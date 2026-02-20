newspaper
Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Μεθυσμένος ο οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε πεζή στην Πατησίων
Ελλάδα 20 Φεβρουαρίου 2026, 15:40

Μεθυσμένος ο οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε πεζή στην Πατησίων

Ο 28χρονος συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Μεθυσμένος ήταν ο οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε με την μηχανή του μια 74χρονη στην οδό Πατησίων.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 00:20 στη συμβολή της οδού Πατησίων με την οδό Τροίας, ένας 28χρονος παρέσυρε με την μηχανή του μια 74χρονη πεζή.

Η 74χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» όπου και κατέληξε.

Ο 28χρονος συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε έδειξε 0,58 mg ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, ενώ το νόμιμο όριο είναι 0,25 mg/lt.

Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Μόνο τα μισά ορόσημα έχουν επιτευχθεί

Ταμείο Ανάκαμψης: Μόνο τα μισά ορόσημα έχουν επιτευχθεί

Τράπεζες
Optima Bank: Η Πειραιώς επιτυγχάνει τους στόχους του 2025 – Καταλύτης το Capital Markets Day

Optima Bank: Η Πειραιώς επιτυγχάνει τους στόχους του 2025 – Καταλύτης το Capital Markets Day

Ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου, ένα μωρό και μια μπάλα σε σχήμα γυναικείου στήθους
Νέες φωτογραφίες 20.02.26

Ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου, ένα μωρό και μια μπάλα σε σχήμα γυναικείου στήθους

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου το πρωί της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου για παράβαση καθήκοντος - προτού τον αφήσουν ελεύθερο μετά από 12 ώρες. Οι σχέσεις του, όμως, με τον Τζέφρι Επστάιν είναι που προκαλούν ανατριχίλα στη Βρετανία.

Σύνταξη
Ρωσία: Κινέζικο τουριστικό λεωφορείο βυθίστηκε σε παγωμένη λίμνη της Σιβηρίας – Τουλάχιστον 7 νεκροί
Ρωσία 20.02.26

Κινέζικο τουριστικό λεωφορείο βυθίστηκε σε παγωμένη λίμνη της Σιβηρίας - Τουλάχιστον 7 νεκροί

Ο κινεζικός τουρισμός στη Ρωσία έχει αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια, εν μέσω της πολιτικής προσέγγισης μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών και της στρατηγικής συνεργασίας «χωρίς όρια»

Σύνταξη
Έναν χρόνο μετά επιστρέφουν στη σκηνή των Όσκαρ – Αυτοί είναι οι πρώτοι παρουσιαστές στη μεγάλη γιορτή της 7ης Τέχνης
Τελική ευθεία 20.02.26

Έναν χρόνο μετά επιστρέφουν στη σκηνή των Όσκαρ – Αυτοί είναι οι πρώτοι παρουσιαστές στη μεγάλη γιορτή της 7ης Τέχνης

Κάτι λιγότερο από ένας μήνας έχει μείνει για την 98η τελετή των βραβείων Όσκαρ και σταδιακά μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές για τη μεγάλη βραδιά. Αυτοί είναι οι πρώτοι παρουσιαστές.

Σύνταξη
Η Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση ζητάει μόνιμο προσωπικό και συνέχιση του προγράμματος 55+
Αυτοδιοίκηση 20.02.26

Η Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση ζητάει μόνιμο προσωπικό και συνέχιση του προγράμματος 55+

ΚΕΔΕ στο Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης: Ξεκάθαρο μήνυμα για άμεση ενίσχυση με προσωπικό στους Δήμους, με διασφάλιση και ενίσχυση του προγράμματος 55+.

Σύνταξη
Έριξε τη «βόμβα» ο Νεϊμάρ: Σκέφτεται να σταματήσει το ποδόσφαιρο μετά το Μουντιάλ (vid)
Ποδόσφαιρο 20.02.26

Έριξε τη «βόμβα» ο Νεϊμάρ: Σκέφτεται να σταματήσει το ποδόσφαιρο μετά το Μουντιάλ (vid)

Το προσεχές Μουντιάλ -αν φυσικά κληθεί στην αποστολή της Εθνικής Βραζιλίας- δεν αποκλείεται να είναι και η τελευταία παράσταση στην σπουδαία καριέρα του Νεϊμάρ, όπως δήλωσε ο ίδιος.

Σύνταξη
Ουκρανία: Η Ρωσία αποπειράθηκε να δολοφονήσει υψηλόβαθμους αξιωματούχους, σύμφωνα με το Κίεβο
Ουκρανία 20.02.26

Η Ρωσία αποπειράθηκε να δολοφονήσει υψηλόβαθμους αξιωματούχους, σύμφωνα με το Κίεβο – Απετράπη η επίθεση

Η Ρωσία από την πλευρά της έχει κατηγορήσει την Ουκρανία ότι βρίσκεται πίσω από δολοφονίες ή απόπειρες δολοφονίας πολλών επιφανών Ρώσων αξιωματικών του στρατού

Σύνταξη
Παγιδευμένοι στο Διάστημα – Η κρίση του Boeing Starliner ήταν «μια από τις χειρότερες» στην ιστορία της NASA
Συμβάν Τύπου Α 20.02.26

Παγιδευμένοι στο Διάστημα – Η κρίση του Boeing Starliner ήταν «μια από τις χειρότερες» στην ιστορία της NASA

Οι βλάβες του Starliner στο ταξίδι προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό θα μπορούσαν να είχαν οδηγήσει σε «σοβαρό ατύχημα». Στη Γη, στελέχη της NASA και της Boeing τσακώνονταν για την επιστροφή του πληρώματος.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
