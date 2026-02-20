Μαϊάμι, θάλασσα και Σοφία Βεργκάρα – Το αισθησιακό throwback της ηθοποιού

Aφού η Σοφία Βεργκάρα έκανε τους θαυμαστές της να γελάσουν, δημοσιεύοντας ένα κολάζ στο οποίο βλέπουμε μια παλιά φωτογραφία της, στην οποία φοράει ένα ροζ μπικίνι, σε αντιδιαστολή με μια ξεκαρδιστική φωτογραφία με το πρόσωπο του Mr. Bean, η ηθοποιός επέστρεψε με νέο υλικό.

Η Σοφία Βεργκάρα δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει σε παραλία του Μαϊάμι, λάμποντας κάτω από το φως του ήλιου. Σε μια άλλη φωτογραφία, μοιράστηκε μια hot εμφάνιση με ένα λευκό bikini με ένα κολιέ από μαργαριτάρια που ακουμπούσαν την πλάτη της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sofia Vergara (@sofiavergara)

«Feliz Vday»

Οι φωτογραφίες της Σοφία Βεργκάρα, που μαρτυρούν τόσο τη νοσταλγία της για το καλοκαίρι, όσο και για τον Μαϊάμι, έρχονται μετά τις ευχές της στους ερωτευμένους θαυμαστές της για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Στις 14 Φεβρουαρίου, η ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία της με ένα εκπληκτικό μαύρο φόρεμα με διαφανή δαντέλα για να σηματοδοτήσει την ειδική περίσταση.

Παράλληλα, στην αγκαλιά της κρατούσε τον αξιολάτρευτο σκύλο της, που έχει το κατάλληλο όνομα Amore (η ισπανική λέξη για την αγάπη).

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η σταρ έγραψε: «Feliz Vday».