DO’S: Προτείνω να κάνεις ένα καλύτερο control στις κινήσεις σου. Αγνόησε τα σχόλια που δεν σου αρέσουν- μόνο για σήμερα αυτό- για να μην σκοτωθείς με όλο τον περίγυρό σου. Εξέτασε το μέσα σου, για να σου δημιουργήσεις ένα αίσθημα ασφαλείας και να μπορέσεις να εκφραστείς. Διαχειρίσου με προσοχή τα οικονομικά σου. Φλέρταρε άφοβα!

DON’TS: Μην επιμένεις στο πώς πρέπει να γίνουν τα πράγματα μεν, μην είσαι αμετακίνητος δε, γιατί έτσι δεν μπορείς να δεις τις εναλλακτικές που προσφέρονται. Είναι θετικό το ότι ξέρεις πια ποιοι είναι οι στόχοι σου, απλά δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι μη τυχόν και στραβώσει κάτι. Λες και δεν μπορείς να το διορθώσεις όπως έχεις κάνει ξανά παλιότερα!