Παναθηναϊκός: 8 νίκες σε 17 παιχνίδια μέσα στο 2026
Η κατρακύλα δεν έχει τελειωμό για τον Παναθηναϊκό, με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να έχει τραγικό ποσοστό νικών μέσα στο 2026 σε όλες τις διοργανώσεις…
Η ήττα από τον Κολοσσό Ρόδου έχει «βαρύνει» το κλίμα στον Παναθηναϊκό. Παρά το υψηλότατο μπάτζετ και τις αυξημένες προσδοκίες, οι «πράσινοι» βρίσκονται σε παρατεταμένη αγωνιστική κρίση σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ειδικά μέσα στο 2026, αυτό που συμβαίνει είναι πρωτόγνωρο. Συγκεκριμένα, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν σε 17 αναμετρήσεις μέσα στο 2026 έχει μόλις 8 νίκες σε Stoiximan GBL και Euroleague, μετρώντας ένα ποσοστό νικών-ηττών κοντά στο 50%.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα του Παναθηναϊκού μέσα στο 2026:
2/1 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 82-87
4/1 Παναθηναϊκός – Καρδίτσα 92-85
6/1 Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο 74-87
8/1 Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια 84-71
11/1 Παναθηναϊκός – Περιστέρι 94-86
15/1 Μπάγερν – Παναθηναϊκός 85-78
18/1 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 69-74
20/1 Παναθηναϊκός – Μπασκόνια 93-74
22/1 Μακάμπι – Παναθηναϊκός 75-71
25/1 Παναθηναϊκός – Μαρούσι 92-81
30/1 Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός 78-79
1/2 Άρης – Παναθηναϊκός 102-95
3/2 Παναθηναϊκός – Ρεάλ 82-81
5/2 Παρτίζαν – Παναθηναϊκός 78-62
8/2 Καρδίτσα – Παναθηναϊκός 53-78
13/2 Παναθηναϊκός – Φενέρ 83-85
15/2 Παναθηναϊκός – Κολοσσός 97-102
Πρώτη φορά στην ιστορία του στο ελληνικό πρωταθλημα
Η ήττα από τον Κολοσσό έφερε να και ένα αρνητικό ρεκόρ για το σύνολο του Εργκίν Αταμάν. Κάτι που δεν είχε συμβεί ποτέ από το ξεκίνημα του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ. Συγκεκριμένα, οι Πράσινοι για πρώτη φορά στην ιστορία τους στην πρώτη κατηγορία δέχθηκαν 100 πόντους σε ένα εντός έδρας παιχνίδι, στο οποίο δεν υπήρξε παράταση.
Συνολικά αυτή ήταν η τέταρτη φορά που το «τριφύλλι» δέχεται 100 πόντους εντός έδρας. Η πρώτη ήταν στις 4 Μαρτίου 1978 όταν νίκησε 107-101 τον Ιωνικό Νίκαιας (κανονική διάρκεια 84-84) στον «Τάφο του Ινδού». Η δεύτερη ήταν στις 14 Δεκεμβρίου 1991 όταν ηττήθηκε 114-121 από τον Άρη μετά από δύο παρατάσεις (94-94, 105-105) στον «Τάφο του Ινδού». Και η τρίτη ήταν στις 22 Ιανουαρίου 2018 όταν νίκησε 120-118 το Λαύριο μετά από δύο παρατάσεις (98-98, 107-107) στο ΟΑΚΑ.
Αξίζει να σημειωθεί πως οι περισσότεροι πόντοι που είχε δεχθεί εντός έδρας σε ματς που δεν έλαβε χώρα παράταση ήταν 99, τη σεζόν 1988-89 από τον Ηρακλή σε νίκη του Παναθηναϊκού με 108-99.
