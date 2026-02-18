newspaper
Σε αυξημένη επιφυλακή τα ελληνικά πλοία που πλέουν στα Στενά του Ορμούζ – Το σήμα από το υπουργείο Ναυτιλίας
Ελλάδα 18 Φεβρουαρίου 2026, 00:11

Σε αυξημένη επιφυλακή καλούνται τα ελληνικά πλοία καθώς στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει κλιμάκωση της στρατιωτικής δραστηριότητας. Προέχει η ασφάλεια των πλοίων και των ναυτικών.

Σύνταξη
Σε αυξημένη επιφυλακή καλούνται τα ελληνικά πλοία που πλέουν στην περιοχή του Ορμούζ καθώς στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει κλιμάκωση της στρατιωτικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σήμα από το υπουργείο Ναυτιλίας, γίνεται αναφορά σε πρόσφατη απόπειρα επιβίβασης ενόπλων από δύο μικρά σκάφη σε φορτηγό πλοίο που διερχόταν από τη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή. Γίνεται επίσης αναφορά σε αυξημένα επίπεδα ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών σε πλοία που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ.

Πηγές του αρμόδιου υπουργείου, ανέφεραν στον in πως στο πλαίσιο της συνεχούς και υπεύθυνης ενημέρωσης της ελληνικής ναυτιλιακής  κοινότητας για κάθε περιστατικό ή εξέλιξη με δυνητική επίπτωση στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, συγκεντρώνει πληροφορίες από τα τοπικά επιχειρησιακά κέντρα, τα διεθνή όργανα, πλοία που τυχόν πλέουν στην περιοχή και το διεθνή τύπο.

Κατόπιν τα αξιολογεί και τα αναμεταβιβάζει στη ναυτιλιακή κοινότητα, μαζί με συστάσεις, με στόχο την ασφάλεια των πλοίων και των ναυτικών.

Το εγχειρίδιο Βέλτιστων Πρακτικών Διαχείρισης

Το αρμόδιο υπουργείο συστήνει/υπενθυμίζει στα πλοία που διέρχονται τα Στενά «να εφαρμόζουν το εγχειρίδιο Βέλτιστων Πρακτικών Διαχείρισης (BMP) για τη ναυτική ασφάλεια και να παραμένουν σε αυξημένη επαγρύπνηση διατηρώντας επίγνωση της δραστηριότητας μικρών σκαφών στην περιοχή τους».

Επίσης, συστήνει στα πλοία να είναι «προετοιμασμένα για πλοήγηση χωρίς τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων τους, σε περίπτωση που αντιμετωπίσουν παρεμβολές και να αναφέρουν στα επιχειρησιακά κέντρα της περιοχής κάθε ύποπτη δραστηριότητα ή ηλεκτρονικές παρεμβολές που παρατηρούν.

Τέλος, να είναι σε επαφή με τα φίλια επιχειρησιακά κέντρα της περιοχής και να ταξιδεύουν όσο το δυνατόν πιο μακριά από τις ακτές του Ιράν.

Κλείνει προσωρινά τα Στενά του Ορμούζ το Ιράν

Λίγες ώρες μετά την έναρξη των διαπραγματεύσεων στη Γενεύη μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars του Ιράν ανέφερε ότι τμήματα των Στενών του Ορμούζ θα κλείσουν για λίγες ώρες λόγω «προφυλάξεων ασφαλείας», ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης  διεξάγουν στρατιωτικές ασκήσεις με πραγματικά πυρά στην πιο ζωτικής σημασίας διαδρομή εξαγωγής πετρελαίου στον κόσμο.

World
Αγορές: Πώς οι επενδυτές μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν το απρόβλεπτο

Capital Clean Energy Carriers: Από 3,75% έως 4,05% το εύρος επιτοκίου για το ομόλογο

Capital Clean Energy Carriers: Από 3,75% έως 4,05% το εύρος επιτοκίου για το ομόλογο

Κοινές περιπολίες Ελλήνων και Σέρβων αστυνομικών σε Χαλκιδική και Ζάκυνθο – Έλληνες αστυνομικοί και στη Σερβία
Ελλάδα 17.02.26

Κοινές περιπολίες Ελλήνων και Σέρβων αστυνομικών σε Χαλκιδική και Ζάκυνθο – Έλληνες αστυνομικοί και στη Σερβία

Με απόφαση του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και του Σέρβου υπουργού Εσωτερικών Υποθέσεων Ίβιτσα Ντάσιτς, Σέρβοι αστυνομικοί θα βρίσκονται στην Ελλάδα τους θερινούς μήνες και θα περιπολούν μαζί με Έλληνες συναδέλφους τους και αντίστοιχα Έλληνες αστυνομικοί θα βρίσκονται στη Σερβία

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Εικόνες απόλυτης καταστροφής στο Μαζαράκι Ηλείας – Κάτοικοι κουβαλούν στις πλάτες τα παιδιά τους
Κατολισθήσεις 17.02.26

Εικόνες απόλυτης καταστροφής στο Μαζαράκι Ηλείας - Κάτοικοι κουβαλούν στις πλάτες τα παιδιά τους

Στο έλεος των κατολισθήσεων το χωριό της Ηλείας. Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα. Γονείς μεταφέρουν παιδιά στις πλάτες τους μέσα από χωράφια. Εικόνες από drone φανερώνουν το μέγεθος της καταστροφής.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΑ: Το «πλήθος παραβάσεων» και πού στρέφονται οι έρευνες
Ο «καπνός» και η «φωτιά» 17.02.26

Το «πλήθος παραβάσεων» στον ΟΠΕΚΑ και πού στρέφονται οι έρευνες - Το «κόλπο» με το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων

Το ελεγχόμενο πρόσωπο υπηρετούσε στον ΟΠΕΚΑ ως προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχων και Διαχείρισης Πληρωμών και Μεταβολών της Διεύθυνσης Οικογενειακών Επιδομάτων και του Τμήματος Χορήγησης Παροχών Ανασφάλιστων Υπερηλίκων της Διεύθυνσης Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σύνταξη
Ήχησε το 112 στην Αιτωλοακαρνανία – Υπερχείλισε το φράγμα του Στράτου
Ελλάδα 17.02.26

Ήχησε το 112 στην Αιτωλοακαρνανία – Υπερχείλισε το φράγμα του Στράτου

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΔΕΗ προς την Περιφερειακή αναμένεται προγραμματισμένη απελευθέρωση μεγάλων ποσοτήτων νερού από τα φράγματα του Αχελώου, στο πλαίσιο της διαχείρισης των υδάτινων αποθεμάτων.

Σύνταξη
Στη φυλακή 55χρονη για επίμονη παρενόχληση δημοσιογράφου – Της έστελνε δώρα και της ζητούσε να βγουν
Ελλάδα 17.02.26

Στη φυλακή 55χρονη για επίμονη παρενόχληση δημοσιογράφου – Της έστελνε δώρα και της ζητούσε να βγουν

Το δικαστήριο έκρινε την 55χρονη ένοχη με μειωμένο καταλογισμό, επιβάλλοντας ποινή φυλάκισης δέκα μηνών χωρίς αναστολή για απειλή κατ’ εξακολούθηση και παραβίαση δικαστικής απόφασης.

Σύνταξη
Ταξί: Άκαρπη η συνάντηση με Κυρανάκη – Με «μαραθώνιο» αγώνων προειδοποιεί το ΣΑΤΑ
Ελλάδα 17.02.26

Ταξί: Άκαρπη η συνάντηση με Κυρανάκη – Με «μαραθώνιο» αγώνων προειδοποιεί το ΣΑΤΑ

Οι αυτοκινητιστές δηλώνουν έτοιμοι για έναν «μαραθώνιο» αγώνων, με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, Θύμιο Λυμπερόπουλο, να προειδοποιεί πως οι αγώνες θα συνεχιστούν και κατά την έναρξη της τουριστικής περιόδου.

