Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026
17.02.2026 | 15:05
Πλήγμα σε κτίριο της στρατιωτικής αστυνομίας στην Αγία Πετρούπολη - Δύο νεκροί και αναφορές για έκρηξη
Ολοκληρώθηκε η κερκίδα 1.500 θέσεων στο γήπεδο ποδοσφαίρου 11×11 του Σ.Ε.Φ. από τον Δήμο Πειραιά
Αυτοδιοίκηση 17 Φεβρουαρίου 2026, 13:29

Ολοκληρώθηκε η κερκίδα 1.500 θέσεων στο γήπεδο ποδοσφαίρου 11×11 του Σ.Ε.Φ. από τον Δήμο Πειραιά

Σημαντική αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών από τον Δήμο Πειραιά.

Ολοκληρώθηκε από τον Δήμο Πειραιά η εγκατάσταση της κερκίδας 1.500 θέσεων και των νέων αποχωρητηρίων στο γήπεδο ποδοσφαίρου 11×11 του Σ.Ε.Φ., έπειτα από εργασίες αναβάθμισης που μεταμόρφωσαν τον χώρο και τις συνθήκες άθλησης για τις ομάδες της πόλης μας.

Κατά την παράδοση, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες, όπως προσθέτει η επίσημη ανακοίνωση του Δήμου, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης συνοδευόμενος από τον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Αθλητισμού Νίκο Γέμελο και τον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Επισκευών, Συντηρήσεων και Έργων Αυτεπιστασίας Χαράλαμπο Λιακόσταυρο, περιηγήθηκαν στον χώρο και είδαν από κοντά την ολοκλήρωση της κερκίδας και των νέων υποδομών.

Το γήπεδο είναι πλέον έτοιμο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες των 11 πειραικών σωματείων που φιλοξενεί, προσφέροντας ένα σύγχρονο, λειτουργικό και ασφαλές αθλητικό περιβάλλον για τις ομάδες και τους φιλάθλους. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στις 400.000 ευρώ.

Οι εργασίες περιελάμβαναν:

  • Εγκατάσταση κερκίδας 1.500 θέσεων για το κοινό
  • Δημιουργία σύγχρονων αποχωρητηρίων
  • Τοποθέτηση νέου φωτισμού
  • Υποδομές για ασφαλή παρουσία θεατών
  • Παρεμβάσεις αναβάθμισης στον περιβάλλοντα χώρο

Πλήρως αναβαθμισμένο γήπεδο

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του Δήμου, δήλωσε:

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που ολοκληρώθηκε μια σημαντική δέσμευσή μας προς τα 11 σωματεία που προπονούνται στο Σ.Ε.Φ. Οι παρεμβάσεις στο γήπεδο έχουν αλλάξει πλήρως την εικόνα του και προσφέρουν πλέον σύγχρονες, ασφαλείς και λειτουργικές εγκαταστάσεις.

Η κερκίδα των 1.500 θέσεων επιτρέπει στους φιλάθλους να παρακολουθούν άνετα είτε τις προπονήσεις είτε τους αγώνες, ενώ τα νέα αποχωρητήρια διασφαλίζουν ανθρώπινες συνθήκες για όλους τους χρήστες του γηπέδου. Απομένει ακόμα να τοποθετηθεί νέος χλοοτάπητας από πλευράς Γ.Γ.Α., ώστε να αναβαθμιστεί πλήρως το γήπεδο.

Με την ολοκλήρωση του έργου, επαφίεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού η έκδοση άδειας για αγώνες. Παρά τις καθυστερήσεις που σημειώθηκαν λόγω διενέργειας του διαγωνισμού και των διαδικασιών παραχώρησης του Σ.Ε.Φ., παραδίδουμε ένα πλήρως αναβαθμισμένο γήπεδο, έτοιμο να υποδεχτεί τις ομάδες και τους φιλάθλους.

Θα ήθελα να τονίσω ότι, έως τον Απρίλιο θα παραδοθεί και το γήπεδο 11×11 στη Θηβών και Φαλήρου, ενισχύοντας ουσιαστικά τις αθλητικές υποδομές στον Πειραιά. Πρόκειται για ένα έργο που αναδεικνύει τη σημασία της επένδυσης στον ερασιτεχνικό αθλητισμό και στηρίζει έμπρακτα τους νέους αθλητές της πόλης μας».

O Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Αθλητισμού Νίκος Γέμελος, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Δήμου επίσης, τόνισε :

«Χαίρομαι που δώσαμε λύση σε ένα χρόνιο ζήτημα που απασχολούσε τα σωματεία, τα οποία αγωνίζονται στο γήπεδο ποδοσφαίρου του Σ.Ε.Φ. Παρά την καθυστέρηση, η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στην κερκίδα και στους χώρους υγιεινής ομόρφυνε τον χώρο και, κυρίως, διευκόλυνε ουσιαστικά τον φίλαθλο κόσμο του Πειραιά.

Ο Γιάννης Μώραλης αποδεικνύει στην πράξη ότι, ακόμη και με περιορισμένους διαθέσιμους χώρους, υπάρχουν τρόποι να αξιοποιούνται σωστά για την πόλη και τον αθλητισμό. Αναμένουμε τώρα την τοποθέτηση του νέου χλοοτάπητα, ώστε η αναβάθμιση του γηπέδου να ολοκληρωθεί και να αποδοθεί ένα πιο σύγχρονο, ασφαλές και λειτουργικό γήπεδο σε αθλητές, σωματεία και φιλάθλους».

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Επισκευών, Συντηρήσεων και Έργων Αυτεπιστασίας Χαράλαμπος Λιακόσταυρος ανέφερε πως, το έργο αποτελεί σημαντικό βήμα για τη βελτίωση των συνθηκών άθλησης στην πόλη, επισημαίνοντας πως η ολοκλήρωσή του έγινε με σεβασμό στην ποιότητα και την ασφάλεια του κόσμου.

