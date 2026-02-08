newspaper
Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Εφιαλτική έξαρση της εγκληματικότητας στην Αττική – Οι γειτονιές που… πρωταγωνιστούν
Ελλάδα 08 Φεβρουαρίου 2026, 23:50

Εφιαλτική έξαρση της εγκληματικότητας στην Αττική – Οι γειτονιές που… πρωταγωνιστούν

Ξαφνιάζουν οι αλλαγές που καταγράφονται στον χάρτη εγκληματικότητας στην Αττική, καθώς περιοχές όπως η Ακρόπολη και το Παγκράτι εμφανίζουν πλέον περισσότερα περιστατικά από γειτονιές που θεωρούνταν μέχρι σήμερα πιο επιβαρυμένες.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Missing Alert: Πού χάθηκε η ξεκούραση σήμερα; Γιατί ο ύπνος πλέον δεν μας φτάνει;

Missing Alert: Πού χάθηκε η ξεκούραση σήμερα; Γιατί ο ύπνος πλέον δεν μας φτάνει;

Spotlight

Η εγκληματικότητα στην Αττική βρίσκεται στα ύψη και τα στοιχεία σοκάρουν. Κλοπές, διαρρήξεις και απάτες σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών, γίνονται σχεδόν σε καθημερινή βάση.

Στο κόκκινο είναι η περιοχή γύρω από την Ακρόπολη, με τις αστυνομικές αρχές να καταγράφουν το 2025 συνολικά 1.880 κλοπές και διαρρήξεις.

«Υπάρχουν κλοπές, όπως και αλλοδαποί που ληστεύουν και τσάντες από τουρίστες και τα μαγαζιά. Και εμάς έχουν κλέψει το μαγαζί, μας έχουν σπάσει το βράδυ, μας έχουν πάρει μερικά ψιλά που είχαμε», ανέφερε μιλώντας στο MEGA ένας καταστηματάρχης της περιοχής.

«Πληγή» το ιστορικό κέντρο

Το ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας έχει μετατραπεί σε άντρο κακοποιών με τους ντόπιους να φοβούνται όλο και περισσότερο.

«Το αμάξι μου το έχουν σπάσει και εμένα εδώ. Δεν γίνεται. Και το μαγαζί μου έχουν ανοίξει και χίλια δύο» ανέφερε κάτοικος του κέντρου της Αθήνας, ενώ άλλοι μιλούν για μια κατάσταση άνευ προηγουμένου.

Οι υπόλοιπες περιοχές στην Αττική

Ο χάρτης της εγκληματικότητας δεν περιλαμβάνει μόνο το κέντρο της Αθήνας. Οι περισσότερες κλοπές και διαρρήξεις έχουν καταγραφεί στο Παγκράτι, το Περιστέρι, το Σύνταγμα, το Μαρούσι, την Καλλιθέα, τη Γλυφάδα, τον Αγ. Παντελεήμονα και την Κυψέλη.

Με γεωμετρική πρόοδο αυξάνονται, όμως, και οι απάτες, με τον τζίρο των εγκληματικών οργανώσεων να ξεπερνά τα 20 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Ο φόβος για την τεχνητή νοημοσύνη νέα πραγματικότητα στα χρηματιστήρια

Wall Street: Ο φόβος για την τεχνητή νοημοσύνη νέα πραγματικότητα στα χρηματιστήρια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Missing Alert: Πού χάθηκε η ξεκούραση σήμερα; Γιατί ο ύπνος πλέον δεν μας φτάνει;

Missing Alert: Πού χάθηκε η ξεκούραση σήμερα; Γιατί ο ύπνος πλέον δεν μας φτάνει;

Κόσμος
Ιαπωνία: Η Τακαΐτσι στα πρόθυρα ιστορικής νίκης στις πρόωρες εκλογές

Ιαπωνία: Η Τακαΐτσι στα πρόθυρα ιστορικής νίκης στις πρόωρες εκλογές

inWellness
Πως μας επηρεαζει το burnout;
Αλλαγές 08.02.26

Πως μας επηρεαζει το burnout;

Μελέτες δείχνουν ότι το burnout μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα συναισθήματά μας και παίρνουμε αποφάσεις.

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Γιάννης Παναγόπουλος: Στον οικονομικό εισαγγελέα αναμένεται το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
Εν αναμονή εξελίξεων 08.02.26

Το δρόμο για τον οικονομικό εισαγγελέα παίρνει η υπόθεση Παναγόπουλου - Πού εστιάζουν οι έρευνες

Θέμα χρόνου είναι να βρεθεί στα χέρια του οικονομικού εισαγγελέα η υπόθεση υπεξαίρεσης ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων από εκπαιδευτικά προγράμματα. Ο Γιάννης Παναγόπουλος ελέγχεται για υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σύνταξη
Καλλιθέα: Κοριτσάκι 2,5 ετών έπεσε σε σιντριβάνι – Κατάφεραν να το σώσουν οι γιατροί, νοσηλεύεται στη ΜΕΘ
Ελλάδα 08.02.26 Upd: 22:31

Κοριτσάκι 2,5 ετών έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα - Κατάφεραν να το σώσουν οι γιατροί, νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Το συμβάν έγινε το απόγευμα της Κυριακής στην πλατεία Δαβάκη με το μικρό κοριτσάκι να μετεφέρεται χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο

Σύνταξη
Ποια είναι η μεγαλύτερη ευθεία στην Αθήνα; Είχε σπίτια και οικόπεδα, τώρα είναι γεμάτη γραφεία και ξενοδοχεία
Ελλάδα 08.02.26

Ποια είναι η μεγαλύτερη ευθεία στην Αθήνα; Είχε σπίτια και οικόπεδα, τώρα είναι γεμάτη γραφεία και ξενοδοχεία

Δεκάδες χιλιάδες οχήματα κινούνται καθημερινά στο δρόμο που μπορεί να μην είναι ο μεγαλύτερος σε μήκος, αλλά έχει τη μεγαλύτερη ευθεία στην πρωτεύουσα.

Σύνταξη
Ειδική αγωγή υπό… κατάρρευση στη Σάμο
Οι καταγγελίες των γονιών 08.02.26

Ειδική αγωγή υπό… κατάρρευση στη Σάμο

Τριτοκοσμικές συνθήκες στο ειδικό δημοτικό και νηπιαγωγείο Σάμου καταγγέλλουν γονείς στο in: «Καλούμαστε να βάλουμε στη ζυγαριά την ασφάλεια και την εκπαίδευση των παιδιών μας» - Στο in απαντά και ο Δήμαρχος Σάμου

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Λακωνία: Προσπάθησαν να αποκρύψουν εργατικό δυστύχημα μεταφέροντας αλλού τη σορό – Μία σύλληψη
Στη Λακωνία 08.02.26

Προσπάθησαν να αποκρύψουν εργατικό δυστύχημα μεταφέροντας αλλού τη σορό - Μία σύλληψη

Ο άτυχος 63χρονος είχε τραυματιστεί θανάσιμα έπειτα από πτώση κατά τη διάρκεια εργασιών που πραγματοποιούσε σε οικοδομή, ενώ το άψυχο σώμα του είχε εντοπιστεί στην αυλή του σπιτιού του

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Ισπανία νομιμοποίησε πάνω από μισό εκατομμύριο μετανάστες το 2005 – Και η οικονομία ωφελήθηκε
Κόσμος 08.02.26

Η Ισπανία νομιμοποίησε πάνω από μισό εκατομμύριο μετανάστες το 2005 – Και η οικονομία ωφελήθηκε

Η Ισπανία προχωρά σε μια ιστορική αμνηστία για περίπου μισό εκατομμύριο μετανάστες χωρίς χαρτιά, επιδιώκοντας να ενισχύσει την οικονομία, να μειώσει την αδήλωτη εργασία και να προωθήσει την κοινωνική ένταξη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πολύ σκληρό μαρκάρισμα του Καλάμπρια στον Έσε – Κίτρινη κάρτα έδειξε ο Λάμπρεχτς, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες των «ερυθρόλευκων» για κόκκινη (vid)
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Πολύ σκληρό μαρκάρισμα του Καλάμπρια στον Έσε – Κίτρινη κάρτα έδειξε ο Λάμπρεχτς, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες των «ερυθρόλευκων» για κόκκινη (vid)

Ο Ιταλός αμυντικός έκανε πολύ σκληρό τάκλιν στον Αργεντίνο μέσο των πειραιωτών, αλλά ο Βέλγος διαιτητής έδειξε κίτρινη κάρτα στον παίκτη του Παναθηναϊκού

Σύνταξη
Αποφυλάκιση κρατουμένων στη Βενεζουέλα: Ελεύθερος ο Χουάν Πάμπλο Γκουανίπα, ηγετικό μέλος της αντιπολίτευσης
Συνεργάτης της Ματσάδο 08.02.26

Αποφυλάκιση κρατουμένων στη Βενεζουέλα: Ελεύθερος ο Χουάν Πάμπλο Γκουανίπα, ηγετικό μέλος της αντιπολίτευσης

Μια προσωπικότητα της αντιπολίτευσης, στενός συνεργάτης της Μαρία Κορίνα Ματσάδο, αποφυλακίστηκε την Κυριακή, ένα μήνα μετά την έναρξη αποφυλακίσεων πολιτικών κρατουμένων στη Βενεζουέλα

Σύνταξη
Λίβανος: Τουλάχιστον 6 οι νεκροί από την κατάρρευση κτιρίων στην Τρίπολη – Αγωνιώδεις έρευνες
Μέση Ανατολή 08.02.26

Λίβανος: Τουλάχιστον 6 οι νεκροί από την κατάρρευση κτιρίων στην Τρίπολη – Αγωνιώδεις έρευνες

Μεταξύ των νεκρών στην Τρίπολη του Λιβάνου είναι ένα παιδί και μια ηλικιωμένη γυναίκα. Οι έρευνες συνεχίζονται ενώ εκκενώθηκαν γειτονικά κτίρια για προληπτικούς λόγους.

Σύνταξη
Χειρωνακτική και πνευματική εργασία: Κάνει «διακρίσεις» η AI; Τα 40 επαγγέλματα που απειλεί περισσότερο
Ποια κινδυνεύουν 08.02.26

Χειρωνακτική και πνευματική εργασία: Κάνει «διακρίσεις» η AI; Τα 40 επαγγέλματα που απειλεί περισσότερο

Πώς η AI επαναπροσδιορίζει τον παγκόσμιο χάρτη της εργασίας - Το στοίχημα είναι πλέον ανοιχτό: θα γίνουμε οι ενορχηστρωτές των μηχανών ή απλοί παρατηρητές της εξέλιξής τους;

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
LIVE: Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 08.02.26

LIVE: Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπέτις για την 23η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Γιατί ο Ζοχράν Μαμντάνι επέλεξε να εμφανιστεί με ένα τζάκετ Carhartt που σχεδίασε η σύζυγός του;
Πολιτική θέση 08.02.26

Γιατί ο Ζοχράν Μαμντάνι επέλεξε να εμφανιστεί με ένα τζάκετ Carhartt που σχεδίασε η σύζυγός του;

Καθώς αντιμετώπιζε το κρύο και μια μεγάλη χιονοθύελλα, ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, εμφανίστηκε με ένα μπουφάν Carhartt, ειδική παραγγελία για τον ίδιο, το οποίο σχεδιάστηκε με τη βοήθεια της συζύγου του, Ράμα Ντουβάτζι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Γιουβέντους – Λάτσιο
Ποδόσφαιρο 08.02.26

LIVE: Γιουβέντους – Λάτσιο

LIVE: Γιουβέντους – Λάτσιο. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Γιουβέντους – Λάτσιο για την 24η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Γαλλία: Η κυβέρνηση χαρακτήρισε την Ανυπότακτη Γαλλία «ακροαριστερό κόμμα» – Σφοδρές αντιδράσεις
Εν όψει εκλογών 08.02.26

Γαλλία: Η κυβέρνηση χαρακτήρισε την Ανυπότακτη Γαλλία «ακροαριστερό κόμμα» – Σφοδρές αντιδράσεις

Η απόφαση έρχεται σε αντίθεση με τη γνωμοδότηση του γαλλικού Συμβουλίου Επικρατείας. Η Ανυπότακτη Γαλλία καταγγέλλει «έγκλημα κατά της αντιπολίτευσης» και οι Σοσιαλιστές «ξέπλυμα της ακροδεξιάς».

Σύνταξη
Γιάννης Παναγόπουλος: Στον οικονομικό εισαγγελέα αναμένεται το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
Εν αναμονή εξελίξεων 08.02.26

Το δρόμο για τον οικονομικό εισαγγελέα παίρνει η υπόθεση Παναγόπουλου - Πού εστιάζουν οι έρευνες

Θέμα χρόνου είναι να βρεθεί στα χέρια του οικονομικού εισαγγελέα η υπόθεση υπεξαίρεσης ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων από εκπαιδευτικά προγράμματα. Ο Γιάννης Παναγόπουλος ελέγχεται για υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο