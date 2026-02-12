Σπείρα κακοποιών αρπάζει οχήματα σε χρόνο… ρεκόρ – Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση της

Φόβος και τρόμος για τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και μηχανών είχαν γίνει τα μέλη μιας σπείρας κακοποιών που τα έκλεβε, τα πήγαινε σε μυστικά γκαράζ, και αφού έλυνε τα εξαρτήματα τους, τα πουλούσε για ανταλλακτικά. Βίντεο ντοκουμέντο παρουσιάζει την δράση τους, ενώ ειδικοί εξηγούν στο MEGA πως να προστατεύσετε τα οχήματα σας.

Αρπάζουν οχήματα σε… χρόνο dt

Ένας άνδρας έχει καταγραφεί σε βίντεο ντοκουμέντο, βάζει μπροστά μοτοσικλέτα μεγάλης αξίας και εξαφανίζεται, μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Είναι ένα από τα μέλη της σπείρας, με όφελος άνω του ενάμιση εκατομμυρίου ευρώ, που έκλεβαν οχήματα, και είτε τα μεταπωλούσαν, είτε τα αποσυναρμολογούσαν και διοχέτευαν παρανόμως τα ανταλλακτικά τους στην αγορά.

Που μεταφέρουν τα οχήματα

«Τα πηγαίνουνε σε ένα χώρο, ο όποιος είναι εγκαταλελειμμένος και από εκεί πέρα, πηγαίνουνε και τα λύνουνε, βγάζουνε τις πόρτες, τις ρόδες, το καπό, όλα τα αξεσουάρ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάποιο άλλο αυτοκίνητο, όπως το κοντέρ, τα όργανα, τα φώτα», ανέφερε μηχανικός αυτοκινήτων.

Οι επιτήδειοι διαρκώς αυξάνονται και συνεχώς ανανεώνουν τις μεθόδους που χρησιμοποιούν.

«Σπάνε την κλειδαριά στην πόρτα του αυτοκινήτου ανοίγουν την πόρτα και μπαίνουν μέσα για να κάνουμε τον προγραμματισμό το πρώτο σημείο που ψάχνουν είναι η φύσα διάγνωσης του εγκεφάλου για να μπορούν να συνδέσουν ένα μηχάνημα και να κάνουν τον προγραμματισμό», ανέφερε στο MEGA ο ειδικός συστημάτων ασφαλείας Δημήτρης Γκαβέρας.

Συνήθως, τα κλεμμένα αυτοκίνητα παρκάρονται για λίγες ημέρες σε ήσυχους δρόμους ώστε να διαπιστωθεί από τους δράστες αν διαθέτουν σύστημα εντοπισμού. Αυτή η πρακτική, δίνει χρόνο στους επιτήδειους να βεβαιωθούν ότι το αυτοκίνητο δεν παρακολουθείται.

Αν δεν εντοπιστεί, τότε στη συνέχεια μεταφέρεται σε χώρους αποσυναρμολόγησης ή με πλαστά έγγραφα προωθείται προς πώληση.

Πώς να προστατευθούμε

Με ποιον τρόπο όμως μπορούμε να προστατέψουμε τα οχήματά μας;

Σύμφωνα με τον κ. Γκαβέρα, «Η πρώτη και η απλή πιο απλή λύση είναι μία ειδική κλειδαριά στην φύσα διάγνωσης του εγκεφάλου ώστε κανένας να μην μπορεί να κάνει προγραμματισμό στο αυτοκίνητο. Ένας δεύτερος αποτελεσματικός τρόπος είναι μία ειδική κλειδαριά στην κεντρική κολώνα του τιμονιού η οποία με ένα απλό κλείδωμα αποτρέπει την περιστροφή του».

Άτυπο δίκτυο στα social media από θύματα κλοπής

Θύματα κλοπής οχημάτων έχουν δημιουργήσει ομάδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι ομάδες αυτές λειτουργούν σαν άτυπο δίκτυο ενημέρωσης. Ιδιοκτήτες οχημάτων δημοσιεύουν άμεσα στοιχεία κλοπής, ενώ άλλα μέλη αναφέρουν πιθανές θεάσεις. Αν και δεν υποκαθιστούν τις αρχές, πολλές φορές βοηθούν στον εντοπισμό κλεμμένων οχημάτων.

«Ένας πιο σύγχρονος τρόπος για την αποτροπή κλοπής ενός αυτοκινήτου είναι να τοποθετήσουμε ένα ειδικό σύστημα GPS tracker μέσω του οποίου εκτός από το να δούμε τη διαδρομή του αυτοκινήτου μπορούμε ακόμα και να διακόψουμε την λειτουργία του καυσίμου», υπογράμμισε ο κ. Γκαβέρας.

Το 2025 σε όλη την χώρα καταγράφηκαν 16.500 κλοπές οχημάτων εκ των οποίων 10.320 ήταν στην Αττική.