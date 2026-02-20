Μεθυσμένος ο οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε πεζή στην Πατησίων
Ο 28χρονος συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια
Μεθυσμένος ήταν ο οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε με την μηχανή του μια 74χρονη στην οδό Πατησίων.
Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 00:20 στη συμβολή της οδού Πατησίων με την οδό Τροίας, ένας 28χρονος παρέσυρε με την μηχανή του μια 74χρονη πεζή.
Η 74χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» όπου και κατέληξε.
Ο 28χρονος συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε έδειξε 0,58 mg ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, ενώ το νόμιμο όριο είναι 0,25 mg/lt.
Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.
