Βρετανία: Δικηγόρος έκλεψε 600.000 λίρες για πορνό, σεξ και αντίκες – Φάρμακο για το Πάρκινσον τον κατέστρεψε
Κόσμος 15 Φεβρουαρίου 2026, 11:43

Βρετανία: Δικηγόρος έκλεψε 600.000 λίρες για πορνό, σεξ και αντίκες – Φάρμακο για το Πάρκινσον τον κατέστρεψε

Στη δίκη αποκαλύφθηκε ότι η παρορμητική συμπεριφορά του Άντριου οφειλόταν στη φαρμακευτική αγωγή που λάμβανε για τη νόσο του Πάρκινσον

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Ένα απίστευτο περιστατικό έρχεται στο φως από τη Βρετανία, αποδεικνύοντας πώς μια φαρμακευτική αγωγή μπορεί να διαλύσει μια ολόκληρη ζωή μέσα σε μια στιγμή. Η πραγματικότητα για τη Φράνσις και την οικογένειά της άλλαξε οριστικά όταν οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον σύζυγό της. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πως η αιτία βρισκόταν στο φάρμακο που λάμβανε για τη νόσο του Πάρκινσον.

Η Φράνσις είχε μόλις φτάσει στην εργασία της όταν έλαβε το τηλεφώνημα που ανέτρεψε τα πάντα. Αστυνομικοί είχαν συλλάβει τον σύζυγό της, Άντριου, με την κατηγορία ότι εξαπατούσε πελάτες του, ενώ την ίδια στιγμή πραγματοποιούσαν έρευνα στο σπίτι όπου ζούσε το ζευγάρι με τα δύο τους παιδιά.

Το δικηγορικό γραφείο του Άντριου, σε ένα καταπράσινο χωριό νότια του Μάντσεστερ, έμοιαζε με σκηνή από αστυνομική σειρά: αποκλεισμένο με την κίτρινη ταινία του εγκλήματος, το προσωπικό σε κατάσταση σοκ και τα αρχεία να συσκευάζονται σε κούτες.

Ως διαχειριστής περιουσιών, ο Άντριου είχε τον έλεγχο των χρημάτων πολλών ηλικιωμένων με άνοια. Η αστυνομία όμως ανακάλυψε ότι έλειπαν εκατοντάδες χιλιάδες λίρες. Όπως διαπιστώθηκε αργότερα, είχε ξοδέψει τα χρήματα των πελατών του σε ιστοσελίδες με κάμερες για ενήλικες, σε εργαζόμενες του σεξ και σε αντίκες.

Το περιστατικό σημειώθηκε πριν από 12 χρόνια. Στη δίκη που ακολούθησε, αποκαλύφθηκε ότι η παρορμητική συμπεριφορά του Άντριου οφειλόταν στη φαρμακευτική αγωγή που λάμβανε για τη νόσο του Πάρκινσον.

Συνολικά, είχε αφαιρέσει 600.000 λίρες από τους λογαριασμούς 13 πελατών του, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν άνω των 80 ετών. Η κατάσταση ήταν τόσο τραγική που μία 87χρονη πέθανε λίγο μετά την κλοπή, χωρίς η περιουσία της να διαθέτει χρήματα ούτε για την κηδεία της.

Μια ακραία αλλά όχι μεμονωμένη περίπτωση

Η περίπτωση του Άντριου είναι ακραία, αλλά κάθε άλλο παρά μοναδική. Δεκάδες οικογένειες έχουν δει τις ζωές τους να διαλύονται από παρορμητικές συμπεριφορές που προκαλούνται από μια κατηγορία φαρμάκων γνωστών ως αγωνιστές ντοπαμίνης.

Αυτά τα φάρμακα, που χρησιμοποιούνται ευρέως για το Πάρκινσον και το Σύνδρομο Ανήσυχων Ποδιών, μπορούν να πυροδοτήσουν σεξουαλικούς εθισμούς (πορνογραφία, εργαζόμενες του σεξ), ψυχαναγκαστικές αγορές, παθολογικό τζόγο.

Μόνο στην Αγγλία, τα φάρμακα αυτά συνταγογραφήθηκαν 1,5 εκατομμύριο φορές τον τελευταίο χρόνο. Παρόλα αυτά, πολλοί ασθενείς και οι οικογένειές τους δηλώνουν ότι δεν είχαν προειδοποιηθεί ποτέ για τον κίνδυνο των διαταραχών ελέγχου των παρορμήσεων.

Η «θαυματουργή» δράση και η τραγική κατάληξη

Για τον Άντριου, το φάρμακο Pramipexole φάνηκε αρχικά «θαυματουργό», καθώς εξαφάνισε το τρέμουλο και του επέτρεψε να επιστρέψει ακόμα και στο τένις. Όμως, η ντοπαμίνη που βοηθά την κίνηση, τροφοδοτεί ταυτόχρονα και το αίσθημα της ανταμοιβής στον εγκέφαλο.

Σύντομα, ο Άντριου έχασε τον έλεγχο. Μέσα σε έναν χρόνο έκανε σχεδόν 500 πληρωμές σε σεξουαλικές ιστοσελίδες, ενώ ξόδεψε 80.000 λίρες σε συνοδούς μέσα σε μόλις τέσσερις μήνες. Αγόραζε ψυχαναγκαστικά αντίκες μέσω eBay, ξοδεύοντας 85.000 λίρες σε ένα εξάμηνο.

Η ντροπή και οι νομικές συνέπειες διέλυσαν την οικογένεια. Ο γιος τους, Χάρι, που αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας, δεν άντεξε το βάρος της κατάστασης και αυτοκτόνησε. Ο Άντριου καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης, χώρισε από τη Φράνσις και, μετά την αποφυλάκισή του, με την υγεία του πλέον κλονισμένη, έδωσε και ο ίδιος τέλος στη ζωή του το 2020.

Παρά τις προειδοποιήσεις από ειδικούς και βουλευτές, οι ρυθμιστικές αρχές δεν έχουν αλλάξει ακόμα τις προειδοποιήσεις στα φυλλάδια των φαρμάκων για να περιλαμβάνουν το πόσο συχνές είναι αυτές οι παρενέργειες.

«Μου πήραν τη ζωή μου: το σπίτι μου, την κοινότητά μου, αλλά πάνω απ’ όλα τον γιο μου», λέει σήμερα η Φράνσις. «Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψω πόσο οδυνηρό είναι αυτό», καταλήγει.

googlenews

