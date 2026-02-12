sports betsson
Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
12.02.2026 | 19:40
Μεγάλη φωτιά σε διώροφη κατοικία στην Πάτρα (βίντεο)
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Γιοβάνοβιτς: «Στόχος μας είναι να παραμείνουμε στο κορυφαίο γκρουπ δυναμικότητας»
Ποδόσφαιρο 12 Φεβρουαρίου 2026, 22:21

Γιοβάνοβιτς: «Στόχος μας είναι να παραμείνουμε στο κορυφαίο γκρουπ δυναμικότητας»

Η πρώτη τοποθέτηση του Ομοσπονδιακού τεχνικού Ιβάν Γιοβάνοβιτς, μετά την κλήρωση της Εθνικής ομάδας στο Nations League…

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Φαινόμενο Zeigarnik: Ο εγκέφαλος τακτοποιεί τις εκκρεμότητες

Φαινόμενο Zeigarnik: Ο εγκέφαλος τακτοποιεί τις εκκρεμότητες

Spotlight

Τον στόχο της παραμονής στην κορυφαία λίγκα του Nations League οριοθέτησε ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, μετά τη διενέργεια της κλήρωσης της φάσης των ομίλων, που έφερε την Εθνική στον 2ο όμιλο με αντιπάλους την Γερμανία, την Ολλανδία και την Σερβία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιοβάνοβιτς:

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρεθήκαμε για πρώτη φορά στην ιστορία μας στην κλήρωση της πρώτης λίγκας του Nations League. Ξέραμε εκ των προτέρων ότι η κλήρωση θα είναι πολύ πιο δύσκολη από άλλες φορές και θα βρεθούμε με ισχυρούς αντιπάλους, όμως στόχος μας σίγουρα είναι να παραμείνουμε στο κορυφαίο γκρουπ δυναμικότητας. Το ξέρουμε ότι μας περιμένουν δύσκολα παιχνίδια αλλά θα είμαστε έτοιμοι και θα δώσουμε τα πάντα για να πετύχουμε τον στόχο μας».

Από πλευράς του, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, είπε:

«Η κλήρωση της Εθνικής Ομάδας στο επόμενο UEFA Nations League, αποτέλεσε μια ιστορική στιγμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς για πρώτη φορά βρεθήκαμε στην ελίτ της διοργάνωσης.

Οι παίκτες μας θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμαστούν σε συνθήκες υψηλού ανταγωνισμού απέναντι στην Γερμανία, στην Ολλανδία και στην Σερβία και ευελπιστώ να πετύχουν τον στόχο που τέθηκε ήδη εκ μέρους του προπονητή τους να διατηρήσουν τη θέση που κέρδισαν στην League A. Η πρόκληση είναι μεγάλη, αλλά πιστεύουμε στις δυνατότητες των διεθνών μας».

Headlines:
World
ΕΕ: Συμφωνία των «27» για εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς και ένωση κεφαλαιαγορών

ΕΕ: Συμφωνία των «27» για εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς και ένωση κεφαλαιαγορών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φαινόμενο Zeigarnik: Ο εγκέφαλος τακτοποιεί τις εκκρεμότητες

Φαινόμενο Zeigarnik: Ο εγκέφαλος τακτοποιεί τις εκκρεμότητες

Βιομηχανία
Μυτιληναίος: Χρειαζόμαστε ανακούφιση από το υψηλό κόστος ενέργειας- Υποφέρει η βιομηχανία

Μυτιληναίος: Χρειαζόμαστε ανακούφιση από το υψηλό κόστος ενέργειας- Υποφέρει η βιομηχανία

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 12.02.26

LIVE: Μπρέντφορντ – Άρσεναλ

LIVE: Μπρέντφορντ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρηση Μπρέντφορντ – Άρσεναλ για την 26η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
LIVE: Μπρέντφορντ – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 12.02.26

LIVE: Μπρέντφορντ – Άρσεναλ

LIVE: Μπρέντφορντ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρηση Μπρέντφορντ – Άρσεναλ για την 26η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας
Μπάσκετ 12.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας

LIVE: Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας για την 28η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Η φωτοβολίδα που έριξε η ΕΠΟ για τη διαιτησία
Ποδόσφαιρο 12.02.26

Η φωτοβολίδα που έριξε η ΕΠΟ για τη διαιτησία

'Ανθρακες ο... θησαυρός: Έδωσε στη δημοσιότητα επιστολή εντυπώσεων για τα αυτονόητα που επιβάλλει η UEFA στην ΕΠΟ λόγω της σύμβασης διαιτησίας, η οποία είναι σε ισχύ εδώ και πολλά χρόνια

Βάιος Μπαλάφας
Σβιάτεκ – Σάκκαρη 1-2: Θρίαμβος για τη Μαρία, απέκλεισε τη Σβιάτεκ και προκρίθηκε στους «4» της Ντόχας! (vids)
Qatar Open 12.02.26

Θρίαμβος για τη Σάκκαρη, απέκλεισε τη Σβιάτεκ, Νο2 του παγκόσμιου τένις! (vids)

Αν και έχασε το πρώτο σετ από την σπουδαία Ίγκα Σβιάτεκ (Νο2 στον κόσμο), η Μαρία Σάκκαρη έκανε μεγάλη ανατροπή και προκρίθηκε στα ημιτελικά της Ντόχα για 3η φορά στην καριέρα της.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Άρης: Παρελθόν ο Πέδρο Άλβαρο
Ποδόσφαιρο 12.02.26

Άρης: Παρελθόν ο Πέδρο Άλβαρο

Οι «κιτρινόμαυροι» έλυσαν τη συνεργασία τους με τον Πορτογάλο κεντρικό αμυντικό, ενώ πολύ δύσκολα θα προλάβει το σαββατιάτικο παιχνίδι με τον Βόλο και ο Μισεουί.

Σύνταξη
Αποθέωση για τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο (pics, vid)
Ποδόσφαιρο 12.02.26

Αποθέωση για τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο (pics, vid)

Η αποστολή του ΟΦΗ επέστρεψε στη βάση της και οι οπαδοί της ομάδας την αποθέωσαν στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» μετά την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Μπρέντφορντ – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 12.02.26

LIVE: Μπρέντφορντ – Άρσεναλ

LIVE: Μπρέντφορντ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρηση Μπρέντφορντ – Άρσεναλ για την 26η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Αγρότες: Αντίστροφη μέτρηση για την «κάθοδο» στο Σύνταγμα – Τι ώρα φτάνουν, ποιοι δρόμοι κλείνουν
Πανελλαδικό συλλαλητήριο 12.02.26

Αντίστροφη μέτρηση για την «κάθοδο» των αγροτών στο Σύνταγμα - Τι ώρα φτάνουν, ποιοι δρόμοι κλείνουν

Μετά από 55 μέρες στα μπλόκα αγρότες από όλη τη χώρα ζεσταίνουν τις μηχανές για «απόβαση» στο κέντρο των Αθηνών και θέλουν το λαό μαζί τους. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Τροχαία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πρέπει να συμφωνήσουμε με το Ιράν αλλιώς θα γίνει πολύ τραυματικό για αυτούς, λέει ο Τραμπ [Βίντεο]
Κόσμος 12.02.26

Πρέπει να συμφωνήσουμε με το Ιράν αλλιώς θα γίνει πολύ τραυματικό για αυτούς, λέει ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, «προειδοποίησε» το Ιράν να συμφωνήσει γρήγορα για τα ζητήματα που θα τεθούν στο τραπέζι των συνομιλιών, αλλιώς θα ήταν «πολύ τραυματικό για αυτούς».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εικόνες ισοδύναμες με λέξεις – Το περιοδικό Life και η πρωτοποριακή δύναμη του φωτορεπορτάζ
Χαρτί 12.02.26

Εικόνες ισοδύναμες με λέξεις - Το περιοδικό Life και η πρωτοποριακή δύναμη του φωτορεπορτάζ

Η καινοτόμος προσέγγιση της οπτικής αφήγησης του Life κέρδισε γρήγορα την προσοχή του κοινού, με την κυκλοφορία του να ξεπερνά το ένα εκατομμύριο αντίτυπα την εβδομάδα μέσα σε λίγους μήνες από την πρώτη του εμφάνιση - σήμερα, μια νέα έκθεση τιμά εικόνες από το περιοδικό που όρισε μια εποχή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Νέα Αριστερά: Νέα εκπρόσωπος Τύπου η Πέτη Πέρκα – Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ο Δημήτρης Τζανακόπουλος
Επικαιρότητα 12.02.26

Νέα Αριστερά: Νέα εκπρόσωπος Τύπου η Πέτη Πέρκα – Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ο Δημήτρης Τζανακόπουλος

Η Νέα Αριστερά ανακοινώνει ότι η Πέτη Πέρκα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, αναλαμβάνεοι εκπρόσωπος Τύπου, ενώ τη θέση του γραμματέα της Κ.Ο. παίρνει ο Δημήτρης Τζαννακόπουλος

Σύνταξη
Ρομπότ αντί εργαζομένων; Μη βιάζεστε συνιστούν ειδικοί – Γιατί οι άνθρωποι είναι αναντικατάστατοι
Εργασιακό μέλλον 12.02.26

Ρομπότ αντί εργαζομένων; Μη βιάζεστε συνιστούν ειδικοί – Γιατί οι άνθρωποι είναι αναντικατάστατοι

Οι εταιρείες που βιάζονται να αντικαταστήσουν τους εργαζόμενους από ρομπότ έχουν περισσότερα να χάσουν παρά να κερδήσουν, υποστηρίζει νέα έρευνα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
LIVE: Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας
Μπάσκετ 12.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας

LIVE: Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας για την 28η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Σάλος στις ΗΠΑ για τα αρχεία Έπσταϊν: Κατηγορίες κατά της Παμ Μπόντι για συγκάλυψη και πολιτική παρέμβαση
Διαφάνεια υπό όρους; 12.02.26

Σάλος στις ΗΠΑ για τα αρχεία Έπσταϊν: Κατηγορίες κατά της Παμ Μπόντι για συγκάλυψη και πολιτική παρέμβαση

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η διαχείριση των αρχείων του Τζέφρι Έπσταϊν, με τους Δημοκρατικούς να κατηγορούν τη γενική εισαγγελέα Παμ Μπόντι για «συγκάλυψη» και για μετατροπή του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε «εργαλείο εκδίκησης» του προέδρου των ΗΠΑ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μπεν Στίλερ εναντίον Ρεπουμπλικανών για χάρη του Bad Bunny – «Έχει μεγάλη καρδιά»
Ορίστε; 12.02.26

Μπεν Στίλερ εναντίον Ρεπουμπλικανών για χάρη του Bad Bunny – «Έχει μεγάλη καρδιά»

Ο Μπεν Στίλερ ήταν ένας από τους χολιγουντιανούς αστέρες που υποστήριξε δημοσίως τον Bad Bunny, αφού ο Ράντι Φάιν, μέλος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ζήτησε νομικές κυρώσεις για την εμφάνιση του μουσικού στο Super Bowl.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας κατηγορούμενος για «σοβαρή διαφθορά» λόγω των δεσμών του με τον Έπσταϊν
Κόσμος 12.02.26

Ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας κατηγορούμενος για «σοβαρή διαφθορά» λόγω των δεσμών του με τον Έπσταϊν

Τα email που δημοσιεύτηκαν φαίνεται να αποδεικνύουν ότι ο Γιάγκλαντ σχεδίαζε ταξίδια στα σπίτια του Έπσταϊν στο Παρίσι, τη Νέα Υόρκη και το Παλμ Μπιτς, μετά την καταδίκη του δισεκατομμυριούχου

Σύνταξη
«Λάθος» η αποδέσμευση κονδυλίων 10 δισ. ευρώ προς την Ουγγαρία, λέει η γενική εισαγγελέας της ΕΕ
Κόσμος 12.02.26

«Λάθος» η αποδέσμευση κονδυλίων 10 δισ. ευρώ προς την Ουγγαρία, λέει η γενική εισαγγελέας της ΕΕ

Η γενική εισαγγελέας αμφισβητεί την απόφαση, λέγοντας ότι η Ουγγαρία δεν έχει πραγματοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την αποδέσμευση περίπου 10 δισ. ευρώ

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο