Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον του ανακριτή Λαμίας, ο 38χρονος με καταγωγή από τη Βουλγαρία που κατηγορείται για την δολοφονία Έλληνα ισοβίτη, εντός των φυλακών Δομοκού.

Υπενθυμίζεται ότι η δολοφονία του ισοβίτη σημειώθηκε μέσα στο Αρχιφυλακείο των φυλακών Δομοκού το βράδυ της Κυριακής, ενώ για την υπόθεση έχει συλληφθεί και ο αρχιφύλακας με την κατηγορία της συνέργειας σε ανθρωποκτονία.

Ο 38χρονος Βούλγαρος που εκτίει ήδη ποινή ισόβιας κάθειρξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση, αντιμετωπίζει και πάλι την ίδια κατηγορία, αυτή τη φορά για το φόνο 43χρονου Έλληνα, επίσης ισοβίτη, που εξέτιε και κείνος την ποινή του στις ίδιες Φυλακές.

Ο 38χρονος υποστηρίζει ότι σκότωσε τον 43χρονο όταν προσπάθησε να τον αφοπλίσει, καθώς εκείνος ήταν έτοιμος να δολοφονήσει τον Αρχιφύλακα των Φυλακών Δομοκού. Ισχυρίζεται ότι πάλεψαν και πάνω στην πάλη τον πυροβόλησε τρεις φορές, εκ των οποίων οι δύο τον βρήκαν στο κεφάλι πέφτοντας νεκρός.

Η δολοφονία του ισοβίτη σημειώθηκε μέσα στο Αρχιφυλακείο των φυλακών Δομοκού το βράδυ της Κυριακής

Τη συγκεκριμένη ιστορία μέχρι πρότινος υποστήριζε και η κατάθεση του Αρχιφύλακα, ωστόσο μετά τη σύλληψη του τελευταίου για συνέργεια στο έγκλημα, η υπόθεση ξετυλίγεται από την αρχή από τις ανακριτικές αρχές.

Ο αρχιφύλακας αναμένεται να περάσει κι εκείνος σήμερα το κατώφλι του γραφείου του Ανακριτή Λαμίας.