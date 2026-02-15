DO’S: Ευκαιρίες υπάρχουν. Πρέπει, λοιπόν, να τις αρπάξεις, προκειμένου να δεις τα πλάνα σου να παίρνουν μορφή λίγο πιο εύκολα. Το ξέρω πως οι αλλαγές της τελευταίας στιγμή μπορούν να είναι αρκετά αγχωτικές, αλλά σήμερα σε οδηγούν σε κάτι καλύτερο και πιο ωφέλιμο. Κάνε τις αντιπροτάσεις σου άνετα, γιατί ίσως και να ακούσεις «ναι»!

DON’TS: Μην αφήνεις τη δημιουργικότητά σου να πάει χαμένη. Μην είσαι μονίμως on guard, γιατί το κλίμα χαλαρώνει- ειδικά μέσα στην παρέα σου. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει πως δεν πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για παν ενδεχόμενο ή πως δεν πρέπει να ψάχνεσαι για τα παρασκηνιακά διαμαντάκια που μπορεί (σίγουρα) να υπάρχουν, έτσι;