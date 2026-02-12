magazin
Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Ζέιν Μαλίκ δεν ξέρει αν ερωτεύτηκε πραγματικά την Τζίτζι Χαντίντ: «Ίσως ήταν απλά πόθος»
Fizz 12 Φεβρουαρίου 2026, 17:30

Ο Ζέιν Μαλίκ δεν ξέρει αν ερωτεύτηκε πραγματικά την Τζίτζι Χαντίντ: «Ίσως ήταν απλά πόθος»

Σε ένα επεισόδιο του podcast «Call Her Daddy», ο Ζέιν Μαλίκ εξήγησε ότι, καθώς η αντίληψή του για τον έρωτα έχει αλλάξει, δεν είναι σίγουρος αν ερωτεύτηκε πραγματικά το μοντέλο.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η μεσογειακή στάση ζωής: Είναι το μυστικό για μακροζωία και ευημερία;

Η μεσογειακή στάση ζωής: Είναι το μυστικό για μακροζωία και ευημερία;

Spotlight

Ο Ζέιν Μαλίκ μιλά για την παρελθοντική του σχέση με την Τζίτζι Χαντίντ, την οποία ναι μεν αγαπάει, αλλά δεν μπορεί να γνωρίζει με σιγουριά αν ερωτεύτηκε.

Σε ένα επεισόδιο του podcast «Call Her Daddy», το πρώην μέλος των «One Direction» εξήγησε ότι, καθώς η αντίληψή του για τον έρωτα έχει αλλάξει, δεν είναι σίγουρος αν αγάπησε πραγματικά το μοντέλο.

«Ίσως ήταν πόθος, ίσως κάτι άλλο. Δεν νομίζω ότι ήταν έρωτας. Για να είμαι ειλικρινής, θα αγαπώ για πάντα την Τζίτζι, γιατί είναι είναι η μητέρα του παιδιού μου και την σέβομαι απόλυτα», είπε στην παρουσιάστρια Άλις Κούπερ.

«Ωστόσο, δεν νομίζω ότι ήμουν ερωτευμένος μαζί της. Νιώθω ότι όταν το είπα [για πρώτη φορά], οι άνθρωποι νόμιζαν ότι έκανα πλάκα. Οπότε [θέλω να ξεκαθαρίσω] ότι νιώθω τεράστιο σεβασμό για αυτή τη γυναίκα και την αγαπώ, τρελά, αλλά όχι. Δεν πιστεύω ότι ήμουν ερωτευμένος μαζί της εκείνη την περίοδο, αλλιώς θα ήμουν μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου».

YouTube thumbnail

Ο Ζέιν Μαλίκ και η Τζίτζι Χαντίντ άρχισαν να βγαίνουν το 2015, αλλά χώρισαν επίσημα τον Οκτώβριο του 2021. Μαζί έχουν αποκτήσει ένα παιδί, την πεντάχρονη Κάι.

Ελευθερία

Ο τραγουδιστής του «Pillow Talk» επανέλαβε ότι σέβεται επίσης όλες τις προηγούμενες συντρόφους του, αλλά χαίρεται που είναι ελεύθερος.

«Χωρίς να θέλω να είμαι ασεβής, ήταν απελευθερωτικό. Είμαι ο τύπος του ανθρώπου που ζει με τους δικούς του ρυθμούς, που λογοδοτεί μόνο στον εαυτό του. Οπότε, ήταν πολύ απελευθερωτικό για μένα. Μπορούσα απλά να κάνω πράγματα, να κάνω σχέδια. Να κοιμάμαι όποτε ήθελα», είπε.

Ωστόσο, αισθάνεται ότι έχει ωριμάσει ως άτομο μέσα από τις προηγούμενες σχέσεις του, προσθέτοντας: «Ζεις και μαθαίνεις από αυτό».

Πρόσθεσε δε ότι η πατρότητα συνδυαστικά με την καριέρα, καθιστούν δύσκολο το να βρει χρόνο για να βγει ραντεβού και ότι θα πρέπει να είναι πρόθυμος να παντρευτεί κάποια νέα γυναίκα πριν την γνωρίσει η Κάι.

«Θα πρέπει να είμαι πολύ σοβαρός για αυτή τη γυναίκα και ίσως να σχεδιάσω να την παντρευτώ πριν την συστήσω στην κόρη μου», πρόσθεσε.

Ο Μαλίκ πρόκειται να κυκλοφορήσει το νέο του άλμπουμ «Konnakol» στις 17 Απριλίου και κυκλοφόρησε το πρώτο single από το πρότζεκτ, «Die For Me», την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου.

*Με πληροφορίες από: USA Today

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Μικρά κέρδη – Ράλι στο φίνις για ΕΥΔΑΠ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μικρά κέρδη – Ράλι στο φίνις για ΕΥΔΑΠ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η μεσογειακή στάση ζωής: Είναι το μυστικό για μακροζωία και ευημερία;

Η μεσογειακή στάση ζωής: Είναι το μυστικό για μακροζωία και ευημερία;

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Γιάννης Παναγόπουλος: Καταγγέλλει ενδοσυνδικαλιστική σκευωρία σε βάρος

Γιάννης Παναγόπουλος: Καταγγέλλει ενδοσυνδικαλιστική σκευωρία σε βάρος

inWellness
inTown
Stream magazin
Έχοντας μαζί τους φίλους του, στιγμές γεμάτες αγάπη: Οι τελευταίες ημέρες του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ
Συγκίνηση 12.02.26

Έχοντας μαζί τους φίλους του, στιγμές γεμάτες αγάπη: Οι τελευταίες ημέρες του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ

Το βράδυ της Τετάρτης, ο γνωστός ηθοποιός Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 48 ετών, καθώς έχασε τη μάχη με τον καρκίνο που έδινε τα τελευταία δυόμιση χρόνια.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Θα πω την ιστορία με τους δικούς μου όρους – Ο Μάικλ Ντάγκλας ετοιμάζει μια «σαρωτική» αυτοβιογραφία
Όλα στο φως 12.02.26

Θα πω την ιστορία με τους δικούς μου όρους – Ο Μάικλ Ντάγκλας ετοιμάζει μια «σαρωτική» αυτοβιογραφία

Ο σταρ του Χόλιγουντ Μάικλ Ντάγκλας, πήρε την απόφαση να κυκλοφορήσει ένα αυτοβιογραφικό βιβλίο, ρίχνοντας φως σε διάφορες άγνωστες πλευρές της ζωής του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος – Οι φωτογραφίες του Τζιμ Κέρτις για τα 57α γενέθλια της Τζένιφερ Άνιστον δηλώνουν συναίσθημα
❤️ 12.02.26

Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος - Οι φωτογραφίες του Τζιμ Κέρτις για τα 57α γενέθλια της Τζένιφερ Άνιστον δηλώνουν συναίσθημα

Το ζευγάρι έκανε δημόσια τη σχέση του όταν η Τζένιφερ Άνιστον μοιράστηκε μια ανάρτηση στο Instagram για τα γενέθλια του Κέρτις τον Νοέμβριο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Απαράδεκτη συμπεριφορά»: Ο Άντριου αποκάλυπτε στον Έπσταϊν εμπιστευτικές πληροφορίες Βρετανών αξιωματούχων;
BBC 12.02.26

«Απαράδεκτη συμπεριφορά»: Ο Άντριου αποκάλυπτε στον Έπσταϊν εμπιστευτικές πληροφορίες Βρετανών αξιωματούχων;

Σύμφωνα με το BBC, έγγραφο που είχε ετοιμαστεί για τον Άντριου ως εμπορικό απεσταλμένο και αφορούσε επενδύσεις σε χρυσό και ουράνιο στη Χελμάντ του Αφγανιστάν φέρεται να διαβιβάστηκε στον Τζέφρι Έπσταϊν, προκαλώντας πολιτικές και νομικές αντιδράσεις

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο πιο μικρός είναι και ο πιο ώριμος: Ο Κρουζ στέλνει μήνυμα στον Μπρούκλιν και προσπαθεί να σβήσει τη «φωτιά» στους Μπέκαμ
The River of Dreams 12.02.26

Ο πιο μικρός είναι και ο πιο ώριμος: Ο Κρουζ στέλνει μήνυμα στον Μπρούκλιν και προσπαθεί να σβήσει τη «φωτιά» στους Μπέκαμ

Σε μια κίνηση έκπληξη, ο Κρουζ πόσταρε στα social media φωτογραφίες του με τον Μπρούκλιν, ενώ ο «πόλεμος» των Μπέκαμ βρίσκεται στη χειρότερή του φάση.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η πόρτα στα κλαμπ του Λονδίνου, ο στρίπερ Χάρι Πότερ και αλκοόλ απ’τα «μάτια» – Η άλλη ζωή της Μάργκο Ρόμπι
Βίντεο 11.02.26

Η πόρτα στα κλαμπ του Λονδίνου, ο στρίπερ Χάρι Πότερ και αλκοόλ απ’τα «μάτια» – Η άλλη ζωή της Μάργκο Ρόμπι

Πριν γίνει η βασίλισσα των κόκκινων χαλιών, η Μάργκο Ρόμπι ζούσε σαν φοιτήτρια στο Κλάπαμ, έβγαινε ξέφρενα και κατέληγε… εκτός κλαμπ. Από το διαβόητο Infernos μέχρι bachelorette με στρίπερ ντυμένο Χάρι Πότερ, η σταρ θυμάται τα πιο τρελά της χρόνια

Σύνταξη
Ας φάνε παντεσπάνι: Ο Χάρι Στάιλς δεν νοιάζεται αν είσαι πολύ φτωχός για να πας σε συναυλία του
Fizz 11.02.26

Ας φάνε παντεσπάνι: Ο Χάρι Στάιλς δεν νοιάζεται αν είσαι πολύ φτωχός για να πας σε συναυλία του

Οι εξωφρενικές τιμές εισιτηρίων της παγκόσμιας περιοδείας του «Together, Together» το 2026 του Χάρι Στάιλς έχουν εξοργίσει τους θαυμαστές του με πηγές να αναφέρουν πως ο ίδιος δεν ενδιαφέρεται να κάνει κάτι γι'αυτό

Σύνταξη
«Δύο άτομα με άρπαξαν από πίσω» – H σωματική επίθεση στην αρραβωνιαστικιά του Μικ Τζάγκερ
«Ευκαιριακή ληστεία» 11.02.26

«Δύο άτομα με άρπαξαν από πίσω» - H σωματική επίθεση στην αρραβωνιαστικιά του Μικ Τζάγκερ

Σε μια ανάρτηση στο Instagram Stories που ανέβασε αργά το βράδυ της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου, η 38χρονη Μέλανι Χάμρικ είπε ότι «την αγκάλιασαν δύο άτομα από πίσω» στο ιδιωτικό κλαμπ Annabel’s στο Mayfair. Φαίνεται, ωστόσο, ότι έκτοτε έχει διαγράψει την ανάρτηση.

Σύνταξη
Μήπως δεν απειλεί μόνο τον πρώην πρίγκιπα Άντριου η σκιά του σκανδάλου Έπσταϊν αλλά όλο το Παλάτι;
Economist 11.02.26

Μήπως δεν απειλεί μόνο τον πρώην πρίγκιπα Άντριου η σκιά του σκανδάλου Έπσταϊν αλλά όλο το Παλάτι;

Οι νέες αποκαλύψεις για τον Τζέφρι Έπσταϊν επαναφέρουν στο προσκήνιο τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ και φέρνουν τον Κάρολο Γ΄ αντιμέτωπο με δημόσια πίεση, θεσμικά ερωτήματα και πολιτικό κόστος

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιατί η Ντρου Μπάριμορ και ο Ορλάντο Μπλουμ φωνάζουν «Ώπα» και σπάνε πιάτα μεσοπέλαγα;
Μύρισε Αιγαίο 11.02.26

Γιατί η Ντρου Μπάριμορ και ο Ορλάντο Μπλουμ φωνάζουν «Ώπα» και σπάνε πιάτα μεσοπέλαγα;

Με φόντο το κατάστρωμα ενός πολυτελούς κρουαζιερόπλοιου, η Ντρου Μπάριμορ σπάει πιάτα και φωνάζει «Ώπα», αφήνοντας άφωνο τον Ορλάντο Μπλουμ στο νέο, άκρως… ελληνικό σποτ της MSC Cruises.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ορίστηκε δικάσιμος για τη δισεκατομμυρίων δολαρίων Ντόναλντ Τραμπ των ΗΠΑ κατά του BBC
Culture Live 12.02.26

Ορίστηκε δικάσιμος για τη δισεκατομμυρίων δολαρίων Ντόναλντ Τραμπ των ΗΠΑ κατά του BBC

Η αγωγή πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχει καταθέσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά του BBC έχει προγραμματιστεί να εκδικαστεί τον Φεβρουάριο του 2027, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ζαχαριάδης: Αδιανόητο να δίνει συνέντευξη ο διοικητής της ΤτΕ στον μηχανισμό τρολ της ΝΔ, την «Ομάδα Αλήθειας»
Πολιτική Γραμματεία 12.02.26

Ζαχαριάδης: Αδιανόητο να δίνει συνέντευξη ο διοικητής της ΤτΕ στον μηχανισμό τρολ της ΝΔ, την «Ομάδα Αλήθειας»

«Με ποια αξιοπιστία θα αντιμετωπίσει κάποιος πλέον τον κ. Στουρνάρα όταν αυτός δίνει συνέντευξη στον παράνομα χρηματοδοτούμενο βραχίονα προπαγάνδας της ΝΔ, η οποία χρωστάει πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ δανεικά και αγύριστα στις τράπεζες;», τονίζει ο Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Η φωτοβολίδα που έριξε η ΕΠΟ για τη διαιτησία
Ποδόσφαιρο 12.02.26

Η φωτοβολίδα που έριξε η ΕΠΟ για τη διαιτησία

'Ανθρακες ο... θησαυρός: Έδωσε στη δημοσιότητα επιστολή εντυπώσεων για τα αυτονόητα που επιβάλλει η UEFA στην ΕΠΟ λόγω της σύμβασης διαιτησίας, η οποία είναι σε ισχύ εδώ και πολλά χρόνια

Βάιος Μπαλάφας
Γιώργος Καπουτζίδης: Οι δημοσιογράφοι έχετε κάνει λίγο μέρος της δουλειάς σας το «έλα να δούμε ποιος είπε κάτι κακό»
TV 12.02.26

Γιώργος Καπουτζίδης: Οι δημοσιογράφοι έχετε κάνει λίγο μέρος της δουλειάς σας το «έλα να δούμε ποιος είπε κάτι κακό»

«Δεν διάβασα τίποτα από σχόλια, γιατί ήμουν όλη την ώρα από πίσω και βλέπαμε και εμείς το σόου. Δεν ξέρω αν θα διαβάσω τα σχόλια», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Καπουτζίδης

Σύνταξη
Σβιάτεκ – Σάκκαρη 1-2: Θρίαμβος για τη Μαρία, απέκλεισε τη Σβιάτεκ και προκρίθηκε στους «4» της Ντόχας! (vids)
Qatar Open 12.02.26

Θρίαμβος για τη Σάκκαρη, απέκλεισε τη Σβιάτεκ, Νο2 του παγκόσμιου τένις! (vids)

Αν και έχασε το πρώτο σετ από την σπουδαία Ίγκα Σβιάτεκ (Νο2 στον κόσμο), η Μαρία Σάκκαρη έκανε μεγάλη ανατροπή και προκρίθηκε στα ημιτελικά της Ντόχα για 3η φορά στην καριέρα της.

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εκατοντάδων αχυρανθρώπων με 380 επιχειρήσεις και χρέη 43 εκατ. ευρώ
Ελλάδα 12.02.26

ΑΑΔΕ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εκατοντάδων αχυρανθρώπων με 380 επιχειρήσεις και χρέη 43 εκατ. ευρώ

Οι επικεφαλής του κυκλώματος είναι 10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι και συνελήφθησαν από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, μετά από συντονισμένη επιχείρηση στα σπίτια τους, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι.

Σύνταξη
JFK Jr. και Κάρολιν Μπεσέτ – «Αν κάποιος επρόκειτο να κλέψει τον πρίγκιπά τους, ας ήταν μια εντελώς άψογη πριγκίπισσα»
Το παραμύθι τους 12.02.26

JFK Jr. και Κάρολιν Μπεσέτ - «Αν κάποιος επρόκειτο να κλέψει τον πρίγκιπά τους, ας ήταν μια εντελώς άψογη πριγκίπισσα»

Ο Τύπος την πολέμησε, ο JFK Jr. τη λάτρεψε και η μοίρα τους χτύπησε. Καθώς μια νέα τηλεοπτική σειρά εξερευνά το ρομάντζο του εμβληματικού ζεύγους JFK Jr. και Κάρολιν Μπεσέτ, οι εμπιστευτικές πηγές αποκαλύπτουν την αλήθεια για τον θυελλώδη γάμο τους στο περιοδικό People.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κώστας Αρβανίτης: Στεκόμαστε στο πλευρό των διανομέων της efood
Κόσμος 12.02.26

Κώστας Αρβανίτης: Στεκόμαστε στο πλευρό των διανομέων της efood

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της ευρωπαϊκής Αριστεράς, Κώστας Αρβανίτης, μεταφέρει μήνυμα συμπαράστασης στους εργαζομένους της efood γιατί «η ταχύτητα και ο όγκος εξυπηρέτησης δεν μπορούν να αξίζουν περισσότερο από την ανθρώπινη ζωή».

Σύνταξη
Ολομέλεια: Εκτός ελέγχου Άδωνις – Ζωή στη Βουλή
«Ροντέο» το Κοινοβούλιο 12.02.26

Εκτός ελέγχου Άδωνις - Ζωή στη Βουλή

Ξέφυγε η κατάσταση στη Βουλή. Άδωνις Γεωργιάδης και Ζωή Κωνσταντοπούλου αντάλλαξαν βαριές κατηγορίες, ευτελίζοντας τη διαδικασία.

Σύνταξη
Το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, μια ιστορική ευκαιρία που δεν επιτρέπεται να χαθεί
Πολιτική Γραμματεία 12.02.26

Το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, μια ιστορική ευκαιρία που δεν επιτρέπεται να χαθεί

Για τη σημασία του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ γράφει ο Αντώνης Σαουλίδης, μέλος ΠΣ, τονίζοντας ότι το διακύβευμα είναι καθαρό. Είτε θα επανεμφανιστεί ως αυθεντικός πόλος εξουσίας είτε θα παραμείνει εγκλωβισμένο σε μια πολιτική στασιμότητα με περιορισμένο αποτύπωμα

Σύνταξη
Βίντεο ντοκουμέντο από την κινηματογραφική καταδίωξη 16χρονου στην οδό Αχαρνών
Ελλάδα 12.02.26

Βίντεο ντοκουμέντο από την κινηματογραφική καταδίωξη 16χρονου στην οδό Αχαρνών

Από την έρευνα προέκυψε ότι η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 16χρονος είχε δηλωθεί κλεμμένη από τις 8 Φεβρουαρίου 2026 στην περιοχή των Εξαρχείων - Ο ανήλικος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.

Σύνταξη
Κακλαμάνης: Επίθεση κατά του πολιτεύματος οι υποκλοπές – Το πρόβλημα δεν είναι το έγκλημα, αλλά η συγκάλυψη
36η δικάσιμος 12.02.26

Κακλαμάνης: Επίθεση κατά του πολιτεύματος οι υποκλοπές – Το πρόβλημα δεν είναι το έγκλημα, αλλά η συγκάλυψη

Ο συνήγορος του Νίκου Ανδρουλάκη, Χρήστος Κακλαμάνης, έθεσε το διακύβευμα της απόφασης στη δίκη για τις υποκλοπές: «Ο καθένας, κύριε πρόεδρε, επιλέγει πώς θα τον θυμούνται – υπάρχει το παράδειγμα του Σαρτζετάκη, υπάρχει και το παράδειγμα του Κόλλια»

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Κατασκοπεία: Αυτοί είναι οι Κινέζοι πράκτορες – Φωτογραφίες ντοκουμέντα του σμήναρχου με τους στρατολογητές του
Κατασκοπεία 12.02.26

Αυτοί είναι οι Κινέζοι πράκτορες - Φωτογραφίες ντοκουμέντα του σμήναρχου με τους στρατολογητές του

Σύμφωνα με πληροφορίες τα ονόματα που γνώριζε και έδωσε στις αρχές ο 54χρονος σμήναρχος, δεν αντιστοιχούν στα πραγματικά πρόσωπα, αλλά είναι δεδομένο για τις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες ότι πρόκειται για Κινέζους κατασκόπους.

Σύνταξη
Νίκος Ανδρουλάκης σε κυβέρνηση: Επιχειρείτε να φορέσετε φιλεργατικό προσωπείο
Πολιτική Γραμματεία 12.02.26 Upd: 18:57

Σφοδρή επίθεση Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση - «Επιχειρείτε να φορέσετε φιλεργατικό προσωπείο»

Στη σκιά των αποκαλύψεων για τη διασπάθιση κονδυλίων για τη διαχείριση προγραμμάτων κατάρτισης και την ενδεχόμενη εμπλοκή του προέδρου της ΓΣΕΕ ο Νίκος Ανδρουλάκης έχρισε την κυβέρνηση αποκλειστικά υπεύθυνη για τη γενικευμένη διαφθορά, τάχθηκε κατά του νομοσχεδίου για τις συλλογικές συμβάσεις, ανέδειξε την τροπολογία που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ τον Οκτώβριο 2025 και καταλόγισε στη Νέα Δημοκρατία «φιλεργατικό προσωπείο».

Σύνταξη
Έχεις τα χρώματα, έχεις τα πινέλα: Τα όνειρα και η ελπίδα «γεννιούνται» στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη
Culture Live 12.02.26

Έχεις τα χρώματα, έχεις τα πινέλα: Τα όνειρα και η ελπίδα «γεννιούνται» στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη

Το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη υλοποιεί έναν κύκλο βιωματικών καλλιτεχνικών εργαστηρίων με τίτλο «Έχεις τα χρώματα, έχεις τα πινέλα: Δράσεις Πολιτιστικής Συνταγογράφησης στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη»

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο