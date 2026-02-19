Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
19.02.2026 | 07:11
Σεισμός «ταρακούνησε» τους Γαργαλιάνους
Data Centers και Data Lakes: η στρατηγική ανάγκη της νέας εποχής και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των οργανισμών που αξιοποιούν τα δεδομένα
Τα Νέα της Αγοράς 19 Φεβρουαρίου 2026, 13:05

Data Centers και Data Lakes: η στρατηγική ανάγκη της νέας εποχής και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των οργανισμών που αξιοποιούν τα δεδομένα

Γράφει ο Γιώργος Πουλόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος BRIGHT GROUP

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η ψηφιακή μετάβαση της οικονομίας δεν είναι πλέον θεωρητική έννοια. Είναι πραγματικότητα. Οι επιχειρήσεις, ο δημόσιος τομέας και οι πολίτες παράγουν καθημερινά τεράστιους όγκους δεδομένων, οι οποίοι αυξάνονται με εκθετικό ρυθμό. Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τα δεδομένα δεν αποτελούν απλώς πληροφορία. Αποτελούν κεφάλαιο.

Σε αυτό το νέο περιβάλλον, η δημιουργία σύγχρονων data centers και η ανάπτυξη δομών data lakes δεν είναι τεχνολογική πολυτέλεια. Είναι στρατηγική ανάγκη για την οικονομία, την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια της χώρας.

Η χώρα τα τελευταία χρόνια έκανε σημαντικά βήματα στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Όμως, η επόμενη φάση απαιτεί πολύ πιο ισχυρές υποδομές.

Η ανάπτυξη data centers στην Ελλάδα είναι κρίσιμη για τρεις βασικούς λόγους:

  1. Ψηφιακή κυριαρχία και ασφάλεια δεδομένων

Όσο περισσότερα δεδομένα φιλοξενούνται εκτός Ελλάδας, τόσο αυξάνεται η εξάρτηση από εξωτερικούς παρόχους και η ανάγκη συμμόρφωσης με διαφορετικά κανονιστικά πλαίσια. Η ύπαρξη data centers εντός χώρας ενισχύει την ασφάλεια, τον έλεγχο και την επιχειρησιακή αυτονομία.

  1. Ταχύτητα και ποιότητα υπηρεσιών (latency)

Η εγγύτητα των δεδομένων στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς μειώνει τον χρόνο απόκρισης, ενισχύει την αποδοτικότητα εφαρμογών και δημιουργεί καλύτερη εμπειρία χρήστη. Σε εφαρμογές AI, fintech, logistics και κρίσιμες υποδομές, το latency είναι καθοριστικός παράγοντας.

  1. Επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας υψηλής αξίας

Τα data centers δημιουργούν ένα νέο αναπτυξιακό οικοσύστημα, το οποίο περιλαμβάνει κατασκευές, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, cloud υπηρεσίες, cybersecurity και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Η Ελλάδα μπορεί να εξελιχθεί σε περιφερειακό κόμβο υποδομών δεδομένων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αρκεί να επενδύσει συστηματικά και να επιταχύνει τις διαδικασίες.

Στην παραδοσιακή οικονομία, η παραγωγή βασίστηκε σε εργοστάσια, αποθήκες και βιομηχανικές υποδομές. Στη νέα ψηφιακή οικονομία, η παραγωγή βασίζεται σε δεδομένα, υπολογιστική ισχύ και cloud αρχιτεκτονική.

Τα data centers είναι τα εργοστάσια του 21ου αιώνα. Εκεί φιλοξενούνται πληροφοριακά συστήματα, ψηφιακές υπηρεσίες, κρίσιμες εφαρμογές του Δημοσίου, τραπεζικά και ασφαλιστικά συστήματα, πλατφόρμες εμπορίου και logistics καθώς και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Η ανάπτυξή τους δεν αποτελεί μόνο τεχνολογική υποδομή. Αποτελεί εθνική αναπτυξιακή προτεραιότητα.

Εάν τα data centers αποτελούν την “υποδομή”, τότε τα data lakes αποτελούν την “αξία”.

Ένα data lake είναι ένα ενοποιημένο περιβάλλον αποθήκευσης και διαχείρισης δεδομένων, όπου ένας οργανισμός συγκεντρώνει σε μία ενιαία δεξαμενή δεδομένα από ERP και οικονομικά συστήματα, CRM και δεδομένα πελατών, παραγωγικές διαδικασίες, ιστορικά αρχεία, IoT συσκευές και αισθητήρες, e-commerce πλατφόρμες, τηλεφωνικά κέντρα και εξυπηρέτηση, δεδομένα αγοράς και τρίτων συνεργατών.

Η ύπαρξη data lake δεν είναι απλώς μια τεχνική λύση αποθήκευσης. Είναι ο μηχανισμός που επιτρέπει στον οργανισμό να μετατρέψει τα δεδομένα σε επιχειρησιακή ευφυΐα.

Στη σύγχρονη αγορά, οι οργανισμοί που έχουν επενδύσει σε data lakes αποκτούν καθοριστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, γιατί μπορούν να παίρνουν αποφάσεις με βάση δεδομένα και όχι υποθέσεις, να εντοπίζουν ευκαιρίες αγοράς γρηγορότερα από τον ανταγωνισμό, να μειώνουν κόστος και να βελτιώνουν διαδικασίες, να προβλέπουν ζήτηση, κινδύνους και τάσεις, να δημιουργούν προσωποποιημένες υπηρεσίες προς τους πελάτες, να ενισχύουν τη συμμόρφωση και τη διαφάνεια, καθώς επίσης να εφαρμόζουν τεχνητή νοημοσύνη με πραγματική αποτελεσματικότητα.

Η τεχνητή νοημοσύνη απαιτεί δεδομένα. Και τα δεδομένα απαιτούν δομή. Ένας οργανισμός χωρίς data lake δεν μπορεί να αξιοποιήσει ουσιαστικά την AI, ακόμη και αν διαθέτει τα πιο εξελιγμένα εργαλεία.

Η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης μετατρέπει το data lake σε βασικό πυλώνα ανταγωνιστικότητας. Όσο περισσότερες επιχειρήσεις υιοθετούν AI λύσεις, τόσο μεγαλύτερη σημασία αποκτά το ποιος έχει οργανωμένα δεδομένα και ποιος όχι.

Η AI δεν λειτουργεί σωστά σε κατακερματισμένα πληροφοριακά συστήματα. Δεν λειτουργεί σε δεδομένα που είναι “κλειδωμένα” σε διαφορετικά τμήματα. Δεν λειτουργεί χωρίς data governance.

Για τον λόγο αυτό, οι οργανισμοί που επενδύουν σήμερα σε data lakes, στην ουσία επενδύουν στο δικό τους επιχειρησιακό μέλλον.

Η ανάπτυξη data centers και data lakes πρέπει να συνοδεύεται από δύο βασικές προϋποθέσεις:

  • κυβερνοασφάλεια, γιατί τα δεδομένα αποτελούν τον μεγαλύτερο στόχο κυβερνοεπιθέσεων
  • ενεργειακή στρατηγική, γιατί τα data centers είναι ενεργοβόρες υποδομές και απαιτούν σταθερή και πράσινη ενεργειακή τροφοδοσία

Ειδικά στην Ελλάδα, η σύνδεση της ανάπτυξης data centers με επενδύσεις σε ΑΠΕ και αποθήκευση ενέργειας μπορεί να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο βιώσιμης ψηφιακής ανάπτυξης.

Η γεωγραφική θέση της χώρας, η βελτίωση του επενδυτικού κλίματος και η δυναμική των τηλεπικοινωνιών δημιουργούν προϋποθέσεις, ώστε η Ελλάδα να εξελιχθεί σε περιφερειακό hub δεδομένων.

Αυτό όμως απαιτεί επιτάχυνση αδειοδοτήσεων, σταθερό επενδυτικό περιβάλλον, στρατηγικό σχεδιασμό σε επίπεδο υποδομών, κίνητρα για μεγάλες ψηφιακές επενδύσεις και  ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού με εξειδίκευση σε cloud, data engineering και cybersecurity.

Ως διευθύνων σύμβουλος του BRIGHT GROUP, θεωρώ ότι η νέα οικονομία βασίζεται στα δεδομένα. Και η αξία των δεδομένων δεν βρίσκεται στην αποθήκευσή τους, αλλά στην αξιοποίησή τους.

Τα data centers αποτελούν τη θεμελιώδη υποδομή της ψηφιακής ανάπτυξης, ενώ τα data lakes αποτελούν τον μηχανισμό που μετατρέπει τα δεδομένα σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, οι οργανισμοί που θα επενδύσουν σε αυτές τις υποδομές δεν θα είναι απλώς πιο σύγχρονοι. Θα είναι πιο ισχυροί, πιο αποδοτικοί και πιο ανθεκτικοί.

