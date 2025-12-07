Διάρρηξη στο Δημαρχείο Σαρωνικού – Ταυτοποιήθηκε 39χρονος δράστης
Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαρωνικού ταυτοποίησαν έναν 39χρονο αλλοδαπό ως τον δράστη διάρρηξης που σημειώθηκε στο Δημαρχείο Σαρωνικού, μεταξύ της νύχτας της 29ης Νοεμβρίου και των πρωινών ωρών της 1ης Δεκεμβρίου 2025.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανακριτικής έρευνας, ο δράστης εισήλθε στο κτήριο παραβιάζοντας παράθυρο και προκάλεσε φθορές σε διάφορα γραφεία, μεταξύ αυτών και θραύση γυάλινης θύρας.
Ο δράστης έφαγε τα τρόφιμα που βρήκε
Επιπλέον, αφαίρεσε ένα κινητό τηλέφωνο από τους χώρους του Δημαρχείου.
Η έρευνα ανέδειξε και τη θρασύτητα του 39χρονου, καθώς κατά τη διάρκεια της παραμονής του κατανάλωσε τρόφιμα που βρήκε στα γραφεία.
Η υπόθεση έχει διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα για περαιτέρω διαδικασίες.
Ο δήμαρχος
Ο δήμαρχος Σαρωνικού είχε κάνει την ακόλουθη δήλωση όταν διαπιστώθηκε η διάρρηξη
Σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες σημειώθηκε διάρρηξη στο Δημαρχείο Σαρωνικού. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη αναλάβει την υπόθεση και η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.
Θέλω να είμαι ξεκάθαρος: καμία εγκληματική ενέργεια δεν πρόκειται να μας πτοήσει. Παραμένουμε σταθεροί και προσανατολισμένοι στο έργο μας, με ψυχραιμία, αίσθημα ευθύνης και πλήρη αποφασιστικότητα να προστατεύσουμε τον Δήμο και τους συμπολίτες μας.
Οι υλικές ζημιές που προκλήθηκαν καταγράφονται ήδη και θα αποκατασταθούν άμεσα, ενώ ενισχύουμε ακόμη περισσότερο τα μέτρα ασφαλείας σε όλες τις δημοτικές εγκαταστάσεις.
Απο αύριο οι υπηρεσίες του Δήμου θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά, χωρίς καμία διακοπή.
