newspaper
Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αναζήτηση στέγης για… γερά νεύρα: «Όχι παιδιά, όχι κατοικίδια, όχι αλλοδαποί»
Ελλάδα 20 Φεβρουαρίου 2026, 22:13

Αναζήτηση στέγης για… γερά νεύρα: «Όχι παιδιά, όχι κατοικίδια, όχι αλλοδαποί»

Σπίτια δεν υπάρχουν, τα ενοίκια έχουν φτάσει στο «διάστημα» και μέσα σε όλα αυτά, οι περιορισμοί, που μπαίνουν από πολλούς ιδιοκτήτες, είναι απερίγραπτοι.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Social media: 2 ώρες αρκούν για να πέσεις σε αυτήν την παγίδα

Social media: 2 ώρες αρκούν για να πέσεις σε αυτήν την παγίδα

Spotlight

«Το διαμέρισμα, δίνεται μόνο σε Έλληνες», «τα κατοικίδια αποκλείονται», «θα προτιμηθούν δημόσιοι υπάλληλοι, χωρίς παιδιά».

Όπως αναφέρει το patris.gr, η αναζήτηση στέγης έχει μετατραπεί προ πολλού σε άσκηση για γερά νεύρα.

Σπίτια δεν υπάρχουν, τα ενοίκια έχουν φτάσει στο «διάστημα» και μέσα σε όλα αυτά, οι περιορισμοί, που μπαίνουν από πολλούς ιδιοκτήτες, είναι απερίγραπτοι.

«Όχι παιδιά, όχι κατοικίδια, όχι αλλοδαποί». Αυτές οι φράσεις, που συχνά ακούγονται πίσω από το ακουστικό ή τις διαβάζουμε ανάμεσα στις γραμμές των αγγελιών, συνθέτουν ένα σκηνικό παραλογισμού και προφανώς, κοινωνικού αποκλεισμού.

«Είμαστε “επικίνδυνοι” επειδή έχουμε παιδί; Ψάχνουμε σπίτι έξι μήνες», γράφει σε μια πλατφόρμα, η Μαρία. «Μόλις ακούν ότι υπάρχει παιδί, η στάση αλλάζει αμέσως. Μας λένε ότι θα χαλάσουν οι τοίχοι ή ότι θα ενοχλούνται οι γείτονες. Είναι λες και η δημιουργία οικογένειας είναι ποινικό αδίκημα για τους ιδιοκτήτες».

«Έχω σταθερό μισθό και όλες τις εγγυήσεις. Όμως, πολλές φορές η συζήτηση τελειώνει μόλις πω το όνομά μου. Μου έχουν πει κατάμουτρα ότι “το διαμέρισμα δίνεται μόνο σε Έλληνες”», γράφει ο Άχμετ, που ζει στην Κρήτη και δουλεύει ως προγραμματιστής.

«Έχω έναν σκύλο 10 κιλά, εκπαιδευμένο και ήσυχο. Έχω απορριφθεί από δέκα σπίτια πριν καν τα δω. Σε μια περίπτωση, ο ιδιοκτήτης μού ζήτησε διπλή εγγύηση, για τυχόν ζημιές από το ζώο, ενώ ένας άλλος μου είπε ευθέως πως αν το μάθουν οι υπόλοιποι στην πολυκατοικία, θα έχει πρόβλημα εκείνος. Νιώθεις σαν πολίτης δεύτερης κατηγορίας, επειδή επέλεξες να έχεις μια συντροφιά», γράφει κάποιος άλλος.

Η έλλειψη ελεγκτικών μηχανισμών και η τεράστια ζήτηση έναντι της μικρής προσφοράς δίνουν στους ιδιοκτήτες μια αίσθηση «παντοδυναμίας».

Με την άνοδο των βραχυχρόνιων μισθώσεων, τα διαθέσιμα σπίτια για μόνιμη κατοικία μειώνονται, επιτρέποντας στους εκμισθωτές να θέτουν όρους, που ξεπερνούν τα όρια της λογικής και της νομιμότητας.

«Ποιος θα διασφαλίσει ότι η πρόσβαση στην κατοικία δεν θα εξαρτάται από την καταγωγή, την οικογενειακή κατάσταση του καθενός ή το γεγονός ότι έχει κατοικίδιο; Ποιος θα πει στους ιδιοκτήτες ότι οι ενοικιαστές είναι μισθωτοί και όχι μεγιστάνες του πλούτου», διερωτώνται οι άνθρωποι που ψάχνουν με αγωνία μια στέγη.

Μικρές αγγελίες

Αρκετές είναι οι αγγελίες που καταχωρούνται και δείχνουν την αγωνία του κόσμου, να βρει, επιτέλους ένα σπίτι για την οικογένειά του καθώς και σχόλια από πολίτες που αναζητούν στέγη.

• «Αναζητούμε σπίτι προς ενοικίαση στο Ηράκλειο. Μένουμε με τον σύντροφό μου, διαθέτουμε σταθερή εργασία και είμαστε συνεπείς σε όλες τις υποχρεώσεις μας. Ιδανικά, θα θέλαμε να βρούμε κάτι στο κέντρο του Ηρακλείου ή και λίγο εκτός, έως περίπου 20 λεπτά απόσταση. Ψάχνουμε διαμέρισμα άνω των 50τ.μ., με ανώτατο όριο τα 600€. Έχουμε επίσης ένα μικρό, ήσυχο σκυλάκι που δεν δημιουργεί προβλήματα».

• «Είμαστε ένα σοβαρό και συνεπές ζευγάρι που εργάζεται από το σπίτι και αναζητά ένα ήσυχο σπίτι προς ενοικίαση, ιδανικά μέσα σε 20 λεπτά από το Ηράκλειο. Τι ψάχνουμε: Ανεξάρτητο σπίτι με κήπο ή αυλή, ήσυχη τοποθεσία, τουλάχιστον 1-2 υπνοδωμάτια και μπάνιο. Σημαντικό: Να είναι δεκτά κατοικίδια, στειρωμένα, με microchip και εμβολιασμένα. Είναι πολύ καλά εκπαιδευμένα και συνηθισμένα να ζουν μέσα στο σπίτι».

• «Αναζητώ σπίτι στο Ηράκλειο με 2-3 υπνοδωμάτια και ένα γραφείο, επιπλωμένο, με θέρμανση που μπορώ να ανάβω όποτε θέλω, επιπλωμένο και να δέχεται κατοικίδια (γάτα)».

• «Ζητείται διαμέρισμα ή μονοκατοικία, από 55 m2 έως 75 m2, για μακροχρόνια μίσθωση, μη επιπλωμένο, σε περιοχές κοντά στο κέντρο (κατά προτίμηση στον Μασταμπά). Επιθυμητό είναι να είναι προσφάτως ανακαινισμένο, να διαθέτει ηλιακό θερμοσίφωνα, επαρκή μόνωση και μπαλκόνι ή βεράντα. Η μίσθωση αφορά ένα άτομο, με διατιθέμενο ποσό έως 450€. Δεν υπάρχουν κατοικίδια. Απόλυτη συνέπεια στην καταβολή του ενοικίου και σεβασμός του χώρου και των υπολοίπων ενοίκων».

• «Ζητείται σπίτι τριάρι ή τεσσάρι για μακροχρόνια ενοικίαση μέχρι 650 ευρώ εντός Ηρακλείου. Βασική προϋπόθεση να δέχεται ως μέλος της οικογένειας και ένα ήσυχο σκυλάκι».

• «Ψάχνω σπίτι με 2 υπνοδωμάτια για μένα και το παιδί μου 15 χρονών, για άμεση ανάγκη (αρχές Μαρτίου) στον Αποκόρωνα, περιοχή Βάμος/Καλύβες. Μέχρι 500€ το ανώτατο, για μακροχρόνια μίσθωση (1-3 χρόνια, όχι 6-8 μήνες!)».

• «Διαμέρισμα 4ου ορόφου με ασανσέρ και διπλή θέση στάθμευσης. Τρία μεγάλα υπνοδωμάτια, μεγάλη βεράντα 40 τ.μ., ανοιχτωσιά, θέα, 790 ευρώ. Διατίθενται και κάποια έπιπλα, χωρίς επιβάρυνση. Επικοινωνία με μήνυμα».

– «Δεν πάτε καλά, 800 ευρώ 40 τ.μ.; Ρε, πού ζείτε;».

– «Θα γράφω και θα ξαναγράφω, πρέπει να βρω τουλάχιστον σε ένα μήνα σπίτι στα Χανιά. Με διώχνουν. Έχω σκύλο. Χανιά, γύρω στα 400/450 ευρώ. Ευχαριστώ».

– «Ψάχνω ένα σπίτι ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ, ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΛΑ, σε καλή κατάσταση, δυάρι ή τριάρι, μέχρι 600€, για εμένα, τη μητέρα μου και το κατοικίδιό μας. Λήγει το συμβόλαιό μας τέλος του μήνα!».

– «Δυστυχώς, εδώ στα Χανιά υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τα σκυλάκια μας· οι περισσότεροι ιδιοκτήτες δεν τα θέλουν· δυστυχώς και εμείς ψάχνουμε εδώ, μήνες και μήνες, και δεν μπορούμε να βρούμε γι’ αυτό τον λόγο…».

• «Ενοικιάζεται, 800 ευρώ, πλήρως ανακαινισμένο και επιπλωμένο τριάρι διαμέρισμα 78 τ.μ., διαμπερές, στο κέντρο του Ηρακλείου. Αποτελείται από 2 υπνοδωμάτια, σαλόνι, μπάνιο και κουζίνα, αποθήκη καινούρια, κουφώματα, πόρτα ασφαλείας, πλήρως εξοπλισμένο, διαθέτει βεράντα 35 τ.μ. Δεν επιτρέπονται κατοικίδια. Θα προτιμηθούν εκπαιδευτικοί, ιδανικό και για φοιτητές».

– «Προφανώς προορίζεται για φοιτητές, με δύο νεφρά προς πώληση».

– «Ρε παιδιά, αλήθεια! Πόσο μισθό παίρνετε στην Κρήτη και ζητάτε τέτοια ποσά για ενοίκιο; Ειλικρινά, θέλω το σκεπτικό αυτών των τιμών! Δηλαδή λέτε… ένας εκπαιδευτικός παίρνει 1.000 €, ας του πάρουμε εμείς τα μισά; Κι αν έχει και παιδί; Ας πάνε να βοσκήσουν για να ζήσουν! Βάλτε λίγο τον εαυτό σας στη θέση αυτών των ανθρώπων που έρχονται, για να κάνουν το λειτούργημα του εκπαιδευτικού. Αφήνουν οικογένειες, φίλους, γονείς και να σκέφτονται πώς θα τα βγάλουν πέρα; Λίγη λογική! Λίγη ανθρωπιά!».

– «Ο εκπαιδευτικός, με τον μισθό που παίρνει, θα δώσει 450; Νοικιάστε τα σπίτια σε μια λογική τιμή μακροπρόθεσμα. Ψάχνει τόσος κόσμος! Όλοι εποχιακά! Αρπάξτε απ’ όπου μπορείτε. Κάποια στιγμή θα τελειώσει κι αυτό και θα παρακαλάτε».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Capital Clean Energy Carriers: Υπερκάλυψη 1,75 φορές για το ομόλογο – Στο 3,75% το επιτόκιο

Capital Clean Energy Carriers: Υπερκάλυψη 1,75 φορές για το ομόλογο – Στο 3,75% το επιτόκιο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Social media: 2 ώρες αρκούν για να πέσεις σε αυτήν την παγίδα

Social media: 2 ώρες αρκούν για να πέσεις σε αυτήν την παγίδα

World
Τραμπ: Ανακοίνωσε νέο παγκόσμιο δασμό 10% μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Τραμπ: Ανακοίνωσε νέο παγκόσμιο δασμό 10% μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

inWellness
inTown
Stream newspaper
Τέμπη: Διευκρινίσεις από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τις εκταφές των θυμάτων της τραγωδίας
Ελλάδα 20.02.26

Τέμπη: Διευκρινίσεις από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τις εκταφές των θυμάτων της τραγωδίας

Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός απαντά στις αιτιάσεις που διατυπώνονται τις τελευταίες μέρες με φόντο το κρίσιμο θέμα των εκταφών των θυμάτων στα Τεμπη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Μεγάλο δέντρο έπεσε σε μάντρα πολυκατοικίας στη Δροσιά – Ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα
Ελλάδα 20.02.26

Μεγάλο δέντρο έπεσε σε μάντρα πολυκατοικίας στη Δροσιά – Ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίς το βράδυ της Παρασκευής στη Δροσιά όταν έπεσε ένα τεράστιο δέντρο προκαλώντας ζημιές - Από τύχη δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός

Σύνταξη
Βρέχει στην Αθήνα – Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία – Πού σημειώθηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής
Ελλάδα 20.02.26

Βρέχει στην Αθήνα – Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία – Πού σημειώθηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Μεγάλο δέντρο έπεσε στη Δροσιά - Η πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσει και άλλες περιοχές της χώρας μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου.

Σύνταξη
Χαλκιδική: Καταγγελία 20χρονης για βιασμό – Συνελήφθησαν δύο άνδρες
Ελλάδα 20.02.26

Χαλκιδική: Καταγγελία 20χρονης για βιασμό – Συνελήφθησαν δύο άνδρες

Η 20χρονης κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού στη Χαλκιδική από έναν 40χρονο ενώ στη συνέχεια αποπειράθηκε να τη βιάσει και ένας 28χρονος - Και οι δύο οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα ενώ αρνούνται τις κατηγορίες

Σύνταξη
«Το ‘θα σε απολύσω’ έρχεται από άλλες εποχές»: Καταγγελία γιατρού του Κρατικού Νίκαιας για τον Άδωνι Γεωργιάδη
Νέο βίντεο - ντοκουμέντο 20.02.26

«Το 'θα σε απολύσω' έρχεται από άλλες εποχές»: Καταγγελία γιατρού του Κρατικού Νίκαιας για τον Άδωνι Γεωργιάδη

«Με οδήγησαν σε πλαϊνό χώρο για να μην βλέπουν οι επίσημοι και τα κανάλια», καταγγέλλει ο γιατρός από το Γενικό Κρατικό Νίκαιας και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ, Δημήτρης Ζιαζιάς

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δέσμευση ή απιστία; Η εξελικτική βιολογία εξηγεί το δίλημμα – και απαντά αν είμαστε «προγραμματισμένοι» να απατάμε
Relationsex 20.02.26

Δέσμευση ή απιστία; Η εξελικτική βιολογία εξηγεί το δίλημμα – και απαντά αν είμαστε «προγραμματισμένοι» να απατάμε

Η δρ Τζάστιν Γκαρσία υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος εξελίχθηκε με δύο αντικρουόμενες ορμές: τη δέσμευση και τη σεξουαλική ποικιλία. Όταν όμως η δεύτερη γίνεται απιστία, το πλήγμα στην ψυχική υγεία και την εμπιστοσύνη είναι βαθύ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Νιγηρία: Ένοπλοι σκότωσαν τουλάχιστον 50 ανθρώπους, απήγαγαν γυναίκες και παιδιά
Σκληρές εικόνες 20.02.26

Ένοπλοι σκότωσαν τουλάχιστον 50 ανθρώπους, απήγαγαν γυναίκες και παιδιά στη Νιγηρία

Η πολύνεκρη επίθεση έγινε στην πολιτεία Ζαμφάρα στη βορειοδυτική Νιγηρία - «Μετακινούνταν από το ένα χωριό στο άλλο», είπε βουλευτής του πολιτειακού κοινοβουλίου

Σύνταξη
Ο Εμπαπέ βγάζει δίπλωμα οδήγησης
Ποδόσφαιρο 20.02.26

Ο Εμπαπέ βγάζει δίπλωμα οδήγησης

Ο Γάλλος σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης Κιλιάν Εμπαπέ κάνει μαθήματα οδήγησης για να αποκτήσει δίπλωμα, κίνηση που εκλαμβάνεται ως ένα ακόμη σημάδι προσαρμογής

Βάιος Μπαλάφας
«Συμβούλιο Ειρήνης»: Αντιμέτωπη με τους Ευρωπαίους ΥΠΕΞ η Σούιτσα μετά τη συμμετοχή της στη συνεδρίαση
Σε δύσκολη θέση 20.02.26

Αντιμέτωπη με τους Ευρωπαίους ΥΠΕΞ η Σούιτσα μετά τη συμμετοχή της στη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης»

Η Ντρουμπάβκα Σούιτσα, Επίτροπος για τη Μεσόγειο, συμμετείχε στην πρώτη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ - Γιατί υπάρχουν αντιδράσεις

Σύνταξη
Τέμπη: Διευκρινίσεις από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τις εκταφές των θυμάτων της τραγωδίας
Ελλάδα 20.02.26

Τέμπη: Διευκρινίσεις από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τις εκταφές των θυμάτων της τραγωδίας

Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός απαντά στις αιτιάσεις που διατυπώνονται τις τελευταίες μέρες με φόντο το κρίσιμο θέμα των εκταφών των θυμάτων στα Τεμπη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Μεγάλο δέντρο έπεσε σε μάντρα πολυκατοικίας στη Δροσιά – Ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα
Ελλάδα 20.02.26

Μεγάλο δέντρο έπεσε σε μάντρα πολυκατοικίας στη Δροσιά – Ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίς το βράδυ της Παρασκευής στη Δροσιά όταν έπεσε ένα τεράστιο δέντρο προκαλώντας ζημιές - Από τύχη δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός

Σύνταξη
Από τον Μπραντ Πιτ στη Σοφία, τη Τζάκι και τη Μελίνα: Ένας ύμνος στην αληθινή σταρ και μούσα, την Ύδρα
Ποίημα 20.02.26

Από τον Μπραντ Πιτ στη Σοφία, τη Τζάκι και τη Μελίνα: Ένας ύμνος στην αληθινή σταρ και μούσα, την Ύδρα

Καθώς ο Μπραντ Πιτ και οι σωσίες του, περπατούν στα πλακόστρωτα σοκάκια της Ύδρας για τις ανάγκες της νέας του παραγωγής, το νησί του Αργοσαρωνικού αναδύεται ξανά στα πρωτοσέλιδα -αν και η ιστορία της είναι μεγαλύτερη από όποιο Χόλιγουντ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η «σπάνια κατάσταση» του Τούντορ στην Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 20.02.26

Η «σπάνια κατάσταση» του Τούντορ στην Τότεναμ

Ο Ιγκόρ Τούντορ δηλώνει πως δεν απολαμβάνει τον ρόλο του στην Τότεναμ πριν από το ντεμπούτο του στην Premier League στο ντέρμπι με την ‘Αρσεναλ και υπάρχει σοβαρός λόγος για αυτό!

Βάιος Μπαλάφας
Βρέχει στην Αθήνα – Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία – Πού σημειώθηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής
Ελλάδα 20.02.26

Βρέχει στην Αθήνα – Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία – Πού σημειώθηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Μεγάλο δέντρο έπεσε στη Δροσιά - Η πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσει και άλλες περιοχές της χώρας μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου.

Σύνταξη
Χαλκιδική: Καταγγελία 20χρονης για βιασμό – Συνελήφθησαν δύο άνδρες
Ελλάδα 20.02.26

Χαλκιδική: Καταγγελία 20χρονης για βιασμό – Συνελήφθησαν δύο άνδρες

Η 20χρονης κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού στη Χαλκιδική από έναν 40χρονο ενώ στη συνέχεια αποπειράθηκε να τη βιάσει και ένας 28χρονος - Και οι δύο οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα ενώ αρνούνται τις κατηγορίες

Σύνταξη
Ο Τραμπ ανακοίνωσε νέο παγκόσμιο δασμό 10%, παραμένουν σε ισχύ οι προηγούμενοι – Επίθεση στους δικαστές
«Δεν θα επιστρέψουμε χρήματα» 20.02.26

Ο Τραμπ ανακοίνωσε νέο παγκόσμιο δασμό 10%, παραμένουν σε ισχύ οι προηγούμενοι - Επίθεση στους δικαστές

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έκρινε ότι ο Τραμπ υπερέβη τις εξουσίες του για να επιβάλει τους «αμοιβαίους» δασμούς - «Απογοητευτική» η απόφαση, «Οι ξένες χώρες χορεύουν στους δρόμους», είπε ο ίδιος

Σύνταξη
«Λουκέτο» σε 6 εταιρίες της Σάρα Φέργκιουσον μετά τη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου
Χωρίς χρέη 20.02.26

«Λουκέτο» σε 6 εταιρίες της Σάρα Φέργκιουσον μετά τη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου

Έξι εταιρείες που συνδέονται με τη Σάρα Φέργκιουσον οδηγούνται σε διάλυση, καθώς επανέρχονται στο προσκήνιο οι αποκαλύψεις για τις επαφές της με τον Τζέφρι Έπσταϊν, εντείνοντας την πίεση γύρω από το όνομά της.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γεώτρηση-ρεκόρ στην Ανταρκτική αποκαλύπτει 23 εκατομμύρια χρόνια κλιματικής ιστορίας
Χρονοκάψουλα στον πάγο 20.02.26

Γεώτρηση-ρεκόρ στην Ανταρκτική αποκαλύπτει 23 εκατομμύρια χρόνια κλιματικής ιστορίας

Τα ευρήματα αποκαλύπτουν ότι το κάλυμμα πάγου στη Δυτική Ανταρκτική είχε υποχωρήσει στο μακρινό παρελθόν, κάτι που μπορεί να συμβεί και στο μέλλον με καταστροφικές συνέπειες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ζελένσκι: Δεν υπάρχει πρόοδος στο εδαφικό ζήτημα στις συνομιλίες – 10.000 Βορειοκορεάτες βρίσκονται στο μέτωπο
Νέα τοποθέτηση 20.02.26

Ζελένσκι: Δεν υπάρχει πρόοδος στο εδαφικό ζήτημα στις συνομιλίες - 10.000 Βορειοκορεάτες βρίσκονται στο μέτωπο

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε για το πώς έχουν εξελιχθεί οι ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία, με τον πόλεμο να συμπληρώνει τέσσερα χρόνια στις 24 Φεβρουαρίου

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο