magazin
Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
15.09.2025 | 22:12
Νέος συναγερμός για πτήση drone στην Πολωνία
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Όχι στα Emmy, ναι στα επείγοντα: Η Σοφία Βεργκάρα στο νοσοκομείο
Go Fun 15 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:00

Όχι στα Emmy, ναι στα επείγοντα: Η Σοφία Βεργκάρα στο νοσοκομείο

Η Σοφία Βεργκάρα αναγκάστηκε να ακυρώσει την προγραμματισμένη παρουσία της στα Emmy 2025 λόγω σοβαρής μόλυνσης στο μάτι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Έρευνα: Κοιμήσου και «χτίσε»… σώμα!

Έρευνα: Κοιμήσου και «χτίσε»… σώμα!

Spotlight

«Δεν πρόλαβα να φτάσω ως εδώ, αλλά έφτασα στα επείγοντα», έγραψε η Σοφία Βεργκάρα σε ανάρτηση της.

Με το χαρακτηριστικό της χιούμορ η ηθοποιός, επιχειρηματίας και πρώην υποψήφια των βραβείων Emmy για το Modern Family, αναγκάστηκε να μην παρευρεθεί στη λαμπερή βραδιά των Εmmy.

Λίγες ώρες πριν φορέσει την εντυπωσιακή της τουαλέτα για να παρουσιάσει ένα από τα βραβεία της βραδιάς, η Σοφία Βεργκάρα κατέληξε στο νοσοκομείο λόγω ενός σοβαρού προβλήματος υγείας που την ανάγκασε να ακυρώσει την τελευταία στιγμή την προγραμματισμένη εμφάνισή της.

Η ξαφνική μόλυνση στο μάτι οδήγησε τη Βεργκάρα από το κόκκινο χαλί στο κρεβάτι ενός δωματίου επειγόντων περιστατικών με τη δημοφιλή ηθοποιό, που ήταν προγραμματισμένο να είναι μία από τις παρουσιάστριες της βραδιάς, να δηλώνει απούσα από τη βραδιά του τηλεοπτικού θεάματος.

View this post on Instagram

A post shared by Sofia Vergara (@sofiavergara)

Η είδηση έγινε γνωστή μέσω ανάρτησής της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου μοιράστηκε βίντεο από τη στιγμή της περιπέτειας της υγείας της.

«Δεν πρόλαβα να φτάσω στα Emmy, αλλά έφτασα στα επείγοντα», δήλωσε με το χαρακτηριστικό της χιούμορ, εξηγώντας πως αναγκάστηκε να ακυρώσει την παρουσία της λόγω «μιας τρελής αλλεργίας στα μάτια».

Στα βίντεο, η Βεργκάρα εμφανίζεται ξαπλωμένη σε κρεβάτι νοσοκομείου και να πλένει το μάτι της, αποτυπώνοντας με χιούμορ την άτυχη στιγμή.

Emmy 2025, αυτοί που έγραψαν ιστορία

Μεταξύ των μεγάλων νικητών της βραδιάς ήταν το The Pitt του HBO Max και το The Studio του Apple TV+, τα οποία απέσπασαν βραβεία για την καλύτερη δραματική και κωμική σειρά αντίστοιχα.

Το Adolescence του Netflix ήταν ο μεγάλος νικητής στην κατηγορία ανθολογίας, κερδίζοντας το κορυφαίο βραβείο και όλα τα βραβεία ερμηνείας με το παιδί-θαύμα των βραβείων Όουεν Κούπερ να γράφει ιστορία ως ο νεότερος άνδρας νικητής στην κατηγορία του β’ ανδρικού ρόλου σε μίνι σειρά ή ανθολογία.

Ο Τράμελ Τίλμαν έγραψε επίσης ιστορία ως ο πρώτος Αφροαμερικανός που κέρδισε το βραβείο β’ ανδρικού ρόλου σε δραματική σειρά για τον ρόλο του στο Severance.

@ingr_newsΟ Όουεν Κούπερ έγραψε ιστορία στα φετινά Emmy, καθώς έγινε ο νεότερος άνδρας που έχει τιμηθεί ποτέ με βραβείο. Ο 15χρονος ηθοποιός, σε ηλικία μόλις 15 ετών και 283 ημερών, κατέκτησε το Emmy Β΄ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του ως Τζέιμι Μίλερ στη μίνι σειρά τεσσάρων επεισοδίων του Adolescence. Η σειρά σάρωσε συνολικά οκτώ βραβεία, ανάμεσά τους και αυτό της Καλύτερης Μίνι Σειράς, ενώ μόνο το βράδυ της απονομής απέσπασε πέντε. Είχε ήδη κερδίσει δύο ακόμη – για τη διεύθυνση φωτογραφίας και το casting. Ο Στίβεν Γκράχαμ διακρίθηκε τόσο για την ερμηνεία του όσο και για το σενάριο, το οποίο υπέγραψε μαζί με τον Τζακ Θορν. Το βραβείο Β΄ Γυναικείου Ρόλου κατέληξε στην Έριν Ντόχερτι, ενώ ο Φίλιπ Μπαραντίνι τιμήθηκε για τη σκηνοθεσία του. #ingr #inmag #emmy #Adolescence♬ πρωτότυπος ήχος – in.gr

Τέσσερις φορές υποψήφια

Η Σοφία Βεργκάρα συνέδεσε το όνομά της με μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία των κωμικών σειρών, το Modern Family.

Ο ρόλος της ως η αστεία και δυναμική Γκλόρια Πρίτσετ την καθιέρωσε ως μία από τις πιο αγαπητές ηθοποιούς του κοινού, οδηγώντας την σε κορυφαίες υποψηφιότητες για τα πιο πολυπόθητα βραβεία του χώρου.

Παρ’ όλα αυτά, και παρά την τεράστια επιτυχία της σειράς, η Βεργκάρα δεν κατάφερε να κερδίσει ποτέ το χρυσό αγαλματίδιο.

Η Κολομβιανή ηθοποιός υπήρξε υποψήφια για τέσσερις συνεχόμενες φορές [ 2010, 2011, 2012 και 2013] για το βραβείο Emmy Καλύτερης Β’ Γυναικείας Ερμηνείας σε Κωμική Σειρά.

YouTube thumbnail

Πώς η Σοφία Βεργκάρα άφησε πίσω την Αντζελίνα Τζολί

Το 2020, σε μία περίοδο όπου οι κινηματογραφικές παραγωγές αναβάλλονταν η μία μετά την άλλη, οι τηλεοπτικές σταρ απέδειξαν τη δύναμή τους.

Η Σοφία Βεργκάρα ανακηρύχθηκε η πιο ακριβοπληρωμένη ηθοποιός στον κόσμο με ετήσια έσοδα που ξεπέρασαν τα 36 εκατομμύρια ευρώ, χάρη σε μια επιτυχημένη μίξη συμβολαίων από παραδοσιακή τηλεόραση, streaming και διαφημιστικές συμφωνίες.

Αμέσως μετά ακολουθούν η βετεράνος του Χόλιγουντ Αντζελίνα Τζολί με 29,6 εκατομμύρια ευρώ.

YouTube thumbnail

Εκτός από τη Σοφία Βεργκάρα, στη δεκάδα μπήκαν και άλλες ηθοποιοί από την τηλεόραση, όπως η Έλεν Πομπέο του Grey’s Anatomy με 16,1 εκατομμύρια ευρώ και η Ελίζαμπεθ Μος του The Handmaid’s Tale με 13,56 εκατομμύρια ευρώ.

Η Βεργκάρα είχε τις μεγαλύτερες τηλεοπτικές απολαβές στην καριέρα της, τόσο από τον ρόλο της ως Γκλόρια στο Modern Family, για τον οποίο κέρδιζε 423.728 ευρώ ανά επεισόδιο, όσο και από τη δουλειά της ως κριτής στο America’s Got Talent, η οποία της απέφερε τουλάχιστον 8,47 εκατομμύρια ευρώ ανά σεζόν.

H Kολομβιανή σταρ φρόντισε να συμπληρώσει το εισόδημά της με μια σειρά από συμφωνίες χορηγιών και αδειοδότησης προϊόντων.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Aναπτυξιακός νόμος: Νέο μπαράζ ελέγχων για τις επιδοτήσεις σε επενδυτικά σχέδια

Aναπτυξιακός νόμος: Νέο μπαράζ ελέγχων για τις επιδοτήσεις σε επενδυτικά σχέδια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έρευνα: Κοιμήσου και «χτίσε»… σώμα!

Έρευνα: Κοιμήσου και «χτίσε»… σώμα!

Business
Ελλάκτωρ: Πράσινο φως από Επ. Ανταγωνισμού για την πώληση της Άκτωρ Παραχωρήσεις στην AKTOR

Ελλάκτωρ: Πράσινο φως από Επ. Ανταγωνισμού για την πώληση της Άκτωρ Παραχωρήσεις στην AKTOR

inWellness
inTown
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
«Δεν έβγαλα άπλυτα στη φόρα, είπα αλήθειες» – Γιατί ο πρίγκιπας Χάρι είναι «ήρωας» στην Ουκρανία
Χαρακώματα 15.09.25

«Δεν έβγαλα άπλυτα στη φόρα, είπα αλήθειες» – Γιατί ο πρίγκιπας Χάρι είναι «ήρωας» στην Ουκρανία

Από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία, ο πρίγκιπας Χάρι βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο, αυτή τη φορά ως υποστηρικτής χιλιάδων βετεράνων πολέμου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γιώργος Μαζωνάκης: Η αλήθεια για τον κοριό, η πλαστογράφηση, η μήνυση στην αδελφή του και τα ύποπτα email
Go Fun 15.09.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Η αλήθεια για τον κοριό, η πλαστογράφηση, η μήνυση στην αδελφή του και τα ύποπτα email

Όλα όσα αποκαλύφθηκαν για το μηχανισμό παρακοκολούθησης στο σπίτι του τραγουδιστή και ο δικαστικός πόλεμος του Γιώργου Μαζωνάκη με την αδελφή του Βάσω

Σύνταξη
Απογοητεύσεις και εκπλήξεις στα Emmy 2025 – Το «White Lotus» δεν κέρδισε τίποτα, ο Κόλιν Φάρελ με το «The Penguin» έχασε
Ψιλά γράμματα 15.09.25

Απογοητεύσεις και εκπλήξεις στα Emmy 2025 - Το «White Lotus» δεν κέρδισε τίποτα, ο Κόλιν Φάρελ με το «The Penguin» έχασε

Η 77η τελετή απονομής των Primetime Emmy Awards έριξε φως στις μεγαλύτερες και πιο τολμηρές σειρές της χρονιάς, ενώ η βραδιά ήταν γεμάτη απρόβλεπτες εκπλήξεις και συνεπακόλουθες απογοητεύσεις.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Είμαι περήφανη για εσένα μαμά» – Η συγκινητική ανάρτηση της Σοφίας Καρβέλα για τη μητέρα της Άννα Βίσση
Fizz 14.09.25

«Είμαι περήφανη για εσένα μαμά» – Η συγκινητική ανάρτηση της Σοφίας Καρβέλα για τη μητέρα της Άννα Βίσση

«Κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα, το να είναι ένα είδωλο», έγραψε μεταξύ άλλων η Σοφία Καρβέλα για την μητέρα της Άννα Βίσση σε πρόσφατη ανάρτησή της

Σύνταξη
Ο Τζον Μάλκοβιτς αναπολεί την περιβόητη σχέση του με τη Μισέλ Φάιφερ – «Δεν έχω μιλήσει ποτέ γι’ αυτό»
«Επικίνδυνες Σχέσεις» 14.09.25

Ο Τζον Μάλκοβιτς αναπολεί την περιβόητη σχέση του με τη Μισέλ Φάιφερ - «Δεν έχω μιλήσει ποτέ γι' αυτό»

Ο Τζον Μάλκοβιτς κάνει αποκαλύψεις για τη σχέση του με τη Μισέλ Φάιφερ, τη συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία «Επικίνδυνες Σχέσεις» του 1988.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ρέιμοντ Κρουζ: Ο Τούκο Σαλαμάνκα του Breaking Bad συνελήφθη αφού φέρεται να ψέκασε γυναίκες με το λάστιχο του κήπου του
Fizz 14.09.25

Ρέιμοντ Κρουζ: Ο Τούκο Σαλαμάνκα του Breaking Bad συνελήφθη αφού φέρεται να ψέκασε γυναίκες με το λάστιχο του κήπου του

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του LAPD, η σύλληψη προκλήθηκε μετά από καταγγελία που έκανε ιδιώτης σχετικά με ένα περιστατικό όπου ο Ρέιμοντ Κρουζ φέρεται να ψέκασε με νερό μια γυναίκα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Επιχείρηση Καλυψώ»: Κατάσχεση τεράστιας ποσότητας παράνομων κινεζικών προϊόντων στον Πειραιά
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 15.09.25

«Επιχείρηση Καλυψώ»: Κατάσχεση τεράστιας ποσότητας παράνομων κινεζικών προϊόντων στον Πειραιά

Μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις τελωνειακής απάτης στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκαλύφθηκε στον Πειραιά από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Σύνταξη
«Δεν έβγαλα άπλυτα στη φόρα, είπα αλήθειες» – Γιατί ο πρίγκιπας Χάρι είναι «ήρωας» στην Ουκρανία
Χαρακώματα 15.09.25

«Δεν έβγαλα άπλυτα στη φόρα, είπα αλήθειες» – Γιατί ο πρίγκιπας Χάρι είναι «ήρωας» στην Ουκρανία

Από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία, ο πρίγκιπας Χάρι βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο, αυτή τη φορά ως υποστηρικτής χιλιάδων βετεράνων πολέμου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πολωνία: Νέος συναγερμός για πτήση drone πάνω από κυβερνητικά κτίρια – Δύο συλλήψεις
Κόσμος 15.09.25

Πολωνία: Νέος συναγερμός για πτήση drone πάνω από κυβερνητικά κτίρια – Δύο συλλήψεις

Δύο Λευκορώσοι έχουν συλληφθεί στην Πολωνία ως ύποπτοι για drone το οποίο πετούσε πάνω από κυβερνητικά κτίρια και το προεδρικό μέγαρο όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός της χώρας Ντόναλντ Τουσκ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Να τερματίσει «το κουκούλωμα» καλεί την κυβέρνηση η Νέα Αριστερά
Πολιτική Γραμματεία 15.09.25

Να τερματίσει «το κουκούλωμα» καλεί την κυβέρνηση η Νέα Αριστερά μετά την έναρξη της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Κατακεραυνώνει τη Νέα Δημοκρατία η Νέα Αριστερά ενώ ξεκίνησαν στη Βουλή οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Ντίνος Καρύδης: Το συγκινητικό αφιέρωμα της Φίνος Φιλμ με αφορμή την επέτειο θανάτου του ηθοποιού
«Οικογένεια» 15.09.25

Ντίνος Καρύδης: Το συγκινητικό αφιέρωμα της Φίνος Φιλμ με αφορμή την επέτειο θανάτου του ηθοποιού

 «Ένας χρόνος σήμερα από τη μέρα που έφυγε ο σπουδαίος Ντίνος Καρύδης. Τον θυμόμαστε με ένα αφιέρωμα με ξεχωριστές του στιγμές στη Φίνος Φιλμ», ανέφερε σε ανάρτηση της η θρυλική εταιρεία παραγωγής.

Σύνταξη
Σε φυλάκιση 14 ετών καταδικάστηκαν η αριστοκράτισσα και ο σύντροφός της για τη δολοφονία του βρέφους τους
Στη Μεγάλη Βρετανία 15.09.25

Σε φυλάκιση 14 ετών καταδικάστηκαν η αριστοκράτισσα και ο σύντροφός της για τη δολοφονία του βρέφους τους

Ζευγάρι στη Μεγάλη Βρετανία κρίθηκε ένοχο και καταδικάστηκε σε 14 έτη φυλάκισης, έκαστος, για τη δολοφονία της νεογέννητης κόρης τους

Σύνταξη
Το μελλοντικό σχέδιο για υπουργείο έρευνας και ανάπτυξης πριν ο «διακόπτης» του brain drain γυρίσει οριστικά
Πολιτική Γραμματεία 15.09.25

Το μελλοντικό σχέδιο για υπουργείο έρευνας και ανάπτυξης πριν ο «διακόπτης» του brain drain γυρίσει οριστικά

Την βούλησή του να συζητήσει με την ερευνητική κοινότητα τη δυνατότητα ίδρυσης υπουργείου που θα ασχολείται ειδικά με την έρευνα και την ανάπτυξη εξέφρασε ο πρωθυπουργός με τον χρονικό ορίζοντα να τοποθετείται μετά από μια διετία.

Σύνταξη
Πορτογαλία: Όρκες βύθισαν τουριστικό σκάφος – Η σοκαριστική στιγμή της επίθεσης [βίντεο]
Δείτε βίντεο 15.09.25

Όρκες επιτέθηκαν σε τουριστικό σκάφος και το βύθισαν - Η σοκαριστική στιγμή της επίθεσης

Στο σοκαριστικό βίντεο φαίνεται το σκάφος να παρασύρεται από τις βίαιες επιθέσεις των φαλαινών οι οποίες χτυπούν το ιστιοφόρo την ώρα που βρισκόταν σε αυτόν τον θαλάσσιο χώρο στην Πορτογαλία

Σύνταξη
Εν μέσω της Έκτακτης Αραβοϊσλαμικής Συνόδου για το Κατάρ, το Ισραήλ απειλεί τη Χαμάς
Κόσμος 15.09.25

Εν μέσω της Έκτακτης Αραβοϊσλαμικής Συνόδου για το Κατάρ, το Ισραήλ απειλεί τη Χαμάς

Η Σύνοδος έδωσε εντολή στο Κοινό Συμβούλιο Άμυνας να συνεδριάσει επειγόντως στη Ντόχα του Κατάρ για να ενεργοποιηθούν «μέτρα κοινής άμυνας» για τις χώρες του Κόλπου έναντι του Ισραήλ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ρωσία: Κόλαση φωτιάς σε μεγάλο διυλιστήριο – Η Ουκρανία επιτέθηκε μη επανδρωμένο αεροσκάφος [βίντεο]
Δείτε βίντεο 15.09.25

Κόλαση φωτιάς στη Ρωσία - Η Ουκρανία επιτέθηκε σε μεγάλο διυλιστήριο μη επανδρωμένο αεροσκάφος

Η μονάδα Kirishinefteorgsintez της πετρελαϊκής εταιρείας Surgutneftegaz, που είναι ένα από τα δύο κορυφαία διυλιστήρια της Ρωσία υπήρξε μεταξύ των στόχων που δέχθηκαν επίθεση από την Ουκρανία

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Υπηρεσιακός στο Κύπελλο, κανονικός στο ντέρμπι και η επαφή με Μότα
Super League 15.09.25

Υπηρεσιακός στο Κύπελλο, κανονικός στο ντέρμπι και η επαφή με Μότα

Η διοίκηση του Παναθηναϊκού ψάχνει τον άνθρωπο που θα κοουτσάρει την ομάδα στο Κύπελλο και θέλει να έχει κανονικό προπονητή εναντίον του Ολυμπιακού. Τι ισχύει με Κόντη, Μότα και Νούνο.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Μπασκετάρα über alles*
On Field 15.09.25

Μπασκετάρα über alles*

Είτε τη συμπαθείς, είτε την αντιπαθείς, δεν γίνεται να μην την παραδεχθείς: η Γερμανία παίζει το καλύτερο μπάσκετ στον κόσμο και είναι η νέα μπασκετική υπερδύναμη των καιρών μας.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Μεγάλη Βρετανία: Βουλευτής των Συντηρητικών αποστάτησε στην ακροδεξιά που προηγείται στις δημοσκοπήσεις
«Οι Τόρις τελείωσαν» 15.09.25

Βουλευτής των Συντηρητικών αποστάτησε στην ακροδεξιά που προηγείται στις δημοσκοπήσεις

Ένας κορυφαίος και έμπειρος Συντηρητικός, ο Ντάνι Κρούγκερ αποχώρησε για το ξενοφοβικό κόμμα Reform UK που εκπροσωπεί την ακροδεξιά, όντας ο πρώτος εν ενεργεία βουλευτής που κάνει αυτή την διαδρομή.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σε δύσκολη θέση η κυβέρνηση με τον Ανδρουλάκη να επιμένει στις υποκλοπές – Στο στόχαστρο Μαξίμου το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική 15.09.25

Σε δύσκολη θέση η κυβέρνηση με τον Ανδρουλάκη να επιμένει στις υποκλοπές – Στο στόχαστρο Μαξίμου το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ

Η κυβέρνηση, επιστρέφει στην τακτική των σφοδρών επιθέσεων κατά του ΠΑΣΟΚ, επιχειρώντας να απαξιώσει το πρόγραμμά του. Αμηχανία στο μέγαρο Μαξίμου με την επαναφορά του σκανδάλου των υποκλοπών από τον Ν. Ανδρουλάκη.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Βία, σαδισμός και θάνατος: Έρευνα του BBC αποκαλύπτει το σκοτεινό δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης του Ντουμπάι
#Dubaiportapotty 15.09.25

Βία, σαδισμός και θάνατος: Έρευνα του BBC αποκαλύπτει το σκοτεινό δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης του Ντουμπάι

Μια έρευνα του BBC αποκάλυψε σοκαριστικές λεπτομέρειες σχετικά με έναν άνδρα που φέρεται να διευθύνει ένα κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης στις πιο πλούσιες γειτονιές του Ντουμπάι

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο