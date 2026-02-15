Μύκονος: Συγκλονιστικές εικόνες από την φουρτουνιασμένη θάλασσα
Με σφοδρότητα έπληξε μεγάλο μέρος της χώρας το νέο κύμα κακοκαιρίας - Ισχυρές ριπές ανέμου που ξεπερνούν τα 100χλμ την ώρα σημειώθηκαν σε Λασίθι, Ικαρία και Λέσβου
- Ειδικό συνεργείο στο Κατάκολο για την απομάκρυνση του βράχου των 40 τόνων - Εκκενώθηκαν δέκα κατοικίες
- Δώδεκα χωριά μέσα στον Φεβρουάριο λέει ότι κατέλαβε η Ρωσία - Δείτε χάρτη
- ΚΚΕ: Οι φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής δείχνουν το ηθικό μεγαλείο των κομμουνιστών
- Συνελήφθη 45χρονος που παρενοχλούσε σεξουαλικά γυναίκες - Κυκλοφορούσε με μαχαίρι
Οι θυελλώδεις νοτιάδες έχουν προκαλέσει προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας κυρίως σε παραλιακά μέτωπα και νησιά.
Στη Μύκονο οι εικόνες από την θάλασσα στην περιοχή του Καλαφάτη είναι συγκλονιστικές και αποτυπώνουν τη δύναμη της φύσης.
Θυελλώδεις άνεμοι
Τεράστια κύματα με τη δύναμη του αέρα βγαίνουν στην στεριά δημιουργώντας ένα απόκοσμο τοπίο που σπάνια μπορεί να αντικρύσει κανείς.
Ήχησε το 112
Το μεσημέρι της Κυριακής (15/2) εστάλη μήνυμα από το 112 τους κατοίκους της Χίου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις παράκτιες περιοχές λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.
Επίσης μήνυμα του 112 εστάλη και στους κατοίκους της Σερίφου καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις παράκτιες περιοχές λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή Λιβάδι. Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: «Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή Λιβάδι νήσου Σερίφου περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες στις παράκτιες περιοχές .Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»
