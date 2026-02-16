Η βαθμολογία στη Super League μετά την ολοκλήρωση της 21ης αγωνιστικής

Με ένα εντυπωσιακό παιχνίδι στο Περιστέρι ολοκληρώθηκε η 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ο Ατρόμητος υποδέχθηκε τον Πανσερραϊκό με τις δύο ομάδες να μένουν ισόπαλες 2-2. μετά από μία αναμέτρησης με συνεχείς εναλλαγές στα συναισθήματα και το σκορ.

Έτσι οι γηπεδούχοι ανέβηκαν στους 21 πόντους και παραμένουν στο κυνήγι της οκτάδας και των ενδιάμεσων πλέι οφ, ενώ οι Σερραίοι παραμένουν τελευταίοι έχοντας πια 9 πόντους.

Πλέον, με πέντε αγωνιστικές να απομένουν για την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος, η μάχη των πλέι άουτ έχει… φουντώσει για τα καλά με τις επόμενες αναμετρήσεις να αναμένονται με εξαιρετικό ενδιαφέρον.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 21ης αγωνιστικής της Super League

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης 3-1

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-0

Βόλος – Άρης 1-1

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

Κηφισιά – ΟΦΗ 2-2

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 0-0

Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Novibet 1-1

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου

Ατρόμητος – Πανσερραϊκός

Η βαθμολογία της Super League σε 21 αγωνιστικές

Η επόμενη (22η) αγωνιστική:

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

17:00 Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος

17:00 Ολυμπιακός – Παναιτωλικός

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου

16:00 ΟΦΗ – Παναθηναϊκός

16:00 Πανσερραϊκός – Βόλος

18:00 ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ

19:00 Άρης – Κηφισιά

20:00 ΑΕΚ – Λεβαδειακός

22η αγωνιστική

Σάββατο 21/02/26

17:00 Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος

17:00 Ολυμπιακός – Παναιτωλικός

Κυριακή 22/02/26

16:00 ΟΦΗ – Παναθηναϊκός

16:00 Πανσερραϊκός – Βόλος

18:00 ΑΕΛ – ΠΑΟΚ

19:30 Άρης – Κηφισιά

20:00 ΑΕΚ – Λεβαδειακός

23η αγωνιστική

Σάββατο 28/02/26

17:00 ΟΦΗ – ΑΕΛ

19:30 Ατρόμητος – Παναιτωλικός

20:00 Κηφισιά – Λεβαδειακός

Κυριακή 01/03/26

16:00 Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός

17:30 Βόλος – ΑΕΚ

19:00 ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης

20:00 Παναθηναϊκός – Άρης

24η αγωνιστική

Σάββατο 07/03/26

17:00 Άρης – Ατρόμητος

18:00 ΑΕΚ – ΑΕΛ

Κυριακή 08/03/26

16:00 Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός

17:00 Βόλος – ΟΦΗ

19:00 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός

21:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Δευτέρα 09/03/26

18:00 Παναιτωλικός – Κηφισιά

25η αγωνιστική

Σάββατο 14/03/26

17:00 ΟΦΗ – Ολυμπιακός

19:30 Πανσερραϊκός – Άρης

20:00 ΑΕΛ – Αστέρας Τρίπολης

Κυριακή 15/03/26

17:30 Κηφισιά – Βόλος

18:00 ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

19:30 Ατρόμητος – ΑΕΚ

21:00 Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός

26η αγωνιστική (Κυριακή 22/03/26 – 19:00):

ΑΕΚ – Κηφισιά

Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός

Άρης – ΟΦΗ

Βόλος – ΠΑΟΚ

Λεβαδειακός – Ατρόμητος

Ολυμπιακός – ΑΕΛ

Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός