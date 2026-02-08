Εφιαλτική έξαρση της εγκληματικότητας στην Αττική – Οι γειτονιές που… πρωταγωνιστούν

Η εγκληματικότητα στην Αττική βρίσκεται στα ύψη και τα στοιχεία σοκάρουν. Κλοπές, διαρρήξεις και απάτες σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών, γίνονται σχεδόν σε καθημερινή βάση.

Στο κόκκινο είναι η περιοχή γύρω από την Ακρόπολη, με τις αστυνομικές αρχές να καταγράφουν το 2025 συνολικά 1.880 κλοπές και διαρρήξεις.

«Υπάρχουν κλοπές, όπως και αλλοδαποί που ληστεύουν και τσάντες από τουρίστες και τα μαγαζιά. Και εμάς έχουν κλέψει το μαγαζί, μας έχουν σπάσει το βράδυ, μας έχουν πάρει μερικά ψιλά που είχαμε», ανέφερε μιλώντας στο MEGA ένας καταστηματάρχης της περιοχής.

«Πληγή» το ιστορικό κέντρο

Το ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας έχει μετατραπεί σε άντρο κακοποιών με τους ντόπιους να φοβούνται όλο και περισσότερο.

«Το αμάξι μου το έχουν σπάσει και εμένα εδώ. Δεν γίνεται. Και το μαγαζί μου έχουν ανοίξει και χίλια δύο» ανέφερε κάτοικος του κέντρου της Αθήνας, ενώ άλλοι μιλούν για μια κατάσταση άνευ προηγουμένου.

Οι υπόλοιπες περιοχές στην Αττική

Ο χάρτης της εγκληματικότητας δεν περιλαμβάνει μόνο το κέντρο της Αθήνας. Οι περισσότερες κλοπές και διαρρήξεις έχουν καταγραφεί στο Παγκράτι, το Περιστέρι, το Σύνταγμα, το Μαρούσι, την Καλλιθέα, τη Γλυφάδα, τον Αγ. Παντελεήμονα και την Κυψέλη.

Με γεωμετρική πρόοδο αυξάνονται, όμως, και οι απάτες, με τον τζίρο των εγκληματικών οργανώσεων να ξεπερνά τα 20 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας.