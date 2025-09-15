Όχι στα Emmy, ναι στα επείγοντα: Η Σοφία Βεργκάρα στο νοσοκομείο
Η Σοφία Βεργκάρα αναγκάστηκε να ακυρώσει την προγραμματισμένη παρουσία της στα Emmy 2025 λόγω σοβαρής μόλυνσης στο μάτι
«Δεν πρόλαβα να φτάσω ως εδώ, αλλά έφτασα στα επείγοντα», έγραψε η Σοφία Βεργκάρα σε ανάρτηση της.
Με το χαρακτηριστικό της χιούμορ η ηθοποιός, επιχειρηματίας και πρώην υποψήφια των βραβείων Emmy για το Modern Family, αναγκάστηκε να μην παρευρεθεί στη λαμπερή βραδιά των Εmmy.
Λίγες ώρες πριν φορέσει την εντυπωσιακή της τουαλέτα για να παρουσιάσει ένα από τα βραβεία της βραδιάς, η Σοφία Βεργκάρα κατέληξε στο νοσοκομείο λόγω ενός σοβαρού προβλήματος υγείας που την ανάγκασε να ακυρώσει την τελευταία στιγμή την προγραμματισμένη εμφάνισή της.
Η ξαφνική μόλυνση στο μάτι οδήγησε τη Βεργκάρα από το κόκκινο χαλί στο κρεβάτι ενός δωματίου επειγόντων περιστατικών με τη δημοφιλή ηθοποιό, που ήταν προγραμματισμένο να είναι μία από τις παρουσιάστριες της βραδιάς, να δηλώνει απούσα από τη βραδιά του τηλεοπτικού θεάματος.
Η είδηση έγινε γνωστή μέσω ανάρτησής της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου μοιράστηκε βίντεο από τη στιγμή της περιπέτειας της υγείας της.
«Δεν πρόλαβα να φτάσω στα Emmy, αλλά έφτασα στα επείγοντα», δήλωσε με το χαρακτηριστικό της χιούμορ, εξηγώντας πως αναγκάστηκε να ακυρώσει την παρουσία της λόγω «μιας τρελής αλλεργίας στα μάτια».
Στα βίντεο, η Βεργκάρα εμφανίζεται ξαπλωμένη σε κρεβάτι νοσοκομείου και να πλένει το μάτι της, αποτυπώνοντας με χιούμορ την άτυχη στιγμή.
Emmy 2025, αυτοί που έγραψαν ιστορία
Μεταξύ των μεγάλων νικητών της βραδιάς ήταν το The Pitt του HBO Max και το The Studio του Apple TV+, τα οποία απέσπασαν βραβεία για την καλύτερη δραματική και κωμική σειρά αντίστοιχα.
Το Adolescence του Netflix ήταν ο μεγάλος νικητής στην κατηγορία ανθολογίας, κερδίζοντας το κορυφαίο βραβείο και όλα τα βραβεία ερμηνείας με το παιδί-θαύμα των βραβείων Όουεν Κούπερ να γράφει ιστορία ως ο νεότερος άνδρας νικητής στην κατηγορία του β’ ανδρικού ρόλου σε μίνι σειρά ή ανθολογία.
Ο Τράμελ Τίλμαν έγραψε επίσης ιστορία ως ο πρώτος Αφροαμερικανός που κέρδισε το βραβείο β’ ανδρικού ρόλου σε δραματική σειρά για τον ρόλο του στο Severance.
@ingr_newsΟ Όουεν Κούπερ έγραψε ιστορία στα φετινά Emmy, καθώς έγινε ο νεότερος άνδρας που έχει τιμηθεί ποτέ με βραβείο. Ο 15χρονος ηθοποιός, σε ηλικία μόλις 15 ετών και 283 ημερών, κατέκτησε το Emmy Β΄ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του ως Τζέιμι Μίλερ στη μίνι σειρά τεσσάρων επεισοδίων του Adolescence. Η σειρά σάρωσε συνολικά οκτώ βραβεία, ανάμεσά τους και αυτό της Καλύτερης Μίνι Σειράς, ενώ μόνο το βράδυ της απονομής απέσπασε πέντε. Είχε ήδη κερδίσει δύο ακόμη – για τη διεύθυνση φωτογραφίας και το casting. Ο Στίβεν Γκράχαμ διακρίθηκε τόσο για την ερμηνεία του όσο και για το σενάριο, το οποίο υπέγραψε μαζί με τον Τζακ Θορν. Το βραβείο Β΄ Γυναικείου Ρόλου κατέληξε στην Έριν Ντόχερτι, ενώ ο Φίλιπ Μπαραντίνι τιμήθηκε για τη σκηνοθεσία του. #ingr #inmag #emmy #Adolescence♬ πρωτότυπος ήχος – in.gr
Τέσσερις φορές υποψήφια
Η Σοφία Βεργκάρα συνέδεσε το όνομά της με μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία των κωμικών σειρών, το Modern Family.
Ο ρόλος της ως η αστεία και δυναμική Γκλόρια Πρίτσετ την καθιέρωσε ως μία από τις πιο αγαπητές ηθοποιούς του κοινού, οδηγώντας την σε κορυφαίες υποψηφιότητες για τα πιο πολυπόθητα βραβεία του χώρου.
Παρ’ όλα αυτά, και παρά την τεράστια επιτυχία της σειράς, η Βεργκάρα δεν κατάφερε να κερδίσει ποτέ το χρυσό αγαλματίδιο.
Η Κολομβιανή ηθοποιός υπήρξε υποψήφια για τέσσερις συνεχόμενες φορές [ 2010, 2011, 2012 και 2013] για το βραβείο Emmy Καλύτερης Β’ Γυναικείας Ερμηνείας σε Κωμική Σειρά.
Πώς η Σοφία Βεργκάρα άφησε πίσω την Αντζελίνα Τζολί
Το 2020, σε μία περίοδο όπου οι κινηματογραφικές παραγωγές αναβάλλονταν η μία μετά την άλλη, οι τηλεοπτικές σταρ απέδειξαν τη δύναμή τους.
Η Σοφία Βεργκάρα ανακηρύχθηκε η πιο ακριβοπληρωμένη ηθοποιός στον κόσμο με ετήσια έσοδα που ξεπέρασαν τα 36 εκατομμύρια ευρώ, χάρη σε μια επιτυχημένη μίξη συμβολαίων από παραδοσιακή τηλεόραση, streaming και διαφημιστικές συμφωνίες.
Αμέσως μετά ακολουθούν η βετεράνος του Χόλιγουντ Αντζελίνα Τζολί με 29,6 εκατομμύρια ευρώ.
Εκτός από τη Σοφία Βεργκάρα, στη δεκάδα μπήκαν και άλλες ηθοποιοί από την τηλεόραση, όπως η Έλεν Πομπέο του Grey’s Anatomy με 16,1 εκατομμύρια ευρώ και η Ελίζαμπεθ Μος του The Handmaid’s Tale με 13,56 εκατομμύρια ευρώ.
Η Βεργκάρα είχε τις μεγαλύτερες τηλεοπτικές απολαβές στην καριέρα της, τόσο από τον ρόλο της ως Γκλόρια στο Modern Family, για τον οποίο κέρδιζε 423.728 ευρώ ανά επεισόδιο, όσο και από τη δουλειά της ως κριτής στο America’s Got Talent, η οποία της απέφερε τουλάχιστον 8,47 εκατομμύρια ευρώ ανά σεζόν.
H Kολομβιανή σταρ φρόντισε να συμπληρώσει το εισόδημά της με μια σειρά από συμφωνίες χορηγιών και αδειοδότησης προϊόντων.
