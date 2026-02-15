newspaper
Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
15.02.2026 | 13:22
Αναστάτωση στον Πειραιά: Ακυβέρνητο κρουαζιερόπλοιο λόγω βλάβης – Το προσέδεσαν ρυμουλκά
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ενίσχυση των ΣΣΕ είδε ο Μητσοτάκης, όταν μόνο το 10,6% των Ελλήνων εργαζομένων καλύπτεται από αυτές
Πολιτική Γραμματεία 15 Φεβρουαρίου 2026, 14:50

Ενίσχυση των ΣΣΕ είδε ο Μητσοτάκης, όταν μόνο το 10,6% των Ελλήνων εργαζομένων καλύπτεται από αυτές

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο «ημιτελές», όπως το χαρακτήρισε η αντιπολίτευση, νομοσχέδιο για τα εργασιακά που «πέρασε» από τη Βουλή

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Το μυαλό σας λύνει προβλήματα στον ύπνο — κυριολεκτικά

Το μυαλό σας λύνει προβλήματα στον ύπνο — κυριολεκτικά

Spotlight

«Ιστορική Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας» χαρακτήρισε το νομοσχέδιο για τα εργασιακά που ψηφίστηκε από τη Βουλή, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, παραβλέποντας ότι οι ΣΣΕ που «ενισχύθηκαν» καλύπτουν μόλις το 10,6% των εργαζομένων, σύμφωνα με τον δείκτη παρακολούθησης μισθών (ECB wage tracker) που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Το νομοσχέδιο, που χαρακτηρίστηκε από την προοδευτική αντιπολίτευση ως «ημιτελές», ψηφίστηκε επί της αρχής μόνον από το κυβερνών κόμμα. Για τον λόγο αυτό, ο κ. Μητσοτάκης έστρεψε τα πυρά του κατά του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, τονίζοντας πως «δεν θέλω να κάνω αντιπολιτευτικά σχόλια στον κυριακάτικο απολογισμό αλλά δεν μπορώ να μην σημειώσω την παράδοξη στάση του ΠΑΣΟΚ να υπερψηφίζει όλα τα βασικά άρθρα του νομοσχεδίου και ταυτόχρονα να το καταψηφίζει επί της αρχής».

Ταυτόχρονα, στην Κυριακάτικη ανασκόπησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρθηκε στη συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επισήμανε πως «η Ελλάδα δεν επιδιώκει ούτε την ένταση, ούτε την αδράνεια. Θέλουμε μια κανονική, λειτουργική σχέση με την Τουρκία, με σταθερό γνώμονα το εθνικό συμφέρον».

Όσα τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης:

«Καλημέρα σας. Η εβδομάδα αυτή ήταν κυρίως αφιερωμένη στη διεθνή μας παρουσία, με σημαντικές συναντήσεις και αποφάσεις.

Βρέθηκα στην Άγκυρα για την 6η Σύνοδο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας. Με τον Πρόεδρο Ερντογάν είχαμε μια ειλικρινή και ουσιαστική συζήτηση, για όσα μας φέρνουν πιο κοντά, αλλά και για όσα μας χωρίζουν. Οι διαφωνίες μας είναι υπαρκτές και σημαντικές. Δεν τις υποτιμούμε. Σήμερα, όμως, μπορούμε να τις αναδεικνύουμε χωρίς εντάσεις, με ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας, αυτοπεποίθηση και σταθερή αναφορά στο Διεθνές Δίκαιο. Η Ελλάδα δεν επιδιώκει ούτε την ένταση, ούτε την αδράνεια. Θέλουμε μια κανονική, λειτουργική σχέση με την Τουρκία, με σταθερό γνώμονα το εθνικό συμφέρον. Η γεωγραφία μας θέλει γείτονες. Σε ένα ρευστό διεθνές περιβάλλον, επιλέγουμε τη σταθερότητα. Συνεχίζουμε τον δομημένο διάλογο που έχουμε ξεκινήσει τα τελευταία δυόμισι χρόνια και ο όποιος έχει αποφέρει συγκεκριμένα απτά αποτελέσματα και διευρύνουμε τα πεδία συνεργασίας. Συνεχίζουμε στον δρόμο της ευθύνης. Αυτό επιθυμεί η πλειοψηφία των πολιτών: μια Ελλάδα της εθνικής αυτοπεποίθησης, όχι της εθνικής υστερίας.

Περνώ στην ανασκόπηση της εσωτερικής κυβερνητικής δραστηριότητας και θα ξεκινήσω με την ιστορική Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, η οποία είναι πια και επίσημα νόμος του κράτους. Ναι, συμβαίνει για πρώτη φορά στη χώρα μας και υλοποιείται από μια κεντροδεξιά κυβέρνηση. Με τη Συμφωνία διευκολύνεται η σύναψη και η επέκταση των συλλογικών συμβάσεων ώστε να καλύπτουν μεγαλύτερο μέρος της αγοράς εργασίας. Αυτό σημαίνει περισσότερη ασφάλεια και καλύτερες αποδοχές για τους εργαζόμενους, αλλά και σταθερό και προβλέψιμο περιβάλλον για τις επιχειρήσεις. Η Συμφωνία αυτή, βέβαια, απέδειξε και κάτι άλλο: ότι οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν να πετύχουν τις αναγκαίες συναινέσεις, δείχνοντας τον δρόμο και στις πολιτικές δυνάμεις. Δυστυχώς, σε ένα κατεξοχήν φιλεργατικό νομοσχέδιο, περίσσεψε η υποκρισία από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν θέλω να κάνω αντιπολιτευτικά σχόλια στον κυριακάτικο απολογισμό αλλά δεν μπορώ να μην σημειώσω την παράδοξη στάση του ΠΑΣΟΚ να υπερψηφίζει όλα τα βασικά άρθρα του νομοσχεδίου και ταυτόχρονα να το καταψηφίζει επί της αρχής. Εύχομαι και ελπίζω να καταφέρουμε κάποια στιγμή ως πολιτικό σύστημα να προσεγγίζουμε με περισσότερη ειλικρίνεια όσα μπορούν πραγματικά να μας ενώνουν, χωρίς να εφευρίσκουμε τεχνητές διαφορές μόνο και μόνο για να υποδυόμαστε ότι κάνουμε αντιπολίτευση.

Την ίδια στιγμή, η πρόοδος αποτυπώνεται και στο πεδίο των μεγάλων έργων.

Σημαντικό ορόσημο για τη Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας αποτέλεσε η εμφάνιση του μετροπόντικα «Αθηνά» στο φρέαρ του Ευαγγελισμού, έχοντας ολοκληρώσει διάνοιξη 5,1 χιλιομέτρων από την Κατεχάκη. Δεν ήταν τυχαίο ότι η έξοδός του συνοδεύτηκε από το «Break on Through», μια συμβολική υπενθύμιση ότι η Αθήνα κυριολεκτικά «περνά στην άλλη πλευρά». Από το Γουδή και τα Ιλίσια μέχρι την Καισαριανή, το έργο προχωρά με σταθερά βήματα κάτω από την πόλη, χτίζοντας τη νέα της καθημερινότητα. Παράλληλα, η «Νίκη», ο δεύτερος μετροπόντικας, προχωρά από το Άλσος Βεΐκου προς το Κολωνάκι, διασχίζοντας το Γαλάτσι, την Κυψέλη, τα Δικαστήρια, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, τα Εξάρχεια και την Ακαδημίας. Δύο μέτωπα ταυτόχρονα, ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής που υλοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα και που θα δώσει μεγάλη κυκλοφοριακή ανάσα στο λεκανοπέδιο.

Σε ένα άλλο έργο υποδομής τώρα: προκηρύχθηκε μέσα στην εβδομάδα ο διαγωνισμός για τα Συστήματα Αεροναυτιλίας του υπό κατασκευή Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, μόλις 10 ημέρες μετά την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας. Η εγκατάσταση των συστημάτων -από τα πιο προηγμένα που υπάρχουν- αποτελεί βασική προϋπόθεση για την πιστοποίηση και την ασφαλή λειτουργία του νέου αεροδρομίου. Η πρόοδος των εργασιών για την κατασκευή των κτηριακών εγκαταστάσεων είναι εντυπωσιακή και αν συνεχιστεί με αυτούς τους ρυθμούς, το 2028 η Κρήτη θα αποκτήσει το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στην Ελλάδα, αλλά και ένα από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη. Η συνολική επένδυση στο νέο αεροδρόμιο, με όλες τις αεροπορικές και εμπορικές εγκαταστάσεις και τα συστήματα, θα αγγίξει το 1 δισ. ευρώ και θα έχει δημιουργήσει συνολικά 7.000 θέσεις μόνιμης και σταθερής εργασίας, εντός και εκτός αεροδρομίου.

Αλλάζω πεδίο για να πω ότι, σε χρόνο-ρεκόρ, μέσα σε μόλις 90 ημέρες από την υποβολή των αιτήσεων, ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων και ενστάσεων για τα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου «Μεταποίηση & Εφοδιαστική Αλυσίδα-3ος Κύκλος» και «Ειδικές Περιοχές Ενίσχυσης». Πρόκειται για την ταχύτερη διαδικασία που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ. Εντάχθηκαν 112 επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους 553 εκ. ευρώ, με πρόβλεψη για τουλάχιστον 1.500 νέες θέσεις εργασίας. Η δημόσια ενίσχυση, μέσω επιχορηγήσεων και φορολογικών απαλλαγών, ανέρχεται σε 289,5 εκ. ευρώ. Και κάτι ακόμη σημαντικό: οι επενδύσεις αυτές δεν συγκεντρώνονται σε έναν μόνο τομέα. Αφορούν μεταποίηση, μεταλλουργία, χημική βιομηχανία, τρόφιμα, τεχνολογία και τουριστικές υποδομές, με ευρεία γεωγραφική διασπορά. Οι μισές υλοποιούνται στη Βόρεια Ελλάδα -κυρίως σε Μακεδονία και Θράκη, καθώς και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, ενισχύοντας την περιφερειακή συνοχή και την ισόρροπη ανάπτυξη. Ταχύτερες διαδικασίες, περισσότερες επενδύσεις, νέες δουλειές σε ολόκληρη τη χώρα.

Έτσι λοιπόν, από την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, μέχρι τα μεγάλα έργα υποδομής που αλλάζουν την καθημερινότητα και τις επενδύσεις που δημιουργούν νέες δουλειές σε όλη τη χώρα, η κατεύθυνση είναι ξεκάθαρη: στηρίζουμε τον εργαζόμενο. Δίνουμε σταθερότητα στην επιχείρηση. Επιταχύνουμε τα έργα. Ξεκλειδώνουμε παραγωγικές δυνάμεις στην περιφέρεια. Με θεσμικές τομές, με απτά αποτελέσματα και με ταχύτητα που πριν λίγα χρόνια θα φάνταζε αδιανόητη, προχωράμε μπροστά.

Επόμενο και ιδιαίτερα σημαντικό θέμα, η μεγάλη επιτυχία της ΑΑΔΕ στην εξάρθρωση κυκλώματος που χρησιμοποιούσε «αχυρανθρώπους» εμφανιζόμενους ως υπεύθυνους 380 επιχειρήσεων εστίασης και ηλεκτρονικών ειδών, αφήνοντας χρέη 43 εκ. ευρώ προς το Δημόσιο. Οι 11 συλληφθέντες (10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός) δημιουργούσαν διαρκώς νέες επιχειρήσεις με νέα ΑΦΜ, κάθε φορά που γινόταν κρατικός έλεγχος. Πρόκειται για μια συστηματική προσπάθεια καταστρατήγησης των κανόνων, σε βάρος των συνεπών επιχειρήσεων και των φορολογουμένων. Η ανομία και η ατιμωρησία υπονομεύουν το αίσθημα δικαίου και την εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Για χρόνια, τέτοιες πρακτικές ευνοήθηκαν από αδύναμους ελεγκτικούς μηχανισμούς και μια στρεβλή κουλτούρα συμμόρφωσης. Αυτό αλλάζει. Η μάχη για την ενίσχυση του κράτους δικαίου είναι διαρκής και δίνεται καθημερινά.

Και δεν είναι το μόνο παράδειγμα: η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβε πρόσφατα 26 άτομα που συμμετείχαν από το 2018 σε εγκληματική οργάνωση παραγωγής λαθραίων τσιγάρων, με διακίνηση άνω των 17 εκ. τεμαχίων και διαφυγόντες φόρους 1,8 εκ. ευρώ. Μέσα σε μόλις ενάμιση χρόνο λειτουργίας, η ΔΑΟΕ έχει εξιχνιάσει 958 υποθέσεις, έχει αποδώσει κατηγορίες σε 3.094 δράστες, εκ των οποίων 2.159 οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη και 598 προφυλακίστηκαν. Το μήνυμα είναι σαφές: η παρανομία δεν είναι ανεκτή. Το κράτος ενισχύει τους μηχανισμούς του και προστατεύει τους συνεπείς πολίτες και επιχειρήσεις.

Συνεχίζω με έναν πρώτο απολογισμό της μεγάλης αλλαγής που επιφέραμε στη διαδικασία δημοσίευσης διαθηκών, όπου από τον περασμένο Νοέμβριο καθιερώσαμε ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό μητρώο, εβδομήντα δύο χρόνια μετά την αρχική νομοθέτηση του «Μητρώου Αδημοσίευτων Διαθηκών». Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας διεκπεραιώθηκαν 11.839 υποθέσεις μέσα σε τέσσερις μήνες. Πριν από τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου, απαιτούνταν 330 ημέρες στο Πρωτοδικείο Αθηνών και 450 ημέρες στο Πρωτοδικείο Πειραιά για να δημοσιευτεί μια διαθήκη. Είναι φανερό ότι η μεταρρύθμιση μειώνει σημαντικά τον διοικητικό και δικαστικό φόρτο, επιτρέποντας στους δικαστές και το προσωπικό να επικεντρωθούν στις βασικές δικαιοδοτικές τους αρμοδιότητες και διευρύνει την επαγγελματική ύλη των συμβολαιογράφων.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας που γιορτάσαμε τη Δευτέρα, θέλω να επαναλάβω κάτι αυτονόητο: η στήριξη και η διεθνής προβολή της ελληνικής γλώσσας είναι εθνική προτεραιότητα. Η γλώσσα μας δεν είναι μόνο πολιτιστική κληρονομιά. Είναι εργαλείο σκέψης, γέφυρα με τον κόσμο, στοιχείο ταυτότητας για τον απόδημο ελληνισμό και πηγή διεθνούς ενδιαφέροντος. Σήμερα λειτουργούν 81 έδρες ελληνικών σπουδών σε ακαδημαϊκά ιδρύματα του εξωτερικού, ενώ καθοριστική είναι η συμβολή του Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, στην προαγωγή της ελληνομάθειας εντός και εκτός Ελλάδας. Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά: μέσα σε μία δεκαετία, από το 2015 έως το 2025, σχεδόν τριπλασιάστηκε ο αριθμός όσων συμμετείχαν στις εξετάσεις για το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας, από 4.128 έφτασαν στους 12.001. Αυτό δεν είναι απλώς στατιστική. Είναι απόδειξη ότι η ελληνική γλώσσα κερδίζει έδαφος. Και πιστεύω ότι η καθιέρωση της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο το διεθνές ενδιαφέρον, ιδιαίτερα τώρα που η τεχνολογία ανοίγει νέους δρόμους διδασκαλίας, διάδοσης και σύνδεσης.

Και κλείνω με το Τατόι, όπου ολοκληρώθηκαν τα έργα αποκατάστασης σχεδόν όλων των κτηριακών εγκαταστάσεων και των Κήπων του Ανακτόρου, ενώ όσα είναι ακόμη σε εξέλιξη θα έχουν τελειώσει ως τον Σεπτέμβριο 2026. Οι ανακαινισμένοι χώροι θα λειτουργήσουν ως μουσεία και χώροι φιλοξενίας εκδηλώσεων, ενώ προβλέπονται υποδομές εξυπηρέτησης των επισκεπτών, όπως εκδοτήρια, πωλητήριο και αναψυκτήριο. Παράλληλα, θα στεγαστούν Αστυνομικό Τμήμα και Πυροσβεστικός Σταθμός, διασφαλίζοντας τη μόνιμη προστασία της περιοχής. Έως τον Οκτώβριο θα τελειώσουν και οι εργασίες αποκατάστασης των υπολοίπων κτηρίων και η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου. Στόχος της αξιοποίησης είναι το πρώην βασιλικό κτήμα να αναδειχθεί ως ενιαίο πολιτιστικό πάρκο, ως ένας ζωντανός χώρος ιστορίας, περιπάτου και γνώσης, πόλος έλξης για Έλληνες και ξένους επισκέπτες. Έως τότε -θυμίζω- μπορείτε να επισκεφθείτε το «ψηφιακό» μουσείο που έχουμε δημιουργήσει στη διεύθυνση https://tatoicollections.culture.gov.gr/el/home».

Αυτά για αυτήν την εβδομάδα. Συνεχίζουμε τη δουλειά, και τα λέμε την επόμενη. Γεια σας!».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
AGRO
ΚΑΠ: Το ατελείωτο παζάρι – Η χρηματοδότηση και οι ενστάσεις

ΚΑΠ: Το ατελείωτο παζάρι – Η χρηματοδότηση και οι ενστάσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Ανέβα» φυσικά: Πώς να ενεργοποιήσεις τη ντοπαμίνη σου

«Ανέβα» φυσικά: Πώς να ενεργοποιήσεις τη ντοπαμίνη σου

Economy
Δημόσιο Χρέος: Γιατί και πώς μπορεί να γίνει επικίνδυνο

Δημόσιο Χρέος: Γιατί και πώς μπορεί να γίνει επικίνδυνο

inWellness
inTown
Stream newspaper
Τσουκαλάς: Έργο Μητσοτάκη η καταβαράθρωση της αγοραστικής δύναμης – Ουραγός η Ελλάδα στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας
ΠΑΣΟΚ 15.02.26

Τσουκαλάς: Έργο Μητσοτάκη η καταβαράθρωση της αγοραστικής δύναμης – Ουραγός η Ελλάδα στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς σχολιάζοντας την αναφορά του πρωθυπουργού στη δήθεν «μάχη της κυβέρνησης για την ενίσχυση του κράτους δικαίου», είπε ότι εδώ ισχύει αυτό που λέμε «η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Καμία αναφορά Μητσοτάκη στο «τιρκουάζ» σκάνδαλο υπουργών της ΝΔ και του Παναγόπουλου
Πυρά 15.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Καμία αναφορά Μητσοτάκη στο «τιρκουάζ» σκάνδαλο υπουργών της ΝΔ και του Παναγόπουλου

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εξαπολύει πυρά κατά του πρωθυπουργού για την Κυριακάτικη ανασκόπησή του. «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να πει μια κουβέντα γι’ αυτή τη νέα "βόμβα" διαφθοράς», τονίζει

Σύνταξη
Χαρίτσης: Δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση για τίποτα, μετέτρεψε τη συγκάλυψη σε επιστήμη
Νέα Αριστερά 15.02.26

Χαρίτσης: Δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση για τίποτα, μετέτρεψε τη συγκάλυψη σε επιστήμη

Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση - Κριτική στον Γιάννη Στουρνάρα για τη συνέντευξη στον επικοινωνιακό βραχίονα της ΝΔ, «Ομάδα Αλήθειας»

Σύνταξη
Ανδρουλάκης σε ΚΟΕΣ: Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ για να τελειώσουμε οριστικά με το «επιτελικό κράτος»
«Αφετηρία αγώνα» 15.02.26 Upd: 13:30

Ανδρουλάκης σε ΚΟΕΣ: Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ για να τελειώσουμε οριστικά με το «επιτελικό κράτος»

«Θα δώσουμε τον αγώνα με ευθύνη και αξιοπρέπεια ως το τέλος», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης καλώντας τον προοδευτικό κόσμο της χώρας «να έρθει κοντά μας»

Σύνταξη
Δεν βλέπουν να βγαίνει στην κυβέρνηση η επιχείρηση αλλαγής ατζέντας «γαλάζιες» φωνές
Πολιτική Γραμματεία 15.02.26

Δεν βλέπουν να βγαίνει στην κυβέρνηση η επιχείρηση αλλαγής ατζέντας «γαλάζιες» φωνές

«Γαλάζια» στελέχη βλέπουν την προσπάθεια της κυβέρνησης να επιβάλει δική της ατζέντα μέσω της συνταγματικής αναθεώρησης, και να ξεφύγει από το επιβαρυμένο, από τις αλλεπάλληλες σκανδαλώδεις υποθέσεις, κλίμα, να πέφτει στο κενό.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Το άρθρο 298 στο ν. Δένδια ανοίγει τη συζήτηση περί ελληνικής ιθαγένειας
Πολιτική 15.02.26

Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Το άρθρο 298 στο ν. Δένδια ανοίγει τη συζήτηση περί ελληνικής ιθαγένειας

Η Χρυσαφώ Τσούκα, Αναπληρώτρια καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ μιλώντας στο in χαρακτηρίζει τη ρύθμιση αντισυνταγματική σημειώνοντας ωστόσο πως δεν πρέπει να δημιουργηθεί η λανθασμένη εντύπωση πως δεν είναι ορθή.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΕΟ ΚΚΕ: Να ενταθεί η πάλη κόντρα στο σχολείο-«εξεταστικό κέντρο» για τις ανάγκες της αγοράς
Πολιτική Γραμματεία 14.02.26

ΕΟ ΚΚΕ: Να ενταθεί η πάλη κόντρα στο σχολείο-«εξεταστικό κέντρο» για τις ανάγκες της αγοράς

«Είναι η ΕΕ και όλες οι κυβερνήσεις, όπως αυτή της ΝΔ στην Ελλάδα, που επιταχύνουν το σχολείο - εξεταστικό κέντρο από την Α' Λυκείου, με το λεγόμενο εθνικό απολυτήριο», δήλωσε ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Κώστας Παπαδάκης

Σύνταξη
Δουδωνής στον ΟΗΕ: Στη Δημοκρατία αναλώσιμοι αν χρειαστεί γίνονται οι πολιτικοί, ώστε να μην είναι αναλώσιμος ο λαός
Πολιτική Γραμματεία 14.02.26

Δουδωνής στον ΟΗΕ: Στη Δημοκρατία αναλώσιμοι αν χρειαστεί γίνονται οι πολιτικοί, ώστε να μην είναι αναλώσιμος ο λαός

Κώδωνα κινδύνου για την οπισθοδρόμηση της δημοκρατίας, λόγω μιας σταδιακής διάβρωσης των δημοκρατικών θεσμών έκρουσε ο Παναγιώτης Δουδωνής από το βήμα του ΟΗΕ, μιλώντας για τον τριπλό ρόλο του Κοινοβουλίου ως forum αντιπροσώπευσης, λογοδοσίας και διαβούλευσης.

Σύνταξη
Τέσσερις πράξεις θεσμικής αλαζονείας
Opinion 14.02.26

Τέσσερις πράξεις θεσμικής αλαζονείας

Προστίθενται σε μια ήδη μακρά αλυσίδα γεγονότων, που συνθέτουν την εικόνα μιας σταδιακής αυταρχικής διολίσθησης, άρρηκτα δεμένης με την αντίληψη ότι κάθε έκφανση της δημόσιας και πολιτικής ζωής αποτελεί πεδίο μονομερούς ελέγχου.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Φάμελλος: Δεν αποτελεί λύση καμία κομματική περιχαράκωση – Δεν αποτελεί λύση η κομματική αυτονομία
Προοδευτική συμπόρευση 14.02.26

Φάμελλος: Δεν αποτελεί λύση καμία κομματική περιχαράκωση – Δεν αποτελεί λύση η κομματική αυτονομία

«Πιστεύουμε εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ ότι ο πολιτικός και προγραμματικός διάλογος πρέπει να επιταχυνθεί. Δεν υπάρχει χρόνος. Είμαστε έτοιμοι για αυτήν την επιλογή και ζητάμε να πάρουν όλοι καθαρά θέση για την αναγκαιότητα συνεργασίας», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Δούκας: Η προγραμματική συμφωνία προϋποθέτει προγραμματικό διάλογο – Αυτόν που έπρεπε να είχαμε ξεκινήσει χθες
Μυτιλήνη 14.02.26

Δούκας: Η προγραμματική συμφωνία προϋποθέτει προγραμματικό διάλογο – Αυτόν που έπρεπε να είχαμε ξεκινήσει χθες

Ο Χάρης Δούκας ζήτησε τη συμπόρευση των κομμάτων της Κεντροαριστεράς, λέγοντας ότι ο σχετικός διάλογος έχει αργήσει και «σκοντάφτει σε ιδιοτέλειες και σκοπιμότητες»

Σύνταξη
Χαρίτσης: Η νησιωτικότητα δεν είναι σύνθημα, είναι εθνική υποχρέωση – Η κυβέρνηση έχει σχέδιο καταστροφικό
Ημερίδα 14.02.26

Χαρίτσης: Η νησιωτικότητα δεν είναι σύνθημα, είναι εθνική υποχρέωση – Η κυβέρνηση έχει σχέδιο καταστροφικό

Η νησιωτικότητα «θα μπορούσε να αποτελέσει και την αφορμή και το εφαλτήριο ακριβώς για να υπάρξει μια πιο ουσιαστική και σε βάθος συζήτηση και συνδιαμόρφωση προτάσεων από τις δυνάμεις της αριστερής και προοδευτικής αντιπολίτευσης», δήλωσε ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Δένδιας: Με την «Ατζέντα 2030» το αμυντικό αποτύπωμα στη Θράκη έχει μεγαλώσει
ΥΠΕΘΑ 14.02.26

Δένδιας: Με την «Ατζέντα 2030» το αμυντικό αποτύπωμα στη Θράκη έχει μεγαλώσει

«Η Θράκη είναι ένα μοναδικό υβρίδιο για την Ελλάδα. Γιατί εδώ έχουμε τη ζώσα απόδειξη που είναι και ένα ευρωπαϊκό πρότυπο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας», επισήμανε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας

Σύνταξη
Φάμελλος: Τα νησιά πληρώνουν ακριβό τίμημα εξαιτίας μιας επικίνδυνης και διεφθαρμένης κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 14.02.26

Φάμελλος: Τα νησιά πληρώνουν ακριβό τίμημα εξαιτίας μιας επικίνδυνης και διεφθαρμένης κυβέρνησης

«Η απάντηση πρέπει να έρθει από τον προοδευτικό χώρο. Μόνο αν είμαστε όλοι ενωμένοι στον προοδευτικό χώρο μπορούμε να δώσουμε μια απάντηση που δίνει κυβέρνηση», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Υποκρίνεται η κυβέρνηση συλλογικά και προσωπικά η κ. Κεραμέως – Ο λαός να γίνει το αντίπαλο δέος
ΚΚΕ 14.02.26

Κουτσούμπας: Υποκρίνεται η κυβέρνηση συλλογικά και προσωπικά η κ. Κεραμέως – Ο λαός να γίνει το αντίπαλο δέος

Καταπέλτης για τα προγράμματα κατάρτισης, τη συνδικαλιστική μαφία και την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως που την κατηγορεί για ταφόπλακα, στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και στις συλλογικές συμβάσεις, ο γγ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Πυρά και προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χίος – Λήμνος: Δοκιμάζεται από την κακοκαιρία – H θάλασσα βγήκε στην προκυμαία
Ήχησε το 112 15.02.26

Δοκιμάζεται από την κακοκαιρία η Χίος και η Λήμνος - H θάλασσα βγήκε στην προκυμαία

Δοκιμάζεται από την κακοκαιρία η Χίος. Θυελλώδεις άνεμοι σαρώνουν τις παράκτιες περιοχές. Το 112 εξέδωσε μήνυμα για περιορισμό μετακινήσεων. Υποχώρησε το οδόστρωμα στην παραλιακή οδό, στη Λήμνο.

Σύνταξη
Ο Αντσελότι ζει το όνειρο: Απολαμβάνει το καρναβάλι κάνοντας… τρεμπλ με Βραζιλιάνες (pics)
Ποδόσφαιρο 15.02.26

Ο Αντσελότι ζει το όνειρο: Απολαμβάνει το καρναβάλι κάνοντας… τρεμπλ με Βραζιλιάνες (pics)

Παρέα όχι με μία, όχι με δύο, αλλά με τρεις νεαρές Βραζιλιάνες απήλαυσε ο Κάρλο Αντσελότι τις εορταστικές εκδηλώσεις του καρναβαλιού στο Ρίο και τα social media... ξεσαλώνουν!

Σύνταξη
Τι λέει στο in η μητέρα του 19χρονου φερόμενου ως δράστη στην υπόθεση βιασμού και κακοποίησης στη Νίκαια
Ελλάδα 15.02.26

Τι λέει στο in η μητέρα του 19χρονου φερόμενου ως δράστη στην υπόθεση βιασμού και κακοποίησης στη Νίκαια

Όπως αναφέρει η μητέρα του 19χρονου, ο γιος της είχε αναφέρει το συμβάν ως «φάρσα» αναφερόμενος στα αυγά και τα ξύδια που είχαν πετάξει στο φίλο τους,

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
LIVE: Παναθηναϊκός – Κολοσσός Ρόδου
Μπάσκετ 15.02.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Κολοσσός Ρόδου

LIVE: Παναθηναϊκός – Κολοσσός Ρόδου. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Κολοσσός Ρόδου, για την 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Σύνταξη
Ουκρανία: Συνελήφθη ο πρώην υπουργός Ενέργειας – Προσπαθούσε να διαφύγει από τη χώρα
Κόσμος 15.02.26

Ουκρανία: Συνελήφθη ο πρώην υπουργός Ενέργειας – Προσπαθούσε να διαφύγει από τη χώρα

Ο Γκαλουτσένκο ήταν μεταξύ των υπουργών που παραιτήθηκαν το 2025 μετά την αποκάλυψη ενός τεράστιου δικτύου ξεπλύματος χρήματος στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας από την Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU), το οποίο οι ερευνητές υποψιάζονται ότι ενορχηστρώνεται από έναν σύμμαχο του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Έργο Μητσοτάκη η καταβαράθρωση της αγοραστικής δύναμης – Ουραγός η Ελλάδα στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας
ΠΑΣΟΚ 15.02.26

Τσουκαλάς: Έργο Μητσοτάκη η καταβαράθρωση της αγοραστικής δύναμης – Ουραγός η Ελλάδα στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς σχολιάζοντας την αναφορά του πρωθυπουργού στη δήθεν «μάχη της κυβέρνησης για την ενίσχυση του κράτους δικαίου», είπε ότι εδώ ισχύει αυτό που λέμε «η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Καμία αναφορά Μητσοτάκη στο «τιρκουάζ» σκάνδαλο υπουργών της ΝΔ και του Παναγόπουλου
Πυρά 15.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Καμία αναφορά Μητσοτάκη στο «τιρκουάζ» σκάνδαλο υπουργών της ΝΔ και του Παναγόπουλου

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εξαπολύει πυρά κατά του πρωθυπουργού για την Κυριακάτικη ανασκόπησή του. «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να πει μια κουβέντα γι’ αυτή τη νέα "βόμβα" διαφθοράς», τονίζει

Σύνταξη
Λίντσεϊ Βον: «Παρακαλώ μη λυπάστε για μένα»
Άλλα Αθλήματα 15.02.26

Λίντσεϊ Βον: «Παρακαλώ μη λυπάστε για μένα»

Όλα πήγαν καλά στο τέταρτο χειρουργείο της Λίντσεϊ Βον, η οποία ενημέρωσε σχετικά με μια ακόμη ανάρτησή της, με την οποία μάλιστα καλεί τον κόσμο να «μην λυπάται» για ό,τι περνάει και παράλληλα σημειώνει πως «ανυπομονεί να βρεθεί ξανά στην κορυφή του βουνού»!

Σύνταξη
Που κολλάει η Τζάνις Τζόπλιν; Οι νέες λίστες ονομάτων των αρχείων Έπσταϊν «δεν βγάζουν κανένα νόημα»
Θολά νερά 15.02.26

Που κολλάει η Τζάνις Τζόπλιν; Οι νέες λίστες ονομάτων των αρχείων Έπσταϊν «δεν βγάζουν κανένα νόημα»

«Το Υπουργείο Δικαιοσύνης θολώνει ξανά σκόπιμα τα νερά ως προς το ποιος ήταν θύτης και ποιος απλώς αναφέρθηκε σε ένα email», σημείωσε ο Ρο Κάνα σε πρόσφατη ανάρτησή του για τις νέες λίστες ονομάτων των αρχείων Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Χαρίτσης: Δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση για τίποτα, μετέτρεψε τη συγκάλυψη σε επιστήμη
Νέα Αριστερά 15.02.26

Χαρίτσης: Δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση για τίποτα, μετέτρεψε τη συγκάλυψη σε επιστήμη

Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση - Κριτική στον Γιάννη Στουρνάρα για τη συνέντευξη στον επικοινωνιακό βραχίονα της ΝΔ, «Ομάδα Αλήθειας»

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο