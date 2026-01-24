Με τη χρήση κατσαβιδιού και σφυριού επιχείρησε να διαρρήξει το ATM σε περιοχή της Ιεράπετρας, στην Κρήτη, ένας 30χρονος.

Ωστόσο, όχι μόνο δεν τα κατάφερε αλλά βρέθηκε και πίσω από τα κάγκελα αφού αστυνομικοί τον εντόπισαν λίγη ώρα αργότερα και τον συνέλαβαν.

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο 30χρονος είχε πραγματοποιήσει νωρίτερα άλλη κλοπή, σε επιχείρηση.

Τι βρέθηκε στην κατοχή του

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε ΙΧΕ αυτοκίνητο που χρησιμοποίησε για τη διάπραξη των κλοπών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία και τα αφαιρεθέντα αντικείμενα από το κατάστημα τα οποία αποδόθηκαν στον παθόντα.

Το αυτοκίνητο του κατασχέθηκε ως μέσο για τη διευκόλυνση παράνομων ενεργειών. Η προανάκριση ενεργείται από το τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας.