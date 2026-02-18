Σε αυξημένη επιφυλακή τα ελληνικά πλοία που πλέουν στα Στενά του Ορμούζ – Το σήμα από το υπουργείο Ναυτιλίας
Σε αυξημένη επιφυλακή καλούνται τα ελληνικά πλοία καθώς στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει κλιμάκωση της στρατιωτικής δραστηριότητας. Προέχει η ασφάλεια των πλοίων και των ναυτικών.
Σε αυξημένη επιφυλακή καλούνται τα ελληνικά πλοία που πλέουν στην περιοχή του Ορμούζ καθώς στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει κλιμάκωση της στρατιωτικής δραστηριότητας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σήμα από το υπουργείο Ναυτιλίας, γίνεται αναφορά σε πρόσφατη απόπειρα επιβίβασης ενόπλων από δύο μικρά σκάφη σε φορτηγό πλοίο που διερχόταν από τη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή. Γίνεται επίσης αναφορά σε αυξημένα επίπεδα ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών σε πλοία που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ.
Πηγές του αρμόδιου υπουργείου, ανέφεραν στον in πως στο πλαίσιο της συνεχούς και υπεύθυνης ενημέρωσης της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας για κάθε περιστατικό ή εξέλιξη με δυνητική επίπτωση στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, συγκεντρώνει πληροφορίες από τα τοπικά επιχειρησιακά κέντρα, τα διεθνή όργανα, πλοία που τυχόν πλέουν στην περιοχή και το διεθνή τύπο.
Κατόπιν τα αξιολογεί και τα αναμεταβιβάζει στη ναυτιλιακή κοινότητα, μαζί με συστάσεις, με στόχο την ασφάλεια των πλοίων και των ναυτικών.
Το εγχειρίδιο Βέλτιστων Πρακτικών Διαχείρισης
Το αρμόδιο υπουργείο συστήνει/υπενθυμίζει στα πλοία που διέρχονται τα Στενά «να εφαρμόζουν το εγχειρίδιο Βέλτιστων Πρακτικών Διαχείρισης (BMP) για τη ναυτική ασφάλεια και να παραμένουν σε αυξημένη επαγρύπνηση διατηρώντας επίγνωση της δραστηριότητας μικρών σκαφών στην περιοχή τους».
Επίσης, συστήνει στα πλοία να είναι «προετοιμασμένα για πλοήγηση χωρίς τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων τους, σε περίπτωση που αντιμετωπίσουν παρεμβολές και να αναφέρουν στα επιχειρησιακά κέντρα της περιοχής κάθε ύποπτη δραστηριότητα ή ηλεκτρονικές παρεμβολές που παρατηρούν.
Τέλος, να είναι σε επαφή με τα φίλια επιχειρησιακά κέντρα της περιοχής και να ταξιδεύουν όσο το δυνατόν πιο μακριά από τις ακτές του Ιράν.
Κλείνει προσωρινά τα Στενά του Ορμούζ το Ιράν
Λίγες ώρες μετά την έναρξη των διαπραγματεύσεων στη Γενεύη μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars του Ιράν ανέφερε ότι τμήματα των Στενών του Ορμούζ θα κλείσουν για λίγες ώρες λόγω «προφυλάξεων ασφαλείας», ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης διεξάγουν στρατιωτικές ασκήσεις με πραγματικά πυρά στην πιο ζωτικής σημασίας διαδρομή εξαγωγής πετρελαίου στον κόσμο.
