magazin
Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
13.11.2025 | 21:01
Συντριβή τουρκικού αεροσκάφους στην Κροατία – Νεκρός ο πιλότος
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ δημοπρατεί κειμήλια του Dawson’s Creek για να πληρώσει τη θεραπεία καρκίνου
Go Fun 13 Νοεμβρίου 2025 | 23:31

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ δημοπρατεί κειμήλια του Dawson’s Creek για να πληρώσει τη θεραπεία καρκίνου

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ του Dawson's Creek βγάζει στο σφυρί συλλεκτικά αντικείμενα από την καριέρα του για να καλύψει μέρος των εξόδων της θεραπείας του για τον καρκίνο του παχέος εντέρου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Νευρικό σύστημα: Από τις «πληγές» στη σοφία

Νευρικό σύστημα: Από τις «πληγές» στη σοφία

Spotlight

Το Dawson’s Creek υπήρξε η εφηβική εμμονή μιας ολόκληρης γενιάς, με τον Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ να ενσαρκώνει τον ονειροπόλο Ντόουσον Λίρι. Τώρα, ο αγαπημένος ηθοποιός, αντιμέτωπος με μία σκληρή μάχη κατά του ορθοκολικού καρκίνου σταδίου 3, βγάζει στο σφυρί κομμάτια από την καριέρα του για να καλύψει τις δαπάνες της κοστοβόρας θεραπείας του.

Ο Βαν Ντερ Μπικ ανακοίνωσε ότι δημοπρατεί «πολύτιμα κειμήλια» από τα πλατό του θρυλικού σόου και της ταινίας Varsity Blues.

«Κρατάω αυτούς τους θησαυρούς εδώ και χρόνια, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή… η στιγμή αυτή είναι τώρα», δήλωσε ο ίδιος στο περιοδικό People, επιβεβαιώνοντας πως αυτή είναι η δεύτερη φορά που δημοπρατεί την ιστορία του για να κερδίσει το μέλλον του.

«Μια ηρωική προσπάθεια επιβίωσης, με τα ενδύματα και το εμβληματικό κολιέ του Ντόουσον να αναζητούν έναν νέο ιδιοκτήτη, μετατρέποντας τη νοσταλγία σε πραγματική ελπίδα» σημειώνει το Vanity Fair για τη δημοπρασία του Ντερ Μπικ.

Ο 48χρονος σταρ που υποδύθηκε τον Ντόουσον στην επιτυχημένη νεανική σειρά Dawson’s Creek από το 1998 έως το 2003 αποφάσισε να βγάλει σε δημοπρασία μερικά από τα πιο εμβληματικά του ενθύμια.

Ο λόγος δεν είναι άλλος από την κάλυψη του ακριβού κόστους της θεραπείας του, καθώς ο 48χρονος σταρ δίνει μάχη με τον καρκίνο.

Σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Propstore, ο οποίος συνεργάζεται με τον ηθοποιό, το 100% των εσόδων από την πώληση των «αγαπημένων αντικειμένων από την προσωπική του συλλογή» θα διατεθεί απευθείας στον Βαν Ντερ Μπικ για να τον βοηθήσει στα οικονομικά έξοδα της συνεχιζόμενης ιατρικής του περιπέτειας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη James Van Der Beek (@vanderjames)

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, αφότου διαγνώστηκε με καρκίνο στα τέλη του περασμένου έτους, αναγκάζεται να δημοπρατήσει κομμάτια από τη συλλογή του. Ο ίδιος, μιλώντας στο People, εξήγησε τη βαθιά προσωπική σημασία της κίνησης αυτής.

«Κρατάω αυτούς τους θησαυρούς εδώ και χρόνια, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να κάνω κάτι με αυτούς, και με όλες τις πρόσφατες απροσδόκητες ανατροπές που έχει παρουσιάσει η ζωή προσφάτως, είναι σαφές ότι η στιγμή αυτή είναι τώρα», δήλωσε ο Βαν Ντερ Μπικ.

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασής του, ο ηθοποιός έχει εκφράσει την αισιοδοξία του και συνέχισε να εργάζεται, εμφανιζόμενος στην ταινία Sidelined: The QB and Me και σε ένα επεισόδιο της σειράς Walker.

Ανάμεσα στα κειμήλια που θα τεθούν προς πώληση, στο πλαίσιο της ετήσιας Winter Entertainment Memorabilia Live Auction του οίκου Propstore, η οποία θα διεξαχθεί από τις 5 έως τις 7 Δεκεμβρίου, ξεχωρίζουν αντικείμενα που έχουν συνδεθεί άρρηκτα με τη σειρά Dawson’s Creek.

Οι φανατικοί θαυμαστές θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν το φανελένιο πουκάμισο και το συνολικό outfit που φορούσε ο Ντόουσον στο πιλοτικό επεισόδιο, το λευκό του πουλόβερ, διάφορα διακοσμητικά από το εφηβικό του υπνοδωμάτιο, αλλά κυρίως, το θρυλικό κολιέ που είχε χαρίσει ο Ντόουσον στην Τζόε Πότερ, την οποία υποδύθηκε η Κέιτι Χολμς.

Η εκτιμώμενη αξία όλων των αντικειμένων κυμαίνεται από 1.320 δολάρια έως και 52.800 δολάρια με το κολιέ να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Η δημοπρασία περιλαμβάνει επίσης αντικείμενα από την ταινία Varsity Blues, όπως τα ποδοσφαιρικά παπούτσια και το καπέλο του χαρακτήρα του ηθοποιού.

Δύσκολος αγώνας, απρόσμενη απουσία

Ο ηθοποιός αποκάλυψε δημόσια τη διάγνωσή του με καρκίνο πριν από περίπου έναν χρόνο. Έκτοτε, δίνει έναν σκληρό και πολυέξοδο αγώνα για τη ζωή του.

Η είδηση της δημοπρασίας έρχεται σχεδόν δύο μήνες μετά τη φιλανθρωπική επανένωση του καστ του Dawson’s Creek στη Νέα Υόρκη, μια εκδήλωση που διοργανώθηκε για την υποστήριξη του ιδρύματος F Cancer και, κυρίως, του ίδιου του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ.

Παρότι το γεγονός περιλάμβανε μια ζωντανή ανάγνωση του πιλοτικού επεισοδίου της σειράς του 1998, ο Βαν Ντερ Μπικ αναγκάστηκε να απουσιάσει λόγω προβλημάτων υγείας.

«Κόστος ζωής»

Το κόστος θεραπείας του κακρίνου στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι εξαιρετικά υψηλό και αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους οικονομικούς εφιάλτες των ασθενών.

Το συνολικό κόστος της ογκολογικής φροντίδας υπολογίζεται να ξεπεράσει τα 440 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2029, με τις ΗΠΑ να δαπανούν ετησίως πάνω από 200 δισεκατομμύρια δολάρια για καρκινοπαθείς.

Για έναν μέσο ασθενή, το κόστος θεραπείας ξεκινά από μερικές δεκάδες χιλιάδες δολάρια και μπορεί να φτάσει ή να ξεπεράσει τις 150.000 δολάρια, αναλόγως της διάρκειας και του τύπου της θεραπείας.

Η χημειοθεραπεία, η ακτινοθεραπεία και οι σύγχρονες ανοσοθεραπείες που χορηγούνται με ενέσεις τιμολογούνται σε χιλιάδες δολάρια ανά δόση, με τον ασθενή να χρειάζεται πολλές δόσεις σε τακτά διαστήματα.

Η οικονομική επιβάρυνση για τον ίδιο τον ασθενή ποικίλλει αλλά όσοι δεν έχουν επαρκή ασφαλιστική κάλυψη συχνά βρίσκονται αντιμέτωποι με το πλήρες κόστος που μπορεί να είναι ασύλληπτο και δυσβάσταχτο.

Ακόμη και όσοι διαθέτουν ασφάλιση πληρώνουν σημαντικές συμμετοχές (co-pays), που σε πολλές περιπτώσεις ανέρχονται σε χιλιάδες δολάρια λόγω των περιορισμών στην κάλυψη.

YouTube thumbnail

Αυτό οδηγεί πολλούς ασθενείς, ειδικά ανώνυμους ή με χαμηλό εισόδημα, στο να αντιμετωπίζουν δραματικά οικονομικά προβλήματα.

Σε αντίθεση με άλλες χώρες με δημόσια συστήματα υγείας, η ασφαλιστική κάλυψη ασθένειας που προσφέρουν οι ΗΠΑ, δεν έχει τη δυνατότητα να διαπραγματεύεται την τιμή των φαρμάκων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δαπανούν τα διπλάσια χρήματα, σε σύγκριση με τον μέσο όρο των αναπτυγμένων χωρών, για τη θεραπεία του καρκίνου όμως χωρίς να βλέπουν καλύτερα αποτελέσματα, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2022 στην επιστημονική επιθεώρηση Journal of the American Health Association Health Forum (JAMA).

«Πιστεύεται γενικά ότι οι ΗΠΑ προσφέρουν τις πιο προηγμένες θεραπείες για τον καρκίνο στον κόσμο», καθώς αναπτύσσουν και εγκρίνουν θεραπείες πιο γρήγορα από άλλες χώρες, εξήγησε ο βασικός συγγραφέας της μελέτης, Ράιαν Τσόου, του Πανεπιστημίου Γέιλ. Για τον λόγο αυτόν η ομάδα του προσπάθησε να διαπιστώσει αν το γεγονός αυτό μεταφράζεται και σε καλύτερα αποτελέσματα για τους ασθενείς.

Μεταξύ 22 χωρών με υψηλά εισοδήματα, οι ερευνητές είδαν ότι οι ΗΠΑ δαπανούν, μακράν, τα μεγαλύτερα ποσά: 200 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως για θεραπείες που συνδέονται με τον καρκίνο, δηλαδή περίπου 600 δολάρια ανά κάτοικο. Το ποσό αυτό είναι διπλάσιο από τα 300 δολάρια ανά κάτοικο που δαπανούν οι υπόλοιπες αναπτυγμένες χώρες.

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν όμως ότι αυτές οι επιπρόσθετες δαπάνες δεν συνεπάγονται και καλύτερα ποσοστά επιβίωσης. «Για να το πούμε αλλιώς, οι χώρες που δαπανούν περισσότερα χρήματα για θεραπείες που σχετίζονται με τον καρκίνο δεν πετυχαίνουν απαραιτήτως και καλύτερα αποτελέσματα», συνόψισε ο Τσόου.

Οι ΗΠΑ βρίσκονται λίγο κάτω από τον μέσο όρο, ενώ έξι χώρες (Αυστραλία, Φινλανδία, Ισλανδία, Ιαπωνία, Νότια Κορέα και Ελβετία) έχουν καλύτερα αποτελέσματα με μικρότερες δαπάνες.

Από τις χώρες που εξετάστηκαν, η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά θνησιμότητας ενώ η Δανία το υψηλότερο, ακολουθούμενη από τη Γαλλία.

Μάχη σε πολλά μέτωπα

Η εκρηκτική αύξηση του κόστους νοσηλείας στις ΗΠΑ είναι πολυπαραγοντική, εξηγεί η μελέτη. Η φαρμακευτική δαπάνη αποτελεί το 37% του κόστους που καταβάλλουν οι ασφαλιστικές εταιρείες για την αντιμετώπιση του καρκίνου και αυτές οι θεραπείες στοιχίζουν πολύ ακριβότερα στις ΗΠΑ σε σύγκριση με τις άλλες χώρες.

Σε αντίθεση με άλλες χώρες που διαθέτουν δημόσια συστήματα υγείας, η ασφαλιστική κάλυψη ασθένειας που προσφέρουν οι ΗΠΑ, η Medicaid, δεν έχει τη δυνατότητα να διαπραγματεύεται την τιμή των φαρμάκων.

Και η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ, η FDA, δεν λαμβάνει υπόψη της την τιμολόγηση των φαρμάκων όταν αποφασίζει να τα εγκρίνει, σε αντίθεση με άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα τη Βρετανία, όπου η σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας πρέπει να ληφθεί υπόψη.

YouTube thumbnail

Οι ερευνητές αποδίδουν επίσης ένα μεγάλο μέρος της αύξησης του κόστους νοσηλείας στις «νέου τύπου» θεραπείες, όπως τα μονοκλωνικά αντισώματα, τους αναστολείς κινάσης και ορισμένες μεθόδους ανοσοθεραπείας, μολονότι ορισμένες φορές η αποτελεσματικότητά τους είναι οριακή.

Τέλος, οι αμερικανικές ιατρικές υπηρεσίες συχνά συνεχίζουν τις θεραπείες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Όπως αποκάλυψε η μελέτη, κατά τους τελευταίους έξι μήνες της ζωής τους οι Αμερικανοί καρκινοπαθείς έχουν διπλάσιες πιθανότητες να εισαχθούν στην εντατική και περισσότερες πιθανότητες να υποβληθούν σε χημειοθεραπεία, σε σύγκριση με τους καρκινοπαθείς στις υπόλοιπες χώρες.

«Οι ΗΠΑ έχουν να μάθουν πολλά από τα συστήματα άλλων χωρών, αν ήταν διατεθειμένες να αλλάξουν», σημείωσε η Ελίζαμπεθ Μπράντλεϊ, η πρόεδρος του πανεπιστημίου Βάσαρ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Ρευστοποιήσεις στην αγορά – Επιστρέφουν τα σύννεφα

Wall Street: Ρευστοποιήσεις στην αγορά – Επιστρέφουν τα σύννεφα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Νευρικό σύστημα: Από τις «πληγές» στη σοφία

Νευρικό σύστημα: Από τις «πληγές» στη σοφία

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Economy
Citi: Βλέπει περισσότερες αναβαθμίσεις για την Ελλάδα

Citi: Βλέπει περισσότερες αναβαθμίσεις για την Ελλάδα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος θεωρεί ότι η ερμηνεία της Σίντνεϊ Σουίνι στην ταινία «Christy» αξίζει Όσκαρ
«Έντονη» 13.11.25

Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος θεωρεί ότι η ερμηνεία της Σίντνεϊ Σουίνι στην ταινία «Christy» αξίζει Όσκαρ

Η εγκωμιαστική ανάρτηση της Λόρεν Σάντσεζ έρχεται μετά την παρουσία της ίδιας και του συζύγου της, Τζέφ Μπέζος, στο πάρτι γενεθλίων της Σίντνεϊ Σουίνι με θέμα το διάστημα.

Σύνταξη
«Ο Όζι ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος»: Το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ στην οικογένεια Όσμπορν
Remembering Ozzy 13.11.25

«Ο Όζι ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος»: Το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ στην οικογένεια Όσμπορν

Η οικογένεια Όσμπορν έδωσε στη δημοσιότητα το προσωπικό μήνυμα που άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ στη Σάρον μετά τον θάνατο του Όζι, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να μιλά με συγκίνηση για τον θρυλικό μουσικό

Σύνταξη
Όνειρα, επαγγελματικοί «πόλεμοι» και μάχη με την κατάθλιψη: Ο πολυπράγμων Γιάννης Καγιούλης δεν κρύβεται
Powered by inMagazin 13.11.25

Όνειρα, επαγγελματικοί «πόλεμοι» και μάχη με την κατάθλιψη: Ο πολυπράγμων Γιάννης Καγιούλης δεν κρύβεται

Ο παραγωγός και επιχειρηματίας Γιάννης Καγιούλης ήταν ο νέος καλεσμένος στο Anestea Τhe Podcast Powered by inMagazin του Ανέστη Ευαγγελόπουλου και μίλησε για όλα.

Σύνταξη
Η παύλα που επιστρέφει: Γιατί το Παλάτι ετοιμάζεται να «ξαναβαφτίσει» τον πρώην πρίγκιπα Άντριου
Privy Council 13.11.25

Η παύλα που επιστρέφει: Γιατί το Παλάτι ετοιμάζεται να «ξαναβαφτίσει» τον πρώην πρίγκιπα Άντριου

Μετά την αφαίρεση των τίτλων του, μια λεπτομέρεια προκαλεί νέα αναταραχή: η χαμένη παύλα στο επώνυμο του Άντριου. Το Παλάτι επανεξετάζει τα αρχεία και σκέφτεται να την επαναφέρει

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δεν ήταν εκεί για μένα: Η Κέλι Μπρουκ αποκάλυψε γιατί έβαλε τέλος στα 7 χρόνια σχέσης της με τον Τζέισον Στέιθαμ
Fizz 13.11.25

Δεν ήταν εκεί για μένα: Η Κέλι Μπρουκ αποκάλυψε γιατί έβαλε τέλος στα 7 χρόνια σχέσης της με τον Τζέισον Στέιθαμ

Προτού γίνει ο σταρ του Χόλιγουντ που όλοι ξέρουμε σήμερα, ο Τζέισον Στέιθαμ είχε σχέση με την Κέλι Μπρουκ - ωστόσο το μοντέλο και ηθοποιός ένιωσε ότι παράτησε τη ζωή της για χάρη του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πώς η Σίντνεϊ Σουίνι έχασε 13,6 κιλά σε 7 εβδομάδες μετά το τέλος των γυρισμάτων της ταινίας «Christy»
Πειθαρχία 13.11.25

Πώς η Σίντνεϊ Σουίνι έχασε 13,6 κιλά σε 7 εβδομάδες μετά το τέλος των γυρισμάτων της ταινίας «Christy»

Η Σίντνεϊ Σουίνι αποκάλυψε πώς κατάφερε να χάσει 13,6 κιλά μεταξύ του τέλους της σειράς «Christy» και της έναρξης της σειράς «The Housemaid» και της 3ης σεζόν της σειράς «Euphoria» μόλις επτά εβδομάδες αργότερα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η μοναδική που είχε προβλέψει το άδοξο τέλος ανάμεσα στη Νταϊάνα και τον Κάρολο – πριν καν γίνει ο γάμος
Ήξερε 13.11.25

Η μοναδική που είχε προβλέψει το άδοξο τέλος ανάμεσα στη Νταϊάνα και τον Κάρολο – πριν καν γίνει ο γάμος

Ο αρραβώνας ανάμεσα στη Νταϊάνα και τον Κάρολο στις αρχές του 1981 ενθουσίασε όλη τη Βρετανία, εκτός από έναν άνθρωπο: τη γιαγιά της μελλοντικής πριγκίπισσας, της βαρόνης Φερμόι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Χέιλι Μπίμπερ μιλά για την γονεϊκότητα – «Δεν ντρέπομαι να παραδεχτώ ότι έχω βοήθεια»
«Συνεχώς εξελίσσεσαι» 12.11.25

Η Χέιλι Μπίμπερ μιλά για την γονεϊκότητα – «Δεν ντρέπομαι να παραδεχτώ ότι έχω βοήθεια»

Όταν ρωτήθηκε για το αν υπήρχε κάτι που θα ήθελε να γνώριζε πριν αποκτήσει παιδί, η Χέιλι Μπίμπερ απάντησε ότι δεν «υπάρχει κάτι που μπορεί να σου πει κάποιος και που θα σε προετοιμάσει πραγματικά».

Σύνταξη
Δεν ήταν δικό μου λάθος: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ για τη διάσημη χαίτη του τη δεκαετία του ’80
Τι εποχή 12.11.25

Δεν ήταν δικό μου λάθος: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ για τη διάσημη χαίτη του τη δεκαετία του ’80

Είναι ένας από τους πιο γοητευτικούς άνδρες του Χόλιγουντ, που φημίζεται για τα γκρίζα του μαλλιά. Ωστόσο, στο ξεκίνημα της καριέρας του, το κούρεμα του Τζορτζ Κλούνεϊ ήταν πολύ διαφορετικό.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα αξιόπιστος σύμμαχος για τις ΗΠΑ – Σημαντική η γεωπολιτική της θέση
Διπλωματία 14.11.25

Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα αξιόπιστος σύμμαχος για τις ΗΠΑ – Σημαντική η γεωπολιτική της θέση

Τι είπε η Γκίλφοϊλ για το ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην απεξάρτηση από Κίνα και Ρωσία και τα τουρκικά F-35. Χαρακτήρισε τον Τραμπ πρόεδρο της ειρήνης.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αταμάν: «Η διοίκηση του Παναθηναϊκού έκανε σπουδαία δουλειά που έφερε τον Φαρίντ»
Euroleague 14.11.25

Αταμάν: «Η διοίκηση του Παναθηναϊκού έκανε σπουδαία δουλειά που έφερε τον Φαρίντ»

Ο Παναθηναϊκός νίκησε σχετικά εύκολα τη Ρεάλ στη Μαδρίτη, με τον Εργκίν Αταμάν στέκεται στην προσθήκη του Κένεθ Φαρίντ, που όπως και κόντρα στην Παρί ήταν καταλυτικός στη νίκη των πράσινων.

Σύνταξη
Κίνα: Ναός μοναστικού συγκροτήματος 1.500 ετών έγινε στάχτη από κακή χρήση θυμιατών και κεριών [βίντεο]
Κάηκε ρέπλικα! 14.11.25

Κίνα: Ναός μοναστικού συγκροτήματος 1.500 ετών έγινε στάχτη από κακή χρήση θυμιατών και κεριών

Σύμφωνα με τα κινεζικά ΜΜΕ, ο ναός δεν ήταν 1.500 ετών, αλλά σύγχρονος. Οι πρώτες πληροφορίες από την έρευνα υποδεικνύουν ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από θυμιάματα και κεριά

Σύνταξη
«Όλες οι ντουλάπες είναι έξω» – Νέα στοιχεία για τη διάρρηξη στον Αγ. Δημήτριο, αναζητούνται οι δράστες
Ελλάδα 14.11.25

«Όλες οι ντουλάπες είναι έξω» – Νέα στοιχεία για τη διάρρηξη στον Αγ. Δημήτριο, αναζητούνται οι δράστες

Οι αστυνομικοί εξακολουθούν να αναζητούν τους δράστες της διάρρηξης, οι οποίοι ευθύνονται και για τον τραυματισμό τριών στελεχών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Σύνταξη
Η Αγγλία νίκησε τη Σερβία (2-0) και έστειλε στα μπαράζ την Αλβανία (1-0) – Στο Μουντιάλ η Γαλλία (4-0)
Ποδόσφαιρο 13.11.25

Η Αγγλία νίκησε τη Σερβία (2-0) και έστειλε στα μπαράζ την Αλβανία (1-0) – Στο Μουντιάλ η Γαλλία (4-0)

Με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο η Αγγλία νίκησε με 2-0 τη Σερβία και η Αλβανία που επικράτησε με 1-0 στην Ανδόρα πάει μπαράζ. Θέση στο Μουντιάλ έκλεισε και μαθηματικά η Γαλλία με το 4-0 επί της Ουκρανίας.

Σύνταξη
Λάθη και παραλείψεις για το μπάζωμα στα Τέμπη – «Κανείς δεν ξέρει ποιος έδωσε τις εντολές» λέει η ΕΔΑΠΟ
ΕΔΑΠΟ 13.11.25

Λάθη και παραλείψεις για το μπάζωμα στα Τέμπη - «Κανείς δεν ξέρει ποιος έδωσε τις εντολές»

Την απουσία κάποιου επίσημου εγγράφου για το μπάζωμα στο χώρο του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη υπογραμμίζει η ΕΔΑΠΟ - Πότε γνώριζαν οι Αρχές ότι δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
Ο Ρουμπιάλες «έφαγε» αυγά κατά την παρουσίαση του βιβλίου του! – «Νόμιζα πως ήταν όπλο» (vid)
Ποδόσφαιρο 13.11.25

Ο Ρουμπιάλες «έφαγε» αυγά κατά την παρουσίαση του βιβλίου του! – «Νόμιζα πως ήταν όπλο» (vid)

Ο πρώην πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας είχε καταδικαστεί για σεξουαλική επίθεση επειδή φίλησε την αρχηγό της Εθνικής Ισπανίας Τζένι Ερμόσο, χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος θεωρεί ότι η ερμηνεία της Σίντνεϊ Σουίνι στην ταινία «Christy» αξίζει Όσκαρ
«Έντονη» 13.11.25

Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος θεωρεί ότι η ερμηνεία της Σίντνεϊ Σουίνι στην ταινία «Christy» αξίζει Όσκαρ

Η εγκωμιαστική ανάρτηση της Λόρεν Σάντσεζ έρχεται μετά την παρουσία της ίδιας και του συζύγου της, Τζέφ Μπέζος, στο πάρτι γενεθλίων της Σίντνεϊ Σουίνι με θέμα το διάστημα.

Σύνταξη
Κιμ Γιονγκ Ουν: «Ναι» στη μετάδοση της Premier League με αυστηρούς όρους: Οι Νοτιοκορεάτες θα κόβονται στο μοντάζ!
Ποδόσφαιρο 13.11.25

Κιμ Γιονγκ Ουν: «Ναι» στη μετάδοση της Premier League με αυστηρούς όρους: Οι Νοτιοκορεάτες θα κόβονται στο μοντάζ!

Μεταξύ άλλων οι αγώνες δεν θα μεταδίδονται ζωντανά αλλά μόνο μετά από αυστηρό μοντάζ προκειμένου να μην «περάσει» οτιδήποτε δεν εγκρίνει ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μην πυροβολείτε την Gen Z – Ηλικιακός ρατσισμός στον εργασιακό χώρο; Όχι, ευχαριστώ
Χάσμα γενεών 13.11.25

Μην πυροβολείτε την Gen Z – Ηλικιακός ρατσισμός στον εργασιακό χώρο; Όχι, ευχαριστώ

Πλάι στις σοβαρές έρευνες για τους εργαζόμενους της Gen Z, ανθούν κουτσομπολίστικου τύπου ρεπορτάζ, για το πόσο κακομαθημένη είναι η νέα γενιά. Τα ίδια λέγανε και για τις προηγούμενες, πριν γεράσουν.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
H αγορά εργασίας «στενεύει» και η καταναλωτική εμπιστοσύνη παραμένει στάσιμη
Μαύρα σύννεφα 13.11.25

H αγορά εργασίας «στενεύει» και η καταναλωτική εμπιστοσύνη παραμένει στάσιμη - Τα «στοιχήματα» μια νέας εποχής

Στασιμότητα στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, η οποία παραμένει σε αρνητικό έδαφος. Η αγορά εργασίας «στενεύει» μετά την πανδημία και οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται ολοένα περισσότερο να βρουν προσωπικό.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Οργασμική βεντέτα: Ντόναλντ Τραμπ και Τζέι Ντι Βανς κάνουν σεξ στο South Park – «Ευχαριστώ για τους εφιάλτες»
«Τραύμα» 13.11.25

«Ω, αφεντικό, είναι τόσο μεγάλο» – Ντόναλντ Τραμπ και Τζέι Ντι Βανς κάνουν σεξ στο South Park και ο εφιάλτης συνεχίζεται

Το South Park απασφάλισε και πλέον, ο πόλεμος της σατιρικής σειράς κινουμένων σχεδίων με τον Ντόναλντ Τραμπ περνάει σε άλλα επίπεδα μετά από την προβολή του πιο εξωφρενικού επεισοδίου που έχει προβληθεί. Ποτέ!

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Ιρλανδία – Πορτογαλία
Ποδόσφαιρο 13.11.25

LIVE: Ιρλανδία – Πορτογαλία

LIVE: Ιρλανδία – Πορτογαλία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ιρλανδία – Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Μήνυμα Μερτς στον Ζελένσκι να σταματήσουν οι ροές νεαρών Ουκρανών στη Γερμανία
Προσφυγικό 13.11.25

Μήνυμα Μερτς στον Ζελένσκι να σταματήσουν οι ροές νεαρών Ουκρανών στη Γερμανία

Ο Φρίντριχ Μερτς απηύθυνε αυστηρό μήνυμα στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τους νεαρής ηλικίας Ουκρανούς πρόσφυγες που καταφθάνουν στη χώρα του καθώς και για την διαφθορά στην

Σύνταξη
LIVE: Γαλλία – Ουκρανία
Ποδόσφαιρο 13.11.25

LIVE: Γαλλία – Ουκρανία

LIVE: Γαλλία – Ουκρανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γαλλία – Ουκρανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Αγγλία – Σερβία
Ποδόσφαιρο 13.11.25

LIVE: Αγγλία – Σερβία

LIVE: Αγγλία – Σερβία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αγγλία – Σερβία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο