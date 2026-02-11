Η Βρετανία θα διπλασιάσει τον αριθμό των στρατιωτικών της που σταθμεύουν στη Νορβηγία, οι οποίοι θα ανέλθουν από 1.000 σε 2.000 σε τρία χρόνια, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της άμυνας της Αρκτικής «απέναντι στις αυξανόμενες απειλές της Ρωσίας», ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική κυβέρνηση.

Οι βρετανικές δυνάμεις αναμένεται να μετάσχουν στην αποστολή Αρκτικός Φρουρός

«Οι απαιτήσεις στον τομέα της άμυνας αυξάνονται και η Ρωσία αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλεια της Αρκτικής και του Απώτατου Βορρά από τον Ψυχρό Πόλεμο», σημείωσε ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι σε δήλωσή του που αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου του.

«Ο αριθμός των Βρετανών στρατιωτών που είναι ανεπτυγμένοι στη Νορβηγία θα διπλασιαστεί σε τρία χρόνια, περνώντας από 1.000 σε 2.000» διευκρινίστηκε στην ανακοίνωση.

Επισκέφθηκε βάση στη βόρεια Νορβηγία ο Χίλι

Ο Βρετανός υπουργός αναμένεται επίσης να επιβεβαιώσει σήμερα, σε επίσκεψη στη βρετανική ναυτική βάση στη βόρεια Νορβηγία, ότι οι βρετανικές δυνάμεις θα μετάσχουν στην αποστολή Αρκτικός Φρουρός (Arctic Sentry).

Η αποστολή αυτή, που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του NATO, βάσει του προτύπου αυτών στη Βαλτική Θάλασσα ή στην ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας, θα συμβάλει στην ενίσχυση της ασφάλειας στην Αρκτική, που είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει πει ότι ήθελε οι ΗΠΑ να αποκτήσουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι ανακοινώσεις αυτές έρχονται τη στιγμή που ο Αμερικανός πρόεδρος καλεί την Ευρώπη να αναλάβει περισσότερες ευθύνες για τη δική της ασφάλεια.

Η Βρετανία και η Νορβηγία υπέγραψαν τον Δεκέμβριο νέα συμφωνία συνεργασίας για την άμυνα, που προβλέπει κοινή διαχείριση ενός στόλου φρεγατών για «να εντοπίζει τα ρωσικά υποβρύχια» στον Βόρειο Ατλαντικό.

Ο στόλος θα περιπολεί ανάμεσα στη Γροιλανδία, την Ισλανδία και τη Βρετανία, προκειμένου κυρίως να υπερασπίζεται τα υποθαλάσσια ηλεκτρικά καλώδια και τους αγωγούς φυσικού αερίου, που είναι ουσιαστικής σημασίας για την ασφάλεια της Ευρώπης.

Πριν από αυτήν τη συμφωνία, το Όσλο είχε ανακοινώσει την αγορά τουλάχιστον 5 φρεγατών Type 26 από τον βρετανικό όμιλο BAE Systems αξίας 10 δισεκατομμυρίων στερλινών (περίπου 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ).