Οι χαμηλές πτήσεις και η απόδειξη της ανακύκλωσης των Ελλήνων διαιτητών

Τον περασμένο Αύγουστο ο Στεφάν Λανουά έκανε βήματα πίσω και βήματα εμπρός σχετικά με το πόσο έτοιμοι είναι οι Έλληνες διαιτητές για δύσκολα παιχνίδια. Αρχικά, ο Γάλλος είχε δηλώσει ότι θα είναι έτοιμοι σε 4-5 χρόνια, όμως μετά η ΚΕΔ δέχθηκε την εισήγηση του προέδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση και όρισε Έλληνες διαιτητές στα δύσκολα ματς Κυπέλλου Betsson, με ξένους στο VAR.

Νωρίτερα, στη ΓΣ της ΕΠΟ τον Ιούνιο ο Λανουά είχε ανοίξει συζήτηση για μείωση των ξένων διαιτητών που έρχονται για δύσκολα ματς πρωταθλήματος, όμως δεν τον άκουσε κανείς! Η Super League ούτε που συζήτησε ένα τέτοιο ενδεχόμενο και είναι η μόνη, βάσει των προαναφερόμενων, που είχε σταθερή άποψη για το θέμα.

Αναφέρουμε τα μπρος-πίσω των Λανουά και ΕΠΟ για να δείξουμε πόσο μεγάλο είναι το μπέρδεμα που είχαν. Στο μεταξύ, σφύριξαν Ελληνες διαιτητές στους προημιτελικούς και ημιτελικούς αγώνες Κυπέλλου Betsson, με ξένους στο VAR αλλά το πρόσημο δεν είναι θετικό, χώρια που ορίστηκαν οι ίδιοι και οι ίδιοι. Εν ολίγοις καλύτερα που δεν έβαζαν διαιτητές της πρώτης κατηγορίας και στα ντέρμπι ή στα δύσκολα παιχνίδια πρωταθλήματος, μεταξύ των Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Αρη, αν και οι ξένοι έκαναν τα λάθη τους, όμως αυτό το… φαινόμενο είχε να κάνει με τις άστοχες επιλογές του Λανουά.

Την Τετάρτη (11/2) έγιναν οι ημιτελικοί αγώνες ρεβάνς για Κύπελλο Betsson, ο Φωτιάς (Πέλλας) σφύριξε ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός, με ξένο VAR, τον Ολλανδό Ρούπερτι και ο Παπαπέτρου Λεβαδειακός-ΟΦΗ 0-1. Τα πρώτα ματς, την περασμένη εβδομάδα, σφύριξαν ο Ευαγγέλου Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 0-1, με VAR τον Κροάτη Μπέμπεκ και ο Τσακαλίδης ΟΦΗ-Λεβαδειακός 1-1.

Δεν έγινε κάτι σπουδαίο! Ούτως ή άλλως το έναν ημιτελικό θα σφύριζαν Έλληνες διαιτητές, καθώς το ζευγάρι δεν ήταν μεταξύ των ανταγωνιστών για τις πρώτες θέσεις. Στο άλλο ζευγάρι, εννοούμε το ματς ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός, δεν υπήρξε ανταγωνισμός και δεν προέκυψαν δύσκολες φάσεις.

Για αυτό και κανείς δεν πανηγυρίζει για την απόδοση των Ελλήνων διαιτητών. Ξέρουν ότι είχαν χαμηλές… πτήσεις και ότι δικαιώθηκε η άποψη του Λανουά ότι για ντέρμπι θα είναι σε 4-5 χρόνια.

Ούτε αποτελεί είδηση ότι τον τελικό ΠΑΟΚ-ΟΦΗ θα σφυρίξει Έλληνας διαιτητής, εφόσον δεχθούν και οι δυο ομάδες. Αν ήταν ζευγάρι πρωταθλήματος θα έμπαινε ρέφερι της πρώτης κατηγορίας, τώρα σε εκκρεμότητα είναι αν θα οριστεί VAR από το εξωτερικό.

Ένα ακόμη μείον, σχετικά με την «επιστροφή» Ελλήνων διαιτητών πέραν του ότι πρέπει να δεχθούν οι ομάδες, έχει να κάνει με το ότι η άτυπη λίστα είναι μικρή. Οι επιλογές του Λανουά (Ευαγγέλου, Τσακαλίδης, Παπαπέτρου, Φωτιάς) για τους ημιτελικούς είναι μια από τα ίδια, καθώς για τον τελικό ακολουθεί… ανακύκλωση και φαβορί είναι ο Τσακαλίδης (Χαλκιδικής).

Η επιβεβαίωση της ανακύκλωσης; Οι Φωτιάς (Λεβαδειακός-Κηφισιά), Παπαπέτρου (ΑΕΚ-ΟΦΗ), Τσακαλίδης (Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ) και Ευαγγέλου (Παναθηναϊκός-Αρης) είναι οι ρέφερι που σφύριξαν και τα ματς της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Betsson. Οι ίδιοι και οι ίδιοι.