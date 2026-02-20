newspaper
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Βίντεο – ντοκουμέντα από τις φυλακές Δομοκού – Οι κινήσεις που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας
Ελλάδα 20 Φεβρουαρίου 2026, 17:38

Βίντεο – ντοκουμέντα από τις φυλακές Δομοκού – Οι κινήσεις που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας

Τι κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας λίγο πριν τη δολοφονία του 43χρονου ισοβίτη από συγκρατούμενό του, μπροστά στα μάτια του 50χρονου αρχιφύλακα.

Εργασιακό στρες: Οι 5 τρόποι που επηρεάζει τη ζωή σας

Εργασιακό στρες: Οι 5 τρόποι που επηρεάζει τη ζωή σας

Spotlight

Φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η δολοφονία ενός ισοβίτη μέσα στο γραφείο του αρχιφύλακα των φυλακών Δομοκού προσπαθούν να ρίξουν οι Αρχές.

Ήδη έχουν στα χέρια τους πλούσιο οπτικό υλικό από τους χώρους του καταστήματος κράτησης, ωστόσο ο χώρος που έγινε η δολοφονία δεν διαθέτει κάμερες ασφαλείας – κάτι που όπως φαίνεται γνώριζε ο εκτελεστής.

Στο υλικό που εξετάζουν οι αστυνομικοί και παρουσίασε το MEGA, φαίνονται οι κινήσεις που έκαναν δράστης και θύμα προς την έξοδο της πτέρυγας, λίγο μετά η συνάντησή τους με τον κατηγορούμενο αρχιφύλακα και έναν συγκρατούμενό τους, και μετά το έγκλημα η αναστάτωση στις φυλακές, με δύο σωφρονιστικούς υπαλλήλους να έχουν μόλις ενημερωθεί γι’ αυτό που συνέβη και να κινούνται με γρήγορα βήματα στον διάδρομο.

Ακολούθησαν οι αντιφάσεις του αρχιφύλακα που συνελήφθη και πλέον κατηγορείται για συνέργεια στο έγκλημα, τόσο εκείνος όσο και ο καθ΄ ομολογίαν δράστης του φονικού.

Το χρονικό

Η δολοφονία σημειώθηκε στο πρώην αρχιφυλακείο, σε ένα σημείο «τυφλό» από κάμερες. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αστυνομικοί δεν έχουν καταφέρει να απαντήσουν στο πώς μπήκε το όπλο στις φυλακές, πώς πέρασε από τις μαγνητικές πύλες και πώς βρέθηκε στα χέρια του εκτελεστή.

Το έγκλημα σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Κυριακής. Στις 18:49 κάμερα ασφαλείας καταγράφει τον δράστη να φτάνει στο κελί του θύματος. Ένα λεπτό αργότερα οι δυο τους κατευθύνονται προς την έξοδο της πτέρυγας, χωρίς μέχρι εκείνη την στιγμή να προμηνύει κάτι αυτό που θα συνέβαινε.

Στις 18:52 φτάνουν στον χώρο του υπαρχιφυλακείου και συναντούν έναν συγκρατούμενό τους και τον αρχιφύλακα που τους περίμενε. Στις 18:56 ο δράστης, το θύμα και ο αρχιφύλακας κινούνται προς το πρώην αρχιφυλακείο όπου σημειώθηκε το έγκλημα. Ένα λεπτό πριν τις 19:00 το απόγευμα καταγράφονται δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι να κινούνται στον διάδρομο με γρήγορα βήματα. Είχαν περάσει λίγα δευτερόλεπτα από την εκτέλεση του ισοβίτη και ορισμένοι τότε προσπαθούσαν να διαχειριστούν τη δύσκολη κατάσταση.

Ποιος είχε το όπλο του εγκλήματος και πώς πέρασε από τις μαγνητικές πύλες που υπάρχουν στις πτέρυγες των φυλακών; Πώς έφτασε στα χέρια του καθ’ ομολογίαν δράστη; Τι συνέβη τις στιγμές που οι κάμερες των φυλακών ήταν αδύνατον να καταγράψουν τα όσα συνέβαιναν;

Μία σειρά από πρόσωπα – κλειδιά φέρονται να έχουν καταθέσει πως ο κατηγορούμενος αρχιφύλακας και το θύμα είχαν όλο και συχνότερες προστριβές το τελευταίο διάστημα.

Ποιος κανόνισε τη συνάντηση στο πρώην αρχιφυλακείο; Ο κατηγορούμενος αρχιφύλακας υποστηρίζει ότι οι κρατούμενοι του ζήτησαν να κανονίσει ένα ραντεβού αλλά μάρτυρας αναφέρει πως άκουσε τους κρατούμενους να λένε ότι ο αρχιφύλακας τους ζήτησε να συναντηθούν.

Καταθέσεις

Για το έγκλημα στις φυλακές Δομοκού έχουν ήδη καταθέσει μία σειρά από συνάδελφοι του κατηγορούμενου αρχιφύλακα αλλά και κρατούμενοι που γνώριζαν δράστη και θύμα.

Ο 50χρονος ισοβίτης βρέθηκε παγιδευμένος στο πρώην αρχιφυλακείο χωρίς να έχει περιθώρια αντίδρασης. Ο κατηγορούμενος αρχιφύλακας περιέγραψε τα γεγονότα δύο φορές. Στην πρώτη του κατάθεση ανέφερε πως είδε τον δράστη να πυροβολεί το θύμα δύο φορές. Στη δεύτερη όμως το αρνήθηκε, αν και παραδέχτηκε πως το έγκλημα σημειώθηκε μπροστά του.

Ο κατηγορούμενος αρχιφύλακας οδηγήθηκε το μεσημέρι εκ νέου στα δικαστήρια Λαμίας για να απολογηθεί. Επιμένει πως δεν έχει την παραμικρή εμπλοκή στο έγκλημα, με τις αντιφάσεις του όμως να γεννούν ερωτήματα για τον ρόλο που διαδραμάτισε στα γεγονότα.

World
ΗΠΑ: Οι παγκόσμιοι δασμοί Τραμπ ακυρώθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο

ΗΠΑ: Οι παγκόσμιοι δασμοί Τραμπ ακυρώθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Μόνο τα μισά ορόσημα έχουν επιτευχθεί

Ταμείο Ανάκαμψης: Μόνο τα μισά ορόσημα έχουν επιτευχθεί

«Το ‘θα σε απολύσω’ έρχεται από άλλες εποχές»: Καταγγελία γιατρού του Κρατικού Νίκαιας για τον Άδωνι Γεωργιάδη
Νέο βίντεο - ντοκουμέντο 20.02.26

«Το 'θα σε απολύσω' έρχεται από άλλες εποχές»: Καταγγελία γιατρού του Κρατικού Νίκαιας για τον Άδωνι Γεωργιάδη

«Με οδήγησαν σε πλαϊνό χώρο για να μην βλέπουν οι επίσημοι και τα κανάλια», καταγγέλλει ο γιατρός από το Γενικό Κρατικό Νίκαιας και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ, Δημήτρης Ζιαζιάς

Σύνταξη
Τέμπη: Ανακλήθηκαν οι εκταφές 6 σορών – Επιμένουν για εργαστήρια στο εξωτερικό οι γονείς
Ελλάδα 20.02.26

Τέμπη: Ανακλήθηκαν οι εκταφές 6 σορών – Επιμένουν για εργαστήρια στο εξωτερικό οι γονείς

Η εισαγγελέας Λάρισας, Αικατερίνη Παπαϊωάννου ακύρωσε 6 εκταφές, μετά το εξώδικο που έστειλαν συγγενείς θυμάτων οι οποίοι ζητούσαν εργαστήρια εκτός Ελλάδας για να γίνουν οι εξετάσεις.

Σύνταξη
Αυθεντικές οι φωτογραφίες των 200 στην Καισαριανή – Τις αγοράζει το υπουργείο Πολιτισμού
Συλλογή Χόιερ 20.02.26

Αυθεντικές οι φωτογραφίες των 200 στην Καισαριανή – Τις αγοράζει το υπουργείο Πολιτισμού

Η μακροσκοπική εξέταση, από στελέχη του υπουργείου Πολιτισμού και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του υλικού των φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή

Σύνταξη
Κακοκαιρία: «Σπασμένη γραμμή λαίλαπας» 300 χλμ. σαρώνει τα δυτικά – Στο στόχαστρο η Αττική
Κακοκαιρία 20.02.26

«Σπασμένη γραμμή λαίλαπας» 300 χλμ. σαρώνει τα δυτικά - Στο στόχαστρο η Αττική

Στην Αττική αναμένεται κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες μια οργανωμένη φάση αστάθειας και εν συνεχεία μέσα στο Αιγαίο, αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος, Γιάννης Καλλιάνος

Σύνταξη
Καθαρά Δευτέρα: Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας για την έξοδο του τριημέρου – Σε ισχύ από τις 16:00
Από τις 16:00 20.02.26

Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας για την έξοδο του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας

Σε εξέλιξη η έξοδος για την Καθαρά Δευτέρα - Σήμερα από τις 16:00 έως τις 21:00 και αύριο από τις 08:00 έως τις 13:00 απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων

Σύνταξη
Σέρρες: Περισσότερα από 30 τραύματα έφερε ο 17χρονος που κατέληξε μετά από ξυλοδαρμό 16χρονου
Ιατροδικαστική έκθεση 20.02.26

Σέρρες: Περισσότερα από 30 τραύματα έφερε ο 17χρονος που κατέληξε μετά από ξυλοδαρμό 16χρονου

Από τη νεκροψία - νεκροτομή φαίνεται να προέκυψαν ευρήματα που συνάδουν με ξυλοδαρμό, όπως θλαστικές κακώσεις στο κεφάλι, στον κορμό και στα άκρα

Σύνταξη
Κρατικό Νίκαιας: «Μη τολμήσουν να κάνουν διώξεις σε γιατρούς» – Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ. για τα επεισόδια
Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ. 20.02.26

Αντιπαράθεση Γεωργιάδη-εργαζομένων μετά τα επεισόδια στο Κρατικό Νίκαιας: «Μη τολμήσουν να κάνουν διώξεις σε γιατρούς»

Συνεχίζεται η αντιπαράθεση με φόντο τα επεισόδια στο Κρατικό Νίκαιας με τον κ. Γεωργιάδη να υποστηρίζει ότι κινδύνευσε η ζωή του - «Εισέβαλε ορδή από ΜΑΤ» καταγγέλλουν συνδικαλιστές

Σύνταξη
Ισχυρό πλήγμα στον Τραμπ – Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακυρώνει δασμούς του
Μπλόκο 20.02.26

Ισχυρό πλήγμα στον Τραμπ – Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακυρώνει δασμούς του

Το γεγονός προκαλεί εντύπωση, καθώς πέρυσι το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ τάχθηκε επανειλημμένα υπέρ του Προέδρου σε μια σειρά έκτακτων αποφάσεών του για τη μετανάστευση, την απόλυση των επικεφαλής ανεξάρτητων οργανισμών και τις βαθιές περικοπές στις κρατικές δαπάνες.

Σύνταξη
Οι λόγοι που Τσέφεριν-Γκαγκάτσης έβαλαν στο… ψυγείο το θέμα της παραμονής του Λανουά
Ποδόσφαιρο 20.02.26

Οι λόγοι που Τσέφεριν-Γκαγκάτσης έβαλαν στο… ψυγείο το θέμα της παραμονής του Λανουά

Ο Λανουά πιέζει για την πρόωρη επέκταση της συνεργασίας του στο πόστο του αρχιδιαιτητή, όμως ο ίδιος και συνεργάτες του πρέπει να περιμένουν μέχρι τον Μάιο. Μέχρι τότε δίνουν εξετάσεις

Σύνταξη
Τραμπ: «Εξετάζει» περιορισμένο πλήγμα στο Ιράν – Τι υποστηρίζει η Τεχεράνη για τις απαιτήσεις των ΗΠΑ
Στην κόψη του ξυραφιού 20.02.26

Ο Τραμπ «εξετάζει» περιορισμένο πλήγμα στο Ιράν - Τι υποστηρίζει η Τεχεράνη για τις απαιτήσεις των ΗΠΑ

Σε νέα δήλωση για το Ιράν προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ - Οι ΗΠΑ ενισχύουν τη ναυτική και αεροπορική τους δύναμη στην περιοχή - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
«Το ‘θα σε απολύσω’ έρχεται από άλλες εποχές»: Καταγγελία γιατρού του Κρατικού Νίκαιας για τον Άδωνι Γεωργιάδη
Νέο βίντεο - ντοκουμέντο 20.02.26

«Το 'θα σε απολύσω' έρχεται από άλλες εποχές»: Καταγγελία γιατρού του Κρατικού Νίκαιας για τον Άδωνι Γεωργιάδη

«Με οδήγησαν σε πλαϊνό χώρο για να μην βλέπουν οι επίσημοι και τα κανάλια», καταγγέλλει ο γιατρός από το Γενικό Κρατικό Νίκαιας και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ, Δημήτρης Ζιαζιάς

Σύνταξη
Συνταγή: Λαγάνα
Cooking 20.02.26

Συνταγή: Λαγάνα

Αν για το φετινό τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας αποφασίσετε να μπείτε στην κουζίνα, σας έχουμε μια εύκολη συνταγή για σπιτική λαγάνα.

Σύνταξη
Ουκρανία: Η ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να συνοδεύεται από ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας – Κοινό ανακοινωθέν πέντε Ευρωπαίων ΥΠΑΜ
Κόσμος 20.02.26

Ουκρανία: Η ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να συνοδεύεται από ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας – Κοινό ανακοινωθέν πέντε Ευρωπαίων ΥΠΑΜ

«Ισχυρές ουκρανικές δυνάμεις συνιστούν την πρώτη εγγύηση ασφαλείας για μία ειρηνική Ουκρανία», δηλώνουν οι πέντε Ευρωπαίοι υπουργοί Άμυνας

Σύνταξη
Γκολάρες και ρεκόρ: To τρομερό ντεμπούτο του Ανδρέα Τεττέη στον Παναθηναϊκό (vids, pics)
Europa League 20.02.26

Γκολάρες και ρεκόρ: To τρομερό ντεμπούτο του Ανδρέα Τεττέη στον Παναθηναϊκό (vids, pics)

MVP με διαφορά, δύο γκολάρες και ισοφάριση ενός στοιχειωμένου ρεκόρ είναι το ρεζουμέ του εντυπωσιακού ευρωπαϊκού ντεμπούτου του Ανδρέα Τεττέη με τον Παναθηναϊκό.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Τέμπη: Ανακλήθηκαν οι εκταφές 6 σορών – Επιμένουν για εργαστήρια στο εξωτερικό οι γονείς
Ελλάδα 20.02.26

Τέμπη: Ανακλήθηκαν οι εκταφές 6 σορών – Επιμένουν για εργαστήρια στο εξωτερικό οι γονείς

Η εισαγγελέας Λάρισας, Αικατερίνη Παπαϊωάννου ακύρωσε 6 εκταφές, μετά το εξώδικο που έστειλαν συγγενείς θυμάτων οι οποίοι ζητούσαν εργαστήρια εκτός Ελλάδας για να γίνουν οι εξετάσεις.

Σύνταξη
Έρικ Ντέιν: Οι τελευταίες στιγμές του ΜακΣτίμι, η αυτοκτονία, η απώλεια φωνής – «Πρέπει να είσαι δυνατός»
RIP 20.02.26

Έρικ Ντέιν: Οι τελευταίες στιγμές του ΜακΣτίμι, η αυτοκτονία, η απώλεια φωνής – «Πρέπει να είσαι δυνατός»

Καθώς το Χόλιγουντ αποχαιρετά τον αγαπημένο τηλεοπτικό γιατρό του Grey's Anatomy, τον ΜακΣτίμι, οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως για τις τελευταίες ημέρες του Έρικ Ντέιν είναι σπαρακτικές

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Μπαμ» στο ισπανικό πρωτάθλημα: «Ο Άλβαρες έχει αποφασίσει να υπογράψει στη Μπαρτσελόνα» (pic)
Ποδόσφαιρο 20.02.26

«Μπαμ» στο ισπανικό πρωτάθλημα: «Ο Άλβαρες έχει αποφασίσει να υπογράψει στη Μπαρτσελόνα» (pic)

Βόμβα μεγατόνων στο ισπανικό πρωτάθλημα, με ρεπορτάζ του Radio La Red να αναφέρει πως ο Χούλιαν Άλβαρες έχει αποφασίσει να αφήσει την Ατλέτικο Μαδρίτης για λογαριασμό της Μπαρτσελόνα μετά το Μουντιάλ!

Σύνταξη
«Δεν θα επιτρέψουμε στο AfD να καταστρέψει την Γερμανία» – Ο Μερτς δεσμεύεται να κρατήσει μακριά την ακροδεξιά
Ενόψει των εκλογών 20.02.26

«Δεν θα επιτρέψουμε στο AfD να καταστρέψει την Γερμανία» – Ο Μερτς δεσμεύεται να κρατήσει μακριά την ακροδεξιά

Το ακροδεξιό κόμμα AfD προηγείται κατά πολύ των αντιπάλων του στις δημοσκοπήσεις στο γερμανικό κρατίδιο του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας, όπου προγραμματίζονται εκλογές αργότερα φέτος

Σύνταξη
Φάμελλος: Η ακρίβεια Μητσοτάκη λειτουργεί εις βάρος και των καταναλωτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
ΣΥΡΙΖΑ 20.02.26

Φάμελλος: Η ακρίβεια Μητσοτάκη λειτουργεί εις βάρος και των καταναλωτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος επισκέφθηκε τον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλιείας στου Ρέντη και την Ιχθυαγορά της Βαρβάκειου, εξαπολύοντας σφοδρά πυρά στην κυβέρνηση για την ακρίβεια

Σύνταξη
Την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης για το έργο της Αφαλάτωσης στη Χρυσηίδα Κέρκυρας, ζητάει ο Περιφερειάρχης
Πόσιμο νερό 20.02.26

Την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης για το έργο της Αφαλάτωσης στη Χρυσηίδα Κέρκυρας, ζητάει ο Περιφερειάρχης

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, απέστειλε επιστολή προς τον Πρωθυπουργό ζητώντας την άμεση ολοκλήρωση της χρηματοδότησης για το έργο της Μονάδας Αφαλάτωσης / Αποσκλήρυνσης στη Χρυσηίδα Κέρκυρας.

Σύνταξη
Φουρνιέ: «Να είμαστε η πιο σκληρή ομάδα, αυτή που το θέλει περισσότερο»
Μπάσκετ 20.02.26

Φουρνιέ: «Να είμαστε η πιο σκληρή ομάδα, αυτή που το θέλει περισσότερο»

Ο Εβάν Φουρνιέ είναι έτοιμος για τον τελικό με τον Παναθηναϊκό και ο Γάλλος σούπερσταρ δήλωσε ότι παιχνίδια ειδικών συνθηκών σαν ένα ντέρμπι «αιωνίων» που κρίνει τρόπαιο, δεν κρίνεται στα καθαρά... μπασκετικά στοιχεία.

Σύνταξη
Ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου, ένα μωρό και μια μπάλα σε σχήμα γυναικείου στήθους
Νέες φωτογραφίες 20.02.26

Ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου, ένα μωρό και μια μπάλα σε σχήμα γυναικείου στήθους

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου το πρωί της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου για παράβαση καθήκοντος - προτού τον αφήσουν ελεύθερο μετά από 12 ώρες. Οι σχέσεις του, όμως, με τον Τζέφρι Επστάιν είναι που προκαλούν ανατριχίλα στη Βρετανία.

Σύνταξη
Ρωσία: Κινέζικο τουριστικό λεωφορείο βυθίστηκε σε παγωμένη λίμνη της Σιβηρίας – Τουλάχιστον 7 νεκροί
Ρωσία 20.02.26

Κινέζικο τουριστικό λεωφορείο βυθίστηκε σε παγωμένη λίμνη της Σιβηρίας - Τουλάχιστον 7 νεκροί

Ο κινεζικός τουρισμός στη Ρωσία έχει αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια, εν μέσω της πολιτικής προσέγγισης μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών και της στρατηγικής συνεργασίας «χωρίς όρια»

Σύνταξη
Έναν χρόνο μετά επιστρέφουν στη σκηνή των Όσκαρ – Αυτοί είναι οι πρώτοι παρουσιαστές στη μεγάλη γιορτή της 7ης Τέχνης
Τελική ευθεία 20.02.26

Έναν χρόνο μετά επιστρέφουν στη σκηνή των Όσκαρ – Αυτοί είναι οι πρώτοι παρουσιαστές στη μεγάλη γιορτή της 7ης Τέχνης

Κάτι λιγότερο από ένας μήνας έχει μείνει για την 98η τελετή των βραβείων Όσκαρ και σταδιακά μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές για τη μεγάλη βραδιά. Αυτοί είναι οι πρώτοι παρουσιαστές.

Σύνταξη
Αυθεντικές οι φωτογραφίες των 200 στην Καισαριανή – Τις αγοράζει το υπουργείο Πολιτισμού
Συλλογή Χόιερ 20.02.26

Αυθεντικές οι φωτογραφίες των 200 στην Καισαριανή – Τις αγοράζει το υπουργείο Πολιτισμού

Η μακροσκοπική εξέταση, από στελέχη του υπουργείου Πολιτισμού και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του υλικού των φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή

Σύνταξη
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

