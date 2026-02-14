Το άλμα της Μαρίας Σάκκαρη στην παγκόσμια κατάταξη μετά τις νίκες στη Ντόχα

Η Μαρία Σάκκαρη μπορεί να έχασε στα ημιτελικά του τουρνουά της Ντόχα από τη Μούχοβα αλλά οι νίκες της στο 1000άρι τουρνουάμε την πορεία έως τα ημιτελικά της προσφέρουν μία σημαντική άνοδο στην παγκόσμια κατάταξη, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να επιστρέψει στις υψηλότερες θέσεις.

Οι 325 βαθμοί που πρόσθεσε στη συγκομιδή της την έφεραν 19 θέσεις ψηλότερα και από τη Δευτέρα (16/2) θα βρίσκεται στο Νο33 του κόσμου με 1.435 βαθμούς΄, αφήνοντας μακριά την 52η θέση. Απέχει πλέον μόλις 37 βαθμούς από την Αμερικανίδα Σοφία Κένιν, η οποία καταλαμβάνει το Νο32 με 1.472 βαθμούς.

Η Μαρία Σάκκαρη με τις εμφανίσεις της στην αρχή του 2026 εμφανίζεται ανανεωμένη και έχει βρει τον παλιό καλό της εαυτό με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει με αισιοδοξία τη χρονιά. Επόμενη συμετοχή στο 1000άρι τουρνουά στο Ντουμπάι, όπου θα αγωνιστεί στο κυρίως ταμπλό και ευελπιστεί σε νέες διακρίσεις.