Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026
18.02.2026 | 09:10
Απαγορευτικό απόπλου σε πολλά λιμάνια λόγω των θυελλωδών ανέμων
Παναγιώτης Στάθης: Το ξέσπασμα για τα αρνητικά μηνύματα στην απώλεια της μητέρας του
Fizz 18 Φεβρουαρίου 2026, 11:29

Παναγιώτης Στάθης: Το ξέσπασμα για τα αρνητικά μηνύματα στην απώλεια της μητέρας του

Παναγιώτης Στάθης: «Κάποιες μειοψηφίες έπιασαν στο στόμα τους την μάνα μου».

Vita.gr
Spotlight

Ο Παναγιώτης Στάθης ανακοίνωσε την είδηση του θανάτου της μητέρας του στο κλείσιμο της  χθερινής εκπομπής.

Σήμερα ο δημοσιογράφος αρχικά ευχαρίστησε όλους αυτούς που του έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης, ωστόσο δεν παρέλειψε να αναφερθεί και σε επικριτές.

Παναγιώτης Στάθης: «Δεν θέλω να αναφέρομαι σε μειοψηφίες… τοξικές μειοψηφίες να σου πω την αλήθεια»

«Αν θέλω να πω κάτι προσωπικό, συγγνώμη θα καταχραστώ 30 δευτερόλεπτα από τον χρόνο της εκπομπής. Καταρχήν να ευχαριστήσω και τον σταθμό και την ομάδα και για τη συμπαράσταση και την αγάπη που δείχνετε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Τα αμέτρητα μηνύματα πραγματικά ζητώ συγγνώμη δεν μπορώ να απαντήσω σε όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμπαράσταση για τον χαμό της μητέρας μου.

Σίγουρα έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασε και ο οργανισμός και όλη η ομάδα και εσείς εκεί έξω, φίλοι, γνωστοί, συνάδελφοι και εκατοντάδες και χιλιάδες άλλοι οι οποίοι πραγματικά τους ευχαριστώ πάρα πολύ απ’ την καρδιά μου για τη συμπαράσταση.

Δεν θέλω να αναφέρομαι σε μειοψηφίες… τοξικές μειοψηφίες να σου πω την αλήθεια.

«Το πένθος είναι ένας πολύ μοναχικός δρόμος για τον καθέναν»

Επειδή νιώθω ότι κάποιοι, ελάχιστοι, και εγώ δεν ασχολούμαι ποτέ με τη μειοψηφία ούτε με τα social media με ενδιαφέρει, ξέρω πόσο οχετός και τοξικότητα κυκλοφορεί εκεί μέσα, απλά επειδή κάποιοι έπιασαν στο στόμα τους τη μάνα μου, το μόνο που θέλω να τους πω είναι ότι πρώτον, είναι πολύ λάθος να αναφέρονται σε πράγματα που σίγουρα δεν γνωρίζουν.

Είναι δεδομένο ότι δεν γνωρίζουν, γιατί διαβάζω κριτικές για τον τρόπο, αν έκανα εκπομπή, αν δεν μπήκα στην εκπομπή, αν… τέλος πάντων διάφορα πράγματα.

Δεύτερον να τους πω ότι επειδή εγώ το έχω διδαχθεί άσχημα στη ζωή μου, το πένθος είναι ένας πολύ μοναχικός δρόμος για τον καθέναν. Πάρα πολύ μοναχικός.

Τρίτον υπάρχουν ειδικές συνθήκες που μπορεί να μην τις ξέρετε.

Παραδείγματος χάρη, ότι η μητέρα μου είναι στα Κύθηρα, ξέρω γω, μπορεί να υπάρχουν ειδικές συνθήκες δρομολογίων και άλλων πραγμάτων, κακοκαιρίας…

Δεν εξηγώ, απλά… απλά αναφέρομαι γιατί μόνο και μόνο σου λέω γιατί αναφέρθηκαν στη μάνα μου, για τίποτα άλλο δεν με ενδιαφέρει.

Ποσώς με απασχολεί. Με την έννοια ότι χρόνιες παθογένειες των άγονων γραμμών στην Ελλάδα με τα δρομολόγια και τα λοιπά…

«Εύχομαι να μη βρεθεί κανείς στη θέση μου»

Τέλος πάντων δεν έχει καμία σημασία. Ένα πράγμα θέλω να πω μόνο, σ’ αυτούς εκεί έξω, τους πολύ λίγους, ελάχιστους η αλήθεια είναι, ότι εύχομαι να μη βρεθεί κανείς στη θέση μου.

Κανείς τους στη θέση μου. Πραγματικά το εύχομαι. Να ‘ναι καλά. Αυτά», είπε ο Παναγιώτης Στάθης.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Βιολάντα: Με παρέμβαση της εργοδοσίας η συγκέντρωση υποστήριξης στον ιδιοκτήτη – Τι λέει το Εργατικό Κέντρο
Ελλάδα 18.02.26

«Με παρέμβαση της εργοδοσίας η συγκέντρωση υποστήριξης στον ιδιοκτήτη» - Κάλεσμα του ΕΚ Τρικάλων στους εργαζόμενους της Βιολάντα

Μιλώντας στο in, ο Γιώργος Λιατίφης, πρόεδρος του Συνδικάτου Γάλακτος, Τροφίμων, Ποτών Τρικάλων και Γενικός Γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων σημείωσε πως τα στελέχη που σχεδίασαν και καθοδήγησαν τις συγκεντρώσεις υποστήριξης του Τζιωρτζιώτη είναι πρόσωπα που στο παρελθόν έχουν βάλει εμπόδια στη δράση του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων

Σύνταξη
Συνταξιούχοι: Παναττική κινητοποίηση ενάντια στις περικοπές και για πραγματικές αυξήσεις στις συντάξεις
Φωτογραφίες και βίντεο 18.02.26

Στους δρόμους οι συνταξιούχοι για πραγματικές αυξήσεις - «Θα παλεύουμε όσο είμαστε όρθιοι»

Συγκέντρωση στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης και πορεία στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, από τους συνταξιούχους, απαιτώντας «πραγματικές λύσεις στα μεγάλα προβλήματα που έχουν τσακίσει τη ζωή μας»

Σύνταξη
Ερντογάν: Ανεπαρκής η προσπάθεια νέας αρχιτεκτονικής άμυνας στην ΕΕ χωρίς την Τουρκία
Μήνυμα σε Βρυξέλλες 18.02.26

Ερντογάν: Ανεπαρκής η προσπάθεια νέας αρχιτεκτονικής άμυνας στην ΕΕ χωρίς την Τουρκία

Επιστρέφοντας στην Τουρκία από την Αιθιοπία ο Ερντογάν υπογράμμισε για μία ακόμα φορά ότι η ΕΕ έχει ανάγκη την Άγκυρα στη νέα αρχιτεκτονική άμυνας και ασφάλειας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Νέα Αριστερά για ΟΠΕΚΑ: Η ΝΔ δημιούργησε το «βαθύ κράτος», το συντηρεί και τρέφεται από αυτό
Πυρά 18.02.26

Νέα Αριστερά για ΟΠΕΚΑ: Η ΝΔ δημιούργησε το «βαθύ κράτος», το συντηρεί και τρέφεται από αυτό

«Η Νέα Δημοκρατία έχει χτίσει ένα κράτος που λειτουργεί με πελατειακές λογικές, με πολιτική εποπτεία που κάνει τα στραβά μάτια σε κάθε παρατυπία», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην κοπή πίτας της Επιτροπής Ναυτιλίας του Δήμου Πειραιά
Πυλώνας ανάπτυξης 18.02.26

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην κοπή πίτας της Επιτροπής Ναυτιλίας του Δήμου Πειραιά

Στην εκδήλωση, η οποία έλαβε χώρα στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος, κύριο μέρος συζήτησης αποτέλεσε ο κεντρικός ρόλος που διαδραματίζει ο Πειραιάς ως διεθνές ναυτιλιακό κέντρο.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ στο πλάι του λαού της Κούβας και απέναντι στο εμπάργκο των ιμπεριαλιστών των ΗΠΑ
Πολιτική Γραμματεία 18.02.26

Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ στο πλάι του λαού της Κούβας και απέναντι στο εμπάργκο των ιμπεριαλιστών των ΗΠΑ

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας συναντήθηκε με τον πρέσβη της Κούβας - Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ έχουν εξαγγείλει κινητοποιήσεις στην Αθήνα υπέρ του κουβανικού λαού

Σύνταξη
Μυτιλήνη: Σοβαρές καταγγελίες γονέων για νηπιαγωγό – «Παθαίνει κρίσεις, φωνάζει ανεξέλεγκτα, τρομάζει τα παιδιά»
Στη Μυτιλήνη 18.02.26

Σοβαρές καταγγελίες γονέων για νηπιαγωγό - «Παθαίνει κρίσεις, φωνάζει ανεξέλεγκτα, τρομάζει τα παιδιά»

Η νηπιαγωγός εργάζεται σε έναν δημόσιο παιδικό σταθμό στη Μυτιλήνη - Οι γονείς την καταγγέλλουν για ακατάλληλη συμπεριφορά - Τι λέει ο διευθυντής Πρωτοβάθμιας

Σύνταξη
Ιράν: Οι ΗΠΑ περικυκλώνουν την περιοχή, το Ισραήλ ετοιμάζεται για πόλεμο – Μικρό καλάθι από τις διαπραγματεύσεις
Σε τεντωμένο σχοινί 18.02.26

Οι ΗΠΑ περικυκλώνουν το Ιράν, το Ισραήλ ετοιμάζεται για πόλεμο, η Τεχεράνη παίζει καθυστερήσεις με τις συνομιλίες

Οι έμμεσες συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ στη Γενεύη δεν παρουσίασαν κάποια ιδιαίτερη πρόοδο - Την ίδια στιγμή η ένταση αυξάνεται ενώ το Ισραήλ έχει ξεκινήσει πολεμικές προετοιμασίες

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Τσικουνγκούνια: Επώδυνη τροπική ασθένεια απειλεί να εξαπλωθεί στην Ελλάδα
Ιός τσικουνγκούνια 18.02.26

«Είναι θέμα χρόνου» - Επώδυνη τροπική ασθένεια απειλεί να εξαπλωθεί στην Ελλάδα

Ο ιός τσικουνγκούνια μεταδίδεται από το ασιατικό κουνούπι τίγρη, τροπικό είδος που έχει εδραιωθεί στην Ευρώπη. Η κλιματική αλλαγή ευνοεί την επιβίωσή του.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Λαγκάρντ: «Δεν έχει λάβει καμία απόφαση» – Η απάντηση στα δημοσιεύματα για παραίτηση από την ΕΚΤ
Κόσμος 18.02.26

«Δεν έχει λάβει καμία απόφαση» - Εκπρόσωπος της Λαγκάρντ απαντά στα δημοσιεύματα για παραίτησή της από την ΕΚΤ

Οι Financial Times ανέφεραν ότι η Κριστίν Λαγκάρντ αποφάσισε να αποχωρήσει από την προεδρία της ΕΚΤ πριν τις γαλλικές εκλογές για να δώσει τη δυνατότητα στον Μακρόν να έχει λόγο για τον επόμενο επικεφαλής

Σύνταξη
Συνάντηση Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον πρωθυπουργό της Σερβίας – Στην ατζέντα τα ενεργειακά
Πρέσβης των ΗΠΑ 18.02.26

Συνάντηση Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον πρωθυπουργό της Σερβίας – Στην ατζέντα τα ενεργειακά

«Συζητήσαμε τους κοινούς στόχους μας για ενεργειακή ανεξαρτησία και επέκταση της ενεργειακής συνδεσιμότητας σε όλη την Ευρώπη», τόνισε, μεταξύ άλλων, η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Σύνταξη
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026
