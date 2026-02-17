Παναγιώτης Στάθης: Πέθανε η μητέρα του πριν βγει στον αέρα το «Καλημέρα Ελλάδα»
Ο Παναγιώτης Στάθης αποχαιρέτησε τη μητέρα του στο τέλος της σημερινής εκπομπής.
Ο Παναγιώτης Στάθης έχασε τη μητέρα του λίγο πριν την έναρξη της σημερινής εκπομπής. Παρά ταύτα ο δημοσιογράφος παρουσίασε κανονικά την «Καλημέρα Ελλάδα».
Παναγιώτης Στάθης: Τα συγκινητικά λόγια αποχαιρετισμού για τη μητέρα του
Ο παρουσιαστής την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, λίγο πριν το τέλος της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» ανέφερε πως είναι μία πολύ δύσκολη ημέρα για εκείνον και θέλησε να αποχαιρετήσει τη μητέρα του και δημόσια.
Ο Παναγιώτης Στάθης είπε συγκινημένος:
«Τώρα θα το πω, οφείλω να το πω. Δύσκολη μέρα ομολογώ σήμερα, πολύ δύσκολη μέρα. Δυστυχώς, πριν βγούμε στον αέρα, έμαθα ότι έχασα τη μητέρα μου.
Ευχαριστώ την ομάδα για τη συμπαράσταση, δύσκολη εκπομπή. Να είστε καλά. Να πω ένα αντίο στην κυρά Καλλιόπη κι από δω. Να’ στε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα».
Ο Παναγιώτης Στάθης θα απουσιάζει αύριο από το «Καλημέρα Ελλάδα», καθώς θα βρίσκεται στα Κύθηρα για την κηδεία της μητέρας του.
Παναγιώτης Στάθης: Η εξομολόγηση για τον θάνατο του αδελφού του
Σε συνέντευξή του στο One Channel και τον Μάνο Νιφλή, ο Παναγιώτης Στάθης είχε μιλήσει για τον αιφνίδιο χαμό του αδελφού του, Μανώλη, σε ηλικία 47 ετών.
«Ο θάνατος του αδελφού μου, του Μανώλη, άλλαξε εντελώς τη ζωή μου. Ο θάνατος του πατέρα μου ήταν μεγάλο χτύπημα, όταν όμως έφυγε ο αδελφός μου, άλλαξα τελείως σαν άνθρωπος», εξομολογήθηκε και συνέχισε δακρυσμένος:
«Ήταν κεραμίδα. Έφυγε 47 ετών, εντελώς αιφνιδιαστικά… Αν έχασα τον πατέρα μου μια φορά, με τον αδελφό μου ήταν σαν να τον έχασα δεύτερη φορά.
Έτσι είναι όμως η ζωή. Η ζωή σου δείχνει έναν δρόμο».
