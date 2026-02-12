Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Πέθανε ο 48χρονος πρωταγωνιστής της δημοφιλούς σειράς «Dawson’s Creek»

Την τελευταία του πνοή άφησε το πρωί της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου ο ηθοποιός Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, σε ηλικία 48 χρόνων.

Η δυσάρεστη είδηση ανακοινώθηκε μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο Instagram. Ο πρωταγωνιστής της σειράς «Dawson’s Creek» έδινε μάχη με καρκίνο του παχέος εντέρου σταδίου 3 από τον Αύγουστο του 2023.

Η ανακοίνωση για τον θάνατο του

«Ο αγαπημένος μας Τζέιμς Ντέιβιντ Βαν Ντερ Μπικ έφυγε ήρεμα από τη ζωή σήμερα το πρωί», αναφέρεται στην ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη στον λογαριασμό του ηθοποιού στο Instagram.

Στην ίδια δήλωση επισημαίνεται ότι «Αντιμετώπισε τις τελευταίες του ημέρες με θάρρος, πίστη και αξιοπρέπεια. Υπάρχουν πολλά να μοιραστούμε σχετικά με τις επιθυμίες του, την αγάπη του για την ανθρωπότητα και την ιερότητα του χρόνου. Εκείνες οι ημέρες θα έρθουν.

Προς το παρόν ζητούμε ήρεμη ιδιωτικότητα, καθώς θρηνούμε τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, γιο, αδελφό και φίλο».

Η μάχη με τον καρκίνο – Τι έλεγε ο ίδιος

Ο ηθοποιός και πατέρας έξι παιδιών πάλευε διακριτικά με καρκίνο του παχέος εντέρου σταδίου 3 από τον Αύγουστο του 2023.

Τον Νοέμβριο του 2024, ωστόσο, αποκάλυψε τη διάγνωσή του στο περιοδικό People, εξηγώντας ότι αναγκάστηκε να μιλήσει δημόσια όταν έμαθε πως «ένα ταμπλόιντ επρόκειτο να δημοσιεύσει την είδηση».

«Αντιμετωπίζω αυτό το ζήτημα ιδιωτικά μέχρι τώρα, λαμβάνοντας θεραπεία και εστιάζοντας στη συνολική μου υγεία περισσότερο από ποτέ», είχε δηλώσει τότε στο περιοδικό. «Βρίσκομαι σε καλό σημείο και αισθάνομαι δυνατός. Ήταν μια πραγματική δοκιμασία και θα σας πω περισσότερα όταν θα είμαι έτοιμος».

Η καλλιτεχνική διαδρομή του

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ έγινε γνωστός στα τέλη της δεκαετίας του 1990 ενσαρκώνοντας τον ομώνυμο χαρακτήρα, Ντόσον Λίρι, στη σειρά «Dawson’s Creek», δίπλα στους Κέιτι Χολμς, Τζόσουα Τζάκσον, Μισέλ Γουίλιαμς και Μπάσι Φίλιπς, μεταξύ άλλων. Υποδύθηκε τον χαρακτήρα για έξι σεζόν.

Στη συνέχεια πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως «Varsity Blues» και «The Rules of Attraction», ενώ κατά τη διάρκεια της καριέρας του συμμετείχε σε περισσότερα από 60 κινηματογραφικά και τηλεοπτικά πρότζεκτ.