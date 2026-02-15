magazin
Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 15.02.2026]
Ημερήσια 15 Φεβρουαρίου 2026, 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 15.02.2026]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Έρωτας: Τι ψέμα λένε οι ρομαντικές ταινίες;

Έρωτας: Τι ψέμα λένε οι ρομαντικές ταινίες;

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Ευκαιρίες υπάρχουν. Πρέπει, λοιπόν, να τις αρπάξεις, προκειμένου να δεις τα πλάνα σου να παίρνουν μορφή λίγο πιο εύκολα. Το ξέρω πως οι αλλαγές της τελευταίας στιγμή μπορούν να είναι αρκετά αγχωτικές, αλλά σήμερα σε οδηγούν σε κάτι καλύτερο και πιο ωφέλιμο. Κάνε τις αντιπροτάσεις σου άνετα, γιατί ίσως και να ακούσεις «ναι»!

DON’TS: Μην αφήνεις τη δημιουργικότητά σου να πάει χαμένη. Μην είσαι μονίμως on guard, γιατί το κλίμα χαλαρώνει- ειδικά μέσα στην παρέα σου. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει πως δεν πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για παν ενδεχόμενο ή πως δεν πρέπει να ψάχνεσαι για τα παρασκηνιακά διαμαντάκια που μπορεί (σίγουρα) να υπάρχουν, έτσι;

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Στα επαγγελματικά, υπάρχουν κάποιες αλλαγές μεν. Πρέπει (και μπορείς) να προσαρμοστείς άνετα σε αυτές δε. Ακολούθησε τις συμβουλές που σου δίνονται, για να εντοπίσεις πιο εύκολα τα tricky- κρυφά σημεία ή και για να βρεις ποιες λεπτομέρειες χρήζουν παραπάνω δουλειάς. Άλλαξε τον τρόπο που σκέφτεσαι, για να γλιτώσεις χρόνο.

DON’TS: Μην αγνοείς το σώμα σου, καθώς χρειάζεται ξεκούραση. Άρα μη διστάσεις να πάρεις αποστάσεις, για να ξαποστάσεις. Μην αγχώνεσαι για πράγματα που ξέρεις ότι μπορείς να καταφέρεις, έτσι; Μην κάνεις πίσω σε αποφάσεις που έχεις ήδη πάρει και είσαι απολύτως σίγουρος για αυτές λόγω φόβου και αμφιβολιών. Είσαι με τα καλά σου;

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Έχεις ένα βελτιωμένο mindset σήμερα και μπράβο σου. Το θέμα, λοιπόν, είναι να το αξιοποιήσεις σωστά και να προχωρήσεις τις αλλαγές που καιρό σκέφτεσαι να κάνεις. Πάντως να ξέρεις πως η μέρα είναι ευνοϊκή για τέτοιες κινήσεις, καθώς όλα ρολάρουν πιο easy. Σταθεροποίησε διάφορες καταστάσεις, αξιοποιώντας τη δημιουργικότητά σου.

DON’TS: Μην απογοητευτείς από τις αποκαλύψεις που παίζουν, καθώς αυτές σε βοηθούν να επιβεβαιώσεις αυτά που ήδη πίστευες- ένιωθες πως εξελίσσονται παρασκηνιακά. Μη διστάσεις να ζητήσεις συμβουλές από άτομα με μεγαλύτερη από εσένα πείρα, καθώς έτσι θα μάθεις και έτσι θα εξελιχθείς, ναι; Μη γίνεις απόλυτος. Μην λες μεγάλα λόγια!

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Σήμερα μπορείς να γίνεις λίγο πιο παρατηρητικός, ώστε να εντοπίσεις τι πάει καλά και μπορείς να συνεχίσεις να το κάνεις, αλλά και τι δεν πάει, όπως θα έπρεπε, ώστε να το διορθώσεις. Παράλληλα, πρέπει να μείνεις μακριά – να πάρεις αποστάσεις δηλαδή – από το οτιδήποτε μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την περαιτέρω εξέλιξή σου.

