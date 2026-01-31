Ιράν, Κίνα και Ρωσία σε κοινές ναυτικές ασκήσεις στα Στενά του Ορμούζ – Κλείνει η είσοδος, ελέγχεται η έξοδος

Κινέζικα πολεμικά πλοία έφτασαν στο στενό του Ορμούζ για να συμμετάσχουν σε κοινή ναυτική άσκηση Ιράν, Ρωσίας και Κίνας που θα διαρκέσουν από την πρώτη έως την δεύτερη ημέρα του Φεβρουαρίου.

Εν μέσω των αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, ανακοινώθηκε κοινή ναυτική άσκηση με τη συμμετοχή του Ιράν, της Ρωσίας και της Κίνας. Η άσκηση θα πραγματοποιηθεί στις 1-2 Φεβρουαρίου με τη συμμετοχή του Πολεμικού Ναυτικού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, του Κινεζικού Πολεμικού Ναυτικού και του Ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης, η είσοδος στο Στενό του Ορμούζ θα κλείσει και μόνο η έξοδος θα παραμείνει ανοιχτή, υπό αυστηρή παρακολούθηση και με την εφαρμογή μέτρων ασφαλείας. Οι ασκήσεις θεωρούνται ως ένα ηχηρό μήνυμα από τις τρεις χώρες πως «το Ιράν δεν είναι Βενεζουέλα».

Αρκετά βαριά αντιτορπιλικά του Πολεμικού Ναυτικού του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού — τύπου 055 και τύπου 052D — έχουν αποσταλεί από τη βάση του Χαϊνάν προς τα ιρανικά ύδατα.

Ναυτικές ασκήσεις μετά τις στρατιωτικές ασκήσεις με πραγματικά πυρά

Πριν από τις ασκήσεις, το Ιράν εξέδωσε ανακοίνωση προς τους αεροπόρους – NOTAM, προειδοποιώντας για στρατιωτικές δραστηριότητες με πραγματικά πυρά στον εναέριο χώρο γύρω από το στενό του Ορμούζ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι στρατιωτικές δραστηριότητες με πυρά διεξήχθησαν μεταξύ 27 και 29 Ιανουαρίου σε ακτίνα πέντε ναυτικών μιλίων. Ο εναέριος χώρος — από το επίπεδο του εδάφους έως τα 25.000 πόδια — ορίστηκε ως περιορισμένος και επικίνδυνος καθ’ όλη τη διάρκεια των ελιγμών.

Τα ιρανικά κρατικά και περιφερειακά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι στις ασκήσεις, με την ονομασία Zolfaghar 1400, συμμετείχαν ναυτικές, αεροπορικές και χερσαίες δυνάμεις που επιχειρούσαν στο Στενό του Ορμούζ, στη Θάλασσα του Ομάν και σε τμήματα του βόρειου Ινδικού Ωκεανού.

Στις ασκήσεις συμμετείχαν δυνάμεις του ιρανικού στρατού, του Ναυτικού Σώματος της Ισλαμικής Επαναστατικής Φρουράς, καθώς και μονάδες από τη Ρωσία και την Κίνα, στο πλαίσιο των ετήσιων ασκήσεων ρουτίνας. Αυτές οι πληροφορίες δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν ανεξάρτητα.

Η ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ

«Χθες, το Ιράν ανακοίνωσε ότι το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) θα διεξάγει διήμερη ναυτική άσκηση με πραγματικά πυρά στο Στενό του Ορμούζ, η οποία θα ξεκινήσει την Κυριακή.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) καλεί το IRGC να διεξάγει την ανακοινωμένη ναυτική άσκηση με τρόπο ασφαλή και επαγγελματικό, αποφεύγοντας περιττούς κινδύνους για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας της διεθνούς θαλάσσιας κυκλοφορίας. Το Στενό του Ορμούζ είναι ένα διεθνές θαλάσσιο πέρασμα και ένας ουσιαστικός εμπορικός διάδρομος που υποστηρίζει την οικονομική ευημερία της περιοχής. Κάθε μέρα, περίπου 100 εμπορικά πλοία από όλο τον κόσμο διέρχονται από το στενό.

Οι αμερικανικές δυνάμεις αναγνωρίζουν το δικαίωμα του Ιράν να επιχειρεί με επαγγελματισμό στον διεθνή εναέριο χώρο και στα διεθνή ύδατα. Οποιαδήποτε μη ασφαλής και μη επαγγελματική

συμπεριφορά κοντά στις αμερικανικές δυνάμεις, τους περιφερειακούς εταίρους ή τα εμπορικά πλοία αυξάνει τους κινδύνους σύγκρουσης, κλιμάκωσης και αποσταθεροποίησης.

Η Κεντρική Διοίκηση θα διασφαλίσει την ασφάλεια του προσωπικού, των πλοίων και των αεροσκαφών των ΗΠΑ που δραστηριοποιούνται στη Μέση Ανατολή».

BREAKING:

Reports claim the Fatemiyoun Brigade (Afghan Shia paramilitary) has announced a general mobilization for its fighters. Tensions rising in the region? #Iran #Fatemiyoun #Geopolitics pic.twitter.com/SoD4vqvaiA — News Time Iran (@NewsTimeIran) January 30, 2026

Οι «όροι» των ΗΠΑ για τις ναυτικές ασκήσεις

Οι ΗΠΑ στην συνέχεια της ανακοίνωσης χάραξαν τις δικές τους «κόκκινες γραμμές» για τις ασκήσεις που θα διεξαχθούν στα Στενά του Ορμούζ.

«Δεν θα ανεχθούμε ανασφαλείς ενέργειες του IRGC, όπως τις υπερπτήσεις πάνω από αμερικανικά στρατιωτικά σκάφη που συμμετέχουν σε πτητικές επιχειρήσεις, τις υπερπτήσεις σε χαμηλό υψόμετρο ή τις ένοπλες υπερπτήσεις άνωθεν αμερικανικών στρατιωτικών μέσων όταν οι προθέσεις δεν είναι σαφείς, την προσέγγιση σκαφών υψηλής ταχύτητας σε πορεία σύγκρουσης με αμερικανικά στρατιωτικά σκάφη ή την στόχευση όπλων προς τις αμερικανικές δυνάμεις.

Ο αμερικανικός στρατός διαθέτει την πιο καλά εκπαιδευμένη και θανατηφόρα δύναμη στον κόσμο και θα συνεχίσει να λειτουργεί με το υψηλότερο επίπεδο επαγγελματισμού και να τηρεί τους διεθνείς κανόνες. Το IRGC του Ιράν πρέπει να πράξει το ίδιο».

Πρωτοφανής κινητοποίηση υπέρ του Ιράν

Οι σιίτες της Φατεμιούν, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, ανακοίνωσαν από το στρατόπεδό τους στο νότιο Αφγανιστάν ότι είναι έτοιμοι να πολεμήσουν στο Ιράν.

Εδώ και πολλές ημέρες στα Ιρακινά κέντρα κατάταξης σε όλη την χώρα παρατηρείται το αδιαχώρητο από σιίτες οι οποίοι δηλώνουν εθελοντές για την περίπτωση αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν. Πολλές χιλιάδες έχουν σπεύσει σε γραφεία κατάταξης για να δηλώσουν το παρόν.

Η Ανσάρ Αλλάχ, η οργάνωση που είναι γνωστή και με το όνομα Χούθι, έχει επίσης ανακοινώσει πως σε περίπτωση επίθεσης θα συνδράμει εναντίον των ΗΠΑ, του Ισραήλ και εναντίον εμπορικών και πολεμικών πλοίων συμφερόντων των δύο χωρών.