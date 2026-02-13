Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Οργή για τη «φτωχική» δωρεά των 25.000 δολαρίων του δισεκατομμυριούχου Σπίλμπεργκ

Η απώλεια του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, του πρωταγωνιστή του Dawson’s Creek, από καρκίνο στα 48 μόλις του χρόνια, άφησε πίσω της ένα δυσαναπλήρωτο κενό και μια οικογένεια σε δεινή οικονομική θέση.

Η απώλεια του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ στα 48 του χρόνια άφησε πίσω της ένα δυσαναπλήρωτο κενό και μια οικογένεια σε δεινή οικονομική θέση.

Στον έρανο που οργανώθηκε μέσω της πλατφόρμας GoFundMe, αρκετοί ήταν οι επώνυμοι που έσπευσαν να συνεισφέρουν. Ανάμεσα στα ονόματα που ξεχωρίζουν είναι αυτό της Ζόι Σαλντάνα, η οποία δεσμεύτηκε για μια μηνιαία καταβολή 2.500 δολαρίων, προσφέροντας μια σταθερή ανακούφιση στη χήρα του ηθοποιού, Κίμπερλι.

Ο σκηνοθέτης του Wicked, Τζον Μ. Τσου, πρόσφερε το ποσό των 10.000 δολαρίων, ενώ την ίδια συνεισφορά έκαναν ο διάσημος μάνατζερ Γκάι Οσίρι και ο επιχειρηματίας Μάρτιν Μπλένκοου.

Αν και σε πρώτη ανάγνωση το ποσό των 25.000 φαντάζει γενναίο, στην περίπτωση του Σπίλμπεργκ η σύγκριση με την περιουσία του είναι χαοτική

Στη λίστα των δωρητών φιγουράρουν επίσης η παραγωγός Τζούλι Πλεκ με 5.000 δολάρια, η Λιν Λίαρ με μηνιαία δωρεά 5.000 δολαρίων και η Μαρλά Μέιπλς, η οποία μέσω του ιδρύματός της προσέφερε 5.000 δολάρια.

Ακόμα και συνάδελφοί του με μικρότερο οικονομικό εκτόπισμα, όπως ο Ντέρεκ Χαφ, κατέθεσαν τη δική τους συμβολή, ενώ η Κέιτι Χολμς και η Μπίζι Φίλιπς στήριξαν την προσπάθεια με προσωπικές παρεμβάσεις και εισφορές.

Το όνομα που προκάλεσε τις περισσότερες συζητήσεις ήταν αναμφίβολα αυτό του Στίβεν Σπίλμπεργκ. Ο θρυλικός σκηνοθέτης, μαζί με τη σύζυγό του Κέιτ Κάπσοου, δώρισε το ποσό των 25.000 δολαρίων.

Αν και σε πρώτη ανάγνωση το ποσό αυτό φαντάζει γενναίο, στην περίπτωση του Σπίλμπεργκ η σύγκριση με την περιουσία του είναι χαοτική.

Χρήστες στο διαδίκτυο αναπαράγουν την δωρεά του συνοδευόμενη από την περιουσία του διάσημου σκηνοθέτη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Forbes για το 2026, η καθαρή αξία του Σπίλμπεργκ αγγίζει τα 7,1 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ άλλες πηγές, όπως το Celebrity Net Worth, την ανεβάζουν στα 11,5 δισεκατομμύρια.

«Ο Σπίλμπεργκ είναι ο πρώτος σκηνοθέτης που μπήκε στη λίστα των δισεκατομμυριούχων, με ετήσιο εισόδημα που ξεπερνά τα 150 εκατομμύρια δολάρια» σχολιάζει το Χ. «Και ο πιο φτηνός».

Η ισχύς του πηγάζει όχι μόνο από τις ταινίες του, που έχουν αποφέρει πάνω από 10 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, αλλά και από συμφωνίες που του αποφέρουν ποσοστά 2% επί των εισιτηρίων των θεματικών πάρκων της Universal για πάντα.

Η κίνηση του Σπίλμπεργκ να προσφέρει 25.000 δολάρια προκάλεσε ποικίλα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στους κύκλους των θαυμαστών.

Πολλοί επεσήμαναν ότι για έναν άνθρωπο με περιουσία δισεκατομμυρίων, μια τέτοια δωρεά ισοδυναμεί με το ποσό που θα έδινε ένας μέσος εργαζόμενος αν πρόσφερε λίγα λεπτά του ευρώ.

«Ο Σπίλμπεργκ είναι ο πρώτος σκηνοθέτης που μπήκε στη λίστα των δισεκατομμυριούχων, με ετήσιο εισόδημα που ξεπερνά τα 150 εκατομμύρια δολάρια» σχολιάζει το Χ. «Και ο πιο φτηνός»

Η κριτική γίνεται ακόμα πιο έντονη αν αναλογιστεί κανείς τη σχέση του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ με το έργο του Σπίλμπεργκ, καθώς ο χαρακτήρας που τον καθιέρωσε, ο Ντόουσον Λίρι, είχε ως πρότυπο και είδωλο τον μεγάλο σκηνοθέτη.

Παρόλο που ο Σπίλμπεργκ είχε τιμήσει τον ηθοποιό σε εκδηλώσεις στο παρελθόν, η οικονομική του χειρονομία σε μια στιγμή απόλυτης ανάγκης για την οικογένεια χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως «απογοητευτικά συμβολική».

Από την άλλη, οι υποστηρικτές του Σπίλμπεργκ τον υπερασπίζονται γράφοντας πως «θα μπορούσε να μην έχει δώσει τίποτα».

Παράλληλα, το γεγονός ότι ένας πρωταγωνιστής αυτού του βεληνεκούς έφυγε από τη ζωή αφήνοντας την οικογένειά του σε οικονομικό αδιέξοδο αναδεικνύει τις παθογένειες του αμερικανικού συστήματος υγείας, αλλά και τη σκληρή πλευρά της βιομηχανίας του θεάματος.

Tο γεγονός ότι ένας πρωταγωνιστής αυτού του βεληνεκούς έφυγε από τη ζωή αφήνοντας την οικογένειά του σε οικονομικό αδιέξοδο αναδεικνύει τις παθογένειες του αμερικανικού συστήματος υγείας

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, παλεύοντας με τον καρκίνο του παχέος εντέρου, είχε αναγκαστεί να πουλήσει προσωπικά αντικείμενα από την καριέρα του, όπως memorabilia από την ταινία Varsity Blues, προκειμένου να χρηματοδοτήσει τη θεραπεία του.

Η σύζυγός του, Κίμπερλι, παραδέχτηκε ότι τα ιατρικά έξοδα εξάντλησαν κάθε αποθεματικό, αφήνοντας την ίδια και τα έξι παιδιά τους σε μια αβέβαιη κατάσταση.

Η ανταπόκριση του κόσμου, που οδήγησε τον έρανο πάνω από τα 2 εκατομμύρια δολάρια, φαίνεται πως ήταν αυτή που τελικά έδωσε τη λύση, καλύπτοντας το κενό που άφησαν οι κατά τα άλλα «μεγάλες» δωρεές των δισεκατομμυριούχων φίλων του.