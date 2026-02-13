magazin
Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026
Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Οργή για τη «φτωχική» δωρεά των 25.000 δολαρίων του δισεκατομμυριούχου Σπίλμπεργκ
Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Οργή για τη «φτωχική» δωρεά των 25.000 δολαρίων του δισεκατομμυριούχου Σπίλμπεργκ

Η δωρεά των 25.000 δολαρίων από τον Σπίλμπεργκ στον διαδικτυακό έρανο της οικογένειας του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ αντιστοιχεί σε ένα απειροελάχιστο κλάσμα των ετήσιων εσόδων του σχολιάζουν οι χρήστες των social media

Η απώλεια του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, του πρωταγωνιστή του Dawson’s Creek, από καρκίνο στα 48 μόλις του χρόνια, άφησε πίσω της ένα δυσαναπλήρωτο κενό και μια οικογένεια σε δεινή οικονομική θέση.

Η απώλεια του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ στα 48 του χρόνια άφησε πίσω της ένα δυσαναπλήρωτο κενό και μια οικογένεια σε δεινή οικονομική θέση.

Στον έρανο που οργανώθηκε μέσω της πλατφόρμας GoFundMe, αρκετοί ήταν οι επώνυμοι που έσπευσαν να συνεισφέρουν. Ανάμεσα στα ονόματα που ξεχωρίζουν είναι αυτό της Ζόι Σαλντάνα, η οποία δεσμεύτηκε για μια μηνιαία καταβολή 2.500 δολαρίων, προσφέροντας μια σταθερή ανακούφιση στη χήρα του ηθοποιού, Κίμπερλι.

Ο σκηνοθέτης του Wicked, Τζον Μ. Τσου, πρόσφερε το ποσό των 10.000 δολαρίων, ενώ την ίδια συνεισφορά έκαναν ο διάσημος μάνατζερ Γκάι Οσίρι και ο επιχειρηματίας Μάρτιν Μπλένκοου.

Αν και σε πρώτη ανάγνωση το ποσό των 25.000 φαντάζει γενναίο, στην περίπτωση του Σπίλμπεργκ η σύγκριση με την περιουσία του είναι χαοτική

Στη λίστα των δωρητών φιγουράρουν επίσης η παραγωγός Τζούλι Πλεκ με 5.000 δολάρια, η Λιν Λίαρ με μηνιαία δωρεά 5.000 δολαρίων και η Μαρλά Μέιπλς, η οποία μέσω του ιδρύματός της προσέφερε 5.000 δολάρια.

Ακόμα και συνάδελφοί του με μικρότερο οικονομικό εκτόπισμα, όπως ο Ντέρεκ Χαφ, κατέθεσαν τη δική τους συμβολή, ενώ η Κέιτι Χολμς και η Μπίζι Φίλιπς στήριξαν την προσπάθεια με προσωπικές παρεμβάσεις και εισφορές.

Το όνομα που προκάλεσε τις περισσότερες συζητήσεις ήταν αναμφίβολα αυτό του Στίβεν Σπίλμπεργκ. Ο θρυλικός σκηνοθέτης, μαζί με τη σύζυγό του Κέιτ Κάπσοου, δώρισε το ποσό των 25.000 δολαρίων.

Αν και σε πρώτη ανάγνωση το ποσό αυτό φαντάζει γενναίο, στην περίπτωση του Σπίλμπεργκ η σύγκριση με την περιουσία του είναι χαοτική.

Χρήστες στο διαδίκτυο αναπαράγουν την δωρεά του συνοδευόμενη από την περιουσία του διάσημου σκηνοθέτη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Forbes για το 2026, η καθαρή αξία του Σπίλμπεργκ αγγίζει τα 7,1 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ άλλες πηγές, όπως το Celebrity Net Worth, την ανεβάζουν στα 11,5 δισεκατομμύρια.

«Ο Σπίλμπεργκ είναι ο πρώτος σκηνοθέτης που μπήκε στη λίστα των δισεκατομμυριούχων, με ετήσιο εισόδημα που ξεπερνά τα 150 εκατομμύρια δολάρια» σχολιάζει το Χ. «Και ο πιο φτηνός».

Η ισχύς του πηγάζει όχι μόνο από τις ταινίες του, που έχουν αποφέρει πάνω από 10 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, αλλά και από συμφωνίες που του αποφέρουν ποσοστά 2% επί των εισιτηρίων των θεματικών πάρκων της Universal για πάντα.

Η κίνηση του Σπίλμπεργκ να προσφέρει 25.000 δολάρια προκάλεσε ποικίλα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στους κύκλους των θαυμαστών.

Πολλοί επεσήμαναν ότι για έναν άνθρωπο με περιουσία δισεκατομμυρίων, μια τέτοια δωρεά ισοδυναμεί με το ποσό που θα έδινε ένας μέσος εργαζόμενος αν πρόσφερε λίγα λεπτά του ευρώ.

«Ο Σπίλμπεργκ είναι ο πρώτος σκηνοθέτης που μπήκε στη λίστα των δισεκατομμυριούχων, με ετήσιο εισόδημα που ξεπερνά τα 150 εκατομμύρια δολάρια» σχολιάζει το Χ. «Και ο πιο φτηνός»

Η κριτική γίνεται ακόμα πιο έντονη αν αναλογιστεί κανείς τη σχέση του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ με το έργο του Σπίλμπεργκ, καθώς ο χαρακτήρας που τον καθιέρωσε, ο Ντόουσον Λίρι, είχε ως πρότυπο και είδωλο τον μεγάλο σκηνοθέτη.

Παρόλο που ο Σπίλμπεργκ είχε τιμήσει τον ηθοποιό σε εκδηλώσεις στο παρελθόν, η οικονομική του χειρονομία σε μια στιγμή απόλυτης ανάγκης για την οικογένεια χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως «απογοητευτικά συμβολική».

Από την άλλη, οι υποστηρικτές του Σπίλμπεργκ τον υπερασπίζονται γράφοντας πως «θα μπορούσε να μην έχει δώσει τίποτα».

Παράλληλα, το γεγονός ότι ένας πρωταγωνιστής αυτού του βεληνεκούς έφυγε από τη ζωή αφήνοντας την οικογένειά του σε οικονομικό αδιέξοδο αναδεικνύει τις παθογένειες του αμερικανικού συστήματος υγείας, αλλά και τη σκληρή πλευρά της βιομηχανίας του θεάματος.

Tο γεγονός ότι ένας πρωταγωνιστής αυτού του βεληνεκούς έφυγε από τη ζωή αφήνοντας την οικογένειά του σε οικονομικό αδιέξοδο αναδεικνύει τις παθογένειες του αμερικανικού συστήματος υγείας

YouTube thumbnail

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, παλεύοντας με τον καρκίνο του παχέος εντέρου, είχε αναγκαστεί να πουλήσει προσωπικά αντικείμενα από την καριέρα του, όπως memorabilia από την ταινία Varsity Blues, προκειμένου να χρηματοδοτήσει τη θεραπεία του.

Η σύζυγός του, Κίμπερλι, παραδέχτηκε ότι τα ιατρικά έξοδα εξάντλησαν κάθε αποθεματικό, αφήνοντας την ίδια και τα έξι παιδιά τους σε μια αβέβαιη κατάσταση.

Η ανταπόκριση του κόσμου, που οδήγησε τον έρανο πάνω από τα 2 εκατομμύρια δολάρια, φαίνεται πως ήταν αυτή που τελικά έδωσε τη λύση, καλύπτοντας το κενό που άφησαν οι κατά τα άλλα «μεγάλες» δωρεές των δισεκατομμυριούχων φίλων του.

Αθώος, ευγενικός, γεμάτος φως: Η πρώτη σύζυγος του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ «έσπασε» τη σιωπή της για τον θάνατό του
Θλίψη 13.02.26

Αθώος, ευγενικός, γεμάτος φως: Η πρώτη σύζυγος του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ «έσπασε» τη σιωπή της για τον θάνατό του

Προτού γνωρίσει, παντρευτεί και αποκτήσει έξι παιδιά με την Κίμπερλι, ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ ήταν παντρεμένος για 7 χρόνια με την ηθοποιό Χέδερ ΜακΚομπ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Eurovision 2026: Απόψε ο Β’ Ημιτελικός – Ποιοι είναι οι 14 υποψήφιοι για την ελληνική συμμετοχή
Fizz 13.02.26

Eurovision 2026: Απόψε ο Β’ Ημιτελικός - Ποιοι είναι οι 14 υποψήφιοι για την ελληνική συμμετοχή

Στον Β’ Ημιτελικό, για την επιλογή του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision, διαγωνίζονται 14 υποψήφιοι ερμηνευτές, διεκδικώντας την πρόκρισή τους στον Τελικό αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού.

Σύνταξη
Βιμ Βέντερς: «Οι ταινίες μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο, αλλά όχι με πολιτικό τρόπο»
Berlinale 13.02.26

Βιμ Βέντερς: «Οι ταινίες μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο, αλλά όχι με πολιτικό τρόπο»

Σε συνέντευξη Τύπου για την έναρξη της 76ης έκδοσης του φεστιβάλ κινηματογράφου του Βερολίνου, ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, Βιμ Βέντερς, δήλωσε ότι «ο κινηματογράφος έχει απίστευτη δύναμη», αλλά μικρή επιρροή στους πολιτικούς υπεύθυνους λήψης αποφάσεων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Μάργκαρετ Κουάλεϊ φοβόταν ότι «οι γυναίκες στη βιομηχανία θα με μισούσαν και οι άντρες θα μου έκαναν κακό»
Αισθησιασμός 12.02.26

Η Μάργκαρετ Κουάλεϊ φοβόταν ότι «οι γυναίκες στη βιομηχανία θα με μισούσαν και οι άντρες θα μου έκαναν κακό»

Η Μάργκαρετ Κουάλεϊ, η οποία πραγματοποίησε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο πριν καν κλείσει τα 20 της χρόνια, μίλησε για το άγχος που βίωνε στα πρώτα της βήματα στον χώρο του θεάματος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κιμ Καρντάσιαν – Λιούις Χάμιλτον: Αβάσταχτο το νέο ειδύλλιο για τον Κάνιε Γουέστ
Fizz 12.02.26

Κιμ Καρντάσιαν – Λιούις Χάμιλτον: Αβάσταχτο το νέο ειδύλλιο για τον Κάνιε Γουέστ

Η σχέση της Κιμ Καρντάσιαν με τον Λιούις Χάμιλτον έχει φέρει νέα δεδομένα στη ζωή της, αλλά και αμηχανία στον πρώην σύζυγό της, Κάνιε Γουέστ, καθώς ο Βρετανός οδηγός υπήρξε για χρόνια μέλος του ίδιου στενού κύκλου

Σύνταξη
Μπεν Στίλερ εναντίον Ρεπουμπλικανών για χάρη του Bad Bunny – «Έχει μεγάλη καρδιά»
Ορίστε; 12.02.26

Μπεν Στίλερ εναντίον Ρεπουμπλικανών για χάρη του Bad Bunny – «Έχει μεγάλη καρδιά»

Ο Μπεν Στίλερ ήταν ένας από τους χολιγουντιανούς αστέρες που υποστήριξε δημοσίως τον Bad Bunny, αφού ο Ράντι Φάιν, μέλος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ζήτησε νομικές κυρώσεις για την εμφάνιση του μουσικού στο Super Bowl.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Ζέιν Μαλίκ δεν ξέρει αν ερωτεύτηκε πραγματικά την Τζίτζι Χαντίντ: «Ίσως ήταν απλά πόθος»
Ελευθερία; 12.02.26

Ο Ζέιν Μαλίκ δεν ξέρει αν ερωτεύτηκε πραγματικά την Τζίτζι Χαντίντ: «Ίσως ήταν απλά πόθος»

Σε ένα επεισόδιο του podcast «Call Her Daddy», ο Ζέιν Μαλίκ εξήγησε ότι, καθώς η αντίληψή του για τον έρωτα έχει αλλάξει, δεν είναι σίγουρος αν ερωτεύτηκε πραγματικά το μοντέλο.

Σύνταξη
Έχοντας μαζί τους φίλους του, στιγμές γεμάτες αγάπη: Οι τελευταίες ημέρες του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ
Συγκίνηση 12.02.26

Έχοντας μαζί τους φίλους του, στιγμές γεμάτες αγάπη: Οι τελευταίες ημέρες του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ

Το βράδυ της Τετάρτης, ο γνωστός ηθοποιός Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 48 ετών, καθώς έχασε τη μάχη με τον καρκίνο που έδινε τα τελευταία δυόμιση χρόνια.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Θα πω την ιστορία με τους δικούς μου όρους – Ο Μάικλ Ντάγκλας ετοιμάζει μια «σαρωτική» αυτοβιογραφία
Όλα στο φως 12.02.26

Θα πω την ιστορία με τους δικούς μου όρους – Ο Μάικλ Ντάγκλας ετοιμάζει μια «σαρωτική» αυτοβιογραφία

Ο σταρ του Χόλιγουντ Μάικλ Ντάγκλας, πήρε την απόφαση να κυκλοφορήσει ένα αυτοβιογραφικό βιβλίο, ρίχνοντας φως σε διάφορες άγνωστες πλευρές της ζωής του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος – Οι φωτογραφίες του Τζιμ Κέρτις για τα 57α γενέθλια της Τζένιφερ Άνιστον δηλώνουν συναίσθημα
❤️ 12.02.26

Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος - Οι φωτογραφίες του Τζιμ Κέρτις για τα 57α γενέθλια της Τζένιφερ Άνιστον δηλώνουν συναίσθημα

Το ζευγάρι έκανε δημόσια τη σχέση του όταν η Τζένιφερ Άνιστον μοιράστηκε μια ανάρτηση στο Instagram για τα γενέθλια του Κέρτις τον Νοέμβριο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Απαράδεκτη συμπεριφορά»: Ο Άντριου αποκάλυπτε στον Έπσταϊν εμπιστευτικές πληροφορίες Βρετανών αξιωματούχων;
BBC 12.02.26

«Απαράδεκτη συμπεριφορά»: Ο Άντριου αποκάλυπτε στον Έπσταϊν εμπιστευτικές πληροφορίες Βρετανών αξιωματούχων;

Σύμφωνα με το BBC, έγγραφο που είχε ετοιμαστεί για τον Άντριου ως εμπορικό απεσταλμένο και αφορούσε επενδύσεις σε χρυσό και ουράνιο στη Χελμάντ του Αφγανιστάν φέρεται να διαβιβάστηκε στον Τζέφρι Έπσταϊν, προκαλώντας πολιτικές και νομικές αντιδράσεις

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση αποκατάστασης του έφιππου ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη
Σημείο αναφοράς 13.02.26

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση αποκατάστασης του έφιππου ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη

Τελείωσε η πρώτη και ιδιαίτερα κρίσιμη φάση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης του έφιππου ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Πλατεία Άρεως στην Τρίπολη.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Συμπλήρωσαν κάρτες Τεττέη και Καλάμπρια – Σε ποια παιχνίδια δεν θα είναι διαθέσιμοι
Ποδόσφαιρο 13.02.26

Συμπλήρωσαν κάρτες Τεττέη και Καλάμπρια - Σε ποια παιχνίδια δεν θα είναι διαθέσιμοι

Ανδρέας Τεττέη και Ντάβιντε Καλάμπρια συμπλήρωσαν τρεις κίτρινες κάρτες και θα πρέπει να λείψουν σε ένα από τα τέσσερα επόμενα ματς της Superleague που θα δώσει ο Παναθηναϊκός.

Σύνταξη
Συνάντηση Σαμαρά με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την ερχόμενη εβδομάδα
Στο Προεδρικό 13.02.26

Συνάντηση Σαμαρά με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την ερχόμενη εβδομάδα

Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο των επαφών του Προέδρου της Δημοκρατίας με πρώην πρωθυπουργούς. Είχαν προηγηθεί οι συναντήσεις με τους Γιώργο Παπανδρέου, Λουκά Παπαδήμο, Κώστα Καραμανλή και Αλέξη Τσίπρα

Σύνταξη
Ερανική Επιτροπή για την ανέγερση Μνημείου Ευεργετών και Δασκάλων του Γένους στα Ιωάννινα
Αναγνώριση 13.02.26

Ερανική Επιτροπή για την ανέγερση Μνημείου Ευεργετών και Δασκάλων του Γένους στα Ιωάννινα

Η σύσταση της Επιτροπής φιλοδοξεί να τιμήσει την καθοριστική συμβολή των ευεργετών και των δασκάλων του Γένους στη διαμόρφωση της ιστορικής, πνευματικής και εκπαιδευτικής ταυτότητας των Ιωαννίνων.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Ανεμοστρόβιλοι, κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων σε Δυτική Ελλάδα και Κρήτη
Απελπισία 13.02.26

Σαρώνει η κακοκαιρία - Ανεμοστρόβιλοι, κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων σε Δυτική Ελλάδα και Κρήτη

«Αν ο ανεμοστρόβιλος περνούσε μέσα από το χωριό, θα είχαμε θύματα», δήλωσε ο πρόεδρος της κοινότητας Μπόρσι στην Ηλεία, που επλήγη από την κακοκαιρία - Προληπτικές εκκενώσεις κατοικιών

Σύνταξη
Ξαναθυμήθηκε το σύνθημα «νομιμότητα παντού» ο Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

Ξαναθυμήθηκε το σύνθημα «νομιμότητα παντού» ο Μητσοτάκης

Πανηγυρίζοντας για επιτυχίες της ΑΑΔΕ στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν διστάζει να πει ότι το σύνθημα είναι «Νομιμότητα Παντού». Διαρκής δέσμευση, λέει ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης... των υποκλοπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ, της «υπόθεσης Παναγόπουλου»

Σύνταξη
Σοκ για τη Λίντσεϊ Βον: Κινδυνεύει ακόμη και με ακρωτηριασμό η θρυλική σκιέρ (pics)
Άλλα Αθλήματα 13.02.26

Σοκ για τη Λίντσεϊ Βον: Κινδυνεύει ακόμη και με ακρωτηριασμό η θρυλική σκιέρ (pics)

Σοκ προκαλεί η είδηση του απόηχου του σοβαρού τραυματισμού της Λίντσεϊ Βον κατά τη διάρκεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, με τους ειδικούς να τονίζουν ότι η θρυλική Αμερικανίδα σκιέρ, μετά από τρία χειρουργεία ήδη, κινδυνεύει ακόμη και με ακρωτηριασμό.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Καμία ανοχή στη μετατροπή της Βουλής σε πλυντήριο των σκανδάλων Μητσοτάκη
Βουλή 13.02.26

Χαρίτσης: Καμία ανοχή στη μετατροπή της Βουλής σε πλυντήριο των σκανδάλων Μητσοτάκη

«Πυραμίδα διαφθοράς που στην κορυφή της έχει το Μέγαρο Μαξίμου» - τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης. Όσον αφορά τη κινητοποίηση των αγροτών ανέφερε πως «σήμερα θα είμαστε στο Σύνταγμα με τους αγρότες»

Σύνταξη
Ο Δήμαρχος Πειραιά στην ετήσια εκδήλωση του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς
Κοινωνικοί εταίροι 13.02.26

Ο Δήμαρχος Πειραιά στην ετήσια εκδήλωση του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς

Ο κ. Μώραλης, ευχήθηκε χρόνια πολλά και δημιουργικά στους εμπόρους της πόλης, τονίζοντας ότι η συνεργασία της Δημοτικής Αρχής με τον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιώς είναι άριστη.

Σύνταξη
Ακόμα ένα χτύπημα για το Λούβρο: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα απάτης με εισιτήρια – Στα 10 εκατ. ευρώ υπολογίζεται η ζημιά
Culture Live 13.02.26

Ακόμα ένα χτύπημα για το Λούβρο: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα απάτης με εισιτήρια – Στα 10 εκατ. ευρώ υπολογίζεται η ζημιά

Αστυνομική επιχείρηση αποκάλυψε οργανωμένο κύκλωμα στο Λούβρο, οδηγώντας στη σύλληψη εννέα ατόμων, ανάμεσά τους υπάλληλοι του μουσείου και ξεναγοί

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βουλή: Κρεσέντο Λαζαρίδη κατά ΠΑΣΟΚ – Θυμήθηκε τον Τσοχατζόπουλο για να αποφύγει τις νέες αποκαλύψεις
Στη Βουλή 13.02.26

Κρεσέντο Λαζαρίδη κατά ΠΑΣΟΚ: Θυμήθηκε τον Τζοχατζόπουλο για να αποφύγει τις νέες αποκαλύψεις - Ένταση με Μάντζο

Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή με τον Μακάριο Λαζαρίδη της ΝΔ να εξαπολύει επίθεση στο ΠΑΣΟΚ ανασύροντας σκάνδαλα της δεκαετίας του 1990 την ώρα που πληθαίνουν τα ερωτήματα για τις νέες αποκαλύψεις με τα κέντρα κατάρτισης ανέργων

Σύνταξη
Την επέκταση του προαστιακού σιδηροδρόμου στη Βοιωτία θέλει ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας
Μετακινήσεις 13.02.26

Την επέκταση του προαστιακού σιδηροδρόμου στη Βοιωτία θέλει ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Σιδηρόδρομος, ΚΤΕΛ και υδατοδρόμια τέθηκαν ως ζητήματα στη συνάντηση του περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανού με τον Αν. Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Σύνταξη
Οι επιλογές του Χίφι για το καλοκαίρι – Τα δεδομένα με το συμβόλαιο του στην Παρί (vids)
Euroleague 13.02.26

Οι επιλογές του Χίφι για το καλοκαίρι – Τα δεδομένα με το συμβόλαιο του στην Παρί (vids)

O Ναντίρ Χίφι είναι ένας από τους κορυφαίους γκαρντ στην Euroleague, έχει ανανεώσει με την Παρί, όμως στο εξωτερικό κάνουν λόγο για ένα «καυτό» καλοκαίρι – Ποιες είναι οι 2+1 επιλογές που έχει ο 23χρονος και τα δεδομένα με το συμβόλαιο του.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Τα νέα φάρμακα αδυνατίσματος φέρνουν αποτελέσματα αλλά και αναπάντητα ερωτήματα
Κενό δεδομένων 13.02.26

Τα νέα φάρμακα αδυνατίσματος φέρνουν αποτελέσματα αλλά και αναπάντητα ερωτήματα

Στις περισσότερες μελέτες για τα φάρμακα αδυνατίσματος υπάρχει μεγάλη εμπλοκή των εταιρειών που τα παρασκευάζουν, χωρίς επαρκή στοιχεία για τη μακροπρόθεσμη επίδραση και τις παρενέργειές τους.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Σκληρή απάντηση Τσίπρα στον Γιάννη Στουρνάρα – «Μια τρίτη θητεία αξίζει κάθε κόπο…»
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

Σκληρή απάντηση Τσίπρα στον Γιάννη Στουρνάρα – «Μια τρίτη θητεία αξίζει κάθε κόπο…»

Με πρωτόγνωρα δηκτική γλώσσα απαντά ο Αλέξης Τσίπρας στα όσα ανέφερε ο Γιάννης Στουρνάρας στην «Ομάδα Αλήθειας» προσχωρώντας, όπως λέει ο Τσίπρας, στο «κύκλωμα της προπαγανδιστικής αθλιότητας». Ασκώντας φαρμακερή κριτική στη στάση που κράτησε κατά τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ο Τσίπρας καταλήγει με την ευχή ο Μητσοτάκης να ανταμείψει τον κ. Στουρνάρα για τις υπηρεσίες του.

Σύνταξη
