Αποστολάκη: Ο Γεωργιάδης δεν ασχολείται με το ΕΣΥ, αλλά με την εικόνα και την προσωπική ατζέντα του

Πυρά κατά της κυβέρνησης για την κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας εξαπέλυσε η βουλεύτρια Β1′ Βορείου Τομέα Αθηνών με το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Μιλένα Αποστολάκη. Ταυτόχρονα, έκανε λόγο για έναν υπουργό Υγείας που ασχολείτο «με την εικόνα του και με τη δική του προσωπική ατζέντα, παρά με το ΕΣΥ».

Μιλώντας στο MEGA για όσα συνέβησαν στο γενικό κρατικό Νίκαιας, η κ. Αποστολάκη επισήμανε πως «προφανώς καταδικάσαμε τα γεγονότα αυτά και το γεγονός ότι ο οποιοσδήποτε πολίτης εμποδίζεται από το να μπει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Και βεβαίως, είναι προφανές ότι ο εκάστοτε υπουργός Υγείας έχει το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να μπαίνει στο πλαίσιο των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του. Θα έλεγα ότι έχει υποχρέωση να μπαίνει στο νοσοκομείο».

«Δείγμα χώρας σε βαθιά παρακμή, η οποία τροφοδοτείται από τους αρμόδιους»

Συμπλήρωσε ότι «ενώ έχουμε ένα ΕΣΥ του οποίου ο δημόσιος χαρακτήρας αμφισβητείται εν τοις πράγμασι από αυτή την κυβέρνηση, από συγκεκριμένες πολιτικές της, ενώ έχουμε ένα ΕΣΥ για το οποίο οι πόροι που διατέθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης, τη στιγμή που τους χειροκροτούσαμε στην πανδημία και δεσμευόμασταν για μία σειρά από αιτήματά τους δίκαια, και γνωρίζαμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι στα όριά τους, τους εγκαταλείψαμε, τους αφήσαμε και είναι η κυβέρνηση απολύτως ασυνεπής σε σχέση με τις εξαγγελίες της, έχουμε έναν υπουργό Υγείας που περισσότερο νομίζω ασχολείται με την εικόνα του και με τη δική του προσωπική ατζέντα, παρά με το ΕΣΥ».

Η κ. Αποστολάκη υποστήριξε ότι τα γεγονότα ήταν απαράδεκτα, ωστόσο, από εκεί και πέρα, «το γεγονός ότι επί τριήμερο είμαστε σε μία λογική του αν ο υπουργός θα δώσει κάποιο βίντεο ή όχι, το αν ο υπουργός ισχυρίζεται ότι γρονθοκοπήθηκε ή δεν ισχυρίζεται ότι γρονθοκοπήθηκε και αν τα τεκμήρια και τα πειστήρια αυτών των ισχυρισμών του είναι στο κέντρο της δημόσιας συζήτησης, είναι δείγμα μιας χώρας σε βαθιά παρακμή, η οποία τροφοδοτείται από τους αρμόδιους».

Πιστή στο αφήγημα περί… ΑΝΤΑΡΣΥΑ η Αραμπατζή

Από την πλευρά της, η βουλεύτρια Σερρών με τη ΝΔ, Φωτεινή Αραμπατζή, μιλώντας στο MEGA για τα γεγονότα, υπογράμμισε πως «όποιος ψύχραιμος, αντικειμενικός και νηφάλιος παρακολούθησε τα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας, είδαν σκηνές να εκτυλίσσονται οι οποίες ήταν πραγματικά έκτροπα».

Κατά την ίδια, «ο καθένας και κάθε συνδικαλιστική ομάδα, ο κάθε πολίτης, είμαστε σε μια Δημοκρατία εδραιωμένη 51 χρόνια, έχει και το δικαίωμα βεβαίως και να συνέρχεσθαι και να διαμαρτύρεσθαι και του διαδηλώνειν, αλλά μέσα σε όρια και κανόνες. Ήταν ή δεν ήτανε μία προκατασκευασμένη, προμελετημένη επίθεση προς τον υπουργό; Ο υπουργός είναι νομιμοποιημένος πλήρως με την αρχή της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, εκπροσωπεί τον λαό. Και δεν έχει δικαίωμα κανένας να εμποδίζει τον αρμόδιο υπουργό. Ο υπουργός εντέλλεται εκ του θεσμικού του ρόλου να πάει να επισκεφθεί τα Υπουργεία όποτε εκείνος κρίνει με ήρεμες καταστάσεις όμως».

Η κ. Αραμπατζή, πιστή στο αφήγημα της ΝΔ περί διαμαρτυριών από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, επισήμανε πως «επειδή η ΑΝΤΑΡΣΥΑ αποφάσισε να κάνει όλα αυτά τα επεισόδια και να εμποδίσει τον υπουργό να μπει στο νοσοκομείο, έπρεπε ο κύριος υπουργός να πει, ‘ναι, θα κάνω αυτό που μου λένε;’. Εμένα δεν μου αρέσουν οι εικόνες ντροπής οι οποίες εκτυλίχθηκαν έξω από το νοσοκομείο. Και απορώ πώς όλοι δεν εκπλησσόμεθα και δεν τις καταδικάζουμε. Εδώ το ΚΚΕ βγήκε δια του στελέχους του και είπε ότι εμείς διαχωρίζουμε τη θέση μας από αυτά τα οποία συνέβησαν. Ποιο; Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, γνωστό για τους αγώνες του και για τη συνδικαλιστική του δράση. Με συγκλόνισαν οι εικόνες, με συγκλόνισαν οι εικόνες των ανθρώπων με τις πράσινες μπλούζες για τους οποίους όλοι έχουμε έναν ενδιάθετο και a priori σεβασμό, να μιλούν με αυτόν τον φασιστικό τρόπο, να χτυπούν τα ΜΑΤ».

