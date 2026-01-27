newspaper
Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
Ηράκλειο: Οκτώ παιδιά φιλοξενούνται στο Βενιζέλειο νοσοκομείο – Οι γονείς βρίσκονται στη φυλακή
27 Ιανουαρίου 2026, 09:51

Ηράκλειο: Οκτώ παιδιά φιλοξενούνται στο Βενιζέλειο νοσοκομείο – Οι γονείς βρίσκονται στη φυλακή

Ανήλικα παιδιά, οι γονείς των οποίων είναι στη φυλακή φιλοξενούνται στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.

Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο φιλοξενούνται από χθες οκτώ ανήλικα παιδιά μέχρι να αποφασίσει η Πολιτεία για την τύχη τους.

Σύμφωνα με το patris.gr, πρόκειται για την εξέλιξη μιας τραγικής υπόθεσης που αποκαλύφθηκε πριν από μερικούς μήνες στο Ηράκλειο, όταν, έπειτα από καταγγελίες γειτόνων, αστυνομικοί του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Α’ Α.Τ. προχώρησαν στη σύλληψη των δύο γονέων. Οι γονείς είναι ήδη προφυλακισμένοι.

Την ευθύνη προστασίας των παιδιών ανέλαβε από την πρώτη στιγμή ο πατέρας της προφυλακισμένης γυναίκας. Ο 66χρονος, που διέμενε μόνιμα στην Κύπρο, εγκατέλειψε τα πάντα και μετέβη στο Ηράκλειο προκειμένου να φροντίσει τα εγγόνια του.

Ωστόσο, από χθες βρίσκεται στα κρατητήρια, καθώς η ανήλικη εγγονή του τον κατήγγειλε ότι χτύπησε το τρίχρονο αδερφάκι της. Η υπόθεση άρχισε να διερευνάται όταν ο ίδιος τηλεφώνησε στην αστυνομία, αναφέροντας ότι η 15χρονη εγγονή του επιθυμεί να φύγει από το σπίτι και να μείνει με τη δεύτερη γιαγιά της. Συγκεκριμένα, η ανήλικη ήθελε να μεταβεί στο σπίτι της μητέρας του πατριού της, καθώς ο προφυλακισμένος άνδρας δεν είναι ο βιολογικός της πατέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 15χρονη φέρεται να δήλωσε ότι ο παππούς της είχε στο παρελθόν ασκήσει βία και σε άλλα αδερφάκια της. Ο 66χρονος αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες, δηλώνοντας στους αστυνομικούς ότι άφησε πίσω τη ζωή του στην Κύπρο αποκλειστικά για να βοηθήσει τα παιδιά.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ανήλικο παιδί θα εξεταστεί από ιατροδικαστή, ενώ ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα.

Υπενθυμίζεται ότι η οικογένεια με τα 8χτώ ανήλικα, ηλικίας από 2 έως 15 ετών

Βιολάντα: Σε σοκ η επιχειρηματική κοινότητα από την τραγωδία στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα

Βιολάντα: Σε σοκ η επιχειρηματική κοινότητα από την τραγωδία στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα

Τράπεζες: Ποδαρικό στο 2026 με νέα έξοδο στις αγορές

Τράπεζες: Ποδαρικό στο 2026 με νέα έξοδο στις αγορές

Απόρρητο