Η Ελλάδα έχει μπροστά της μια μοναδική ευκαιρία: να μετατραπεί σε κόμβο δεδομένων και τεχνολογίας, δημιουργώντας ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο υψηλής προστιθέμενης αξίας. Και αυτή η ευκαιρία πρέπει να αξιοποιηθεί τώρα.

Economy
Κατανάλωση: Μπορεί η μείωση της να απειλήσει τον προϋπολογισμό;

Κατανάλωση: Μπορεί η μείωση της να απειλήσει τον προϋπολογισμό;

Business
ΔΕΣΦΑ: Νέα τρικλοποδιά στο FSRU «Διωρυγα GAS» – Τι κατεγγέλει η Motor Oil

ΔΕΣΦΑ: Νέα τρικλοποδιά στο FSRU «Διωρυγα GAS» – Τι κατεγγέλει η Motor Oil

inStream - Ροή Ειδήσεων
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Χορός αδήλωτων εκατομμυρίων από τον γαλάζιο αγροτοσυνδικαλιστή Μύρωνα Χιλετζάκη
Είναι προφυλακισμένος 19.02.26

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Χορός αδήλωτων εκατομμυρίων από τον γαλάζιο αγροτοσυνδικαλιστή Μύρωνα Χιλετζάκη

Για τον γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή της Κρήτης, Μύρωνα Χιλετζάκη προέκυψαν νέα στοιχεία από την έρευνα του προέδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η οικονομία στην κατάψυξη μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, αυτή είναι η κατάκτηση Μητσοτάκη
ΠΑΣΟΚ 19.02.26

Ανδρουλάκης: Η οικονομία στην κατάψυξη μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, αυτή είναι η κατάκτηση Μητσοτάκη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπέλυσε πυρά κατά του πρωθυπουργού και της ΝΔ. Στάθηκε αιχμηρά απέναντι στο αφήγημα «Μητσοτάκη ή χάος» που προβάλλει το κυβερνών κόμμα

Σύνταξη
Ο Τραμπ θέλει να χακάρει το ευρωπαϊκό Διαδίκτυο – Πλατφόρμα θα ξεκλειδώνει το απαγορευμένο περιεχόμενο
«freedom.gov» 19.02.26

Ο Τραμπ θέλει να χακάρει το ευρωπαϊκό Διαδίκτυο – Πλατφόρμα θα ξεκλειδώνει το απαγορευμένο περιεχόμενο

Αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ φέρονται να προειδοποίησαν τον Τραμπ ότι η σχεδιαζόμενη πλατφόρμα VPN θα έφερνε νέες εντάσεις στη σχέση με την Ευρώπη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Πρόβλημα στην Ίντερ: Τραυματίστηκε ο Λαουτάρο
Champions League 19.02.26

Πρόβλημα στην Ίντερ: Τραυματίστηκε ο Λαουτάρο

Νοκ άουτ τέθηκε ο Λαουτάρο Μαρτίνες, καθώς ο αρχηγός της Ίντερ τραυματίστηκε στη γάμπα στο ματς με την Μπόντο Γκλιμτ και οι νερατζούρι αναμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Τραμπ διευρύνει τις εξουσίες της ICE – Έχει πλέον δικαίωμα να συλλαμβάνει πρόσφυγες
ΗΠΑ 19.02.26

Η κυβέρνηση Τραμπ διευρύνει τις εξουσίες της ICE – Έχει πλέον δικαίωμα να συλλαμβάνει πρόσφυγες

Τον Φεβρουάριο ο αριθμός των ατόμων που βρίσκονταν υπό κράτηση από την ICE έφτασε περίπου τις 68.000, αύξηση σχεδόν 75% σε σχέση με την περίοδο πριν την επιστροφή του Τραμπ στην προεδρία

Σύνταξη
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου – Καταιγιστικές εξελίξεις στη Βρετανία
Κόσμος 19.02.26

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου – Καταιγιστικές εξελίξεις στη Βρετανία

Οι καταιγιστικές εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο Έπσταϊν έλαβαν σήμερα μια πρωτοφανή τροπή για τα βρετανικά χρονικά, καθώς οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ.

Σύνταξη
Τύμπανα πολέμου στο Ιράν – Ο Τραμπ σφίγγει τον κλοιό, το Ισραήλ ετοιμάζεται και η Ρωσία προειδοποιεί
Κόσμος 19.02.26

Τύμπανα πολέμου στο Ιράν – Ο Τραμπ σφίγγει τον κλοιό, το Ισραήλ ετοιμάζεται και η Ρωσία προειδοποιεί

Ο Τραμπ ενισχύει την αμερικανική ναυτική και αεροπορική δύναμη στη Μέση Ανατολή, ενώ Ιράν και Ρωσία ανακοίνωσαν κοινές ναυτικές ασκήσεις για «να αποτρέψουν οποιαδήποτε μονομερή ενέργεια»

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Συνάντηση Μητσοτάκη με Μάικλ Κράτσιος: Στο τραπέζι η δημιουργία AI giga factory της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία
Όσα συζήτησαν 19.02.26

Συνάντηση Μητσοτάκη με Μάικλ Κράτσιος: Στο τραπέζι η δημιουργία AI giga factory της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία

Ο πρωθυπουργός συναντήθηκε στο Νέο Δελχί με τον βοηθό του προέδρου των ΗΠΑ και διευθυντή του γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου, Μάικλ Κράτσιος

Σύνταξη
Λαρεντζάκης: «Έχουμε αρκετές πιθανότητες για να κατακτήσουμε αυτό το Κύπελλο»
Μπάσκετ 19.02.26

Λαρεντζάκης: «Έχουμε αρκετές πιθανότητες για να κατακτήσουμε αυτό το Κύπελλο»

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης παραχώρησε δηλώσεις στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός και μίλησε για την επιστροφή του, αλλά και τον στόχο της κατάκτησης του Κυπέλλου Ελλάδας.

Σύνταξη
Καισαριανή: Τα επόμενα βήματα για την απόκτηση των φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών
Πολιτική 19.02.26

Καισαριανή: Τα επόμενα βήματα για την απόκτηση των φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών

Έλληνες εμπειρογνώμονες μεταβαίνουν την Παρασκευή στην έδρα του Βέλγου συλλέκτη στο Έβεργκεμ για την εξέταση των φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή

Σύνταξη
Τουρκικό ΥΠΑΜ: Παράνομες οι έρευνες της Chevron νότια της Κρήτης – «Παραβιάζουν το τουρκολιβυκό μνημόνιο»
Διπλωματία 19.02.26

Τουρκικό ΥΠΑΜ: Παράνομες οι έρευνες της Chevron νότια της Κρήτης – «Παραβιάζουν το τουρκολιβυκό μνημόνιο»

Το τουρκικό ΥΠΑΜ αναφερόμενο στις έρευνες για υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης που πρόκειται να λάβουν χώρα τις χαρακτηρίζει ως αντίθετες με το διεθνές δίκαιο και μονομερείς ενέργειες της Ελλάδας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ποινή 9,6 χρόνια για τον πατέρα Αντώνιο – Πρέπει να καταβάλει πάνω από 60.000 ευρώ για να μείνει εκτός φυλακής
Κιβωτός του Κόσμου 19.02.26

Ποινή 9,6 χρόνια για τον πατέρα Αντώνιο – Πρέπει να καταβάλει πάνω από 60.000 ευρώ για να μείνει εκτός φυλακής

Οι ποινές των υπόλοιπων κατηγορουμένων για όσα συνέβαιναν στην Κιβωτό του Κόσμου - Στις 18 Μαρτίου ο πατέρας Αντώνιος θα καθήσει ξανά στο εδώλιο για υποθέσεις ασέλγειας

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«Επιστρέψαμε από την κόλαση»: Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι καταγγέλλουν «συστημική βία» στις ισραηλινές φυλακές
CPJ 19.02.26

«Επιστρέψαμε από την κόλαση»: Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι καταγγέλλουν «συστημική βία» στις ισραηλινές φυλακές

Η Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων συγκέντρωσε 59 αναλυτικές μαρτυρίες από Παλαιστίνιους δημοσιογράφους που απελευθερώθηκαν από τις φυλακές του Ισραήλ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Δήμος Μαλεβιζίου: Χορήγηση έκτακτου χρηματικού βοηθήματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες δημοτών
Κοινωνική πολιτική 19.02.26

Δήμος Μαλεβιζίου: Χορήγηση έκτακτου χρηματικού βοηθήματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες δημοτών

Χορήγηση, στο Δήμο Μαλεβιζίου, έκτακτου χρηματικού βοηθήματος κοινωνικής στήριξης σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες δημοτών – μονίμων κατοίκων, στο πλαίσιο εξειδικευμένης παρέμβασης.

Σύνταξη
