Αγώνας δρόμου του Δήμου Άνδρου για την αποκατάσταση των ζημιών από έντονο καιρικό φαινόμενο

Η Άνδρος βρέθηκε προ ημερών στο επίκεντρο μιας σπάνιας και ιδιαίτερα έντονης καιρικής μεταβολής. Οι ανατολικοί-νοτιοανατολικοί άνεμοι, που άγγιξαν τα 9 μποφόρ, σε συνδυασμό με την επικίνδυνη άνοδο της στάθμης της θάλασσας, προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές, ειδικά στις παράκτιες περιοχές.

Από την πρώτη στιγμή οι υπηρεσίες του Δήμου ξεκίνησαν τον δικό τους αγώνα για να αποκαταστήσουν τις ζημιές που προκλήθηκαν. Τι αναφέρει σε ανάρτηση του ο Δήμος Άνδρου:

«Συνεχίζονται οι εργασίες με διάνοιξη και στα άλλα σημεία της καθίζησης. Απομακρύνθηκαν τα σαθρά τμήματα, μέχρι τη βάση του τοιχείου.

Σε μήκος 20 μέτρων, αφαιρέθηκε όλο το παλαιό χωμάτινο μπάζωμα και αντικαταθίσταται από σκυρόδεμα και ογκόλιθους, για την ενίσχυση του υφιστάμενου και την αποτροπή μελλοντικής διάβρωσης. Παράλληλα εκπονείται μελέτη για την κατασκευή εξωτερικού τοιχίου από οπλισμένο σκυρόδεμα για την οριστική λύση.

Στο Νειμποριό, προχωρήσαμε στην αποκατάσταση του προβλήματος στο «ποταμάκι», όπου το πρόβλημα προκλήθηκε από τη σφοδρή ορμή της θάλασσας κατά την πρόσφατη θεομηνία.

Δεκάδες τόνοι από πέτρες και βότσαλα, παρασύρθηκαν από τη σφοδρή θαλασσοταραχή και έφραξαν το σημείο εκβολής στο «ποταμάκι» του Νειμποριού, με αποτέλεσμα την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων. Άμεσα, από τις πρωινές ώρες, προγραμματίστηκαν εργασίες με συνεργείο και μηχάνημα JCB για την απομάκρυνση των φερτών υλικών και την αποκατάσταση της ελεύθερης ροής του νερού.

Ταυτόχρονα, λόγω του πρωτοφανούς φαινομένου, δημιουργήθηκε η κατάλληλη υποδομή ώστε να αντιμετωπίζονται άμεσα αντίστοιχα προβλήματα στο μέλλον, σε ένα σημείο που δοκιμάζεται έντονα όταν επικρατούν ακραία καιρικά φαινόμενα.

Για τον λόγο αυτό αφαιρέθηκε σταθερό τμήμα της πεζογέφυρας και θα αντικατασταθεί με πτυσσόμενο, ώστε να μπορεί να απομακρύνεται όταν απαιτείται.

Ο Δήμαρχος Θεοδόσης Σουσούδης δήλωσε:

«Το νησί μας δοκιμάστηκε από μια πρωτόγνωρη κακοκαιρία. Η μεγάλη άνοδος της στάθμης των θαλάσσιων υδάτων και οι σφοδροί νοτιάδες προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές.

Η αντίδρασή μας ήταν άμεση και παραμένει συντονισμένη. ●Ολοκληρώθηκαν οι μελέτες από την Τεχνική Υπηρεσία, προκειμένου να διεκδικήσουμε χρηματοδοτήσεις από την Περιφέρεια και το Υπουργείο Εσωτερικών».

*πηγή φωτογραφιών:https://www.facebook.com/dimos.androu