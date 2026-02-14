Η Βρετανία θα αναπτύξει εντός του έτους αεροπλανοφόρο και τη συνοδευτική του δύναμη στον Βόρειο Ατλαντικό, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της χώρας Κιρ Στάρμερ μιλώντας στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου.

Το βρετανικό αεροπλανοφόρο θα επιχειρεί μαζί με τις ΗΠΑ, τον Καναδά και άλλους συμμάχους του ΝΑΤΟ, «σε μια ισχυρή επίδειξη της δέσμευσής μας για την ευρωατλαντική ασφάλεια».

Ο Στάρμερ υποστήριξε το νέο αφήγημα των ΗΠΑ και τόνισε ότι η Ουάσιγκτον παραμένει αναντικατάστατος σύμμαχος της Ευρώπης που θα πρέπει η ίδια να αναλάβει την πρωταρχική ευθύνη για την άμυνά της. «Αυτή είναι η νέα κανονικότητα», είπε.

Ο Κιρ Στάρμερ σημείωσε ότι η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στην ασφάλειά της και να διαφοροποιηθεί χωρίς να επιδιώκει να αντικαταστήσει πλήρως την Ουάσιγκτον

Ο ίδιος ανέφερε ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη να δημιουργήσει μια «σκληρή δύναμη» και να είναι έτοιμη να πολεμήσει, εάν χρειαστεί. «Πρέπει να μπορούμε να αποτρέψουμε την επιθετικότητα και ναι, αν χρειαστεί, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε, να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να προστατεύσουμε τον λαό μας, τις αξίες μας και τον τρόπο ζωής μας», δήλωσε ο Στάρμερ.

Ο Κιρ Στάρμερ σημείωσε επίσης ότι η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στην ασφάλειά της και να διαφοροποιηθεί χωρίς να επιδιώκει να αντικαταστήσει πλήρως την Ουάσιγκτον, η οποία παραμένει ένας ζωτικός αμυντικός εταίρος.

Για τη Γροιλανδία

«Μιλάω για μια οπτική ασφάλειας της Ευρώπης και μεγαλύτερης ευρωπαϊκής αυτονομίας που δεν προοιωνίζεται την αποχώρηση των ΗΠΑ», ανέφερε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Αναφορικά με τη Γροιλανδία δήλωσε ότι είναι ικανοποιημένος που βλέπει ότι το ζήτημα έχει τεθεί σε διαδικασία διαλόγου και ότι η ασφάλεια στην Αρκτική είναι «πραγματικά σημαντική για όλους μας» ενώ πρόσθεσε ότι «αυτές οι εβδομάδες έντονης διπλωματίας ήταν επίσης αρκετά διδακτικές».

Το Ηνωμένο Βασίλειο, είπε, αντιμετώπισε αυτή την πρόκληση με τον συνηθισμένο βρετανικό συνδυασμό κοινής λογικής, πραγματισμού και «προσήλωσης στις αρχές της κυριαρχίας μας».