Όχι στα Emmy, ναι στα επείγοντα: Η Σοφία Βεργκάρα στο νοσοκομείο

«Δεν πρόλαβα να φτάσω ως εδώ, αλλά έφτασα στα επείγοντα», έγραψε η Σοφία Βεργκάρα σε ανάρτηση της.

Με το χαρακτηριστικό της χιούμορ η ηθοποιός, επιχειρηματίας και πρώην υποψήφια των βραβείων Emmy για το Modern Family, αναγκάστηκε να μην παρευρεθεί στη λαμπερή βραδιά των Εmmy.

Λίγες ώρες πριν φορέσει την εντυπωσιακή της τουαλέτα για να παρουσιάσει ένα από τα βραβεία της βραδιάς, η Σοφία Βεργκάρα κατέληξε στο νοσοκομείο λόγω ενός σοβαρού προβλήματος υγείας που την ανάγκασε να ακυρώσει την τελευταία στιγμή την προγραμματισμένη εμφάνισή της.

Η ξαφνική μόλυνση στο μάτι οδήγησε τη Βεργκάρα από το κόκκινο χαλί στο κρεβάτι ενός δωματίου επειγόντων περιστατικών με τη δημοφιλή ηθοποιό, που ήταν προγραμματισμένο να είναι μία από τις παρουσιάστριες της βραδιάς, να δηλώνει απούσα από τη βραδιά του τηλεοπτικού θεάματος.

View this post on Instagram A post shared by Sofia Vergara (@sofiavergara)

Η είδηση έγινε γνωστή μέσω ανάρτησής της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου μοιράστηκε βίντεο από τη στιγμή της περιπέτειας της υγείας της.

«Δεν πρόλαβα να φτάσω στα Emmy, αλλά έφτασα στα επείγοντα», δήλωσε με το χαρακτηριστικό της χιούμορ, εξηγώντας πως αναγκάστηκε να ακυρώσει την παρουσία της λόγω «μιας τρελής αλλεργίας στα μάτια».

Στα βίντεο, η Βεργκάρα εμφανίζεται ξαπλωμένη σε κρεβάτι νοσοκομείου και να πλένει το μάτι της, αποτυπώνοντας με χιούμορ την άτυχη στιγμή.

Emmy 2025, αυτοί που έγραψαν ιστορία

Μεταξύ των μεγάλων νικητών της βραδιάς ήταν το The Pitt του HBO Max και το The Studio του Apple TV+, τα οποία απέσπασαν βραβεία για την καλύτερη δραματική και κωμική σειρά αντίστοιχα.

Το Adolescence του Netflix ήταν ο μεγάλος νικητής στην κατηγορία ανθολογίας, κερδίζοντας το κορυφαίο βραβείο και όλα τα βραβεία ερμηνείας με το παιδί-θαύμα των βραβείων Όουεν Κούπερ να γράφει ιστορία ως ο νεότερος άνδρας νικητής στην κατηγορία του β’ ανδρικού ρόλου σε μίνι σειρά ή ανθολογία.

Ο Τράμελ Τίλμαν έγραψε επίσης ιστορία ως ο πρώτος Αφροαμερικανός που κέρδισε το βραβείο β’ ανδρικού ρόλου σε δραματική σειρά για τον ρόλο του στο Severance.

@ingr_news Ο Όουεν Κούπερ έγραψε ιστορία στα φετινά Emmy, καθώς έγινε ο νεότερος άνδρας που έχει τιμηθεί ποτέ με βραβείο. Ο 15χρονος ηθοποιός, σε ηλικία μόλις 15 ετών και 283 ημερών, κατέκτησε το Emmy Β΄ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του ως Τζέιμι Μίλερ στη μίνι σειρά τεσσάρων επεισοδίων του Adolescence. Η σειρά σάρωσε συνολικά οκτώ βραβεία, ανάμεσά τους και αυτό της Καλύτερης Μίνι Σειράς, ενώ μόνο το βράδυ της απονομής απέσπασε πέντε. Είχε ήδη κερδίσει δύο ακόμη – για τη διεύθυνση φωτογραφίας και το casting. Ο Στίβεν Γκράχαμ διακρίθηκε τόσο για την ερμηνεία του όσο και για το σενάριο, το οποίο υπέγραψε μαζί με τον Τζακ Θορν. Το βραβείο Β΄ Γυναικείου Ρόλου κατέληξε στην Έριν Ντόχερτι, ενώ ο Φίλιπ Μπαραντίνι τιμήθηκε για τη σκηνοθεσία του. #ingr #inmag #emmy #Adolescence ♬ πρωτότυπος ήχος – in.gr

Τέσσερις φορές υποψήφια