Σύνταξη
Καισαριανή: Οι φάκελοι των αγωνιστών που εκτελέστηκαν και ο δρόμος για την ταυτοποίηση των φωτογραφιών
H αυθεντικότητα 17.02.26

Οι φάκελοι των αγωνιστών που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή και ο δρόμος για την ταυτοποίηση των φωτογραφιών

Οι προσπάθειες από την Πολιτεία για την απόκτηση των φωτογραφικών τεκμηρίων που παρουσιάζουν τις τελευταίες στιγμές των 200 κομμουνιστών πριν από την εκτέλεσή τους, στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Την ίδια ώρα, ο φωτογραφικός φακός καταγράφει τους ατομικούς φακέλους των αγωνιστών ενώ εντείνονται οι προσπάθειες για την ταυτοποίηση του ιστορικού υλικού.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου η απόφαση του δικαστηρίου στη δίκη για τις υποκλοπές
Πέφτει αυλαία 17.02.26

Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου η απόφαση του δικαστηρίου στη δίκη για τις υποκλοπές

Μετά από περίπου τέσσερις μήνες, 38 συνεδριάσεις, δεκάδες μαρτυρικές καταθέσεις και την κατάθεση πλήθους εγγράφων πέφτει η αυλαία στη δίκη των παράνομων παρακολουθήσεων

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
«Μαζεύανε τα πτώματα και τα ρίχνανε σαν τσουβάλια» – Συγκλονίζει μάρτυρας της εκτέλεσης των 200 Ελλήνων από τους ναζί στην Καισαριανή
Ελλάδα 17.02.26

«Μαζεύανε τα πτώματα και τα ρίχνανε σαν τσουβάλια» – Συγκλονίζει μάρτυρας της εκτέλεσης των 200 Ελλήνων από τους ναζί στην Καισαριανή

Οι συγγενείς των εκτελεσθέντων στην Καισαριανή μεγάλωσαν με το τραύμα εκείνης της ημέρας. Ο πόνος μεταφέρθηκε στις επόμενες γενιές, ως ζωντανή υπενθύμιση μιας βαρβαρότητας που έμεινε ατιμώρητη.

Σύνταξη
Βιολάντα: Σοκάρουν οι αποκαλύψεις των υδραυλικών για τους σωλήνες – «Εγώ είμαι το αφεντικό και θα το κάνεις όπως σου λέω»
Εργοστάσιο Βιολάντα 17.02.26

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις των υδραυλικών για τους σωλήνες προπανίου - «Εγώ είμαι το αφεντικό και θα το κάνεις όπως σου λέω»

Θάψαμε τους σωλήνες προπανίου χωρίς καμία προδιαγραφή ασφαλείας ισχυρίζεται ένας από τους υδραυλικούς λέγοντας ότι αυτές ήταν οι εντολές του ιδιοκτήτη της Βιολάντα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1: Άλμα πρόκρισης της «βασίλισσας» με γκολάρα Βινίσιους (vids)
Champions League 18.02.26

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1: Άλμα πρόκρισης της «βασίλισσας» με γκολάρα Βινίσιους (vids)

Ο Βινίσιους «καθάρισε» για την ισπανική ομάδα στο επεισοδιακό παιχνίδι της Λισαβώνας, με τον Βραζιλιάνο να πετυχαίνει εντυπωσιακό γκολ. Ο σκόρερ κατηγόρησε τον Πρεστιάνι της Μπενφίκα για ρατσιστική επίθεση

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Δεκάλεπτη διακοπή στο Μπενφίκα – Ρεάλ: Ο Βινίσιους σκόραρε και μετά κατήγγειλε ρατσιστική επίθεση (vid)
Ποδόσφαιρο 17.02.26

Δεκάλεπτη διακοπή στο Μπενφίκα – Ρεάλ: Ο Βινίσιους σκόραρε και μετά κατήγγειλε ρατσιστική επίθεση (vid)

Δεκάλεπτη διακοπή μετά την γκολάρα του Βινίσιους στο παιχνίδι της Μπενφίκα με τη Ρεάλ, όπου ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο κατά του ρατσισμού και επικράτησε χαμός.

