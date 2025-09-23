magazin
Συγκινητικό reunion στο Dawson’s Creek: Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ επιστρέφει ένα χρόνο μετά τη διάγνωσή του με καρκίνο
Go Fun 23 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:20

Συγκινητικό reunion στο Dawson’s Creek: Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ επιστρέφει ένα χρόνο μετά τη διάγνωσή του με καρκίνο

Μήνυμα ελπίδας και αλληλεγγύης στην απρόσμενη επανεμφάνιση του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ μετά τη διάγνωση του με καρκίνο για καλό σκοπό

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Οι «συγνώμες» που ποτέ δεν άκουσες: Πώς τις συγχωρείς;

Οι «συγνώμες» που ποτέ δεν άκουσες: Πώς τις συγχωρείς;

Spotlight

Ένα συγκινητικό μήνυμα από τον Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ ήταν η απροσδόκητη κορύφωση στο πολυαναμενόμενο reunion του καστ της εμβληματικής σειράς Dawson’s Creek.

Παρότι η πρόσφατη διάγνωση του με καρκίνο ανάγκασε τον Βαν Ντερ Μπικ να απουσιάζει, ο 48χρονος ηθοποιός, που δίνει τη δική του μάχη, βρήκε τον τρόπο να είναι κοντά στους συναδέλφους και τους θαυμαστές του.

Η αγάπη και η αλληλεγγύη πρωταγωνίστησαν στην επανένωση της τηλεοπτικής παρέας από το Dawson’s Creek, η οποία διοργανώθηκε για να στηρίξει τον πρωταγωνιστή της, Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, στη μάχη του με την ασθένεια αλλά και άλλους καρκινοπαθείς.

Μια αναπάντεχη εξέλιξη, ωστόσο, σφράγισε τη βραδιά: ο ίδιος ο ηθοποιός, αν και άρρωστος, κατάφερε να είναι παρών με έναν ιδιαίτερο τρόπο, στέλνοντας ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

Το βράδυ της 22ας Σεπτεμβρίου, το θέατρο Ρίτσαρντ Ρότζερς της Νέας Υόρκης γέμισε με νοσταλγία και συγκίνηση, καθώς το καστ της σειράς Dawson’s Creek συναντήθηκε ξανά για να διαβάσει το πρώτο επεισόδιο.

Η εκδήλωση είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα, με τα έσοδα να διατίθενται στην οργάνωση F Cancer και στην υποστήριξη του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, του πρωταγωνιστή της σειράς, ο οποίος παλεύει με τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Παρά την πρόσφατη ανακοίνωσή του ότι αναγκάστηκε να ακυρώσει την παρουσία του λόγω γαστρεντερίτιδας, ο 48χρονος ηθοποιός έκανε μια απρόσμενη εμφάνιση μέσω ενός βιντεοσκοπημένου μηνύματος που προβλήθηκε στη σκηνή μιλώντας με ευγνωμοσύνη για τους θαυμαστές και συναδέλφους του για την ανεκτίμητη στήριξή τους.

«Ανυπομονούσα γι’ αυτή τη βραδιά εδώ και μήνες, από τότε που ο άγγελός μου, η Μισέλ Γουίλιαμς, είπε ότι θα το οργανώσει», δήλωσε ο Βαν Ντερ Μπικ, εμφανώς συγκινημένος. «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν είμαι εκεί. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν θα δω τους συναδέλφους μου, το υπέροχο καστ μου, από κοντά».

Ο ηθοποιός, γνωστός για την ερμηνεία του ως Ντόσον Λίρι, χαιρέτισε τους παρευρισκόμενους και, με μια δόση χιούμορ, ανακοίνωσε τον αντικαταστάτη του στον πρωταγωνιστικό ρόλο: τον Λιν-Μανουέλ Μιράντα, τον οποίο τα παιδιά του θεωρούν «αναβάθμιση».

Στη διάρκεια της βραδιάς, η σύζυγος του ηθοποιού, Κίμπερλι, και τα παιδιά τους ανέβηκαν στη σκηνή για να τραγουδήσουν μαζί με το υπόλοιπο καστ το χαρακτηριστικό τραγούδι της σειράς I Don’t Want To Wait της Πόλα Κόουλ. Η παρουσία της οικογένειας, σε συνδυασμό με το μήνυμα του Βαν Ντερ Μπικ, έστειλε ένα δυνατό μήνυμα ελπίδας και αλληλεγγύης.

Ο Βαν Ντερ Μπικ έχει υπάρξει εξαιρετικά ειλικρινής σχετικά με τη μάχη του με την ασθένεια από τότε που δημοσιοποίησε τη διάγνωσή του, τον Νοέμβριο του 2024.

Ο ηθοποιός είχε δηλώσει τότε στο περιοδικό «People» ότι, παρότι η διάγνωση ήταν σοκαριστική, αντιμετωπίζει την πρόκληση με αισιοδοξία. «Τα θαύματα συμβαίνουν και συμβαίνουν συνεχώς», είχε πει. «Στην αρχή είναι τρομακτικό, είναι συντριπτικό. Να είστε ευγενικοί με τον εαυτό σας. Θα τα καταφέρετε».

Η σειρά Dawson’s Creek, η οποία προβλήθηκε από το 1998 έως το 2003, υπήρξε σημείο αναφοράς για μια ολόκληρη γενιά, θίγοντας σημαντικά θέματα της εφηβείας. Η φιλανθρωπική επανένωση απέδειξε ότι η σύνδεση του καστ, αλλά και η αγάπη των θαυμαστών, παραμένουν το ίδιο δυνατές, δεκαετίες μετά το τέλος της.

Τράπεζες
Μεγάλου: Η υπέρβαση των στόχων το 2025 επιτρέπει τη διανομή προμερίσματος

Μεγάλου: Η υπέρβαση των στόχων το 2025 επιτρέπει τη διανομή προμερίσματος

Vita.gr
Διατροφή: Η σωστή σειρά για σταθερό σάκχαρο

Διατροφή: Η σωστή σειρά για σταθερό σάκχαρο

Πολιτική
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Προσηλωμένοι Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης στο έργο

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Προσηλωμένοι Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης στο έργο

inWellness
inTown
«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
Stream magazin
«Μα δεν μπορώ να τραγουδήσω»: Όταν η Νταϊάνα παραλίγο να πρωταγωνιστήσει σε ταινία δίπλα στον Κέβιν Κόστνερ
Μια ανάσα 23.09.25

«Μα δεν μπορώ να τραγουδήσω»: Όταν η Νταϊάνα παραλίγο να πρωταγωνιστήσει σε ταινία δίπλα στον Κέβιν Κόστνερ

Λίγους μήνες μετά την εμπορική επιτυχία του φιλμ The Bodyguard, ο Κέβιν Κόστνερ ονειρευόταν το sequel της ταινίας με ηρωίδα του την ίδια την πριγκίπισσα Νταϊάνα. Και παραλίγο να τα καταφέρει.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Μάιλι Σάιρους συνομιλεί με την Πάμελα Άντερσον για την καριέρα της – «Θα είσαι πάντα δημιουργική»
«Σοβαρή δέσμευση» 23.09.25

Η Μάιλι Σάιρους συνομιλεί με την Πάμελα Άντερσον για την καριέρα της – «Θα είσαι πάντα δημιουργική»

Η Μάιλι Σάιρους, η οποία απασχολεί τα φώτα της δημοσιότητας από όταν ήταν παιδί, μίλησε για την καριέρα της σε μια συζήτηση με την Πάμελα Άντερσον.

Σύνταξη
Σάρα Φέργκιουσον: Αντιδράσεις και καθαίρεση από τις σχέσεις της με τον Τζέφρι Έπσταϊν – «Σπουδαίος φίλος»
Δηλητήριο 22.09.25

Σάρα Φέργκιουσον: Αντιδράσεις και καθαίρεση από τις σχέσεις της με τον Τζέφρι Έπσταϊν – «Σπουδαίος φίλος»

Η Σάρα Φέργκιουσον, δούκισσα του Γιορκ και πρώην συζύγος του πρίγκιπα Άντριου έχει προκαλέσει σάλο στη Βρετανία μετά τις αποκαλύψεις των email της στον Τζέφρι Έπσταϊν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Νόμιζαν ότι ήμουν dealer»: Καρτέλ του Μεξικού έβαλε τέλος στην προμήθεια ναρκωτικών στον Τσάρλι Σιν
Διπλή ζωή 22.09.25

«Νόμιζαν ότι ήμουν dealer»: Καρτέλ του Μεξικού έβαλε τέλος στην προμήθεια ναρκωτικών στον Τσάρλι Σιν

Ο Τσάρλι Σιν επανέρχεται στο προσκήνιο με μία σειρά από συγκλονιστικές αποκαλύψεις, οι οποίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας μέσω της νέας του αυτοβιογραφίας και ενός ντοκιμαντέρ του Netflix, με τον ίδιο να εξομολογείται ότι οι εθισμοί του ήταν τέτοιοι που οδήγησαν ένα καρτέλ να διακόψει την προμήθεια ναρκωτικών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αντώνης Ρέμος για Μαρινέλλα: «Ευελπιστούμε κάθε μέρα ότι μπορεί να γίνει ένα θαύμα, έστω να ανοίξει τα μάτια της»
«Εγώ και Εσύ» 22.09.25

Αντώνης Ρέμος για Μαρινέλλα: «Ευελπιστούμε κάθε μέρα ότι μπορεί να γίνει ένα θαύμα, έστω να ανοίξει τα μάτια της»

Ο Αντώνης Ρέμος εμφανώς συγκινημένος, αποκάλυψε ότι θεωρεί ότι «αν η Μαρινέλλα έπρεπε να φύγει, θα έπρεπε να είχε φύγει εκείνο το βράδυ», λόγω της μεγαλειώδους στιγμής της στο Ηρώδειο.

Σύνταξη
«Ντρεπόμουν» – Η Πρισίλα Πρέσλεϊ κατακρίνει τον γάμο της Λίζα Μαρί με τον «χειριστικό» Μάικλ Τζάκσον
Πεθερά 22.09.25

«Ντρεπόμουν» - Η Πρισίλα Πρέσλεϊ κατακρίνει τον γάμο της Λίζα Μαρί με τον «χειριστικό» Μάικλ Τζάκσον

Η Πρισίλα Πρέσλεϊ δεν ενέκρινε τη σχέση της κόρης της Λίζα Μαρί Πρέσλεϊ με τον Μάικλ Τζάκσον. Και στα νέα της απομνημονεύματα φροντίζει να τονίσει τη δυσαρέσκειά της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Μου λείπει η επαφή μαζί του», λέει η αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη – Όσα δήλωσε για την υπόθεση
«Δεν είμαστε καλά» 22.09.25

«Μου λείπει η επαφή μαζί του», λέει η αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη – Όσα δήλωσε για την υπόθεση

Η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για την δημοσιότητα που έχει πάρει η συνεχιζόμενη δικαστική διαμάχη με τον τραγουδιστή.

Σύνταξη
Τι φοβάται η Αντζελίνα Τζολί;
Βίντεο 22.09.25

Τι φοβάται η Αντζελίνα Τζολί;

Η Αντζελίνα Τζολί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν κλήθηκε να απαντήσει σε μια δύσκολη ερώτηση: τι φοβάται ως καλλιτέχνις και ως Αμερικανίδα.

Σύνταξη
Ο Σον Κάσιντι κατακρίνει τον «ψεύτικο», διάσημο πατέρα του, Τζακ Κάσιντι – «Δεν ήταν καλός γονιός»
Φαμίλια αλά καρτ 22.09.25

Ο Σον Κάσιντι κατακρίνει τον «ψεύτικο», διάσημο πατέρα του, Τζακ Κάσιντι - «Δεν ήταν καλός γονιός»

«Δεν είμαι σίγουρος αν κατάλαβε ποτέ ποιος ήταν πραγματικά», είπε ο 66χρονος τραγουδιστής που έζησε μεγάλη δόξα στα 80s, Σον Κάσιντι, για τον ηθοποιό πατέρα του, ο οποίος κέρδισε βραβείο Tony.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το κρεβάτι κάνει τη διαφορά: Ο Μάθιου ΜακΚόναχι αποκαλύπτει το μυστικό του ευτυχισμένου γάμου του
«Η δική μας ώρα» 22.09.25

Το κρεβάτι κάνει τη διαφορά: Ο Μάθιου ΜακΚόναχι αποκαλύπτει το μυστικό του ευτυχισμένου γάμου του

Σε συνέντευξή του στο Fox News Digital, ο Μάθιου ΜακΚόναχι, ο οποίος είναι παντρεμένος με την Καμίλα Άλβες, είπε ότι τα ζευγάρια με κρεβάτια king size θα πρέπει να σκεφτούν να αγοράσουν μικρότερα.

Σύνταξη
Ο Γούντι Άλεν αποκαλύπτει λεπτομέρειες του γάμου του με την «πειθαρχημένη» Σουν-Γι Πρεβέν
30 χρόνια μαζί 22.09.25

Ο Γούντι Άλεν αποκαλύπτει λεπτομέρειες του γάμου του με την «πειθαρχημένη» Σουν-Γι Πρεβέν

Ο συνήθως μη αποκαλυπτικός ως προς την προσωπική του ζωή 89χρονος σκηνοθέτης, Γούντι Άλεν, μίλησε στη Wall Street Journal, για να προωθήσει το πρώτο του μυθιστόρημα, «What’s with Baum?».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Άρης – Μαρκό
Ποδόσφαιρο 23.09.25

LIVE: Άρης – Μαρκό

LIVE: Άρης – Μαρκό. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Μαρκό για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
O Γιαμάλ και το… σχέδιο του Θεού (pics)
Ποδόσφαιρο 23.09.25

O Γιαμάλ και το… σχέδιο του Θεού (pics)

Ο Λαμίν Γιαμάλ δεν κατέκτησε τη Χρυσή Μπάλα που πήγε στα χέρια του Ουσμάν Ντεμπελέ, όμως ο σταρ της Μπαρτσελόνα δήλωσε έτοιμος να συνεχίσει την ανοδική του πορεία μέχρι να φτάσει στην κορυφή.

Σύνταξη
Τον πύρινο σου κόσμο που δεν λυγά ποτέ…
Ποδόσφαιρο 23.09.25

Τον πύρινο σου κόσμο που δεν λυγά ποτέ…

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού αναμένεται να γεμίσουν το Καραϊσκάκη και στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, το απόγευμα του Σαββάτου, κάνοντας 14ο συνεχόμενο sold out

Σύνταξη
Πώς φτάσαμε στην αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη
Νέα Υόρκη 23.09.25

Πώς φτάσαμε στην αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν

Η συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Τουρκίας δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα κατόπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς Αναζητείται νέα ημέρα και ώρα. Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.

Σύνταξη
Μια μεγάλη αδικία για τον Τζίτζι Ντοναρούμα
On Field 23.09.25

Μια μεγάλη αδικία για τον Τζίτζι Ντοναρούμα

Είναι ν’ απορεί κάποιος αν ορισμένοι θεωρούν πως ο τερματοφύλακας δεν είναι ποδοσφαιριστής. Πως αλλιώς να εξηγήσει ότι ο Ντοναρούμα δεν πήρε την «χρυσή» μπάλα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ερντογάν: Θέλουμε να δούμε το Αιγαίο ως βάση ανάπτυξης και ειρήνης – Υπάρχουν δύο κράτη στην Κύπρο
ΟΗΕ 23.09.25

Ερντογάν: Θέλουμε να δούμε το Αιγαίο ως βάση ανάπτυξης και ειρήνης – Υπάρχουν δύο κράτη στην Κύπρο

Ο Ερντογάν κάλεσε όλες τις χώρες του πλανήτη να προβούν σε αναγνώριση Παλαιστινιακού Κράτους. «Η ισραηλινή κυβέρνηση έχει εμμονή με τη Γη της Επαγγελίας. Απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια», τόνισε.

Σύνταξη
Η σημαία του One Piece και στις Φιλιππίνες – Γιατί οι μουσώνες προκάλεσαν οργή και μαζικές διαδηλώσεις
Gen Z εναντίον διαφθοράς 23.09.25

Η σημαία του One Piece και στις Φιλιππίνες – Γιατί οι μουσώνες προκάλεσαν οργή και μαζικές διαδηλώσεις

Διαμαρτυρίες ξέσπασαν σε όλες τις Φιλιππίνες και παρέλυσαν την πρωτεύουσα Μανίλα την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, λόγω ενός σκανδάλου διαφθοράς, σε μια χώρα που μαστίζεται από καταιγίδες και φτώχεια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς Κυπέλλου με τον Αστέρα (pic)
Ποδόσφαιρο 23.09.25

Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς Κυπέλλου με τον Αστέρα (pic)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Τετάρτη τον Αστέρα στην Τρίπολη για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή των «ερυθρόλευκων», η οποία έχει αρκετές απουσίες.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ-ΚΚΕ-ΠΑΣΟΚ: Στο μικροσκόπιο της αντιπολίτευσης η αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν
Καυστικές ανακοινώσεις 23.09.25

Στο μικροσκόπιο της αντιπολίτευσης η αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν

Η συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Τουρκίας δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα κατόπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς με τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ να εκδίδουν καυστικές ανακοινώσεις.

Σύνταξη
Μια βραδιά με τη Νατάσσα Μποφίλιου – Ο «μεγάλος κύκλος» που έκλεισε, η συγκίνηση και ο «πατέρας όλων μας» Πάνος Ρούτσι
Κάτι Καίγεται 23.09.25

Μια βραδιά με τη Νατάσσα Μποφίλιου – Ο «μεγάλος κύκλος» που έκλεισε, η συγκίνηση και ο «πατέρας όλων μας» Πάνος Ρούτσι

Η Νατάσσα Μποφίλιου επέλεξε να κλείσει τον «μεγάλο κύκλο» του «Κάτι Καίγεται» στον Λυκαβηττό. Ήταν μια βραδιά που τα είχε όλα. Το in ήταν εκεί!

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Δέσμευση περιουσιών τριών προσώπων της κρητικής μαφίας – Οι δύο «αρχηγοί» και ο επίσκοπος της μονής
Ελλάδα 23.09.25

Δέσμευση περιουσιών τριών προσώπων της κρητικής μαφίας – Οι δύο «αρχηγοί» και ο επίσκοπος της μονής

Οι Αρχές προχώρησαν στη δέσμευση των περιουσιών των δύο αδελφών που φέρονται ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και του επισκόπου που «παραχώρησε» τα 175 στρέμματα της μονής Αγίας Τριάδας.

Σύνταξη
Drone Wall για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της φτιάχνει η Ευρωπαϊκή Ένωση
Κομισιόν 23.09.25

Πράσινο φως στη δημιουργία «Drone WalI» για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε σήμερα πως προχωρά στην προετοιμασία μιας πρωτοβουλίας για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού «Drone Wall»

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Κατάρρευση στις συντάξεις: Μόλις 783 ευρώ μικτά η μέση κύρια σύνταξη – Μείωση 7% σε ένα μήνα
Σύστημα «Ήλιος» 23.09.25

Κατάρρευση στις συντάξεις: Μόλις 783 ευρώ μικτά η μέση κύρια σύνταξη – Μείωση 7% σε ένα μήνα

Σημαντική υποχώρηση παρουσίασαν οι συντάξεις τον Ιούλιο, με τη μέση κύρια σύνταξη να διαμορφώνεται στα 783 ευρώ μικτά, από 843 ευρώ τον Ιούνιο. Στα 776 ευρώ οι νέες συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Γιατί ο Λανουά έβγαλε… κόκκινη κάρτα σε αποβολή υπέρ του ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 23.09.25

Γιατί ο Λανουά έβγαλε… κόκκινη κάρτα σε αποβολή υπέρ του ΠΑΟΚ

Ο Λανουά δικαιολόγησε γιατί ο Παναιτωλικός δεν έπρεπε να μείνει με δέκα παίκτες. Με την άποψή του συμφώνησε και ο Σιδηρόπουλος που έβγαλε την κόκκινη κάρτα, ενώ ο Ευαγγέλου βγήκε στη σέντρα

Βάιος Μπαλάφας
Ο πατέρας του Έλον Μασκ κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά τουλάχιστον πέντε από τα παιδιά του
Έρευνα New York Times 23.09.25

Ο πατέρας του Έλον Μασκ κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά τουλάχιστον πέντε από τα παιδιά του

Ο Έρολ Μασκ, που σπάνια αναφέρεται από τον γιο του, τον δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας, απέρριψε την έκθεση της New York Times ως «ανόητη» και «ψευδή»

Σύνταξη
Η Έμα Γουάτσον αποχαιρέτησε το Χόλιγουντ γιατί δεν την ενδιέφερε «να πουλάει προϊόντα»
«Θα είμαι ειλικρινής» 23.09.25

Η Έμα Γουάτσον αποχαιρέτησε το Χόλιγουντ γιατί δεν την ενδιέφερε «να πουλάει προϊόντα»

Η Έμα Γουάτσον απασχολεί τα φώτα της δημοσιότητας από το 2000, όταν πρωταγωνίστησε για πρώτη φορά στη σειρά ταινιών «Χάρι Πότερ» που βασίστηκε στα βιβλία της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Καρυστιανού: «Η αλήθεια για άλλη μία φορά μπαζώνεται» – Τι λέει για την απόρριψη των αιτημάτων εκταφής των σορών
Τέμπη 23.09.25

«Η αλήθεια για άλλη μία φορά μπαζώνεται»- Τι λέει η Καρυστιανού για την απόρριψη των αιτημάτων εκταφής των σορών

Για εμπαιγμό από δικαστικούς λειτουργούς γύρω στην υπόθεση των Τεμπών κάνει λόγο η Μαρία Καρυστιανού, που δημοσιοποίησε τις απορριπτικές απαντήσεις για την εκταφή των σορών των θυμάτων.

Σύνταξη
Η «πυξίδα» του Μπαρτζώκα
On Field 23.09.25

Η «πυξίδα» του Μπαρτζώκα

Το σκεπτικό του προπονητή του Ολυμπιακού για την επιλογή του Ντιλικινά και γιατί ο Γάλλος μπορεί ν’ αποδειχθεί εξαιρετικά πολύτιμος αν είναι όλα καλά με τον Έβανς

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

