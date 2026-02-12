Έχοντας μαζί τους φίλους του, στιγμές γεμάτες αγάπη: Οι τελευταίες ημέρες του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ

Ήταν Νοέμβριος του 2024 όταν έκανε γνωστό ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο του παχέος εντέρου. Όπως δήλωνε τότε, αποφάσισε να αποκαλύψει την πρόβλημα υγείας του, προκειμένου να «γλιτώσει» από τις φήμες στα social media και τον Τύπο. Περίπου 1,5 χρόνο αργότερα, ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ θα έχανε τη «μάχη», αφήνοντας την τελευταία του πνοή σε ηλικία 48 ετών.

Την είδηση γνωστοποίησε η σύζυγός του Κίμπερλι, με μια ανάρτησή της στα social media, σκορπώντας τη θλίψη στους συγγενείς, φίλους και θαυμαστές του αγαπημένου ηθοποιού.

Και την ίδια ώρα, τα social media κατακλύστηκαν με μηνύματα – όχι μόνο από fans του, αλλά από ανθρώπους που πέρασαν μαζί του αυτές τις τελευταίες ημέρες της ζωής του.

Από τους πρώτους που έσπευσαν να πουν το δικό τους «αντίο» ήταν ο Αλφόνσο Ριμπέιρο, λέγοντας «ήμουν τυχερός ότι βρέθηκα εκεί για να σου πω αντίο». Ο γνωστός κωμικός δήλωσε συντετριμμένος από την είδηση και τόνισε «θα χρωστάω πάντα χάρη στον Τζέιμς και την Κίμπερλι για όλα αυτά που έδωσαν σε εμένα και την οικογένειά μου».

Ο ηθοποιός Μεχκάντ Μπρουκς έγραψε για τον Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ «ήταν μεγάλη μου τιμή που με άφησες να είμαι δίπλα σου αυτές τις τελευταίες μέρες», ενώ οι φίλες του Στέισι Κίμπλερ και Έριν Φέδερστον ελιπαν το δικό τους «αντίο» με κάποιες από τις τελευταίες φωτογραφίες του.

Η Κέιτι Χολμς μπορεί να μην ήταν εκεί στις τελευταίες του μέρες, ωστόσο αποχαιρέτησε τον συμπρωταγωνιστή της από τη σειρά Dawson’s Creek Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ με μια ανάρτησή της στο Instagram, εκφράζοντας την αγάπη και τη στήριξή της στη Κίμπερλι και τα παιδιά τους.