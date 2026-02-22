Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 22.02.2026]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Προτείνω να κάνεις ένα καλύτερο control στις κινήσεις σου. Αγνόησε τα σχόλια που δεν σου αρέσουν- μόνο για σήμερα αυτό- για να μην σκοτωθείς με όλο τον περίγυρό σου. Εξέτασε το μέσα σου, για να σου δημιουργήσεις ένα αίσθημα ασφαλείας και να μπορέσεις να εκφραστείς. Διαχειρίσου με προσοχή τα οικονομικά σου. Φλέρταρε άφοβα!
DON’TS: Μην επιμένεις στο πώς πρέπει να γίνουν τα πράγματα μεν, μην είσαι αμετακίνητος δε, γιατί έτσι δεν μπορείς να δεις τις εναλλακτικές που προσφέρονται. Είναι θετικό το ότι ξέρεις πια ποιοι είναι οι στόχοι σου, απλά δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι μη τυχόν και στραβώσει κάτι. Λες και δεν μπορείς να το διορθώσεις όπως έχεις κάνει ξανά παλιότερα!
Ταύρος
DO’S: Στα επαγγελματικά, υπάρχει ένταση και πίεση μεν, στα υπόλοιπα το πρόγραμμα ρολάρει άνετα δε. Άρα ξέρεις πού πρέπει να εστιάσεις την προσοχή σου και πού μπορείς να χαλαρώσεις, έτσι; Βάλε τα πάντα σε σειρά και τσέκαρε το αν πρέπει να κάνεις κάτι παραπάνω από πλευράς σου. Απλά απόφυγε το άγχος, καθώς αυτό σου έλειπε τώρα…
DON’TS: Μην χάνεις την αισιοδοξία σου, γιατί λύσεις υπάρχουν. Άσε που αν ξεκινήσεις με απαισιοδοξία οτιδήποτε θέλεις να κάνεις, θα καταλήξεις να χάσεις και την σταθερότητα- ασφάλεια, αλλά και την άνεση- ελευθερία κινήσεων. Μην λες «όχι» στις συζητήσεις, γιατί μέσω αυτών γεννιούνται ευκαιρίες για κάτι καλύτερο σε επαγγελματικά- οικονομικά.
Δίδυμοι
DO’S: Επειδή σήμερα παίζουν πολλά σκηνικά που σε κάνουν να θέλεις να μιλήσεις και να τα πεις έξω από τα δόντια, αλλά δεν είσαι και σίγουρος για το αν πρέπει, εγώ σου προτείνω να πάρεις κάποιες αποστάσεις. Έστω μέχρι να αποσυμφορηθεί λίγο η ένταση από την ατμόσφαιρα. Βάλε πάνω απ’ όλα την ασφάλειά σου. Εστίασε στη δουλειά.
DON’TS: Μη γίνεις καχύποπτος εξαιτίας των συμπεριφορών που βλέπεις ή – ακόμα χειρότερα – εξαιτίας όσων δημιουργείς εσύ μόνος σου μέσα στο κεφάλι σου. Μην παρασυρθείς και μην ξεσπάσεις στους δικούς σου ανθρώπους. Μην πτοείσαι, γιατί στα καλά νέα, βελτιώνονται τα οικονομικά. Πάλι καλά, για να έχεις κι εσύ από κάπου να πιαστείς!
Καρκίνος
DO’S: Η σημερινή μέρα απαιτεί προσοχή, καθώς ενδέχεται τα πράγματα είναι λίγο έντονα για σένα. Ο βαθμός που αυτό θα ισχύσει έχει να κάνει και με το κατά πόσο εσύ το «σπρώχνεις» όλο αυτό. Κάνε τις κατάλληλες συζητήσεις, για να δεις κι εσύ το πώς πρέπει να αναπροσαρμόσεις τις κινήσεις σου. Ξεκαθάρισε τα πάντα μέσα στο κεφάλι σου.
DON’TS: Μην αφήσεις τις ανασφάλειες και τους φόβους που ξυπνούν να σε κρατήσουν πίσω από αυτά που θες να κάνεις στα επαγγελματικά ή να σε κάνουν να κινείσαι άβολα μέσα στην παρέα. Ωστόσο το να ξεσπάσεις πάνω στους ανθρώπους σου πιστεύεις ότι είναι κάτι που θα βοηθήσει; Δε νομίζω, άρα μην το κάνεις! Μην χάνεις την αισιοδοξία σου.
Λέων
DO’S: Να ξέρεις πως σήμερα υπάρχουν οι προοπτικές να κάνεις κάποια οικονομικά ανοίγματα που θέλεις. Αν δεν σε αφορά αυτό, τότε μπορείς να ανοιχτείς συναισθηματικά. Το βλέπεις ότι υπάρχει μία κάποια (μικρή) εύνοια, έτσι; Όχι για να μη λες! Κάνε παρασκηνιακές κινήσεις, για να τονώσεις τα οικονομικά σου. Τακτοποίησε και τις υποχρεώσεις σου.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, τα πράγματα είναι έντονα, αλλά δεν πρέπει αυτό να δημιουργήσει αντιπαραθέσεις μεταξύ εσού και των συναδέλφων σου. Μάλιστα ίσως παρατηρήσεις ότι ορισμένοι έχουν όρεξη για παιχνίδια εξουσίας. Εσύ δεν πρέπει, σε καμία περίπτωση, να προσπαθήσεις να τους δείξεις ότι μπορείς να έχεις το πάνω χέρι, αν το θες.
Παρθένος
DO’S: Η σημερινή μέρα απαιτεί μπόλικη υπομονή. Αν εντοπίσεις ότι κάπου έχει γίνει και κάποιο λάθος, τότε μπορείς να το διορθώσεις. Γενικώς κάνε κάτι για να μην το αντιληφθούν πολλά άτομα και εκτεθείς. Στα επαγγελματικά, άσε τους συναδέλφους που ξέρουν να σε χαλαρώνουν, να το κάνουν. Βρες τις ισορροπίες σου, για να την παλέψεις.
DON’TS: Μην επιμένεις να έχεις εσύ τον τελευταίο λόγο. Μην θες ούτε να έχεις εσύ τον έλεγχο των πραγμάτων λόγω του ότι υπάρχει ένταση, γιατί ούτε κι αυτό δε γίνεται. Εύκολα τουλάχιστον. Κοινώς μην είσαι αδιάλλακτος. Πόσο πιο απλά να στο πω; Μη διστάσεις να ξεκαθαρίσεις λίγο τους στόχους σου. Μην αρνείσαι τη βοήθεια που σου προσφέρεται.
Ζυγός
DO’S: Φέρε τα θέλω και τις επιθυμίες σου στο προσκήνιο. Φρόντισε να δείξεις την οπτική σου μεν, σεβόμενος και αυτή των υπολοίπων δε. Στα επαγγελματικά, το πρόγραμμα ρολάρει ομαλά, άρα μπορείς κι εσύ να νιώσεις μία ασφάλεια και μία σταθερότητα, σωστά; Άκου το feedback που σου δίνεται, μπας και αυξηθεί η αυτοπεποίθηση- αυτοεκτίμησή σου.
DON’TS: Δεν πρέπει να γίνεις έντονος στις αντιδράσεις σου λόγω του ότι ξυπνάς με μία τάση να εσωτερικεύεις τα πάντα. Πρόβλημά σου είναι αυτό! Μην παίρνεις προσωπικά όλα όσα ακούς και μην σηκώνεις τείχη άμυνας με το παραμικρό. Μη γίνεσαι τόσο κτητικός, γιατί δεν είναι κομψό. Παράλληλα, μην είσαι επαναστάτης χωρίς αιτία – κυριολεκτικά.
Σκορπιός
DO’S: Επειδή σήμερα οι ανασφάλειές σου αποφασίζουν να ξυπνήσουν ξανά, προτείνω να αποστασιοποιηθείς από τα πράγματα, για να μπορέσεις να δεις τι θα κάνεις και με ποιον τρόπο. Μπορείς να γίνεις και επιφυλακτικός. Γενικώς προσπάθησε να αφεθείς, για να μπορέσεις να βρεις τις εύκολες λύσεις που υπάρχουν. Αν είσαι ελεύθερος, φλέρταρε.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην είσαι έντονος με τους συνεργάτες σου. Στα ερωτικά, μην είσαι απρόσεκτος, γιατί μπορεί εύκολα να παρερμηνεύσεις κάποια πράγματα και να χαλάσεις το μεταξύ σας κλίμα με το αμόρε. Μην προσπαθήσεις να ψαρέψεις πράγματα, γιατί μπορεί να εκτεθείς. Ταυτόχρονα, μη διστάσεις να αλλάξεις λίγο το mindset σου.
Τοξότης
DO’S: Φτιάξε ένα πρόγραμμα με σωστό χρονοδιάγραμμα και φρόντισε να μείνεις εντός αυτού, για να μη δώσεις το παραμικρό δικαίωμα σε κανέναν. Προσπάθησε να γεφυρώσεις το χάσμα που υπάρχει μεταξύ εσού και ορισμένων, για να χαλαρώσεις την ατμόσφαιρα. Απλά πρέπει να εκφράσεις σωστά τις σκέψεις σου. Βρες λύσεις στα οικονομικά.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην είσαι έντονος, γιατί έτσι δεν μπορείς να εκφράσεις τον συγκεκριμένο και σωστό τρόπο που έχεις κατά νου και που θες να γίνουν τα πράγματα. Άσε που φαίνεσαι και περίεργος στα μάτια των υπολοίπων. Μην αφήνεις το άγχος σου να παίρνει τα ηνία, γιατί τότε μιλάς με έναν τρόπο που δεν μπορεί κανείς να σε καταλάβει.
Αιγόκερως
DO’S: Εξέτασε τα ενδεχόμενα και τις κινήσεις σου, ώστε να ανοίξουν οι δουλειές σου. Ωστόσο πρέπει να είσαι επιφυλακτικός στις αλλαγές, γιατί είναι μεγαλύτερες από ότι υπολόγιζες. Απόφυγε το άγχος και την πίεση. Πρόσεχε πώς εκφράζεσαι, για να μπορέσεις να αποφύγεις τις παρεξηγήσεις. Αξιοποίησε τις ιδέες σου και τρέξε τα πρότζεκτ που θες.
DON’TS: Μην έχεις τόσο υψηλές απαιτήσεις από τους άλλους. Μη διστάσεις να γίνεις πιο δημιουργικός. Στα επαγγελματικά, μην κωλώσεις να συζητήσεις με τους συνεργάτες σου τις λεπτομέρειες που υπάρχουν, καθώς έτσι θα μπορέσετε να αποδώσετε και μάλιστα πιο αποτελεσματικά. Μην πεις «όχι» στις συνεργασίες ή έστω στις συζητήσεις αυτών.
Υδροχόος
DO’S: Σήμερα κινησου σε ένα ήρεμο πλαίσιο και μέτρα τις δυνάμεις σου, για να δεις τι χρειάζεται να γίνει, για να επανέλθεις σε πιο safe και νορμάλ επίπεδα. Ωστόσο αυτό πρέπει να το κάνεις με προσοχή, γιατί η μέρα είναι φορτισμένη, κυρίως στο ψυχολογικό κομμάτι. Κατάλαβε ότι μπορεί και οι απέναντι να έχουν καλή πρόθεση. Οπότε δώστους χώρο.
DON’TS: Μη γίνεσαι ούτε έντονος, αλλά ούτε και πολύ επίμονος. Μην επιμένεις, δηλαδή, στο να ελέγχεις εσύ τις καταστάσεις, γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει χειρότερη ένταση, ειδικά μέσα στην οικογένειά σου. Μη διστάσεις να προσαρμόσεις το πρόγραμμά σου ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν, χωρίς, όμως, να πιέζεις παραπάνω τα πράγματα.
Ιχθύες
DO’S: Αν έχεις υποψίες, τότε επιβεβαίωσε ή απόρριψέ τες. Ωστόσο πρέπει να σταματήσεις να κάνεις σενάρια μέσα στο κεφάλι σου, γιατί αυτά δεν σε αφήνουν να ηρεμήσεις. Σταμάτα, λοιπόν, να θεωρείς πως συνεχώς υπάρχει κάποιο παρασκήνιο από πίσω. Σταμάτα και να δίνεις τη δική σου «μετάφραση» στις συμπεριφορές που βλέπεις γύρω σου.
DON’TS: Μην είσαι αμετακίνητος σε όσα λες εσύ, καθώς έτσι δεν μπορείς να δεις τις εναλλακτικές που απλώνονται γύρω σου. Στα ερωτικά, υπάρχουν τα περιθώρια για φλερτ, κάτι που μπορεί να σε χαλαρώσει. Αρκεί να μην κοιτάς από την άλλη. Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να γίνεις λίγο πιο δημιουργικός, να εκφραστείς ή να κάνεις συναντήσεις.