«Έντονα χαρακτηριστικά συγκάλυψης η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ», λέει ο Γιαννούλης

Όσον αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το πόρισμα του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, η κ. Αποστολάκη επισήμανε πως «το ΠΑΣΟΚ, αλλά και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, έχουν μια εικόνα στην εξεταστική επιτροπή μιας απομονωμένης πλειοψηφίας και απέναντί της, του συνόλου της αντιπολίτευσης ως προς ένα βασικό αίτημα: Τη μη ολοκλήρωση των εργασιών της επιτροπής. Γιατί σύμφωνα με ρεπορτάζ, εκτός από μια δεύτερη δικογραφία την οποία αναμένουμε, σε ό,τι αφορά στο περιεχόμενο αυτής της δικογραφίας, έχουν προκύψει 140 καινούργιοι ψηφιακοί δίσκοι με νέες επισυνδέσεις, δηλαδή η καρδιά του αποδεικτικού υλικού που αξιολογήθηκαν από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και διαβιβάστηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Επισήμανε πως «ζητούσαμε να κληθούν συγκεκριμένοι μάρτυρες. Υπάρχουν δύο γενικοί γραμματείς αυτής της διακυβέρνησης, από το ’19 μέχρι το ’25, οι οποίοι είχανε την ευθύνη για την Κοινή Αγροτική Πολιτική και η πλειοψηφία τους απέκλεισε, ενώ την ίδια στιγμή κάλεσε τον κ. Τζουμάκα, ο οποίος ήταν υπουργός Γεωργίας το 1996. Το ΠΑΣΟΚ τον προηγούμενο Ιούλιο υπέβαλε αίτημα για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των κυρίων Βορίδη και Αυγενάκη με βάση το πόρισμα. Με βάση τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής και κυρίως τις μαρτυρικές καταθέσεις, αυτά τα στοιχεία όχι μόνο δεν αποδυναμώθηκαν, αλλά ενισχύθηκαν. Άρα, η ανάγκη διερεύνησης των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των κυρίων Βορίδη και Αυγενάκη για ενδεχόμενη συνέργεια σε απάτη, σε απιστία που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ έναντι της, των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο δεν αποδυναμώθηκαν, αλλά ενισχύθηκαν μέσα από τις διαδικασίες της Εξεταστικής Επιτροπής».

Ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης με τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Χρήστος Γιαννούλης, τόνισε με τη σειρά του πως «ο ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα μαζί με τη Νέα Αριστερά επισημαίνει το ότι το δις εξαμαρτείν δεν είναι αποτέλεσμα σοφίας. Θα χρειαστεί και θα αναγκαστεί διαβλέπω ο κ. Μητσοτάκης, να ξαναμιλήσει με τον ίδιο τόνο για μία αποτυχημένη Εξεταστική Επιτροπή, γιατί έχει έντονα τα χαρακτηριστικά σημάδια της συγκάλυψης. Συνάδελφοι, αυτού του είδους και του μεγέθους η διασπάθιση δημοσίου χρήματος κοινοτικών και εθνικών πόρων, δεν γίνεται χωρίς πολιτική στήριξη. Και δυστυχώς, από την πλειάδα μαρτύρων που πέρασαν, παρότι στερήθηκε η εξεταστική τη δυνατότητα της κατ’ αντιπαράσταση εξέτασης μαρτύρων, φως δεν ρίχτηκε».

Τέλος, η κ. Αραμπατζή για το ίδιο θέμα ανέφερε ότι «η εξεταστική διήρκεσε αν δεν κάνω λάθος 5 μήνες. Οπότε νομίζω ότι δόθηκε ο αναγκαίος και ο απαιτούμενος χρόνος για να διερευνηθούν οι όποιες ευθύνες. Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα ζητούνε την παράταση της εξεταστικής επιτροπής, όχι επειδή βρέθηκε κάτι, αλλά επειδή ακριβώς δεν βρέθηκε κάτι και επειδή είναι επίσης προφανές ότι σε μια προεκλογική περίοδο την οποία διατρέχουμε, η οσμή και η ατζέντα της σκανδαλολογίας, είναι το αφήγημα με το οποίο θέλει η αντιπολίτευση να πάει στις εκλογές. Η διαχρονικότητα, η διακομματικότητα και η συνέχεια της υποθέσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ καταλαμβάνει όλα τα κόμματα. Ανελήφθη το πολιτικό κόστος και οι πρωτοβουλίες ανελήφθησαν από τη Νέα Δημοκρατία».

Δείτε την πολιτική αντιπαράθεση στο MEGA: