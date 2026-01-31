Ηράκλειο: Ζευγάρι διέπραξε 14 κλοπές με λεία πάνω από 60.000 ευρώ – Πώς έπεσε στα δίχτυα της ΕΛ.ΑΣ.
Το ζευγάρι το τελευταίο εξάμηνο είχε διαπράξει κλοπές σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο - Συνελήφθη ενώ ετοιμαζόταν να ταξιδέψει με πλοίο της γραμμής από το λιμάνι του Ηρακλείου προς τον Πειραιά
Σκηνές που θυμίζουν κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου Κρήτης, με ένα ζευγάρι συνελήφθη για κλοπές.
Άνδρες των ειδικών Δυνάμεων έκλεισαν το δρόμο σε επιβατικό όχημα και με παρατεταμένα τα όπλα το ακινητοποίησαν και συνέλαβαν το ζευγάρι που που είχε διαπράξει πάνω από 14 διαρρήξεις σε σπίτια και κλέψει χρήματα και διάφορα πολύτιμα αντικείμενα, όπως Rolex , με τη λεία τους να ξεπερνά τα 60.000 ευρώ.
Τα στελέχη του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου με αστραπιαίες κινήσεις κατεβαίνουν από το όχημα και πρώτα ακινητοποιούν τον 49χρονο, με βαρύ ποινικό παρελθόν και στη συνέχεια τη σύντροφο του, που βρίσκεται στη θέση του συνοδηγού.
Καρέ-καρέ η σύλληψη του ζευγαριού
Σύμφωνα με το patris.gr, ο 48χρονος και η 41χρονη το τελευταίο εξάμηνο είχαν διαπράξει κλοπές σε συνολικά 14 σπίτια σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο.
Οι αστυνομικοί αφού έφτασαν στα ίχνη τους διαπίστωσαν πως ετοιμάζονταν να ταξιδέψουν με πλοίο της γραμμής από το λιμάνι του Ηρακλείου με προορισμό τον Πειραιά.
Με τη συνεργασία του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου έστησαν την επιχείρηση και κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το ζευγάρι που επιχείρησε να επιβιβαστεί στο πλοίο με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο.
