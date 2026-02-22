magazin
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
21.02.2026 | 12:51
Αλλαγές στο νυχτερινό ωράριο της κόκκινης γραμμής του Μετρό
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 22.02.2026]
Ημερήσια 22 Φεβρουαρίου 2026, 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 22.02.2026]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Σταμάτα αυτά τα λάθη πριν σε «σταματήσουν» οι αρθρώσεις σου

Σταμάτα αυτά τα λάθη πριν σε «σταματήσουν» οι αρθρώσεις σου

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Προτείνω να κάνεις ένα καλύτερο control στις κινήσεις σου. Αγνόησε τα σχόλια που δεν σου αρέσουν- μόνο για σήμερα αυτό- για να μην σκοτωθείς με όλο τον περίγυρό σου. Εξέτασε το μέσα σου, για να σου δημιουργήσεις ένα αίσθημα ασφαλείας και να μπορέσεις να εκφραστείς. Διαχειρίσου με προσοχή τα οικονομικά σου. Φλέρταρε άφοβα!

DON’TS: Μην επιμένεις στο πώς πρέπει να γίνουν τα πράγματα μεν, μην είσαι αμετακίνητος δε, γιατί έτσι δεν μπορείς να δεις τις εναλλακτικές που προσφέρονται. Είναι θετικό το ότι ξέρεις πια ποιοι είναι οι στόχοι σου, απλά δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι μη τυχόν και στραβώσει κάτι. Λες και δεν μπορείς να το διορθώσεις όπως έχεις κάνει ξανά παλιότερα!

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Στα επαγγελματικά, υπάρχει ένταση και πίεση μεν, στα υπόλοιπα το πρόγραμμα ρολάρει άνετα δε. Άρα ξέρεις πού πρέπει να εστιάσεις την προσοχή σου και πού μπορείς να χαλαρώσεις, έτσι; Βάλε τα πάντα σε σειρά και τσέκαρε το αν πρέπει να κάνεις κάτι παραπάνω από πλευράς σου. Απλά απόφυγε το άγχος, καθώς αυτό σου έλειπε τώρα…

DON’TS: Μην χάνεις την αισιοδοξία σου, γιατί λύσεις υπάρχουν. Άσε που αν ξεκινήσεις με απαισιοδοξία οτιδήποτε θέλεις να κάνεις, θα καταλήξεις να χάσεις και την σταθερότητα- ασφάλεια, αλλά και την άνεση- ελευθερία κινήσεων. Μην λες «όχι» στις συζητήσεις, γιατί μέσω αυτών γεννιούνται ευκαιρίες για κάτι καλύτερο σε επαγγελματικά- οικονομικά.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Επειδή σήμερα παίζουν πολλά σκηνικά που σε κάνουν να θέλεις να μιλήσεις και να τα πεις έξω από τα δόντια, αλλά δεν είσαι και σίγουρος για το αν πρέπει, εγώ σου προτείνω να πάρεις κάποιες αποστάσεις. Έστω μέχρι να αποσυμφορηθεί λίγο η ένταση από την ατμόσφαιρα. Βάλε πάνω απ’ όλα την ασφάλειά σου. Εστίασε στη δουλειά.

DON’TS: Μη γίνεις καχύποπτος εξαιτίας των συμπεριφορών που βλέπεις ή – ακόμα χειρότερα – εξαιτίας όσων δημιουργείς εσύ μόνος σου μέσα στο κεφάλι σου. Μην παρασυρθείς και μην ξεσπάσεις στους δικούς σου ανθρώπους. Μην πτοείσαι, γιατί στα καλά νέα, βελτιώνονται τα οικονομικά. Πάλι καλά, για να έχεις κι εσύ από κάπου να πιαστείς!

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Η σημερινή μέρα απαιτεί προσοχή, καθώς ενδέχεται τα πράγματα είναι λίγο έντονα για σένα. Ο βαθμός που αυτό θα ισχύσει έχει να κάνει και με το κατά πόσο εσύ το «σπρώχνεις» όλο αυτό. Κάνε τις κατάλληλες συζητήσεις, για να δεις κι εσύ το πώς πρέπει να αναπροσαρμόσεις τις κινήσεις σου. Ξεκαθάρισε τα πάντα μέσα στο κεφάλι σου.

