υπερταμείου

Με επιστολή τους, βουλευτές του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ αναφέρουν ότι «από την ίδρυσή του Υπερταμείου, το 2016 και μέχρι σήμερα, παραμένουν ουσιαστικά αδρανείς οι διατάξεις λογοδοσίας του απέναντι στη Βουλή».

Σύνταξη
Συμφωνίες στην Ουάσιγκτον: Το αμερικανικό LNG αναδιατάσσει τον ενεργειακό χάρτη
Στρατηγική κατεύθυνση 25.02.26

Συμφωνίες στην Ουάσιγκτον - Το αμερικανικό LNG αναδιατάσσει τον ενεργειακό χάρτη

Οι νέες πολυετείς συμφωνίες που υπεγράφησαν στην Ουάσιγκτον αφορούν τέσσερις χώρες-κλειδιά της περιφέρειας - Αλβανία, Βουλγαρία, Βοσνία–Ερζεγοβίνη, Ουκρανία - και διασφαλίζουν σταθερές ποσότητες LNG

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Φουντώνουν οι εσωκομματικές αντιθέσεις στη ΝΔ μετά την παρέμβαση Δένδια
Πολιτική Γραμματεία 25.02.26

Φουντώνουν οι εσωκομματικές αντιθέσεις στη ΝΔ μετά την παρέμβαση Δένδια

Η κριτική του Ευριπίδη Στυλιανίδη, ο οποίος κατέστησε σαφές ότι συμμερίζεται τις ανησυχίες Δένδια, οι βολές του Μακάριου Λαζαρίδη κατά του υπουργού Άμυνας και η στάση του Μαξίμου που επιχειρεί να σκεπάσει τα εσωκομματικά του στο δρόμο προς το συνέδριο.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ο ψυχισμός ενός ανθρώπου που ξεσπά με βία απέναντι στα ζώα
Προάγγελος κινδύνου 25.02.26

Τι κρύβεται πίσω από τη βία κατά των ζώων; - Τι μαρτυρούν διεθνείς έρευνες και η εγκληματολογική ψυχολογία

Η βία κατά των ζώων δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό «κακιάς στιγμής». Είναι ένα ηχηρό «καμπανάκι» για σοβαρές ψυχοπαθολογικές ελλείψεις.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με το Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γεώργιου Μπαμπινιώτη
Media 25.02.26

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με το Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γεώργιου Μπαμπινιώτη

Την 1η Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον πρώτο τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γεώργιου Μπαμπινιώτη.

Σύνταξη
Atlantic SEE LNG Signs Four Regional Supply Deals
English edition 25.02.26

Atlantic SEE LNG Signs Four Regional Supply Deals

Long-term U.S. LNG agreements with Balkan and Ukrainian partners signal a new phase in transatlantic energy cooperation, elevating Greece’s role in the Vertical Gas Corridor and reshaping supply routes in Southeast Europe

Σύνταξη
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΣΤ’)
Language 25.02.26

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΣΤ’)

Η λέξη «φιλοσοφία» σήμαινε στα αρχαία ελληνικά την αγάπη προς τη σοφία, τη συστηματική σπουδή και έρευνα κάποιου πράγματος με σκοπό την εύρεση της αλήθειας, την εξερεύνηση εντέλει της ουσίας των όντων

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Champions League: Συμπληρώνεται το «παζλ» των «16»
Champions League 25.02.26

Champions League: Συμπληρώνεται το «παζλ» των «16»

Ολοκληρώνεται το βράδυ της Τετάρτης η δεύτερη ημέρα των ρεβάνς της ενδιάμεσης φάσης του Champions League και έτσι, στις δώδεκα γνωστές, προστίθενται οι τελευταίες τέσσερις ομάδες που θα βρεθούν στους «16».

Σύνταξη
Αίγιο: «Σε σοκ τα παιδιά – Ο γιος μου θα μείνει με τα σκάγια όλη του τη ζωή» – Οργή συγγενών για τον 46χρονο
Στο Αίγιο 25.02.26

«Σε σοκ τα παιδιά - Ο γιος μου θα μείνει με τα σκάγια όλη του τη ζωή» - Οργή συγγενών για τον 46χρονο δράστη

«Είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ούτε στον αέρα δεν έριξε, ήταν ευθεία βολή προς τα παιδιά», λέει σοκαρισμένος ο πατέρας του ενός παιδιού που πυροβόλησε ο 46χρονος στο Αίγιο

Σύνταξη
«Σκοτώνετε Αμερικανούς»: Η Ιλχάν Ομάρ των Δημοκρατικών, διέκοψε το αντιμεταναστευτικό παραλήρημα του Τραμπ
Δείτε βίντεο 25.02.26

«Σκοτώνετε Αμερικανούς»: Η Ιλχάν Ομάρ των Δημοκρατικών, διέκοψε το αντιμεταναστευτικό παραλήρημα του Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε στην ομιλία του στο Κογκρέσο τη σκληρή γραμμή της κυβέρνησής του στο μεταναστευτικό με τους Δημοκρατικούς να τον αποδοκιμάζουν έντονα

Σύνταξη
Εβρος: «Το νερό απο ευλογία έγινε για εμάς κατάρα – Οι υποδομές είναι ελάχιστες και απαρχαιωμένες»
150.000 πλημμυρισμένα στρέμματα 25.02.26

Εβρος: «Το νερό απο ευλογία έγινε για εμάς κατάρα – Οι υποδομές είναι ελάχιστες και απαρχαιωμένες»

Τα πλημμυρικά φαινόμενα εναλλάσσονται με τη ξηρασία και τη λειψυδρία και η κλιματική αλλαγή δείχνει στον Εβρο τα πολλά πρόσωπα της - Μιλούν στο in o δήμαρχος Σουφλίου, οι υδρογεωλόγοι Κώστας Βουδούρης και Παναγιώτης Σαμπατακάκης, ο Κώστας Λαγουβάρδος και ο διευθυντής του Μουσείου Μεταξιού Σουφλίου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Εξωφρενικά τεράστιο το χάσμα πλουσίων και φτωχών – Μπορεί ένας φόρος στα μεγάλα εισοδήματα να κάνει την διαφορά;
Τι πιστεύουν οι Έλληνες 25.02.26

Εξωφρενικά τεράστιο το χάσμα πλουσίων και φτωχών - Μπορεί ένας φόρος στα μεγάλα εισοδήματα να κάνει την διαφορά;

Το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών έχει φτάσει σε τέτοια άκρα που η επείγουσα δράση έχει καταστεί απαραίτητη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Με απουσίες και στόχο την επιστροφή στις νίκες κόντρα στη Ζαλγκίρις ο Ολυμπιακός
Euroleague 25.02.26

Με απουσίες και στόχο την επιστροφή στις νίκες κόντρα στη Ζαλγκίρις ο Ολυμπιακός

Χωρίς Μιλουτίνοφ και Βεζένκοφ αλλά με στόχο τη νίκη που θα τον εδραιώσει περισσότερο στην τετράδα της Euroleague, αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας, το βράδυ της Τετάρτης.

Σύνταξη
Κίνηση: Στο «κόκκινο» κεντρικοί δρόμοι στην Αττική – Πού εντοπίζονται αυξημένα προβλήματα και καθυστερήσεις
Κίνηση 25.02.26

Στο «κόκκινο» κεντρικοί δρόμοι στην Αττική - Πού εντοπίζονται τα περισσότερα προβλήματα και καθυστερήσεις

Μεγάλη κίνηση στους δρόμους - Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας - Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 25' προς Αεροδρόμιο

Σύνταξη
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

