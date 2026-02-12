Ο Ζέιν Μαλίκ δεν ξέρει αν ερωτεύτηκε πραγματικά την Τζίτζι Χαντίντ: «Ίσως ήταν απλά πόθος»

Ο Ζέιν Μαλίκ μιλά για την παρελθοντική του σχέση με την Τζίτζι Χαντίντ, την οποία ναι μεν αγαπάει, αλλά δεν μπορεί να γνωρίζει με σιγουριά αν ερωτεύτηκε.

Σε ένα επεισόδιο του podcast «Call Her Daddy», το πρώην μέλος των «One Direction» εξήγησε ότι, καθώς η αντίληψή του για τον έρωτα έχει αλλάξει, δεν είναι σίγουρος αν αγάπησε πραγματικά το μοντέλο.

«Ίσως ήταν πόθος, ίσως κάτι άλλο. Δεν νομίζω ότι ήταν έρωτας. Για να είμαι ειλικρινής, θα αγαπώ για πάντα την Τζίτζι, γιατί είναι είναι η μητέρα του παιδιού μου και την σέβομαι απόλυτα», είπε στην παρουσιάστρια Άλις Κούπερ.

«Ωστόσο, δεν νομίζω ότι ήμουν ερωτευμένος μαζί της. Νιώθω ότι όταν το είπα [για πρώτη φορά], οι άνθρωποι νόμιζαν ότι έκανα πλάκα. Οπότε [θέλω να ξεκαθαρίσω] ότι νιώθω τεράστιο σεβασμό για αυτή τη γυναίκα και την αγαπώ, τρελά, αλλά όχι. Δεν πιστεύω ότι ήμουν ερωτευμένος μαζί της εκείνη την περίοδο, αλλιώς θα ήμουν μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου».

Ο Ζέιν Μαλίκ και η Τζίτζι Χαντίντ άρχισαν να βγαίνουν το 2015, αλλά χώρισαν επίσημα τον Οκτώβριο του 2021. Μαζί έχουν αποκτήσει ένα παιδί, την πεντάχρονη Κάι.

Ελευθερία

Ο τραγουδιστής του «Pillow Talk» επανέλαβε ότι σέβεται επίσης όλες τις προηγούμενες συντρόφους του, αλλά χαίρεται που είναι ελεύθερος.

«Χωρίς να θέλω να είμαι ασεβής, ήταν απελευθερωτικό. Είμαι ο τύπος του ανθρώπου που ζει με τους δικούς του ρυθμούς, που λογοδοτεί μόνο στον εαυτό του. Οπότε, ήταν πολύ απελευθερωτικό για μένα. Μπορούσα απλά να κάνω πράγματα, να κάνω σχέδια. Να κοιμάμαι όποτε ήθελα», είπε.

Ωστόσο, αισθάνεται ότι έχει ωριμάσει ως άτομο μέσα από τις προηγούμενες σχέσεις του, προσθέτοντας: «Ζεις και μαθαίνεις από αυτό».

Πρόσθεσε δε ότι η πατρότητα συνδυαστικά με την καριέρα, καθιστούν δύσκολο το να βρει χρόνο για να βγει ραντεβού και ότι θα πρέπει να είναι πρόθυμος να παντρευτεί κάποια νέα γυναίκα πριν την γνωρίσει η Κάι.

«Θα πρέπει να είμαι πολύ σοβαρός για αυτή τη γυναίκα και ίσως να σχεδιάσω να την παντρευτώ πριν την συστήσω στην κόρη μου», πρόσθεσε.

Ο Μαλίκ πρόκειται να κυκλοφορήσει το νέο του άλμπουμ «Konnakol» στις 17 Απριλίου και κυκλοφόρησε το πρώτο single από το πρότζεκτ, «Die For Me», την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου.

*Με πληροφορίες από: USA Today