DON’TS: Στα επαγγελματικά- ερωτικά, δεν πρέπει να φοράς ροζ γυαλιά, γιατί έτσι δεν μπορείς να δεις τα κρυφά μηνύματα που υπάρχουν πίσω από τις λέξεις που λένε οι συνάδελφοι ή το αμόρε. Εσύ θέλεις να κοιμάσαι όρθιος μου φαίνεται! Μη διστάσεις να αλλάξεις λίγο την στρατηγική σου γενικώς. Μην ψαρέψεις κανέναν. Δεν το έχεις!

Λέων

Λέων

DO’S: Στα επαγγελματικά, τα περισσότερα ζητήματα ξεκαθαρίζουν σχεδόν από μόνα τους. Οπότε μπαίνεις σε μία φάση που ξέρεις πλέον τι πρέπει να αλλάξεις εσύ, για να προχωρήσουν και να εξελιχθούν οι υποθέσεις σου εκεί. Προσπάθησε να επαναφέρεις την ισορροπία στη ζωή σου, για να μπορέσεις- επιτέλους!- να χαλαρώσεις λίγο. Σου αξίζει!

DON’TS: Μη διστάσεις ούτε να πάρεις μέρος σε ξεκάθαρες συζητήσεις ούτε να κάνεις ξεκάθαρες κινήσεις, προκειμένου να πλησιάσεις ή να μάθεις περισσότερα πράγματα για τα άτομα που σε ενδιαφέρουν. Μην εκνευρίζεσαι με την καχυποψία σου, γιατί αυτή η συμπεριφορά σου μπορεί να σε βοηθήσει να δεις τι αξίζει την προσπάθειά σου και τι όχι.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Στα επαγγελματικά, όλα πάνε καλά. Άρα προσάρμοσε κι εσύ το πρόγραμμά σου, για να πάνε ακόμα καλύτερα. Πώς αλλιώς θα αποκτήσεις άνεση κι ελευθερία κινήσεων; Έλα ντε! Γίνε παρατηρητικός, για να μπορέσεις να αντιδράσεις- απαντήσεις άμεσα στα όσα ακούς. Αν εντοπίσεις λάθη, διόρθωσέ τα! Στα οικονομικά, πρέπει να βρεθούν λύσεις.

DON’TS: Στα ερωτικά, υπάρχουν θέματα. Μην αρνείσαι να τα λύσεις. Μην επιμένεις σε διάφορες καταστάσεις και μην θέλεις να έχεις πάντα εσύ τον έλεγχο των καταστάσεων, γιατί δε γίνεται. Μην χάνεις την συγκέντρωσή σου από όσα έχεις να κάνεις, απλά και μόνο επειδή υπάρχει πολλή πληροφορία γύρω σου. So what? Αποδέξου το και προχώρα!

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Έχεις καλή διάθεση. Μπορείς να την ενισχύσεις με το φλερτ. Αρκεί να είσαι ανοιχτός σε αυτό, να χαλαρώσεις και να απολαύσεις τις όμορφες στιγμές. Στα επαγγελματικά, μπορείς να τα τακτοποιήσεις όλα εύκολα. Αρκεί να προσπαθήσεις! Μπορείς να προχωρήσεις τα πλάνα που έχεις κατά νου. Αυτό θα φανεί και μέσα από νέα που ίσως πάρεις.

DON’TS: Μην αρνηθείς τη βοήθεια και την στήριξη των δικών σου ατόμων, καθώς έτσι θα πας μπροστά. Άσε που αν είσαι ανοιχτός σε αυτό, μπορείς να ενισχύσεις και τις εν λόγω σχέσεις σου. Όμως μην εμπιστεύεσαι τους πάντες. Στα ερωτικά και στα επαγγελματικά, μην τραβάς τα πάντα από τα μαλλιά. Μην πιέζεις, γιατί προκαλείς αντιδράσεις.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Παρατήρησε τις καταστάσεις γύρω σου μεν, εστίασε στις λεπτομέρειες δε. Γιατί; Γιατί είναι αυτές που μπορούν να αποκαλύψουν κάποιες κρυμμένες αλήθειες που, όμως, κάνουν τη διαφορά για σένα. Πες «ναι» στις αυθόρμητες συζητήσεις, καθώς μέσω αυτών γίνεται δουλίτσα. Προσάρμοσε, όμως, κι εσύ την στάση σου απέναντι στους άλλους.

DON’TS: Μην αφήσεις καμία ευκαιρία, που μπορεί να σε βοηθήσει να προχωρήσεις τις δουλειές σου, να πάει χαμένη. Μην αγχώνεσαι για το αν παίζεται κάτι παρασκηνιακά. Και να ισχύει, θα το μάθεις. Άρα πώς κάνεις έτσι; Όχου! Μην αμελείς τα συναισθήματά σου, καθώς πρέπει να τα τακτοποιήσεις, δε νομίζεις; Ειδικά τώρα που είσαι σε καλό mood.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Καθάρισε- πρώτα απ’ όλα- το μυαλό σου και μετά δες τα πράγματα ως έχουν. Απόφυγε να κολλήσεις σε περίεργα και θολά σημεία, γιατί θα χαωθείς. Αν χρειάζεται να βρεις διεξόδους, ψάξτες μέσα από συζητήσεις. Επιβεβαίωσε το αν οι λύσεις που σκέφτεσαι, παίζει να φέρουν τα θεμιτά αποτελέσματα και μετά προχώρα στην υλοποίησή τους.

DON’TS: Μην περιορίζεις ούτε το δημιουργικό σου κομμάτι, αλλά ούτε και την άνεση που έχεις στο να πάρεις κάποιες πρωτοβουλίες. Α καλά! Μετά μην αναρωτιέσαι, γιατί κάποια θέματα έχουν κολλήσει και δεν ξεκολλάνε. Μην κάνεις πίσω στα όσα θέλεις να προτείνεις λόγω του ότι αγχώνεσαι. Μην πεις «όχι» σε συναντήσεις με σημαντικά πρόσωπα.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Με χαλαρή ατμόσφαιρα και σιγουριά- από μέρος σου- δε βλέπω τον λόγο για να μην προχωρήσεις τις αλλαγές ή τις αποφάσεις που θες. Άσε το δημιουργικό σου κομμάτι ελεύθερο, γιατί είναι αυτό που σε βοηθά να εκφραστείς. Στα ερωτικά, δείξε πως είσαι πρόθυμος να δουλέψεις ή ακόμα και να αλλάξεις αυτά που πρέπει, για να ρολάρει η φάση.

DON’TS: Μην αμελείς τις δουλειές που σχετίζονται με το σπίτι σου. Μην αμελείς ούτε τις ευκαιρίες που υπάρχουν και σχετίζονται με τα οικονομικά σου. Μην είσαι ανοργάνωτος. Ειδικά όχι στις σκέψεις σου. Μην αγχώνεσαι από τις ριψοκίνδυνες προτάσεις μεν, μην τις δεχτείς δε. Εξέτασέ τες πρώτα και εάν σε ενδιαφέρουν, go for it. Τότε μόνο, ναι;

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Αποφασιστικότητα και σιγουριά απαιτεί η σημερινή μέρα. Ειδικά αν είσαι σε φάση να πάρεις ρίσκα. Κάνε τις αλλαγές που πρέπει κι άσε την κυκλοθυμία για μια άλλη μέρα. Ή και για ποτέ! Προσπάθησε να ανακαλύψεις τι παίζεται παρασκηνιακά. Αξιοποίησε τις ευκαιρίες που υπάρχουν, για να κάνεις λίγο πιο σταθερές κάποιες καταστάσεις.

DON’TS: Μην αγνοείς τη δημιουργικότητά σου, γιατί μέσω αυτής μπορείς να εκφράσεις τις ιδέες σου αρκετά άνετα. Μην αμφιβάλλεις, όμως, για αυτές λόγω του ότι έχεις αρκετό άγχος. Είναι μία στιγμή για να βρεις ξανά τα πατήματά σου. Οπότε δεν πρέπει να αφήσεις τίποτα να σε κρατήσει μακριά από αυτό, σωστά; Βάλε τα δυνατά σου λοιπόν!

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Η αλήθεια είναι πως πρόκειται να μάθεις πολλά παρασκηνιακά. Το σημαντικό, όμως, είναι να διατηρήσεις την ηρεμία που νιώθεις από την αρχή της μέρας. Πάρε μέρος σε συζητήσεις, καθώς εκεί θα συμβούν οι αποκαλύψεις. Να ξέρεις, όμως, πως όλο αυτό γίνεται για το δικό σου το καλό. Πρόσεχε τι λες εσύ μεν, πρόσεχε τι σου λένε οι άλλοι δε.

DON’TS: Μην θεωρείς τίποτα δεδομένο. Μην κολλάς σε ανούσιες λεπτομέρειες. Μην κάνεις σενάρια επιστημονικής φαντασίας μέσα στο μυαλό σου λόγω του ότι προσπαθείς – αναποτελεσματικά – να εξηγήσεις κάποιες συμπεριφορές που βλέπεις γύρω σου. Μην χάνεις την συγκέντρωσή σου, στα οικονομικά. Μην αγνοείς το αμόρε, στα ερωτικά.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Δασμοί Τραμπ: Κερδισμένοι και χαμένοι στις εμπορικές συμφωνίες

Δασμοί Τραμπ: Κερδισμένοι και χαμένοι στις εμπορικές συμφωνίες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έρωτας: Τι ψέμα λένε οι ρομαντικές ταινίες;

Έρωτας: Τι ψέμα λένε οι ρομαντικές ταινίες;

Κοινωνία
Βιολάντα: Συνελήφθη ξανά ο ιδιοκτήτης

Βιολάντα: Συνελήφθη ξανά ο ιδιοκτήτης

inWellness
inTown
Stream magazin
Μαρκήσιος, κατάσκοπος, αμφιλεγόμενος, βασιλιάς των prints: Η άγνωστη οδύσσεια του Εμίλιο Πούτσι στο φως
Βιογραφία 14.02.26

Μαρκήσιος, κατάσκοπος, αμφιλεγόμενος, βασιλιάς των prints: Η άγνωστη οδύσσεια του Εμίλιο Πούτσι στο φως

Πριν τα ψυχεδελικά μοτίβα του οίκου Pucci ντύσουν την παγκόσμια ελίτ, ο ιδρυτής τους, Μαρκήσιος Εμίλιο Πούτσι, επιβίωνε από τα βασανιστήρια της Γκεστάπο και τις αερομαχίες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, κουβαλώντας μυστικά που άλλαξαν τον ρου της Ιστορίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μάργκο Ρόμπι-Τζέικομπ Ελόρντι: Το διαφημιστικό ειδύλλιο για τα Ανεμοδαρμένα Ύψη κούρασε – «Όχι άλλο Showmance»
Φούμαρα 14.02.26

Μάργκο Ρόμπι-Τζέικομπ Ελόρντι: Το διαφημιστικό ειδύλλιο για τα Ανεμοδαρμένα Ύψη κούρασε – «Όχι άλλο Showmance»

Η προωθητική καμπάνια για τη νέα μεταφορά του κλασικού έργου της Έμιλι Μπροντέ Ανεμοδαρμένα Ύψη φαίνεται να τεστάρει τις αντοχές των θαυμαστών και του σινεφίλ κοινού με το cringe ψέμα του σημειώνει το BBC

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Charli xcx είναι μία από εμάς – «Έχω πάθει νευρικό κλονισμό καπνίζοντας ένα εκατομμύριο τσιγάρα»
Γλώσσα αλήθειας 14.02.26

Η Charli xcx είναι μία από εμάς – «Έχω πάθει νευρικό κλονισμό καπνίζοντας ένα εκατομμύριο τσιγάρα»

Η Charli xcx βρέθηκε στην Berlinale, όπου παρουσιάζεται η ταινία της «The Moment» και μίλησε για το «Brat», την εμπειρία της από τη μουσική βιομηχανία αλλά και για το φεστιβάλ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Μπρούκλιν ρίχνει άκυρο στον Κρουζ με Νίκολα, σκυλάκια και selfies – Οι Μπέκαμ δεν είναι έτοιμοι να θάψουν το «τσεκούρι του πολέμου»
ΦΑΠ 14.02.26

Ο Μπρούκλιν ρίχνει άκυρο στον Κρουζ με Νίκολα, σκυλάκια και selfies – Οι Μπέκαμ δεν είναι έτοιμοι να θάψουν το «τσεκούρι του πολέμου»

Ο Κρουζ προσπάθησε να δημιουργήσει μια γέφυρα ανάμεσα στην οικογένειά του και τον Μπρούκλιν, όμως ο μεγάλος γιος των Μπεκαμ έχει μάτια μόνο για την Νίκολα Πελτζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Πώς γίνεται να μην κέρδισε χρήματα από τις «Νεανικές ανησυχίες» παρά την επιτυχία της σειράς
Αδικία; 13.02.26

Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Πώς γίνεται να μην κέρδισε χρήματα από τις «Νεανικές ανησυχίες» παρά την επιτυχία της σειράς

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ υπέγραψε ένα «κακό συμβόλαιο» που ήταν αρκετό για να μην κερδίσει χρήματα - παρά τη συμμετοχή του σε μια από τις πιο επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μαρούσι – Καρδίτσα 78-77: Τεράστια ανάσα για τους Αμαρουσιώτες με μεγάλο τρίποντο του Κινγκ! (vid)
Μπάσκετ 14.02.26

Μαρούσι – Καρδίτσα 78-77: Τεράστια ανάσα για τους Αμαρουσιώτες με μεγάλο τρίποντο του Κινγκ! (vid)

O Τζόρνταν Κινγκ ευστόχησε σε μεγάλο τρίποντο λίγο πριν το φινάλε του αγώνα στο κλειστό του Αγίου Θωμά, κι έτσι το Μαρούσι πήρε τεράστια νίκη 78-77 επί της Καρδίτσας, στη μάχη της παραμονής.

Σύνταξη
Μαρκήσιος, κατάσκοπος, αμφιλεγόμενος, βασιλιάς των prints: Η άγνωστη οδύσσεια του Εμίλιο Πούτσι στο φως
Βιογραφία 14.02.26

Μαρκήσιος, κατάσκοπος, αμφιλεγόμενος, βασιλιάς των prints: Η άγνωστη οδύσσεια του Εμίλιο Πούτσι στο φως

Πριν τα ψυχεδελικά μοτίβα του οίκου Pucci ντύσουν την παγκόσμια ελίτ, ο ιδρυτής τους, Μαρκήσιος Εμίλιο Πούτσι, επιβίωνε από τα βασανιστήρια της Γκεστάπο και τις αερομαχίες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, κουβαλώντας μυστικά που άλλαξαν τον ρου της Ιστορίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΕΟ ΚΚΕ: Να ενταθεί η πάλη κόντρα στο σχολείο-«εξεταστικό κέντρο» για τις ανάγκες της αγοράς
Πολιτική Γραμματεία 14.02.26

ΕΟ ΚΚΕ: Να ενταθεί η πάλη κόντρα στο σχολείο-«εξεταστικό κέντρο» για τις ανάγκες της αγοράς

«Είναι η ΕΕ και όλες οι κυβερνήσεις, όπως αυτή της ΝΔ στην Ελλάδα, που επιταχύνουν το σχολείο - εξεταστικό κέντρο από την Α' Λυκείου, με το λεγόμενο εθνικό απολυτήριο», δήλωσε ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Κώστας Παπαδάκης

Σύνταξη
ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-3 σετ: Νίκη για τις ερυθρόλευκες, με 16 μπλοκ και πρώτη σκόρερ την Κούμπουρα
Volley League 14.02.26

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-3 σετ: Νίκη για τις ερυθρόλευκες, με 16 μπλοκ και πρώτη σκόρερ την Κούμπουρα

Μετά την πρόκριση στο Final-4 του Κυπέλλου Ελλάδας, η ομάδα βόλεϊ Γυναικών του Ολυμπιακού νίκησε και στη Volley League, συγκεκριμένα την ΑΕΚ εκτός έδρας με 3-1 σετ (16-25, 19-25, 25-19, 14-25) .

Σύνταξη
Άγρια δολοφονία στην Αλεξανδρούπολη: Ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός από πολλαπλές μαχαιριές
Σοκ 14.02.26

Άγρια δολοφονία στην Αλεξανδρούπολη: Ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός από πολλαπλές μαχαιριές

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το θύμα έφερε πολλαπλές μαχαιριές σε διάφορα σημεία του σώματός του, στοιχεία που παραπέμπουν ξεκάθαρα σε ανθρωποκτονία. Ο ηλικιωμένος διέμενε μόνος.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Κυριαρχήσαμε στο παιχνίδι, αλλά δεν ήταν αρκετό…»
Ποδόσφαιρο 14.02.26

Μεντιλίμπαρ: «Κυριαρχήσαμε στο παιχνίδι, αλλά δεν ήταν αρκετό…»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε στην κλειστή άμυνα του Λεβαδειακού και στην δεδομένη δυσκολία να «σπάσει» αν δεν έρθει κάτι παραπάνω παρά την κυριαρχία που είχε ο Ολυμπιακός – Τι είπε για την Λεβερκούζεν

Σύνταξη
Βόλος – Άρης 1-1: Αμφότεροι πλήρωσαν τα λάθη τους… (vid)
Ποδόσφαιρο 14.02.26

Βόλος – Άρης 1-1: Αμφότεροι πλήρωσαν τα λάθη τους… (vid)

Ο Άρης άνοιξε το σκορ με αυτογκόλ του Κάργα στο 25′, όμως στο 53' ο Βόλος ισοφάρισε με πέναλτι του Χουάνπι, ενώ στο 58' η αποβολή του Χόνγκλα με 2η κίτρινη άφησε τους κίτρινους με παίκτη λιγότερο για πάνω από μισή ώρα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Συνελήφθη άνδρας που έκλεψε 100 μέτρα καλώδιο χαλκού στον Προαστιακό στο Ζεφύρι – Βίντεο από τη δράση του
Ελλάδα 14.02.26

Συνελήφθη άνδρας που έκλεψε 100 μέτρα καλώδιο χαλκού στον Προαστιακό στο Ζεφύρι – Βίντεο από τη δράση του

Ο δράστης συνέχισε απτόητος το έργο του, ακόμη και όταν αντελήφθη ότι στην αποβάθρα υπάρχει παρουσία πολίτη και κατάφερε να αποσπάσει καλώδιο φωτο σήμανσης σιδηροδρομικού δικτύου μήκους 100 μέτρων.

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 14.02.26

LIVE: Λίβερπουλ – Μπράιτον

LIVE: Λίβερπουλ – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Μπράιτον για το FA Cup.

Σύνταξη
Δεκαπλασιάστηκαν τα delivery από το 2020 – Εργαζόμενοι στις πλατφόρμες ή «αφεντικά του εαυτού τους»;
Οικονομία 14.02.26

Δεκαπλασιάστηκαν τα delivery από το 2020 – Εργαζόμενοι στις πλατφόρμες ή «αφεντικά του εαυτού τους»;

To 2019 oι επιχειρήσεις ταχυμεταφορών-ταχυδρομείων (delivery-courier), ήταν μόλις 89. Σήμερα μόνο στη διανομή φαγητού δραστηριοποιούνται πάνω από 10.600 επιχειρήσεις - στην πλειονότητά τους ατομικές.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο