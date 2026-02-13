Αθώος, ευγενικός, γεμάτος φως: Η πρώτη σύζυγος του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ «έσπασε» τη σιωπή της για τον θάνατό του
Προτού γνωρίσει, παντρευτεί και αποκτήσει έξι παιδιά με την Κίμπερλι, ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ ήταν παντρεμένος για 7 χρόνια με την ηθοποιό Χέδερ ΜακΚομπ.
Θλίψη σκόρπισε το βράδυ της Τετάρτης η είδηση του θανάτου του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ. Ο αγαπημένος ηθοποιός έδινε μάχη με τον καρκίνο τα τελευταία χρόνια – μια μάχη που έχασε σε ηλικία 48 ετών.
Τα τελευταία 24ωρα εκατοντάδες φίλοι και θαυμαστές του έχουν κατακλύσει τα social media με μηνύματα αγάπης, αλλά και συμπαράστασης στη Κίμπερλι και τα έξι τους παιδιά. Ανάμεσα σε αυτούς και η πρώτη σύζυγος του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, η Χέδερ ΜακΚομπ.
Η 48χρονη ηθοποιός πόσταρε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μια ασπρόμαυρη φωτογραφία της με τον Τζέιμς από τα χρόνια που ήταν μαζί, εκφράζοντας τη θλίψη της για την απώλειά του, αλλά και την αγάπη της για την οικογένειά του.
«Είμαι συντετριμμένη για τον χαμό του αγαπημένου μας Τζέιμς, αλλά και για την καταπληκτική σύζυγό του Κίμπερλι και την πανέμορφη οικογένειά του» έγραψε η ΜακΚομπ και συμπλήρωσε:
«Αυτή η φωτογραφία είναι από τα 21α γενέθλιά μου. Τότε που ούτε καν το Dawsons Creek δεν είχε βγει στον αέρα. Έτσι θα τον θυμάμαι πάντα τον Τζέιμς – αθώο, ευγενικό και με καθαρή καρδιά» συνέχισε.
«Τι διαδρομή μοιραστήκαμε όλα αυτά τα χρόνια. Κάθομαι εδώ με βαθιά ευγνωμοσύνη για τη ξεχωριστή σύνδεση, τη φιλία και την αγάπη που μοιραστήκαμε ο Τζέιμς κι εγώ και που άντεξε επί δεκαετίες. Θα κρατήσω σαν θησαυρό τα τελευταία τρυφερά λόγια που ανταλλάξαμε» τόνισε.
Η ΜακΚομπ αναφέρθηκε στον χαρακτήρα του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, την αγάπη του για τα παιδιά του, αλλά και στη σχέση του με την Κίμπερλι, αποκαλώντας τους «αδερφές ψυχές».
Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ και η Χέδερ ΜακΚομπ γνωρίζονταν από τα τέλη της δεκαετίας του ’90. Παντρεύτηκαν το 2003 και πήραν διαζύγιο επτά χρόνια αργότερα.
