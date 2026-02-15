Μύκονος: Συγκλονιστικές εικόνες από την φουρτουνιασμένη θάλασσα

Οι θυελλώδεις νοτιάδες έχουν προκαλέσει προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας κυρίως σε παραλιακά μέτωπα και νησιά.

Στη Μύκονο οι εικόνες από την θάλασσα στην περιοχή του Καλαφάτη είναι συγκλονιστικές και αποτυπώνουν τη δύναμη της φύσης.

Θυελλώδεις άνεμοι

Τεράστια κύματα με τη δύναμη του αέρα βγαίνουν στην στεριά δημιουργώντας ένα απόκοσμο τοπίο που σπάνια μπορεί να αντικρύσει κανείς.





Ήχησε το 112

Το μεσημέρι της Κυριακής (15/2) εστάλη μήνυμα από το 112 τους κατοίκους της Χίου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις παράκτιες περιοχές λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.

Επίσης μήνυμα του 112 εστάλη και στους κατοίκους της Σερίφου καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις παράκτιες περιοχές λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή Λιβάδι. Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: «Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή Λιβάδι νήσου Σερίφου περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες στις παράκτιες περιοχές .Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»