Για διάρρηξη στο δημαρχείο Σαρωνικού κάνει λόγο σε ανάρτηση του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο Δήμαρχος Δημήτρης Παπαχρήστου. Ο Δήμαρχος αναφέρει στην ανάρτηση του: «Σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες σημειώθηκε διάρρηξη στο Δημαρχείο Σαρωνικού. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη αναλάβει την υπόθεση και η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Θέλω να είμαι ξεκάθαρος: καμία εγκληματική ενέργεια δεν πρόκειται να μας πτοήσει. Παραμένουμε σταθεροί και προσανατολισμένοι στο έργο μας, με ψυχραιμία, αίσθημα ευθύνης και πλήρη αποφασιστικότητα να προστατεύσουμε τον Δήμο και τους συμπολίτες μας.

Οι υλικές ζημιές που προκλήθηκαν καταγράφονται ήδη και θα αποκατασταθούν άμεσα, ενώ ενισχύουμε ακόμη περισσότερο τα μέτρα ασφαλείας σε όλες τις δημοτικές εγκαταστάσεις.

Από αύριο οι υπηρεσίες του Δήμου θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά, χωρίς καμία διακοπή.

*πηγή φωτογραφιών: https://www.facebook.com/dimitris.papas1