Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 15.02.2026]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Ευκαιρίες υπάρχουν. Πρέπει, λοιπόν, να τις αρπάξεις, προκειμένου να δεις τα πλάνα σου να παίρνουν μορφή λίγο πιο εύκολα. Το ξέρω πως οι αλλαγές της τελευταίας στιγμή μπορούν να είναι αρκετά αγχωτικές, αλλά σήμερα σε οδηγούν σε κάτι καλύτερο και πιο ωφέλιμο. Κάνε τις αντιπροτάσεις σου άνετα, γιατί ίσως και να ακούσεις «ναι»!
DON’TS: Μην αφήνεις τη δημιουργικότητά σου να πάει χαμένη. Μην είσαι μονίμως on guard, γιατί το κλίμα χαλαρώνει- ειδικά μέσα στην παρέα σου. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει πως δεν πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για παν ενδεχόμενο ή πως δεν πρέπει να ψάχνεσαι για τα παρασκηνιακά διαμαντάκια που μπορεί (σίγουρα) να υπάρχουν, έτσι;
Ταύρος
DO’S: Στα επαγγελματικά, υπάρχουν κάποιες αλλαγές μεν. Πρέπει (και μπορείς) να προσαρμοστείς άνετα σε αυτές δε. Ακολούθησε τις συμβουλές που σου δίνονται, για να εντοπίσεις πιο εύκολα τα tricky- κρυφά σημεία ή και για να βρεις ποιες λεπτομέρειες χρήζουν παραπάνω δουλειάς. Άλλαξε τον τρόπο που σκέφτεσαι, για να γλιτώσεις χρόνο.
DON’TS: Μην αγνοείς το σώμα σου, καθώς χρειάζεται ξεκούραση. Άρα μη διστάσεις να πάρεις αποστάσεις, για να ξαποστάσεις. Μην αγχώνεσαι για πράγματα που ξέρεις ότι μπορείς να καταφέρεις, έτσι; Μην κάνεις πίσω σε αποφάσεις που έχεις ήδη πάρει και είσαι απολύτως σίγουρος για αυτές λόγω φόβου και αμφιβολιών. Είσαι με τα καλά σου;
Δίδυμοι
DO’S: Έχεις ένα βελτιωμένο mindset σήμερα και μπράβο σου. Το θέμα, λοιπόν, είναι να το αξιοποιήσεις σωστά και να προχωρήσεις τις αλλαγές που καιρό σκέφτεσαι να κάνεις. Πάντως να ξέρεις πως η μέρα είναι ευνοϊκή για τέτοιες κινήσεις, καθώς όλα ρολάρουν πιο easy. Σταθεροποίησε διάφορες καταστάσεις, αξιοποιώντας τη δημιουργικότητά σου.
DON’TS: Μην απογοητευτείς από τις αποκαλύψεις που παίζουν, καθώς αυτές σε βοηθούν να επιβεβαιώσεις αυτά που ήδη πίστευες- ένιωθες πως εξελίσσονται παρασκηνιακά. Μη διστάσεις να ζητήσεις συμβουλές από άτομα με μεγαλύτερη από εσένα πείρα, καθώς έτσι θα μάθεις και έτσι θα εξελιχθείς, ναι; Μη γίνεις απόλυτος. Μην λες μεγάλα λόγια!
Καρκίνος
DO’S: Σήμερα μπορείς να γίνεις λίγο πιο παρατηρητικός, ώστε να εντοπίσεις τι πάει καλά και μπορείς να συνεχίσεις να το κάνεις, αλλά και τι δεν πάει, όπως θα έπρεπε, ώστε να το διορθώσεις. Παράλληλα, πρέπει να μείνεις μακριά – να πάρεις αποστάσεις δηλαδή – από το οτιδήποτε μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την περαιτέρω εξέλιξή σου.
DON’TS: Στα επαγγελματικά- ερωτικά, δεν πρέπει να φοράς ροζ γυαλιά, γιατί έτσι δεν μπορείς να δεις τα κρυφά μηνύματα που υπάρχουν πίσω από τις λέξεις που λένε οι συνάδελφοι ή το αμόρε. Εσύ θέλεις να κοιμάσαι όρθιος μου φαίνεται! Μη διστάσεις να αλλάξεις λίγο την στρατηγική σου γενικώς. Μην ψαρέψεις κανέναν. Δεν το έχεις!
Λέων
DO’S: Στα επαγγελματικά, τα περισσότερα ζητήματα ξεκαθαρίζουν σχεδόν από μόνα τους. Οπότε μπαίνεις σε μία φάση που ξέρεις πλέον τι πρέπει να αλλάξεις εσύ, για να προχωρήσουν και να εξελιχθούν οι υποθέσεις σου εκεί. Προσπάθησε να επαναφέρεις την ισορροπία στη ζωή σου, για να μπορέσεις- επιτέλους!- να χαλαρώσεις λίγο. Σου αξίζει!
DON’TS: Μη διστάσεις ούτε να πάρεις μέρος σε ξεκάθαρες συζητήσεις ούτε να κάνεις ξεκάθαρες κινήσεις, προκειμένου να πλησιάσεις ή να μάθεις περισσότερα πράγματα για τα άτομα που σε ενδιαφέρουν. Μην εκνευρίζεσαι με την καχυποψία σου, γιατί αυτή η συμπεριφορά σου μπορεί να σε βοηθήσει να δεις τι αξίζει την προσπάθειά σου και τι όχι.
Παρθένος
DO’S: Στα επαγγελματικά, όλα πάνε καλά. Άρα προσάρμοσε κι εσύ το πρόγραμμά σου, για να πάνε ακόμα καλύτερα. Πώς αλλιώς θα αποκτήσεις άνεση κι ελευθερία κινήσεων; Έλα ντε! Γίνε παρατηρητικός, για να μπορέσεις να αντιδράσεις- απαντήσεις άμεσα στα όσα ακούς. Αν εντοπίσεις λάθη, διόρθωσέ τα! Στα οικονομικά, πρέπει να βρεθούν λύσεις.
DON’TS: Στα ερωτικά, υπάρχουν θέματα. Μην αρνείσαι να τα λύσεις. Μην επιμένεις σε διάφορες καταστάσεις και μην θέλεις να έχεις πάντα εσύ τον έλεγχο των καταστάσεων, γιατί δε γίνεται. Μην χάνεις την συγκέντρωσή σου από όσα έχεις να κάνεις, απλά και μόνο επειδή υπάρχει πολλή πληροφορία γύρω σου. So what? Αποδέξου το και προχώρα!
Ζυγός
DO’S: Έχεις καλή διάθεση. Μπορείς να την ενισχύσεις με το φλερτ. Αρκεί να είσαι ανοιχτός σε αυτό, να χαλαρώσεις και να απολαύσεις τις όμορφες στιγμές. Στα επαγγελματικά, μπορείς να τα τακτοποιήσεις όλα εύκολα. Αρκεί να προσπαθήσεις! Μπορείς να προχωρήσεις τα πλάνα που έχεις κατά νου. Αυτό θα φανεί και μέσα από νέα που ίσως πάρεις.
DON’TS: Μην αρνηθείς τη βοήθεια και την στήριξη των δικών σου ατόμων, καθώς έτσι θα πας μπροστά. Άσε που αν είσαι ανοιχτός σε αυτό, μπορείς να ενισχύσεις και τις εν λόγω σχέσεις σου. Όμως μην εμπιστεύεσαι τους πάντες. Στα ερωτικά και στα επαγγελματικά, μην τραβάς τα πάντα από τα μαλλιά. Μην πιέζεις, γιατί προκαλείς αντιδράσεις.
Σκορπιός
DO’S: Παρατήρησε τις καταστάσεις γύρω σου μεν, εστίασε στις λεπτομέρειες δε. Γιατί; Γιατί είναι αυτές που μπορούν να αποκαλύψουν κάποιες κρυμμένες αλήθειες που, όμως, κάνουν τη διαφορά για σένα. Πες «ναι» στις αυθόρμητες συζητήσεις, καθώς μέσω αυτών γίνεται δουλίτσα. Προσάρμοσε, όμως, κι εσύ την στάση σου απέναντι στους άλλους.
DON’TS: Μην αφήσεις καμία ευκαιρία, που μπορεί να σε βοηθήσει να προχωρήσεις τις δουλειές σου, να πάει χαμένη. Μην αγχώνεσαι για το αν παίζεται κάτι παρασκηνιακά. Και να ισχύει, θα το μάθεις. Άρα πώς κάνεις έτσι; Όχου! Μην αμελείς τα συναισθήματά σου, καθώς πρέπει να τα τακτοποιήσεις, δε νομίζεις; Ειδικά τώρα που είσαι σε καλό mood.
Τοξότης
DO’S: Καθάρισε- πρώτα απ’ όλα- το μυαλό σου και μετά δες τα πράγματα ως έχουν. Απόφυγε να κολλήσεις σε περίεργα και θολά σημεία, γιατί θα χαωθείς. Αν χρειάζεται να βρεις διεξόδους, ψάξτες μέσα από συζητήσεις. Επιβεβαίωσε το αν οι λύσεις που σκέφτεσαι, παίζει να φέρουν τα θεμιτά αποτελέσματα και μετά προχώρα στην υλοποίησή τους.
DON’TS: Μην περιορίζεις ούτε το δημιουργικό σου κομμάτι, αλλά ούτε και την άνεση που έχεις στο να πάρεις κάποιες πρωτοβουλίες. Α καλά! Μετά μην αναρωτιέσαι, γιατί κάποια θέματα έχουν κολλήσει και δεν ξεκολλάνε. Μην κάνεις πίσω στα όσα θέλεις να προτείνεις λόγω του ότι αγχώνεσαι. Μην πεις «όχι» σε συναντήσεις με σημαντικά πρόσωπα.
Αιγόκερως
DO’S: Με χαλαρή ατμόσφαιρα και σιγουριά- από μέρος σου- δε βλέπω τον λόγο για να μην προχωρήσεις τις αλλαγές ή τις αποφάσεις που θες. Άσε το δημιουργικό σου κομμάτι ελεύθερο, γιατί είναι αυτό που σε βοηθά να εκφραστείς. Στα ερωτικά, δείξε πως είσαι πρόθυμος να δουλέψεις ή ακόμα και να αλλάξεις αυτά που πρέπει, για να ρολάρει η φάση.
DON’TS: Μην αμελείς τις δουλειές που σχετίζονται με το σπίτι σου. Μην αμελείς ούτε τις ευκαιρίες που υπάρχουν και σχετίζονται με τα οικονομικά σου. Μην είσαι ανοργάνωτος. Ειδικά όχι στις σκέψεις σου. Μην αγχώνεσαι από τις ριψοκίνδυνες προτάσεις μεν, μην τις δεχτείς δε. Εξέτασέ τες πρώτα και εάν σε ενδιαφέρουν, go for it. Τότε μόνο, ναι;
Υδροχόος
DO’S: Αποφασιστικότητα και σιγουριά απαιτεί η σημερινή μέρα. Ειδικά αν είσαι σε φάση να πάρεις ρίσκα. Κάνε τις αλλαγές που πρέπει κι άσε την κυκλοθυμία για μια άλλη μέρα. Ή και για ποτέ! Προσπάθησε να ανακαλύψεις τι παίζεται παρασκηνιακά. Αξιοποίησε τις ευκαιρίες που υπάρχουν, για να κάνεις λίγο πιο σταθερές κάποιες καταστάσεις.
DON’TS: Μην αγνοείς τη δημιουργικότητά σου, γιατί μέσω αυτής μπορείς να εκφράσεις τις ιδέες σου αρκετά άνετα. Μην αμφιβάλλεις, όμως, για αυτές λόγω του ότι έχεις αρκετό άγχος. Είναι μία στιγμή για να βρεις ξανά τα πατήματά σου. Οπότε δεν πρέπει να αφήσεις τίποτα να σε κρατήσει μακριά από αυτό, σωστά; Βάλε τα δυνατά σου λοιπόν!
Ιχθύες
DO’S: Η αλήθεια είναι πως πρόκειται να μάθεις πολλά παρασκηνιακά. Το σημαντικό, όμως, είναι να διατηρήσεις την ηρεμία που νιώθεις από την αρχή της μέρας. Πάρε μέρος σε συζητήσεις, καθώς εκεί θα συμβούν οι αποκαλύψεις. Να ξέρεις, όμως, πως όλο αυτό γίνεται για το δικό σου το καλό. Πρόσεχε τι λες εσύ μεν, πρόσεχε τι σου λένε οι άλλοι δε.
DON’TS: Μην θεωρείς τίποτα δεδομένο. Μην κολλάς σε ανούσιες λεπτομέρειες. Μην κάνεις σενάρια επιστημονικής φαντασίας μέσα στο μυαλό σου λόγω του ότι προσπαθείς – αναποτελεσματικά – να εξηγήσεις κάποιες συμπεριφορές που βλέπεις γύρω σου. Μην χάνεις την συγκέντρωσή σου, στα οικονομικά. Μην αγνοείς το αμόρε, στα ερωτικά.
