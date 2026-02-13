LIVE: Σάκκαρη – Μούκοβα

Euroleague

Οι επιλογές του Χίφι για το καλοκαίρι – Τα δεδομένα με το συμβόλαιο του στην Παρί (vids)

O Ναντίρ Χίφι είναι ένας από τους κορυφαίους γκαρντ στην Euroleague, έχει ανανεώσει με την Παρί, όμως στο εξωτερικό κάνουν λόγο για ένα «καυτό» καλοκαίρι – Ποιες είναι οι 2+1 επιλογές που έχει ο 23χρονος και τα δεδομένα με το συμβόλαιο του.