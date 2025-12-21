Καλαμάτα: Συνελήφθησαν δύο νεαροί για κλοπές σε εκκλησίες και αυτοκίνητα – Αφαίρεσαν τάματα μεγάλης αξίας
Οι δράστες είχαν κλέψει και την πιστωτικά κάρτα γυναίκας στην Καλαμάτα με την οποία πραγματοποίησαν ανέπαφες συναλλαγές
Στη σύλληψη δύο ατόμων ηλικίας 24 και 19 ετών προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, στο πλαίσιο έρευνας για σειρά κλοπών που σημειώθηκαν το τελευταίο διάστημα στην Καλαμάτα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, οι δύο συλληφθέντες, μαζί με ακόμη τρία άτομα ηλικίας 20, 17 και 15 ετών, αφαίρεσαν από σταθμευμένο όχημα δύο ενισχυτές και δύο ηχεία, συνολικής αξίας περίπου 700 ευρώ.
Δύο εκκλησίες
Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. από την εμπεριστατωμένη προανακριτική διαδικασία προέκυψε ότι, κατά το χρονικό διάστημα από τις 10 έως τις 16 Δεκεμβρίου, οι ίδιοι εμπλέκονται σε ακόμη μία περίπτωση κλοπής και μία απόπειρα κλοπής σε Ιερούς Ναούς.
Ειδικότερα, στον Ιερό Ναό Άγιος Δημήτριος Αρκάδων στην Καλαμάτα αφαίρεσαν τάματα μεγάλης αξίας, ενώ στον Ιερό Ναό Υπαπαντή Γαρδικίου ενεργοποιήθηκε το σύστημα συναγερμού, με αποτέλεσμα να τραπούν σε φυγή χωρίς να αφαιρέσουν αντικείμενα.
Επιπλέον, όπως διαπιστώθηκε, οι κατηγορούμενοι είχαν αφαιρέσει από γυναίκα χρηματικό ποσό καθώς και τραπεζική κάρτα, με την οποία προχώρησαν σε ανέπαφες συναλλαγές.
Θύμα και μία γυναίκα
Για την ίδια υπόθεση κατηγορείται και 41χρονη γυναίκα, καθώς, σύμφωνα με την αστυνομία, συμμετείχε στην απόπειρα κλοπής σε Ιερό Ναό, κατά την οποία χρησιμοποιήθηκε όχημα ιδιοκτησίας της. Το όχημα εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ως μέσο τέλεσης αξιόποινης πράξης.
Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.
