Eurovision 2026: Απόψε ο Β’ Ημιτελικός – Ποιοι είναι οι 14 υποψήφιοι για την ελληνική συμμετοχή

Το «Sing for Greece 2026» συνεχίζεται με τον Β’ Ημιτελικό, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή στις 21:00, για την επιλογή του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό της Eurovision.

Στη σκηνή θα ανέβουν οι 14 καλλιτέχνες που προέκυψαν από την κλήρωση, διεκδικώντας μια θέση στον Μεγάλο Τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου και το πολυπόθητο εισιτήριο για την τελική αναμέτρηση.

Το «Sing for Greece 2026» θα παρουσιάσουν ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός.

«Sing for Greece 2026»: Τι θα δούμε απόψε

Η βραδιά θα ανοίξει με όλους τους υποψήφιους καλλιτέχνες να ερμηνεύουν γνωστές ελληνικές συμμετοχές, βάζοντάς μας στο πνεύμα της Eurovision.

Πριν από την παρουσίαση κάθε υποψηφιότητας στη σκηνή του «Sing for Greece 2026», θα παρακολουθούμε ένα πρωτότυπο χιουμοριστικό σκετς, με τη συμμετοχή των παρουσιαστών και του ερμηνευτή.

Μετά το τέλος του Β΄ Ημιτελικού, θα παρακολουθήσουμε σε απευθείας μετάδοση, την κλήρωση για τη σειρά εμφάνισης στον Τελικό, καθώς και τις πρώτες δηλώσεις των νικητών στον Γιώργο Καπουτζίδη.

Η βραδιά αναμένεται να έχει έντονο καλλιτεχνικό αποτύπωμα.

Eurovision: Η σειρά εμφάνισης των τραγουδιών στον Β΄ Ημιτελικό του Sing for Greece

«AGAPI», RIKKI

«Back in the game», GARVIN

«Labyrinth», Mikay

«Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

«Mad About it», D3lta

«ASTEIO», ZAF

«No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ

«You Are The Fire», Stella Kay

«Anatello», TIANORA

«Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia

«Set Everything On Fire», BASILICA

«Dark Side of the Moon», good job Nicky

«Bulletproof», KOZA MOSTRA

«SABOTAGE!», leroybroughtflowers

Οι αποψινοί guest

Η Τάμτα, μία από τις πιο δυναμικές παρουσίες της σύγχρονης ελληνικής pop, θα παρουσιάσει ένα ξεχωριστό οπτικοακουστικό θέαμα σε σύμπραξη με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, συνδυάζοντας έντονες ερμηνευτικές αντιθέσεις και σκηνική αισθητική με άρωμα Eurovision.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς θα αποτελέσει και η εμφάνιση της Antigoni, η οποία θα ερμηνεύσει για πρώτη φορά ζωντανά το τραγούδι με το οποίο θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Πότε και πού μπορούμε να δούμε τον διαγωνισμό

Το show θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ1, την ΕΡΤ World και από το ERTFLIX με υπηρεσίες προσβασιμότητας, καθώς και ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7, σε ειδική εκπομπή που θα παρουσιάσουν η Μικαέλα Θεοφίλου και ο Δημήτρης Μεϊδάνης, καθώς και από τη Φωνή της Ελλάδας και από το ERT εcho.

Με δύο τρόπους θα μπορεί να ψηφίσει το κοινό

Όπως στον πρώτο Ημιτελικό έτσι και απόψε δίνεται η δυνατότητα online ψηφοφορίας και στους Έλληνες του εξωτερικού, ενώ το κοινό θα μπορεί να ψηφίσει για την ανάδειξη του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 με δύο τρόπους.

Το κοινό θα μπορεί να ψηφίσει είτε μέσω της αποστολής μηνυμάτων (SMS) από κινητά τηλέφωνα με ελληνικούς αριθμούς, είτε online, εντός κι εκτός Ελλάδας, μέσω της ειδικής πλατφόρμας voting στο site https://sfg.vote.

Για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία μέσω SMS, από κινητό στέλνετε SMS στο 54222, με τον κωδικό του τραγουδιού-καλλιτέχνη που αντιστοιχεί στην επιλογή σας. Μπορείτε να στείλετε έως και 10 SMS στο 54222 από κάθε αριθμό κινητού τηλεφώνου.

Οι οδηγίες της ψηφοφορίας θα είναι διαθέσιμες και μέσω QR code, το οποίο θα εμφανίζεται στην οθόνη κατά τη διάρκεια της μουσικής βραδιάς.