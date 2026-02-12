Γιοβάνοβιτς: «Στόχος μας είναι να παραμείνουμε στο κορυφαίο γκρουπ δυναμικότητας»

Τον στόχο της παραμονής στην κορυφαία λίγκα του Nations League οριοθέτησε ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, μετά τη διενέργεια της κλήρωσης της φάσης των ομίλων, που έφερε την Εθνική στον 2ο όμιλο με αντιπάλους την Γερμανία, την Ολλανδία και την Σερβία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιοβάνοβιτς:

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρεθήκαμε για πρώτη φορά στην ιστορία μας στην κλήρωση της πρώτης λίγκας του Nations League. Ξέραμε εκ των προτέρων ότι η κλήρωση θα είναι πολύ πιο δύσκολη από άλλες φορές και θα βρεθούμε με ισχυρούς αντιπάλους, όμως στόχος μας σίγουρα είναι να παραμείνουμε στο κορυφαίο γκρουπ δυναμικότητας. Το ξέρουμε ότι μας περιμένουν δύσκολα παιχνίδια αλλά θα είμαστε έτοιμοι και θα δώσουμε τα πάντα για να πετύχουμε τον στόχο μας».

Από πλευράς του, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, είπε:

«Η κλήρωση της Εθνικής Ομάδας στο επόμενο UEFA Nations League, αποτέλεσε μια ιστορική στιγμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς για πρώτη φορά βρεθήκαμε στην ελίτ της διοργάνωσης.

Οι παίκτες μας θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμαστούν σε συνθήκες υψηλού ανταγωνισμού απέναντι στην Γερμανία, στην Ολλανδία και στην Σερβία και ευελπιστώ να πετύχουν τον στόχο που τέθηκε ήδη εκ μέρους του προπονητή τους να διατηρήσουν τη θέση που κέρδισαν στην League A. Η πρόκληση είναι μεγάλη, αλλά πιστεύουμε στις δυνατότητες των διεθνών μας».