Σύνταξη
Βασίλισσα Ελισάβετ, ετών 10: Στο σφυρί τα παιδικά χρόνια της Λίλιμπετ – Το σκάνδαλο, η γκουβερνάντα, η τιμωρία
Damnatio memoriae 17.02.26

Βασίλισσα Ελισάβετ, ετών 10: Στο σφυρί τα παιδικά χρόνια της Λίλιμπετ – Το σκάνδαλο, η γκουβερνάντα, η τιμωρία

Μια μοναδική, χειρόγραφη επιστολή της 10χρονης τότε Πριγκίπισσας Ελισάβετ, γεμάτη με τρυφερά σκίτσα και προσωπικές παρατηρήσεις, έρχεται στο φως της δημοσιότητας και ετοιμάζεται να δημοπρατηθεί στα τέλη Φεβρουαρίου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κοινές περιπολίες Ελλήνων και Σέρβων αστυνομικών σε Χαλκιδική και Ζάκυνθο – Έλληνες αστυνομικοί και στη Σερβία
Ελλάδα 17.02.26

Κοινές περιπολίες Ελλήνων και Σέρβων αστυνομικών σε Χαλκιδική και Ζάκυνθο – Έλληνες αστυνομικοί και στη Σερβία

Με απόφαση του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και του Σέρβου υπουργού Εσωτερικών Υποθέσεων Ίβιτσα Ντάσιτς, Σέρβοι αστυνομικοί θα βρίσκονται στην Ελλάδα τους θερινούς μήνες και θα περιπολούν μαζί με Έλληνες συναδέλφους τους και αντίστοιχα Έλληνες αστυνομικοί θα βρίσκονται στη Σερβία

Σύνταξη
«Σε παρακαλώ, Τζέφρι»: Η Σάρα Φέργκιουσον παρακαλούσε τον Έπσταϊν να την «κάνει οικιακή βοηθό» του μετά την πρώτη του καταδίκη
2010 17.02.26

«Σε παρακαλώ, Τζέφρι»: Η Σάρα Φέργκιουσον παρακαλούσε τον Έπσταϊν να την «κάνει οικιακή βοηθό» του μετά την πρώτη του καταδίκη

«Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί δεν με κάνεις την οικιακή σου βοηθό. Είμαι απόλυτα ικανή και έχω απεγνωσμένα ανάγκη τα χρήματα», φέρεται να έγραφε το 2010 η Σάρα Φέργκιουσον στον καταδιακασμένο παιδοβιαστή και μαστροπό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βρετανία: Η αστυνομία θα ερευνήσει τις πτήσεις με τις οποίες ο Έπσταϊν έστελνε γυναίκες στη χώρα
Κόσμος 17.02.26

Η αστυνομία θα ερευνήσει τις πτήσεις με τις οποίες ο Έπσταϊν έστελνε γυναίκες στη Βρετανία

Οι αρχές δέχονταν πιέσεις τις τελευταίες ημέρες να ερευνήσουν την εμπλοκή του πρώην πρίγκιπα Άντριου Μαουντμπάντεν-Γουίνδσορ σε αυτές τις πτήσεις με τις οποίες ο Επστάϊν έστελνε γυναίκες στο Ηνωμένο Βασίλειο

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Εικόνες απόλυτης καταστροφής στο Μαζαράκι Ηλείας – Κάτοικοι κουβαλούν στις πλάτες τα παιδιά τους
Κατολισθήσεις 17.02.26

Εικόνες απόλυτης καταστροφής στο Μαζαράκι Ηλείας - Κάτοικοι κουβαλούν στις πλάτες τα παιδιά τους

Στο έλεος των κατολισθήσεων το χωριό της Ηλείας. Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα. Γονείς μεταφέρουν παιδιά στις πλάτες τους μέσα από χωράφια. Εικόνες από drone φανερώνουν το μέγεθος της καταστροφής.

Σύνταξη
Ηλιακή έκλειψη: Γιατί θεωρείται οιωνός για τη μοίρα ηγετών εδώ και χιλιάδες χρόνια;
Αστρολογία & Ιστορία 17.02.26

Ηλιακή έκλειψη: Γιατί θεωρείται οιωνός για τη μοίρα ηγετών εδώ και χιλιάδες χρόνια;

Από την αρχαία Μεσοποταμία έως τη σύγχρονη πολιτική σκηνή, η ηλιακή έκλειψη ερμηνεύεται ως οιωνός για την τύχη βασιλιάδων και προέδρων, τροφοδοτώντας φόβο, φήμες και ανησυχίες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Οργή για το ράντσο των 4,7 εκατ. και αμφισβήτηση του διαδικτυακού εράνου – «Προσβολή»
Debate 17.02.26

Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Οργή για το ράντσο των 4,7 εκατ. και αμφισβήτηση του διαδικτυακού εράνου – «Προσβολή»

Η είδηση ότι ο θάνατος του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ άφησε την οικογένειά του σε δεινή οικονομική θέση πυροδότησε μια από τις πιο έντονες ψηφιακές διαμάχες των τελευταίων ετών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι πολύ μακριά από τις ανάγκες των νέων ανθρώπων
Επικαιρότητα 17.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι πολύ μακριά από τις ανάγκες των νέων ανθρώπων

«Μάλλον δεν το ξέρετε κ. Μητσοτάκη, αλλά τα μέτρα αύξησης των μισθών και των αποδοχών που διαφημίζετε τα έχει ήδη υπερσκελίσει η ακρίβεια για να συντηρούν τα υπερκέρδη τους τα καρτέλ», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Κυρ. Μητσοτάκης: Ένα «success story» με αμφιλεγόμενα ποσοστά – Όταν ο πρωθυπουργός μιλά για τη νεανική ανεργία
Παρασκήνιο 17.02.26

Ένα «success story» με αμφιλεγόμενα ποσοστά - Όταν ο πρωθυπουργός μιλά για τη νεανική ανεργία

Είσαι νέος/α και γκρινιάζεις; Μην το κάνεις. Απλά κάνε κλικ σε ένα από τα προφίλ που διατηρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γρήγορα θα αλλάξεις γνώμη. Όχι, το κείμενο αυτό δεν περιλαμβάνει «τοποθέτηση προϊόντος».

Σύνταξη
ΟΠΕΚΑ: Το «πλήθος παραβάσεων» και πού στρέφονται οι έρευνες
Ο «καπνός» και η «φωτιά» 17.02.26

Το «πλήθος παραβάσεων» στον ΟΠΕΚΑ και πού στρέφονται οι έρευνες - Το «κόλπο» με το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων

Το ελεγχόμενο πρόσωπο υπηρετούσε στον ΟΠΕΚΑ ως προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχων και Διαχείρισης Πληρωμών και Μεταβολών της Διεύθυνσης Οικογενειακών Επιδομάτων και του Τμήματος Χορήγησης Παροχών Ανασφάλιστων Υπερηλίκων της Διεύθυνσης Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σύνταξη
LIVE: Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης
Champions League 17.02.26

LIVE: Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν
Champions League 17.02.26

LIVE: Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν

LIVE: Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
LIVE: Ντόρτμουντ – Αταλάντα
Champions League 17.02.26

LIVE: Ντόρτμουντ – Αταλάντα

LIVE: Ντόρτμουντ – Αταλάντα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ντόρτμουντ – Αταλάντα για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

