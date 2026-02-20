Σε ανάδοχες οικογένειες και δομές τα 8 αδελφάκια από το Βενιζέλειο νοσοκομείο

Σε ανάδοχες οικογένειες θα δοθούν τα πέντε από τα οκτώ παιδιά που έχουν βρει καταφύγιο τους τελευταίους μήνες στο Βενιζέλειο νοσοκομείο Ηρακλείου.

Οι γονείς προφυλακίστηκαν για ενδοοικογενειακή βία και κακοποίηση ενώ ο παππούς που ανέλαβε στη συνέχεια την επιμέλεια τους δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στα καθήκοντα αυτά.

Με απόφαση τους οι κοινωνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης αποφάσισαν τα πέντε εξ αυτών να δοθούν σε ανάδοχες οικογένειες, ενώ τα τρία θα μεταφερθούν σε κρατικές δομές του νησιού.

Υπενθυμίζεται ότι τα οκτώ παιδιά ζούσαν σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον με τους γονείς τους να έχουν καταδικαστεί για τις πράξεις τους και να βρίσκονται στη φυλακή.

Τους τελευταίους μήνες καταφύγιο τους έγινε ένας διαμορφωμένος χώρος στην παιδιατρική κλινική του Βενιζελείου νοσοκομείου.

Οι οκτώ αθώες ψυχούλες, ηλικίας από 2 έως 15 ετών, έπαιζαν και διάβαζαν στο νοσοκομείο ενώ πηγές από το νοσοκομείο ανέφεραν ότι ήταν αγκαλιασμένα και πολύ αγαπημένα μεταξύ τους.

Συγκλονίζει το δράμα των οκτώ παιδιών

Η οικογένεια με τα 8 παιδιά, ηλικίας από 2 έως 15 ετών φαίνεται πως ζούσε σε ένα περιβάλλον τρόμου και βίας, με συνεχείς ξυλοδαρμούς, απειλές, φωνές και χρήση ναρκωτικών ουσιών από τους γονείς, όπως έλεγαν οι πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ.

Από το 2022 μέχρι και την ημέρα της σύλληψης των δύο γονέων το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε προχωρήσει σε συνολικά έξι αναφορές στις αρμόδιες αρχές και στις αστυνομικές υπηρεσίες, προκειμένου να δοθεί τέλος στην κακοποίηση και να προστατευθούν τα παιδιά.

Μάλιστα, η καταγγελία που οδήγησε στη σύλληψη του ζευγαριού ήταν η έβδομη.

Η 32χρονη μητέρα και ο 44χρονος πατέρας δικάστηκαν από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου στις 5 Δεκεμβρίου του 2025 και κρίθηκαν ένοχοι. Μάλιστα, στον 44χρονο επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 2 ετών και 6 μηνών, ενώ στην μητέρα το δικαστήριο επέβαλε συνολική ποινή 7 ετών και τριών μηνών.

Από την Κύπρο στην Κρήτη ο παππούς για την επιμέλεια τους

Όταν οι γονείς των παιδιών προφυλακίστηκαν, ο 66χρονος παππούς τους (πατέρας της 32χρονης μητέρας), ταξίδεψε από την Κύπρο στην Κρήτη για να αναλάβει την επιμέλεια των 8 παιδιών.

Ο 66χρονος παππούς έγινε ο προσωρινός κηδεμόνας των παιδιών ωστόσο η 15χρονη εγγονή του εξέφρασε την επιθυμία να πάει να μείνει με την δεύτερη γιαγιά της. Τότε, ο 66χρονος τηλεφώνησε στην αστυνομία και τους είπε τις εξελίξεις.

Αυτό το τηλεφώνημα ήταν και η αρχή των νέων ερευνών. Οι αστυνομικοί κατά τη διάρκεια της προανάκρισης έμαθαν από την 15χρονη πως ήθελε να φύγει επειδή ο παππούς της είχε χτυπήσει το τρίχρονο αδερφάκι της ενώ και κατά το παρελθόν είχε δείρει και τα άλλα αδελφάκια της.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην άμεση σύλληψή του και τον οδήγησαν ενώπιον της δικαιοσύνης.