DON’TS: Μην αφήσεις τις ανασφάλειες και τους φόβους που ξυπνούν να σε κρατήσουν πίσω από αυτά που θες να κάνεις στα επαγγελματικά ή να σε κάνουν να κινείσαι άβολα μέσα στην παρέα. Ωστόσο το να ξεσπάσεις πάνω στους ανθρώπους σου πιστεύεις ότι είναι κάτι που θα βοηθήσει; Δε νομίζω, άρα μην το κάνεις! Μην χάνεις την αισιοδοξία σου.

Λέων

Λέων

DO’S: Να ξέρεις πως σήμερα υπάρχουν οι προοπτικές να κάνεις κάποια οικονομικά ανοίγματα που θέλεις. Αν δεν σε αφορά αυτό, τότε μπορείς να ανοιχτείς συναισθηματικά. Το βλέπεις ότι υπάρχει μία κάποια (μικρή) εύνοια, έτσι; Όχι για να μη λες! Κάνε παρασκηνιακές κινήσεις, για να τονώσεις τα οικονομικά σου. Τακτοποίησε και τις υποχρεώσεις σου.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, τα πράγματα είναι έντονα, αλλά δεν πρέπει αυτό να δημιουργήσει αντιπαραθέσεις μεταξύ εσού και των συναδέλφων σου. Μάλιστα ίσως παρατηρήσεις ότι ορισμένοι έχουν όρεξη για παιχνίδια εξουσίας. Εσύ δεν πρέπει, σε καμία περίπτωση, να προσπαθήσεις να τους δείξεις ότι μπορείς να έχεις το πάνω χέρι, αν το θες.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Η σημερινή μέρα απαιτεί μπόλικη υπομονή. Αν εντοπίσεις ότι κάπου έχει γίνει και κάποιο λάθος, τότε μπορείς να το διορθώσεις. Γενικώς κάνε κάτι για να μην το αντιληφθούν πολλά άτομα και εκτεθείς. Στα επαγγελματικά, άσε τους συναδέλφους που ξέρουν να σε χαλαρώνουν, να το κάνουν. Βρες τις ισορροπίες σου, για να την παλέψεις.

DON’TS: Μην επιμένεις να έχεις εσύ τον τελευταίο λόγο. Μην θες ούτε να έχεις εσύ τον έλεγχο των πραγμάτων λόγω του ότι υπάρχει ένταση, γιατί ούτε κι αυτό δε γίνεται. Εύκολα τουλάχιστον. Κοινώς μην είσαι αδιάλλακτος. Πόσο πιο απλά να στο πω; Μη διστάσεις να ξεκαθαρίσεις λίγο τους στόχους σου. Μην αρνείσαι τη βοήθεια που σου προσφέρεται.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Φέρε τα θέλω και τις επιθυμίες σου στο προσκήνιο. Φρόντισε να δείξεις την οπτική σου μεν, σεβόμενος και αυτή των υπολοίπων δε. Στα επαγγελματικά, το πρόγραμμα ρολάρει ομαλά, άρα μπορείς κι εσύ να νιώσεις μία ασφάλεια και μία σταθερότητα, σωστά; Άκου το feedback που σου δίνεται, μπας και αυξηθεί η αυτοπεποίθηση- αυτοεκτίμησή σου.

DON’TS: Δεν πρέπει να γίνεις έντονος στις αντιδράσεις σου λόγω του ότι ξυπνάς με μία τάση να εσωτερικεύεις τα πάντα. Πρόβλημά σου είναι αυτό! Μην παίρνεις προσωπικά όλα όσα ακούς και μην σηκώνεις τείχη άμυνας με το παραμικρό. Μη γίνεσαι τόσο κτητικός, γιατί δεν είναι κομψό. Παράλληλα, μην είσαι επαναστάτης χωρίς αιτία – κυριολεκτικά.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Επειδή σήμερα οι ανασφάλειές σου αποφασίζουν να ξυπνήσουν ξανά, προτείνω να αποστασιοποιηθείς από τα πράγματα, για να μπορέσεις να δεις τι θα κάνεις και με ποιον τρόπο. Μπορείς να γίνεις και επιφυλακτικός. Γενικώς προσπάθησε να αφεθείς, για να μπορέσεις να βρεις τις εύκολες λύσεις που υπάρχουν. Αν είσαι ελεύθερος, φλέρταρε.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην είσαι έντονος με τους συνεργάτες σου. Στα ερωτικά, μην είσαι απρόσεκτος, γιατί μπορεί εύκολα να παρερμηνεύσεις κάποια πράγματα και να χαλάσεις το μεταξύ σας κλίμα με το αμόρε. Μην προσπαθήσεις να ψαρέψεις πράγματα, γιατί μπορεί να εκτεθείς. Ταυτόχρονα, μη διστάσεις να αλλάξεις λίγο το mindset σου.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Φτιάξε ένα πρόγραμμα με σωστό χρονοδιάγραμμα και φρόντισε να μείνεις εντός αυτού, για να μη δώσεις το παραμικρό δικαίωμα σε κανέναν. Προσπάθησε να γεφυρώσεις το χάσμα που υπάρχει μεταξύ εσού και ορισμένων, για να χαλαρώσεις την ατμόσφαιρα. Απλά πρέπει να εκφράσεις σωστά τις σκέψεις σου. Βρες λύσεις στα οικονομικά.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην είσαι έντονος, γιατί έτσι δεν μπορείς να εκφράσεις τον συγκεκριμένο και σωστό τρόπο που έχεις κατά νου και που θες να γίνουν τα πράγματα. Άσε που φαίνεσαι και περίεργος στα μάτια των υπολοίπων. Μην αφήνεις το άγχος σου να παίρνει τα ηνία, γιατί τότε μιλάς με έναν τρόπο που δεν μπορεί κανείς να σε καταλάβει.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Εξέτασε τα ενδεχόμενα και τις κινήσεις σου, ώστε να ανοίξουν οι δουλειές σου. Ωστόσο πρέπει να είσαι επιφυλακτικός στις αλλαγές, γιατί είναι μεγαλύτερες από ότι υπολόγιζες. Απόφυγε το άγχος και την πίεση. Πρόσεχε πώς εκφράζεσαι, για να μπορέσεις να αποφύγεις τις παρεξηγήσεις. Αξιοποίησε τις ιδέες σου και τρέξε τα πρότζεκτ που θες.

DON’TS: Μην έχεις τόσο υψηλές απαιτήσεις από τους άλλους. Μη διστάσεις να γίνεις πιο δημιουργικός. Στα επαγγελματικά, μην κωλώσεις να συζητήσεις με τους συνεργάτες σου τις λεπτομέρειες που υπάρχουν, καθώς έτσι θα μπορέσετε να αποδώσετε και μάλιστα πιο αποτελεσματικά. Μην πεις «όχι» στις συνεργασίες ή έστω στις συζητήσεις αυτών.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Σήμερα κινησου σε ένα ήρεμο πλαίσιο και μέτρα τις δυνάμεις σου, για να δεις τι χρειάζεται να γίνει, για να επανέλθεις σε πιο safe και νορμάλ επίπεδα. Ωστόσο αυτό πρέπει να το κάνεις με προσοχή, γιατί η μέρα είναι φορτισμένη, κυρίως στο ψυχολογικό κομμάτι. Κατάλαβε ότι μπορεί και οι απέναντι να έχουν καλή πρόθεση. Οπότε δώστους χώρο.

DON’TS: Μη γίνεσαι ούτε έντονος, αλλά ούτε και πολύ επίμονος. Μην επιμένεις, δηλαδή, στο να ελέγχεις εσύ τις καταστάσεις, γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει χειρότερη ένταση, ειδικά μέσα στην οικογένειά σου. Μη διστάσεις να προσαρμόσεις το πρόγραμμά σου ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν, χωρίς, όμως, να πιέζεις παραπάνω τα πράγματα.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Αν έχεις υποψίες, τότε επιβεβαίωσε ή απόρριψέ τες. Ωστόσο πρέπει να σταματήσεις να κάνεις σενάρια μέσα στο κεφάλι σου, γιατί αυτά δεν σε αφήνουν να ηρεμήσεις. Σταμάτα, λοιπόν, να θεωρείς πως συνεχώς υπάρχει κάποιο παρασκήνιο από πίσω. Σταμάτα και να δίνεις τη δική σου «μετάφραση» στις συμπεριφορές που βλέπεις γύρω σου.

DON’TS: Μην είσαι αμετακίνητος σε όσα λες εσύ, καθώς έτσι δεν μπορείς να δεις τις εναλλακτικές που απλώνονται γύρω σου. Στα ερωτικά, υπάρχουν τα περιθώρια για φλερτ, κάτι που μπορεί να σε χαλαρώσει. Αρκεί να μην κοιτάς από την άλλη. Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να γίνεις λίγο πιο δημιουργικός, να εκφραστείς ή να κάνεις συναντήσεις.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Αναπτυσσόμενες χώρες: Μεταξύ σφύρας και άκμονος καθώς μια νέα παγκόσμια τάξη έχει έρθει

Αναπτυσσόμενες χώρες: Μεταξύ σφύρας και άκμονος καθώς μια νέα παγκόσμια τάξη έχει έρθει

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σταμάτα αυτά τα λάθη πριν σε «σταματήσουν» οι αρθρώσεις σου

Σταμάτα αυτά τα λάθη πριν σε «σταματήσουν» οι αρθρώσεις σου

World
Τραμπ: Ανέβασε το παγκόσμιο δασμό από 10% σε 15%

Τραμπ: Ανέβασε το παγκόσμιο δασμό από 10% σε 15%

inWellness
inTown
Stream magazin
Η Liza Minnelli επικρίνει την Lady Gaga για το περιστατικό με το αναπηρικό αμαξίδιο στα Όσκαρ του 2022
«Coda» 21.02.26

Η Liza Minnelli επικρίνει την Lady Gaga για το περιστατικό με το αναπηρικό αμαξίδιο στα Όσκαρ του 2022

Η Liza Minnelli υποστήριξε στα απομνημονεύματά της ότι τόσο η Lady Gaga όσο και η Ακαδημία Κινηματογράφου των Όσκαρ, την ανάγκασαν να χρησιμοποιήσει αναπηρικό αμαξίδιο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ποζάρει γυμνή και ανέμελη στην παραλία – «Νιώθω καλά με το να φωτογραφίζομαι όπως εγώ θέλω»
«The Woman in Me» 21.02.26

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ποζάρει γυμνή και ανέμελη στην παραλία – «Νιώθω καλά με το να φωτογραφίζομαι όπως εγώ θέλω»

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς εξήγησε στα απομνημονεύματά της, The Woman in Me, που κυκλοφόρησε το 2023, το να μοιράζεται τις τολμηρές της selfie με τον κόσμο της φέρνει «μεγάλη χαρά».

Σύνταξη
Για τον Κρίστοφερ Νόλαν, ο Τιμοτέ Σαλαμέ θα είναι πάντα το έφηβο αγόρι που γνώρισε κάποτε
30 χρονών; 21.02.26

Για τον Κρίστοφερ Νόλαν, ο Τιμοτέ Σαλαμέ θα είναι πάντα το έφηβο αγόρι που γνώρισε κάποτε

Οι δύο παλιόφιλοι συναντήθηκαν πρόσφατα σε μια εκδήλωση προς τιμήν της καριέρας του Τιμοτέ Σαλαμέ που διοργανώθηκε από την American Cinematheque και την Cinespia στο Λος Άντζελες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Οι θεοί ήταν με το μέρος μου» – Ο φωτογράφος του Reuters πίσω από τo viral κλικ της σύλληψης του Άντριου
Ιστορική εικόνα 21.02.26

«Οι θεοί ήταν με το μέρος μου» - Ο φωτογράφος του Reuters πίσω από τo viral κλικ της σύλληψης του Άντριου

«Οι θεοί της φωτογραφίας ήταν με το μέρος μου», δήλωσε ο Φιλ Νομπλ, ο φωτογράφος του Reuters που τράβηξε τη φωτογραφία της σύλληψης του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, ενώ περιγράφει πώς έγινε το μαγικό κλικ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Κάρολος επισκέφθηκε την Εβδομάδα Μόδας στο Λονδίνο μετά τη σύλληψη του αδελφού του Άντριου
Γιατί το έκανε; 21.02.26

Ο Κάρολος επισκέφθηκε την Εβδομάδα Μόδας στο Λονδίνο μετά τη σύλληψη του αδελφού του Άντριου

Ο βασιλιάς Κάρολος της Βρετανίας εμφανίστηκε σε μια επίδειξη μόδας στο Λονδίνο την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, λίγες ώρες μετά τη σύλληψη του αδελφού του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ με την υποψία παράβασης καθήκοντος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μπραντ Πιτ: Αναζητώντας τον χολιγουντιανό σταρ ανάμεσα στους σωσίες του στην Ύδρα
Fizz 21.02.26

Μπραντ Πιτ: Αναζητώντας τον χολιγουντιανό σταρ ανάμεσα στους σωσίες του στην Ύδρα

«Βουλιάζει» το νησί του Σαρωνικού με πληρότητα 100% για το συγκεκριμένο τριήμερο. Η παρουσία του Μπραντ Πιτ έχει τραβήξει όλα τα βλέμματα, με τους δημοσιογράφους να τον ακολουθούν σε κάθε του βήμα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Η Λάιζα Μινέλι ερωτεύτηκε σφοδρά τον Σκορσέζε και αποφάσισε να κόψει τα ναρκωτικά λόγω Ελίζαμπεθ Τέιλορ
Θρύλος 20.02.26

Η Λάιζα Μινέλι ερωτεύτηκε σφοδρά τον Σκορσέζε και αποφάσισε να κόψει τα ναρκωτικά λόγω Ελίζαμπεθ Τέιλορ

Η ζωή της Λάιζα Μινέλι είναι τόσο κινηματογραφική, όσο και η καριέρα της: πάθη, έρωτες, πόνος, προδοσία και μια απώλεια που την στιγμάτισε για πάντα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Roblox: Πεδίο δράσης παιδεραστών και predators για την κομητεία του Λος Άντζελες – Ντόμινο καταγγελιών
Go Fun 20.02.26

Roblox: Πεδίο δράσης παιδεραστών και predators για την κομητεία του Λος Άντζελες – Ντόμινο καταγγελιών

Μια νέα, δριμεία δικαστική επίθεση εξαπέλυσε η κομητεία του Λος Άντζελες κατά της δημοφιλούς πλατφόρμας Roblox, κατηγορώντας την εταιρεία ότι μετέτρεψε έναν θεωρητικά ασφαλή ψηφιακό χώρο σε «εκτροφείο» για επίδοξους θηρευτές ανηλίκων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δέσμευση ή απιστία; Η εξελικτική βιολογία εξηγεί το δίλημμα – και απαντά αν είμαστε «προγραμματισμένοι» να απατάμε
Relationsex 20.02.26

Δέσμευση ή απιστία; Η εξελικτική βιολογία εξηγεί το δίλημμα – και απαντά αν είμαστε «προγραμματισμένοι» να απατάμε

Η δρ Τζάστιν Γκαρσία υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος εξελίχθηκε με δύο αντικρουόμενες ορμές: τη δέσμευση και τη σεξουαλική ποικιλία. Όταν όμως η δεύτερη γίνεται απιστία, το πλήγμα στην ψυχική υγεία και την εμπιστοσύνη είναι βαθύ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ερνανγκόμεθ: «Ο πρώτος τίτλος σημαίνει πολλά – Εχουμε την πίεση να τους κερδίζουμε όλους» (vid)
Μπάσκετ 22.02.26

Ερνανγκόμεθ: «Ο πρώτος τίτλος σημαίνει πολλά – Εχουμε την πίεση να τους κερδίζουμε όλους» (vid)

Ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στην κατάκτηση του Κυπέλλου από τον Παναθηναϊκό, εξηγώντας γιατί σημαίνει πολλά για το τριφύλλι, αλλά και στην κακή περίοδο που προηγήθηκε τον Γενάρη.

Σύνταξη
Ισπανία: Επενδύει στις σχέσεις με την Κίνα για την ασιατική στρατηγική της
Διεθνής Οικονομία 22.02.26

Στην Κίνα στρέφεται η Ισπανία

Η Ισπανία επιδιώκει να ενισχύσει τους δεσμούς της με την Κίνα, αψηφώντας πιθανά ευρωπαϊκά και αμερικανικά ερωτήματα

Σύνταξη
Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ 2-1: Σε «απόσταση βολής» από την κορυφή οι «Πολίτες»
Ποδόσφαιρο 22.02.26

Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ 2-1: Σε «απόσταση βολής» από την κορυφή οι «Πολίτες»

Η Μάντσεστερ Σίτι δυσκολεύτηκε, αλλά πήρε μία υπεπολύτιμη νίκη με 2-1 επί της Νιούκαστλ στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της Premier League κι έτσι μείωσε στο -2 από την πρωτοπόρο, Άρσεναλ.

Σύνταξη
Συρία: Το Ισλαμικό Κράτος καλεί τους υποστηρικτές του να πολεμήσουν το νέο καθεστώς
Κόσμος 21.02.26

Συρία: Το Ισλαμικό Κράτος καλεί τους υποστηρικτές του να πολεμήσουν το νέο καθεστώς

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΙΚ, τα μέλη της οργάνωσης στην Συρία θα πρέπει κατά προτεραιότητα να πολεμήσουντο νέο συριακό καθεστώς, «με την κοσμική εξουσία και τον εθνικό στρατό του».

Σύνταξη
Ουκρανία: Απορρίπτει «τα τελεσίγραφα και τους εκβιασμούς» Ουγγαρίας και Σλοβακίας που την απειλούν με διακοπή ρεύματος
Κόσμος 21.02.26

Ουκρανία: Απορρίπτει «τα τελεσίγραφα και τους εκβιασμούς» Ουγγαρίας και Σλοβακίας που την απειλούν με διακοπή ρεύματος

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία, οι μοναδικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξακολουθούν να εισάγουν μεγάλες ποσότητες ρωσικού πετρελαίου μέσω αγωγού, κατηγορούν την Ουκρανία για τη διακοπή στις παραδόσεις

Σύνταξη
Χέιζ-Ντέιβις: «Πρώτο ελληνικό ντέρμπι για μένα, ήταν συναρπαστικό» (vid)
Μπάσκετ 21.02.26

Χέιζ-Ντέιβις: «Πρώτο ελληνικό ντέρμπι για μένα, ήταν συναρπαστικό» (vid)

Ο MVP του τελικού Κυπέλλου, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις δήλωσε εντυπωσιασμένος από την πρώτη του συμμετοχή σε ντέρμπι Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός και ευχαρίστησε άπαντες στους «πράσινους».

Σύνταξη
Αίγιο: Συνελήφθη 46χρονος που φέρεται να είναι ο δράστης της επίθεσης με όπλο εναντίον των τεσσάρων ανηλίκων
Ελλάδα 21.02.26

Αίγιο: Συνελήφθη 46χρονος που φέρεται να είναι ο δράστης της επίθεσης με όπλο εναντίον των τεσσάρων ανηλίκων

Οι τέσσερις νεαροί, ένας 15χρονος και τρεις 16χρονοι, τραυματίστηκαν στα πόδια και την πλάτη έπειτα από πυροβολισμούς που δέχθηκαν την ώρα που περπατούσαν στο Αίγιο

Σύνταξη
Βίντεο από το Γενικό Κρατικό διαψεύδει τους ισχυρισμούς Γεωργιάδη για επίθεση Ζιαζιά
Ελλάδα 21.02.26

Βίντεο από το Γενικό Κρατικό διαψεύδει τους ισχυρισμούς Γεωργιάδη για επίθεση Ζιαζιά

Ο υπουργός Υγείας «έταξε» βίντεο με την επίθεση που δέχθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όμως περιορίστηκε σε ένα screenshot - Για «σκευωρία και δολοφονία χαρακτήρα» κάνει λόγο ο συνδικαλιστής γιατρός

Σύνταξη
Παρίσι: Διαδήλωση υποστήριξης στην Ουκρανία, ενόψει της συμπλήρωσης τεσσάρων ετών από την έναρξη του πολέμου
Κόσμος 21.02.26

Παρίσι: Διαδήλωση υποστήριξης στην Ουκρανία, ενόψει της συμπλήρωσης τεσσάρων ετών από την έναρξη του πολέμου

«Στηρίζουμε την Ουκρανία απέναντι στον Πούτιν που την δολοφονεί», φώναζαν οι διαδηλωτές στο Παρίσι, ζητώντας επίσης να αποδοθούν τα «παγωμένα» ρωσικά κεφάλαια στο Κίεβο

Σύνταξη
Οσασούνα – Ρεάλ Μαδρίτης 2-1: Σοκ για τη «βασίλισσα», ευκαιρία να περάσει πρώτη η Μπαρτσελόνα!
Ποδόσφαιρο 21.02.26

Οσασούνα – Ρεάλ Μαδρίτης 2-1: Σοκ για τη «βασίλισσα», ευκαιρία να περάσει πρώτη η Μπαρτσελόνα!

Η Ρεάλ κόλλησε στην Παμπλόνα, η Οσασούνα τη νίκησε με 2-1 και πλέον η Μπαρτσελόνα που υποδέχεται τη Λεβάντε την Κυριακή (22/2) έχει την ευκαιρία να περάσει ξανά στην κορυφή!

Σύνταξη
Τα BAFTA σε κρίση ταυτότητας – Οδηγός για τα Όσκαρ, βρετανικά βραβεία ή και τα δύο;
«Όσκαρ: Υποκατάστημα Λονδίνου» 21.02.26

Τα BAFTA σε κρίση ταυτότητας - Οδηγός για τα Όσκαρ, βρετανικά βραβεία ή και τα δύο;

Λίγες υποψηφιότητες από το Ηνωμένο Βασίλειο φέτος στα BAFTA, καθώς η βιομηχανία προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ της προσέλκυσης παγκόσμιας προσοχής και της ανάδειξης εγχώριων έργων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο