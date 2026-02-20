Αναζήτηση στέγης για… γερά νεύρα: «Όχι παιδιά, όχι κατοικίδια, όχι αλλοδαποί»

«Το διαμέρισμα, δίνεται μόνο σε Έλληνες», «τα κατοικίδια αποκλείονται», «θα προτιμηθούν δημόσιοι υπάλληλοι, χωρίς παιδιά».

Όπως αναφέρει το patris.gr, η αναζήτηση στέγης έχει μετατραπεί προ πολλού σε άσκηση για γερά νεύρα.

Σπίτια δεν υπάρχουν, τα ενοίκια έχουν φτάσει στο «διάστημα» και μέσα σε όλα αυτά, οι περιορισμοί, που μπαίνουν από πολλούς ιδιοκτήτες, είναι απερίγραπτοι.

«Όχι παιδιά, όχι κατοικίδια, όχι αλλοδαποί». Αυτές οι φράσεις, που συχνά ακούγονται πίσω από το ακουστικό ή τις διαβάζουμε ανάμεσα στις γραμμές των αγγελιών, συνθέτουν ένα σκηνικό παραλογισμού και προφανώς, κοινωνικού αποκλεισμού.

«Είμαστε “επικίνδυνοι” επειδή έχουμε παιδί; Ψάχνουμε σπίτι έξι μήνες», γράφει σε μια πλατφόρμα, η Μαρία. «Μόλις ακούν ότι υπάρχει παιδί, η στάση αλλάζει αμέσως. Μας λένε ότι θα χαλάσουν οι τοίχοι ή ότι θα ενοχλούνται οι γείτονες. Είναι λες και η δημιουργία οικογένειας είναι ποινικό αδίκημα για τους ιδιοκτήτες».

«Έχω σταθερό μισθό και όλες τις εγγυήσεις. Όμως, πολλές φορές η συζήτηση τελειώνει μόλις πω το όνομά μου. Μου έχουν πει κατάμουτρα ότι “το διαμέρισμα δίνεται μόνο σε Έλληνες”», γράφει ο Άχμετ, που ζει στην Κρήτη και δουλεύει ως προγραμματιστής.

«Έχω έναν σκύλο 10 κιλά, εκπαιδευμένο και ήσυχο. Έχω απορριφθεί από δέκα σπίτια πριν καν τα δω. Σε μια περίπτωση, ο ιδιοκτήτης μού ζήτησε διπλή εγγύηση, για τυχόν ζημιές από το ζώο, ενώ ένας άλλος μου είπε ευθέως πως αν το μάθουν οι υπόλοιποι στην πολυκατοικία, θα έχει πρόβλημα εκείνος. Νιώθεις σαν πολίτης δεύτερης κατηγορίας, επειδή επέλεξες να έχεις μια συντροφιά», γράφει κάποιος άλλος.

Η έλλειψη ελεγκτικών μηχανισμών και η τεράστια ζήτηση έναντι της μικρής προσφοράς δίνουν στους ιδιοκτήτες μια αίσθηση «παντοδυναμίας».

Με την άνοδο των βραχυχρόνιων μισθώσεων, τα διαθέσιμα σπίτια για μόνιμη κατοικία μειώνονται, επιτρέποντας στους εκμισθωτές να θέτουν όρους, που ξεπερνούν τα όρια της λογικής και της νομιμότητας.

«Ποιος θα διασφαλίσει ότι η πρόσβαση στην κατοικία δεν θα εξαρτάται από την καταγωγή, την οικογενειακή κατάσταση του καθενός ή το γεγονός ότι έχει κατοικίδιο; Ποιος θα πει στους ιδιοκτήτες ότι οι ενοικιαστές είναι μισθωτοί και όχι μεγιστάνες του πλούτου», διερωτώνται οι άνθρωποι που ψάχνουν με αγωνία μια στέγη.

Μικρές αγγελίες

Αρκετές είναι οι αγγελίες που καταχωρούνται και δείχνουν την αγωνία του κόσμου, να βρει, επιτέλους ένα σπίτι για την οικογένειά του καθώς και σχόλια από πολίτες που αναζητούν στέγη.

• «Αναζητούμε σπίτι προς ενοικίαση στο Ηράκλειο. Μένουμε με τον σύντροφό μου, διαθέτουμε σταθερή εργασία και είμαστε συνεπείς σε όλες τις υποχρεώσεις μας. Ιδανικά, θα θέλαμε να βρούμε κάτι στο κέντρο του Ηρακλείου ή και λίγο εκτός, έως περίπου 20 λεπτά απόσταση. Ψάχνουμε διαμέρισμα άνω των 50τ.μ., με ανώτατο όριο τα 600€. Έχουμε επίσης ένα μικρό, ήσυχο σκυλάκι που δεν δημιουργεί προβλήματα».

• «Είμαστε ένα σοβαρό και συνεπές ζευγάρι που εργάζεται από το σπίτι και αναζητά ένα ήσυχο σπίτι προς ενοικίαση, ιδανικά μέσα σε 20 λεπτά από το Ηράκλειο. Τι ψάχνουμε: Ανεξάρτητο σπίτι με κήπο ή αυλή, ήσυχη τοποθεσία, τουλάχιστον 1-2 υπνοδωμάτια και μπάνιο. Σημαντικό: Να είναι δεκτά κατοικίδια, στειρωμένα, με microchip και εμβολιασμένα. Είναι πολύ καλά εκπαιδευμένα και συνηθισμένα να ζουν μέσα στο σπίτι».

• «Αναζητώ σπίτι στο Ηράκλειο με 2-3 υπνοδωμάτια και ένα γραφείο, επιπλωμένο, με θέρμανση που μπορώ να ανάβω όποτε θέλω, επιπλωμένο και να δέχεται κατοικίδια (γάτα)».

• «Ζητείται διαμέρισμα ή μονοκατοικία, από 55 m2 έως 75 m2, για μακροχρόνια μίσθωση, μη επιπλωμένο, σε περιοχές κοντά στο κέντρο (κατά προτίμηση στον Μασταμπά). Επιθυμητό είναι να είναι προσφάτως ανακαινισμένο, να διαθέτει ηλιακό θερμοσίφωνα, επαρκή μόνωση και μπαλκόνι ή βεράντα. Η μίσθωση αφορά ένα άτομο, με διατιθέμενο ποσό έως 450€. Δεν υπάρχουν κατοικίδια. Απόλυτη συνέπεια στην καταβολή του ενοικίου και σεβασμός του χώρου και των υπολοίπων ενοίκων».

• «Ζητείται σπίτι τριάρι ή τεσσάρι για μακροχρόνια ενοικίαση μέχρι 650 ευρώ εντός Ηρακλείου. Βασική προϋπόθεση να δέχεται ως μέλος της οικογένειας και ένα ήσυχο σκυλάκι».

• «Ψάχνω σπίτι με 2 υπνοδωμάτια για μένα και το παιδί μου 15 χρονών, για άμεση ανάγκη (αρχές Μαρτίου) στον Αποκόρωνα, περιοχή Βάμος/Καλύβες. Μέχρι 500€ το ανώτατο, για μακροχρόνια μίσθωση (1-3 χρόνια, όχι 6-8 μήνες!)».

• «Διαμέρισμα 4ου ορόφου με ασανσέρ και διπλή θέση στάθμευσης. Τρία μεγάλα υπνοδωμάτια, μεγάλη βεράντα 40 τ.μ., ανοιχτωσιά, θέα, 790 ευρώ. Διατίθενται και κάποια έπιπλα, χωρίς επιβάρυνση. Επικοινωνία με μήνυμα».

– «Δεν πάτε καλά, 800 ευρώ 40 τ.μ.; Ρε, πού ζείτε;».

– «Θα γράφω και θα ξαναγράφω, πρέπει να βρω τουλάχιστον σε ένα μήνα σπίτι στα Χανιά. Με διώχνουν. Έχω σκύλο. Χανιά, γύρω στα 400/450 ευρώ. Ευχαριστώ».

– «Ψάχνω ένα σπίτι ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ, ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΛΑ, σε καλή κατάσταση, δυάρι ή τριάρι, μέχρι 600€, για εμένα, τη μητέρα μου και το κατοικίδιό μας. Λήγει το συμβόλαιό μας τέλος του μήνα!».

– «Δυστυχώς, εδώ στα Χανιά υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τα σκυλάκια μας· οι περισσότεροι ιδιοκτήτες δεν τα θέλουν· δυστυχώς και εμείς ψάχνουμε εδώ, μήνες και μήνες, και δεν μπορούμε να βρούμε γι’ αυτό τον λόγο…».

• «Ενοικιάζεται, 800 ευρώ, πλήρως ανακαινισμένο και επιπλωμένο τριάρι διαμέρισμα 78 τ.μ., διαμπερές, στο κέντρο του Ηρακλείου. Αποτελείται από 2 υπνοδωμάτια, σαλόνι, μπάνιο και κουζίνα, αποθήκη καινούρια, κουφώματα, πόρτα ασφαλείας, πλήρως εξοπλισμένο, διαθέτει βεράντα 35 τ.μ. Δεν επιτρέπονται κατοικίδια. Θα προτιμηθούν εκπαιδευτικοί, ιδανικό και για φοιτητές».

– «Προφανώς προορίζεται για φοιτητές, με δύο νεφρά προς πώληση».

– «Ρε παιδιά, αλήθεια! Πόσο μισθό παίρνετε στην Κρήτη και ζητάτε τέτοια ποσά για ενοίκιο; Ειλικρινά, θέλω το σκεπτικό αυτών των τιμών! Δηλαδή λέτε… ένας εκπαιδευτικός παίρνει 1.000 €, ας του πάρουμε εμείς τα μισά; Κι αν έχει και παιδί; Ας πάνε να βοσκήσουν για να ζήσουν! Βάλτε λίγο τον εαυτό σας στη θέση αυτών των ανθρώπων που έρχονται, για να κάνουν το λειτούργημα του εκπαιδευτικού. Αφήνουν οικογένειες, φίλους, γονείς και να σκέφτονται πώς θα τα βγάλουν πέρα; Λίγη λογική! Λίγη ανθρωπιά!».

– «Ο εκπαιδευτικός, με τον μισθό που παίρνει, θα δώσει 450; Νοικιάστε τα σπίτια σε μια λογική τιμή μακροπρόθεσμα. Ψάχνει τόσος κόσμος! Όλοι εποχιακά! Αρπάξτε απ’ όπου μπορείτε. Κάποια στιγμή θα τελειώσει κι αυτό και θα παρακαλάτε».